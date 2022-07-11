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40 лет первой серии пенальти на ЧМ. Героем стал немецкий вратарь, в основное время он чуть не покалечил соперника

Мариус Трезор
Ален Жиресс Ален Жиресс
чемпионат мира чемпионат мира
Клаус Фишер
Жан-Люк Эттори
Ули Штилике
Максим Боссис
Дидье Сикс
Хорст Хрубеш
Пьер Литтбарски
Патрик Баттистон
Мишель Платини Мишель Платини
Харальд Шумахер Харальд Шумахер
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Футбол Футбол

Чемпионат мира-1982 – уникальный: в Испании установили несколько рекордов, а некоторые события вообще случились впервые в истории футбола.

Например, венгр Ласло Кишш оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ (за семь минут в ворота Сальвадора), форвард Северной Ирландии Норманн Уайтсайд перекрыл достижение Пеле: стал самым молодым участником чемпионата мира – в день матча с Югославией ему было 17 лет 41 день.

А 8 июля 70 тысяч зрителей на «Рамон Санчес Писхуан» увидели первую серию послематчевых пенальти на ЧМ.

Полуфинал Германия – Франция вообще считается одним из лучших и драматичных матчей в истории.

Французский защитник потерял сознание и зубы: получил серьезную травму позвоночника. Нарушителю не дали даже желтую

В первом тайме Пьер Литтбарски и Мишель Платини обменялись голами – и команды притаились примерно на полчаса.

Всплеск произошел на 57-й минуте. Французский либеро Патрик Баттистон выскочил один на один после передачи Платини, а немецкий голкипер Харальд Шумахер решил устранить проблему радикально – сбил соперника с ног. Причем очень жестко: влетел в голову практически всем телом.

Итог: гола нет, Баттистон без сознания, без трех зубов, с серьезной травмой позвоночника и сильным сотрясением мозга. Шумахер даже не получил желтую карточку.

Такой был футбол.

Только через 10 минут француза унесли на носилках, а в больнице поставили диагноз – перелом шейных позвонков и травма челюсти с потерей ряда зубов. Когда Шумахер узнал о последствия, предложил Баттистону оплатить стоматолога.

В дополнительное время забили четыре гола: немцы отыграли два мяча за шесть минут

Команда Мишеля Идальго пришла в себя только в дополнительное время. К середине первого экстра-тайма Мариус Трезор и Ален Жиресс, казалось, отправили Германию в нокаут. Оба гола организовал Платини: заработал штрафной, после которого счет стал 2:1, а затем отдал голевую на Жиресса.

Но Германия возродилась: на 97-й минуте вышел Карл-Хайнц Румменигге и чуть ли не первым касанием сократил разрыв, а в начале второй 15-минутки Клаус Фишер сравнял красивым ударом через себя после скидки Хорста Хрубеша. Так и закончили овертайм – 3:3.

«Кто не видел матч ФРГ – Франция, тот не знает, что такое чемпионат мира», – так описал 120 минут этой великой игры Платини.

Франция – ФРГ на ЧМ-1982 – два часа дикой силы. Удар бедром в голову, 2:2 в овертаймах и вратарь, который при свисте тащил пенальти

Немцы первыми не забили с точки, но Шумахер взял два удара

Серия пенальти появилась на чемпионатах мира в 1978-м: до этого при ничьей в плей-офф проводили переигровку. Но на турнире в Аргентине новое правило не применялось. Там было два групповых этапа, а из одного матча играли только финал и матч за третье место. Команды справлялись либо в основное время – бразильцы обыграли Италию за бронзу, либо в дополнительное – Аргентина выиграла у Нидерландов в финале.

В историю со знаком минус вошел Ули Штилике – именно он стал первым футболистом, не забившим пенальти: его удар парировал Жан-Люк Эттори, а хавбек мадридского «Реала» в отчаянии схватился за голову. Но тут же выручил и Шумахер, забравший мяч в правом нижнем углу после попытки Дидье Сикса.

4:4 – началась нервотрепка до первого промаха. Максим Боссис не смог переиграть голкипера «Кельна», и автор дубля в финале Евро-1980 Хрубеш поставил точку. Германия в финале!

Через четыре года в Мексике футболисты уже три раза довели дело до серии одиннадцатиметровых – и все в четвертьфинале. Так постепенно послематчевая лотерея стала неотъемлемой частью футбола. И, пожалуй, самой эмоциональной частью крупных турниров.

На чемпионатах мира было уже 30 серий пенальти. А какая самая памятная для вас?

Фото: Gettyimages.ru/Steve Powell; globallookpress.com/Sven Simon, via www.imago-images.de, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

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