Вилена Иванцова – врач медийного футбольного клуба «Амкал». Профессиональная каратистка и болельщица ЦСКА!

Продолжаем погружаться в женский мир медиафутбола и возвращаемся к истокам, то есть к первой российской медиафутбольной команде. Знакомьтесь, Вилена Иванцова – врач футбольного клуба «Амкал»!

Главный врач «Амкала» – Артем Рыженко, а Вилена совсем недавно пришла к нему в штаб. В 2022 году девушка окончила престижный Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и сейчас работает там же клиническим ординатором кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации.

Кстати, в большом футболе Вилена болеет за ЦСКА, а на матчах Медиалиги ее всегда можно узнать по необычной шапке!

Вилена имеет самое непосредственное отношение к спорту. Чемпионка России по ашихара-каратэ, многократная чемпионка Москвы и победительница Кубка Москвы по всестилевому каратэ, КМС по всестилевому каратэ – это все про Вилену!

Также девушка обожает и занимается ММА. «На тренировки пришла случайно, так как было очень интересно. Невероятно понравилось, а функционал и борьба – просто любоффь! Занимаюсь уже около 2,5 лет, стараюсь по крайней мере заниматься и совершенствоваться», – рассказывала Вилена.

Недавно Sports.ru включил Вилену в список самых ярких болельщиц тура Winline Медиалиги. Нет, мы не ошиблись! Хоть она и является официальным представителем «Амкала», но переживает за результат и здоровье футболистов явно больше остальных!