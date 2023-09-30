Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!

На прошлой неделе Наир Тикнизян сделал предложение своей девушке. Защитнику «Локомотива» получил ответ да!

Итак, знакомьтесь, Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна!

Об отношениях Наира и Яны еще недавно знали только их близкие люди. Но в конце лета девушка опубликовала несколько сторис с футболистом «Локомотива», подтвердив все слухи.

Кстати, слухи появились после интервью Тикнизяна в «Коммент.Шоу». Там ему задали вопрос «Яна Ромашкина или забить гол?»: Наир выбрал первое.

Яна родилась в 1994 году: сейчас ей 29, она на пять лет старше Тикнизяна. Девушка работает ведущей на «Матч ТВ», где ведет программу «Все на Матч!»

Еще Ромашкина сотрудничает с ютуб-проектом Тимура Гурцкая «Это футбол, брат!», а также с медиафутбольной командой «Родина Медиа», которой заведуют рэпер T-Killah и бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Но основная ее работа – «Матч ТВ». И Яна время от времени шокирует и одновременно радует телезрителей своими откровенными нарядами!

«Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри». Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала да. Неожиданно, собиралась на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 сентября станет лучшим днем в моей жизни, – рассказала Яна о предложении Наира.

Кстати, Тикнизян решился на предложение сразу после победного гола «Зениту» в Санкт-Петербурге. Совпадение?