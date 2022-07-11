40 лет первой серии пенальти на ЧМ. Героем стал немецкий вратарь, в основное время он чуть не покалечил соперника

Чемпионат мира-1982 – уникальный: в Испании установили несколько рекордов, а некоторые события вообще случились впервые в истории футбола.

Например, венгр Ласло Кишш оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ (за семь минут в ворота Сальвадора), форвард Северной Ирландии Норманн Уайтсайд перекрыл достижение Пеле: стал самым молодым участником чемпионата мира – в день матча с Югославией ему было 17 лет 41 день.

А 8 июля 70 тысяч зрителей на «Рамон Санчес Писхуан» увидели первую серию послематчевых пенальти на ЧМ.

Полуфинал Германия – Франция вообще считается одним из лучших и драматичных матчей в истории.

Французский защитник потерял сознание и зубы: получил серьезную травму позвоночника. Нарушителю не дали даже желтую

В первом тайме Пьер Литтбарски и Мишель Платини обменялись голами – и команды притаились примерно на полчаса.

Всплеск произошел на 57-й минуте. Французский либеро Патрик Баттистон выскочил один на один после передачи Платини, а немецкий голкипер Харальд Шумахер решил устранить проблему радикально – сбил соперника с ног. Причем очень жестко: влетел в голову практически всем телом.

Итог: гола нет, Баттистон без сознания, без трех зубов, с серьезной травмой позвоночника и сильным сотрясением мозга. Шумахер даже не получил желтую карточку.

Такой был футбол.

Только через 10 минут француза унесли на носилках, а в больнице поставили диагноз – перелом шейных позвонков и травма челюсти с потерей ряда зубов. Когда Шумахер узнал о последствия, предложил Баттистону оплатить стоматолога.

В дополнительное время забили четыре гола: немцы отыграли два мяча за шесть минут

Команда Мишеля Идальго пришла в себя только в дополнительное время. К середине первого экстра-тайма Мариус Трезор и Ален Жиресс, казалось, отправили Германию в нокаут. Оба гола организовал Платини: заработал штрафной, после которого счет стал 2:1, а затем отдал голевую на Жиресса.

Но Германия возродилась: на 97-й минуте вышел Карл-Хайнц Румменигге и чуть ли не первым касанием сократил разрыв, а в начале второй 15-минутки Клаус Фишер сравнял красивым ударом через себя после скидки Хорста Хрубеша. Так и закончили овертайм – 3:3.

«Кто не видел матч ФРГ – Франция, тот не знает, что такое чемпионат мира», – так описал 120 минут этой великой игры Платини.

Немцы первыми не забили с точки, но Шумахер взял два удара

Серия пенальти появилась на чемпионатах мира в 1978-м: до этого при ничьей в плей-офф проводили переигровку. Но на турнире в Аргентине новое правило не применялось. Там было два групповых этапа, а из одного матча играли только финал и матч за третье место. Команды справлялись либо в основное время – бразильцы обыграли Италию за бронзу, либо в дополнительное – Аргентина выиграла у Нидерландов в финале.

В историю со знаком минус вошел Ули Штилике – именно он стал первым футболистом, не забившим пенальти: его удар парировал Жан-Люк Эттори, а хавбек мадридского «Реала» в отчаянии схватился за голову. Но тут же выручил и Шумахер, забравший мяч в правом нижнем углу после попытки Дидье Сикса.

4:4 – началась нервотрепка до первого промаха. Максим Боссис не смог переиграть голкипера «Кельна», и автор дубля в финале Евро-1980 Хрубеш поставил точку. Германия в финале!

Через четыре года в Мексике футболисты уже три раза довели дело до серии одиннадцатиметровых – и все в четвертьфинале. Так постепенно послематчевая лотерея стала неотъемлемой частью футбола. И, пожалуй, самой эмоциональной частью крупных турниров.

На чемпионатах мира было уже 30 серий пенальти. А какая самая памятная для вас?

Фото: Gettyimages.ru/Steve Powell; globallookpress.com/Sven Simon, via www.imago-images.de, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel