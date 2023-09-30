Ultras Action
Блог

Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!

Наир Тикнизян Наир Тикнизян
ЦСКА ЦСКА
девушки и спорт девушки и спорт
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
Локомотив Локомотив
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Матч ТВ Матч ТВ
«T-Killah» Александр Тарасов
Это футбол, брат!
Тимур Гурцкая
медийный футбол
Родина Медиа Родина Медиа
девушки и медиафутбол девушки и медиафутбол
Winline Медиалига Winline Медиалига
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Медиафутбол Медиафутбол

На прошлой неделе Наир Тикнизян сделал предложение своей девушке. Защитнику «Локомотива» получил ответ да!

Итак, знакомьтесь, Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна!

Об отношениях Наира и Яны еще недавно знали только их близкие люди. Но в конце лета девушка опубликовала несколько сторис с футболистом «Локомотива», подтвердив все слухи.

Кстати, слухи появились после интервью Тикнизяна в «Коммент.Шоу». Там ему задали вопрос «Яна Ромашкина или забить гол?»: Наир выбрал первое.

Яна родилась в 1994 году: сейчас ей 29, она на пять лет старше Тикнизяна. Девушка работает ведущей на «Матч ТВ», где ведет программу «Все на Матч!»

Еще Ромашкина сотрудничает с ютуб-проектом Тимура Гурцкая «Это футбол, брат!», а также с медиафутбольной командой «Родина Медиа», которой заведуют рэпер T-Killah и бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Но основная ее работа – «Матч ТВ». И Яна время от времени шокирует и одновременно радует телезрителей своими откровенными нарядами!

«Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри». Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала да. Неожиданно, собиралась на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 сентября станет лучшим днем в моей жизни, – рассказала Яна о предложении Наира.

Кстати, Тикнизян решился на предложение сразу после победного гола «Зениту» в Санкт-Петербурге. Совпадение?

