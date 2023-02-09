Тест: вспомните все клубы, которым забивал Артем Дзюба?

Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», а значит бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», «Арсенала» и «Аданы» снова может забивать.

А вспомните все клубы, которым он уже забивал? Давайте проверим. Как подсказки – страна и количество голов конкретной команде.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

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