Разборки в олимпийском Пекине
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Последние надежды в биатлоне, последний вид фигурки и последний шаг хоккейной сборной к финалу – новый день Олимпиады даст нам еще много драмы

Анастасия Макарова Анастасия Макарова
Александра Бойкова Александра Бойкова
Александр Логинов Александр Логинов
Владимир Морозов Владимир Морозов
Максим Цветков Максим Цветков
Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Надежда Сергеева Надежда Сергеева
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Виктор Муштаков Виктор Муштаков
Сергей Ридзик Сергей Ридзик
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
Игорь Омелин Игорь Омелин
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
Павел Кулижников Павел Кулижников
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
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Финиш Олимпиады стремительно приближается – осталось всего три дня, а в программе все меньше видов спорта. Но 18 февраля нам будет за кого поболеть – в биатлоне, фигурном катании и, конечно, в хоккее.

Вперед!

Главное

Биатлон. Масс-старт. Женщины – 10.00. Мужчины – 12.00. 📺 Россия 1

Женский масс-старт перенесли с субботы на пятницу из-за морозов, так что нас ждет биатлонный марафон.

Россию в женской гонке представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматулина, а также Ирина Казакевич, попавшая в список участниц как запасная из-за снятия норвежки Ингрид Тандревольд (ей стало плохо на финише гонки преследования). Девушки уже порадовали нас серебром в эстафете. Ждем продолжения!

В соревнованиях мужчин побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Парни в Пекине выступают лучше, чем девушки – у Латыпова есть личная бронза, а Цветков дважды стал четвертым. Однако разочарование после эстафеты стало, наверное, самым сильным. Верим, что Латыпов справится с гонкой и возьмет реванш, а Логинов и Цветков поддержат его в этом.

Фигурное катание. Пары. Короткая программа. 13.30. 📺 Первый канал

После битвы одиночниц в борьбу за медали вступают пары – это заключительный комплект наград в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Россию представят три дуэта – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Мишина и Галлямов – самая стабильная российская пара. В этом сезоне они выиграли все турниры, а за последние два года взяли чемпионаты мира, Европы, России и два этапа Гран-при. За три недели до Олимпиады Мишина и Галлямов побили мировой рекорд китайцев Вэнцзинь Суй и Цун Ханя, занявших второе место в Пхенчхане-2018, – и это выглядит максимально символично.

В Пекине Мишина и Галлямов уже выступали в командном турнире (откатали обе программы – и отказ федерации от замены удивил многих), и в произвольной программе рухнули так, что было страшно.

К личному турниру Мишина / Галлямов подходят фаворитами, но ни китайская пара Вэнцзинь Суй / Цун Хань, ни российские дуэты Тарасова / Морозова и Бойкова / Козловский (они дебютируют на Олимпиаде) не сдадутся просто так.

Хоккей. Полуфиналы. Финляндия – Словакия. 7.10. Матч ТВ. Россия – Швеция. 16.10. 📺 Россия 1

Канада вылетела от Швеции в четвертьфинале и впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпиаде. Но матч России со Швецией – тоже классика, и явного фаворита тут точно нет (в отличие от первого полуфинала, где поражение финнов от Словакии станет сенсацией).

Четвертьфинал с Данией дал надежду, что сборная России разгоняется по ходу турнира, что эта команда способна не вымучивать победы, а забирать их ярко. Правда, можно ли переносить эффект от датчан на гораздо более грозную Швецию, которой уже пришлось всухую выбивать Канаду, пока вопрос.

Но есть то, что заставляет нас верить в олимпийское золото сильнее, – олень-оракул из Коми по кучкам мха предсказал победу россиян в хоккейном турнире. Получится?

А еще?

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 6.45 (финалы – 10.10). 📺 Матч Арена

Россию в мужском ски-кроссе представят трое: Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

Ски-кросс – это вид, где все может решить один холмик на трассе. Но Ридзик, например, укрощал большинство в Пхенчхане и брал там бронзу, а в этом сезоне, например, уже выигрывал этап Кубка мира. Так что за ним наблюдаем с особенным трепетом.

Коньки. Мужчины. 1000 м. 11.30. 📺 Матч! Арена

Длинный спринт на 1000 метров – предпоследняя дистанция у мужчин-конькобежцев в Пекине-2022. За Россию тут Павел Кулижников и Виктор Муштаков.

Дебют Павла на Олимпиаде – нечто долгожданное. Он был в суперформе перед Пхенчханом, но приглашения туда не получил – припомнили глупый допинговый кейс еще досочинских времен. Теперь рекордсмен мира и многократный чемпион мира далеко не так грозен: например, на других дистанциях шансов не получил, потому что был четвертым номером в сборной. К 1000 метров его и готовили, так что самое время выложиться на старте всей жизни.

Муштаков хорошо проявил себя на Кубке мира, это плюс к медальным надеждам, но в январе он перенес грипп – а это уже большущий минус.

Фавориты забега – традиционно из Нидерландов. Конкуренция там так высока, что один из самых титулованных спринтеров в истории Кьелд Нюйс остался в запасе (хотя в Пекине уже взял золото на 1500 м с олимпийским рекордом). За Нидерланды на дистанции 1000 метров выступят Томас Крол (обладатель быстрейшего времени в сезоне), бронзовый призер Евро-2022 и чемпион мира прошлого года Кай Вербей, и 33-летний Хайн Оттерспер, который в этом сезоне выбегал из 1,07. Американец Джордан Штольц, китаец Нин Чжунянь и наши парни тоже попробуют не допустить тотальной доминации.

Одной строкой

Фристайл. Хаф-пайп. Женщины. 4.30 (финал – 5.25). 📺 Матч Арена

15-летняя россиянка Александра Глазкова не прошла в финал хаф-пайпа – не хватило всего пары баллов.

Первое место в квалификации заняла китаянка Айлин Гу, показавшая фантастический результат – 95,5. Второй стала канадка Рейчел Каркер, третьей – эстонка Келли Сильдару. Казалось бы, это и есть топ-3 фаворитов, но не упустим и канадку Кесси Шарп – олимпийскую чемпионку-2018.

Очевидно, борьба за медали будет жесткой.

Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. 9.05. 📺 Матч Игра. Женщины. Полуфиналы. Швеция – Великобритания. 15.05. 📺 сайт Матч ТВ. Япония – Швейцария. 15.05. 📺 Матч Игра

Женская сборная России крайне неудачно выступила на Олимпиаде, почти с самого начала было ясно, что шансов на полуфинал нет.

За финал будут бороться Швеция (лидер мирового рейтинга) и Великобритания, а также Япония со Швейцарией (2-е место рейтинга). Будет интересно!

Бобслей. Женщины. Двойки. 1-й заезд – 15.00. 2-й заезд – 16.30. 📺 Матч Арена

Россию в соревнованиях двоек представят Надежда Сергеева/Юлия Беломестных и Анастасия Макарова/Елена Мамедова. Шансов на медали у россиянок не так много. Лучший результат сезона в нашей команде – у экипажа Надежды Сергеевой (шестое место на этапе Кубка мира).

Фаворитом в соревнованиях двоек выглядит экипаж немки Лауры Нольте, но многое будет зависеть от того, как девушки приспособятся к олимпийской трассе: на монобобе у Сергеевой получилось совсем мало.

Поболеем за наших!

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Lintao Zhang; Gettyimages.ru/Dylan Martinez, Thomas Peter, Fabrizio Bensch, David W Cerny, Athit Perawongmetha

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