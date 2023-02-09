Тест: вспомните все клубы, которым забивал Артем Дзюба?
Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», а значит бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», «Арсенала» и «Аданы» снова может забивать.
А вспомните все клубы, которым он уже забивал? Давайте проверим. Как подсказки – страна и количество голов конкретной команде.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Если тест не открывается, кликайте сюда!
Динамо Брянск, КАМАЗ, Хекен и Тулуза не дались. Но тут без вариантов.
https://www.youtube.com/watch?v=JvHAUNmnwbs
Зато Хекен вспомнил, хоть и не болела Спартака ни разу.