256 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ser77
Заголовок на спортсе через 10 лет:
«Наир Тикнизян: «Бывшая жена подала на развод сразу после окончания карьеры и отсудила у меня половину всего состояния».
+549
-8
+541
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
самый предсказуемый комментарий будет про безвкусицу, но объективно сложно ожидать от молодого футболиста, который жил только в Питере и Москве и не вылезал с тренировок, симпатии к кандидату наук, умеющей играть на четырех музыкальных инструментах и каждую неделю посещающей театр или музей.
+334
-17
+317
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olenyuksi
Ответ Кирилл Голивец
самый предсказуемый комментарий будет про безвкусицу, но объективно сложно ожидать от молодого футболиста, который жил только в Питере и Москве и не вылезал с тренировок, симпатии к кандидату наук, умеющей играть на четырех музыкальных инструментах и каждую неделю посещающей театр или музей.
Кукуху после свадьбы одинаково будут клевать что та что другая.
+324
-18
+306
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Sokolov
кукла Яна без изъяна с пельменЯми вместо губ
вот такой у Тинкизяна чировательный суккуб
+254
-10
+244
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Кирилл Голивец
самый предсказуемый комментарий будет про безвкусицу, но объективно сложно ожидать от молодого футболиста, который жил только в Питере и Москве и не вылезал с тренировок, симпатии к кандидату наук, умеющей играть на четырех музыкальных инструментах и каждую неделю посещающей театр или музей.
Я думаю,что такой девушке,которую ты описал,такой как Тикнизян тоже не особо нужен
+234
-4
+230
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Ser77
Заголовок на спортсе через 10 лет: «Наир Тикнизян: «Бывшая жена подала на развод сразу после окончания карьеры и отсудила у меня половину всего состояния».
Не так, тут надо по спорцовски "Половина состояния Наира Тикнизяна - где оно сейчас?"
+170
-1
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UseR
Ответ Серёжа Куцевол
Товарищи, её образы и правда вас ШОКИРУЮТ, как утверждает автор?=)))
Ну в студии матч с голым пузом до сисек - да.
+151
-9
+142
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garp
Ответ Ser77
Заголовок на спортсе через 10 лет: «Наир Тикнизян: «Бывшая жена подала на развод сразу после окончания карьеры и отсудила у меня половину всего состояния».
10 это ОЧЕНЬ много
намного раньше всё случится
+113
0
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Рязанский
Ответ Kranmeister
Пробить одиннадцатиметровый
Одиннадцатисантиметровый
+110
0
+110
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёжа Куцевол
Товарищи, её образы и правда вас ШОКИРУЮТ, как утверждает автор?=)))
+113
-6
+107
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Стандартный NPC. Любит Дубайск,в свободное время занимается психологией,английским языком.
+102
-2
+100
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cartoon Head
как же нелепо выглядит эта верхняя накачанная губа.
+91
-4
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanonir152
"Кстати, слухи появились после интервью Тикнизяна в «Коммент.Шоу». Там ему задали вопрос «Яна Ромашкина или забить гол?»: Наир выбрал первое."
--
Забить гол Ромашкиной
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dangora
Глядя на фото, с каждой последующей казалось, что губы все больше и больше.
И ведь девушка красивая! Ну нафига этот пельмень на лице?!
+57
-4
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diyas
Ответ Cartoon Head
как же нелепо выглядит эта верхняя накачанная губа.
отвратительно выглядит если честно
+54
-3
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Stavchansky
Жалко парня.
Впрочем, он же футболист. А значит это безызбежно.
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy93
Ответ Дарья Новикова
Комментарий скрыт
Это наоборот единственный плюс Матч ТВ
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ни чего нового, очередная стандартная в большинстве своем женушка ногомячника или клюшкаря.
Думаю на ТВ она тоже вряд ли попала за профессионализм.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shafigullin.manufacture
Ответ Nick Crosier
Стандартный NPC. Любит Дубайск,в свободное время занимается психологией,английским языком.
Не, так правильней:
В совободное время занимается психологией, английским, языком)))
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikko
Ответ dangora
Глядя на фото, с каждой последующей казалось, что губы все больше и больше. И ведь девушка красивая! Ну нафига этот пельмень на лице?!
Чтоб какой-нибудь Наиржан клюнул.
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Последнее фото посмотрите - вот это ближе к истине без фотошопа и тонны штукатурки. А уж без тюнинга там вообще ничего особенного нет
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Вот тут постоянно выкладывают картинки с женщинами футболистов. Я что подумал-то: если этих женщин одинаково одеть, перемешать между собой и позвать их мужиков на опознание, с какого раза они свою выберут?
И ещё вопрос: что эти представительницы женского пола будут делать со своими губами лет через 15? Качать дальше, чтобы не обвисли? Я просто не в курсе, как это работает.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Ответ Кирилл Голивец
самый предсказуемый комментарий будет про безвкусицу, но объективно сложно ожидать от молодого футболиста, который жил только в Питере и Москве и не вылезал с тренировок, симпатии к кандидату наук, умеющей играть на четырех музыкальных инструментах и каждую неделю посещающей театр или музей.
Ну как минимум на дудке избранница хорошо умеет играть :)
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndreyBSC
Если Яна шокирует нарядами, то что делает Анжелика Стубайло?! забывает одеться, чтобы шокировать?))

Яна хорошенькая, но видно, что столько всего с собой сделала, что напрашивается просьба к журналистам спортса публиковать фотографии "до" и "сейчас".
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
сочувствую Тикнизяну... буквально пару месяцев назад эта девушка Яна засветилась у Амирана во влоге на ютубе в "Дневнике Хача" и она там пожирала Амирана и готова была у него прям там взять, извивалась как кошечка кокетничала и текла и насколько я понимаю Яна и Тикнизян уже встречались на тот момент и тут женитьба, шок
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий