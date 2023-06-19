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Вилена Иванцова – врач медийного футбольного клуба «Амкал». Профессиональная каратистка и болельщица ЦСКА!

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Продолжаем погружаться в женский мир медиафутбола и возвращаемся к истокам, то есть к первой российской медиафутбольной команде. Знакомьтесь, Вилена Иванцова – врач футбольного клуба «Амкал»!

Главный врач «Амкала» – Артем Рыженко, а Вилена совсем недавно пришла к нему в штаб. В 2022 году девушка окончила престижный Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и сейчас работает там же клиническим ординатором кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации.

Кстати, в большом футболе Вилена болеет за ЦСКА, а на матчах Медиалиги ее всегда можно узнать по необычной шапке!

Вилена имеет самое непосредственное отношение к спорту. Чемпионка России по ашихара-каратэ, многократная чемпионка Москвы и победительница Кубка Москвы по всестилевому каратэ, КМС по всестилевому каратэ – это все про Вилену!

Также девушка обожает и занимается ММА. «На тренировки пришла случайно, так как было очень интересно. Невероятно понравилось, а функционал и борьба – просто любоффь! Занимаюсь уже около 2,5 лет, стараюсь по крайней мере заниматься и совершенствоваться», – рассказывала Вилена.

 

Недавно Sports.ru включил Вилену в список самых ярких болельщиц тура Winline Медиалиги. Нет, мы не ошиблись! Хоть она и является официальным представителем «Амкала», но переживает за результат и здоровье футболистов явно больше остальных!

 

44 комментария

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Андрей Балабаев
Ну так и быть. Такой контент про медиалигу не раздражает)
+116
-5
+111
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flowhal
Ответ Леха Нету
так себе у вас вкус
У вас единственно правильный
+58
-11
+47
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Поток сознания
Ответ Локуся
Во время ординатуры уже работать врачом? Это незаконченная специализация. Я тоже первый мед заканчивал, без ординатуры ты работать не можешь полноценно, для пиара позвали видимо
Ну то есть врач она примерно такой же, как медиафутболисты - футболисты.
+34
0
+34
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Алёна Колесникова
Что за красотка 😍
+48
-21
+27
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Леха Нету
Ответ Алёна Колесникова
Что за красотка 😍
так себе у вас вкус
+66
-42
+24
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Локуся
Во время ординатуры уже работать врачом? Это незаконченная специализация. Я тоже первый мед заканчивал, без ординатуры ты работать не можешь полноценно, для пиара позвали видимо
+20
0
+20
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Tollie
какие бёдра... я б с такой поборолся)
+17
-2
+15
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Даниил Кораблёв
Симпатичная, кстати, девушка. И фотки приятные. Растёт новая Росси)
+10
-3
+7
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Петр Васильев
Ответ Локуся
Во время ординатуры уже работать врачом? Это незаконченная специализация. Я тоже первый мед заканчивал, без ординатуры ты работать не можешь полноценно, для пиара позвали видимо
Да, ладно, написано же - пришла в команду к главному врачу. Может бутылки на поле выносит, ну и массажик в бане сообразит... 😉
+11
-4
+7
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Роман Крымовский
Ответ Сергей Орлов
Похожа на теннисистку Шмидлову)
https://sportky.zoznam.sk/cacheImg/obr/1630px/data-image-image-tag-348037.jpg
+7
-1
+6
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DolJun
напомнила дольфа лунгрена с длинными волосами
+10
-5
+5
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Фан Рубина
Ответ Grateskdurun
А вы тоже заметили что в недавние годы стали популярны всекие имена гламурные: Милены. Миланы, Вилены, интересно это от чего пошло, не секрет что в россии очень сильны издавна греческие и еврейские имена.
Милены - в честь персонажа из Мортал Комбат, как раз в детородный возраст массово вошли те, кто видел фильм и играл в игры.
Миланы - в честь миланского шоппинга (для многих это было событием).
Вилены - столетие Октябрьской революции вызвало реинкарнацию некоторых порождённых ей имён.
+6
-1
+5
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roni11
Настоящая за это респект
+6
-2
+4
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G.H.O.S.T.
Сначала показалось, что у неё на кладбище есть фотография. Отпустило..
+4
-1
+3
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Ivan Belokrinitsky
Ответ Поток сознания
Ну то есть врач она примерно такой же, как медиафутболисты - футболисты.
Медиа-врач))
+3
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Grateskdurun
Ответ Фан Рубина
Милены - в честь персонажа из Мортал Комбат, как раз в детородный возраст массово вошли те, кто видел фильм и играл в игры. Миланы - в честь миланского шоппинга (для многих это было событием). Вилены - столетие Октябрьской революции вызвало реинкарнацию некоторых порождённых ей имён.
А какая улыбка у Милены без маски в МК, сразу дочь зателось назвать)
+2
0
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Rhett Butler
Ответ Андрей Балабаев
Ну так и быть. Такой контент про медиалигу не раздражает)
ахаах, в точку!
+4
-2
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Kanonir152
Нигде не сказано, что она профессиональный врач
+3
-1
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Фан Рубина
Врач, который лечит тем, что посмотрел на него - настроение поднялось, всё прошло. )
+1
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Сергей Орлов
Похожа на теннисистку Шмидлову)
+2
-1
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Shuller18
Вот так медийку можете освещать сколько угодно)
+1
0
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CONST_VAN_G
Пушка
+1
0
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παсτоρ
Красивая
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Посторонним В
Все путем у девчонки, все понятно, все нормально. Ну а врач то она все таки настоящий, грамотный? А то ведь стройная красивая попа и навыки карете не поможет, если кого-то откачивать придется))
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Петр Васильев
Ответ Роман Крымовский
https://sportky.zoznam.sk/cacheImg/obr/1630px/data-image-image-tag-348037.jpg
Да-да, именно с этой фоткой надо сравнивать
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