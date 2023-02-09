Ultras Action
Блог

Тест: вспомните все клубы, которым забивал Артем Дзюба?

Артем Дзюба Артем Дзюба
трансферы трансферы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Ростов Ростов
высшая лига Турция высшая лига Турция
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Томь Томь
Арсенал Тула Арсенал Тула
Футбол Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», а значит бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», «Арсенала» и «Аданы» снова может забивать.

А вспомните все клубы, которым он уже забивал? Давайте проверим. Как подсказки – страна и количество голов конкретной команде.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

 

Если тест не открывается, кликайте сюда!

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gopnik007
а
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
primakin
48 из 53. Не вспомнил достаточно узнаваемые Амкар, Оренбург и Ротор, а еще позабыл про Бетис, ставший последним матчем ЕК в России на данный момент. Про Тулузу не знал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Калинин
35/53. Не много мягко говоря
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ААГ
53 из 53. Артем Дзюба, перелогиньтесь!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станнис Баратеон
Ответ Вечно в бане
46 из 53. Зато Хекен вспомнил, хоть и не болела Спартака ни разу.
Про Хекен запомнилась по этому поводу статья в еженедельнике Футбол, у них эмблема была забавная
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станнис Баратеон
52/53 Динамо Брянск не вспомнил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
49/53
Динамо Брянск, КАМАЗ, Хекен и Тулуза не дались. Но тут без вариантов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Вечно в бане
46 из 53. Зато Хекен вспомнил, хоть и не болела Спартака ни разу.
это его первый гол в еврокубках
https://www.youtube.com/watch?v=JvHAUNmnwbs
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
46 из 53.

Зато Хекен вспомнил, хоть и не болела Спартака ни разу.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий