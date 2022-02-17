Последние надежды в биатлоне, последний вид фигурки и последний шаг хоккейной сборной к финалу – новый день Олимпиады даст нам еще много драмы

Финиш Олимпиады стремительно приближается – осталось всего три дня, а в программе все меньше видов спорта. Но 18 февраля нам будет за кого поболеть – в биатлоне, фигурном катании и, конечно, в хоккее.

Вперед!

Главное

Биатлон. Масс-старт. Женщины – 10.00. Мужчины – 12.00. 📺 Россия 1

Женский масс-старт перенесли с субботы на пятницу из-за морозов, так что нас ждет биатлонный марафон.

Россию в женской гонке представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматулина, а также Ирина Казакевич, попавшая в список участниц как запасная из-за снятия норвежки Ингрид Тандревольд (ей стало плохо на финише гонки преследования). Девушки уже порадовали нас серебром в эстафете. Ждем продолжения!

В соревнованиях мужчин побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Парни в Пекине выступают лучше, чем девушки – у Латыпова есть личная бронза, а Цветков дважды стал четвертым. Однако разочарование после эстафеты стало, наверное, самым сильным. Верим, что Латыпов справится с гонкой и возьмет реванш, а Логинов и Цветков поддержат его в этом.

Фигурное катание. Пары. Короткая программа. 13.30. 📺 Первый канал

После битвы одиночниц в борьбу за медали вступают пары – это заключительный комплект наград в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Россию представят три дуэта – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Мишина и Галлямов – самая стабильная российская пара. В этом сезоне они выиграли все турниры, а за последние два года взяли чемпионаты мира, Европы, России и два этапа Гран-при. За три недели до Олимпиады Мишина и Галлямов побили мировой рекорд китайцев Вэнцзинь Суй и Цун Ханя, занявших второе место в Пхенчхане-2018, – и это выглядит максимально символично.

В Пекине Мишина и Галлямов уже выступали в командном турнире (откатали обе программы – и отказ федерации от замены удивил многих), и в произвольной программе рухнули так, что было страшно.

К личному турниру Мишина / Галлямов подходят фаворитами, но ни китайская пара Вэнцзинь Суй / Цун Хань, ни российские дуэты Тарасова / Морозова и Бойкова / Козловский (они дебютируют на Олимпиаде) не сдадутся просто так.

Хоккей. Полуфиналы. Финляндия – Словакия. 7.10. Матч ТВ. Россия – Швеция. 16.10. 📺 Россия 1

Канада вылетела от Швеции в четвертьфинале и впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпиаде. Но матч России со Швецией – тоже классика, и явного фаворита тут точно нет (в отличие от первого полуфинала, где поражение финнов от Словакии станет сенсацией).

Четвертьфинал с Данией дал надежду, что сборная России разгоняется по ходу турнира, что эта команда способна не вымучивать победы, а забирать их ярко. Правда, можно ли переносить эффект от датчан на гораздо более грозную Швецию, которой уже пришлось всухую выбивать Канаду, пока вопрос.

Но есть то, что заставляет нас верить в олимпийское золото сильнее, – олень-оракул из Коми по кучкам мха предсказал победу россиян в хоккейном турнире. Получится?

А еще?

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 6.45 (финалы – 10.10). 📺 Матч Арена

Россию в мужском ски-кроссе представят трое: Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

Ски-кросс – это вид, где все может решить один холмик на трассе. Но Ридзик, например, укрощал большинство в Пхенчхане и брал там бронзу, а в этом сезоне, например, уже выигрывал этап Кубка мира. Так что за ним наблюдаем с особенным трепетом.

Коньки. Мужчины. 1000 м. 11.30. 📺 Матч! Арена

Длинный спринт на 1000 метров – предпоследняя дистанция у мужчин-конькобежцев в Пекине-2022. За Россию тут Павел Кулижников и Виктор Муштаков.

Дебют Павла на Олимпиаде – нечто долгожданное. Он был в суперформе перед Пхенчханом, но приглашения туда не получил – припомнили глупый допинговый кейс еще досочинских времен. Теперь рекордсмен мира и многократный чемпион мира далеко не так грозен: например, на других дистанциях шансов не получил, потому что был четвертым номером в сборной. К 1000 метров его и готовили, так что самое время выложиться на старте всей жизни.

Муштаков хорошо проявил себя на Кубке мира, это плюс к медальным надеждам, но в январе он перенес грипп – а это уже большущий минус.

Фавориты забега – традиционно из Нидерландов. Конкуренция там так высока, что один из самых титулованных спринтеров в истории Кьелд Нюйс остался в запасе (хотя в Пекине уже взял золото на 1500 м с олимпийским рекордом). За Нидерланды на дистанции 1000 метров выступят Томас Крол (обладатель быстрейшего времени в сезоне), бронзовый призер Евро-2022 и чемпион мира прошлого года Кай Вербей, и 33-летний Хайн Оттерспер, который в этом сезоне выбегал из 1,07. Американец Джордан Штольц, китаец Нин Чжунянь и наши парни тоже попробуют не допустить тотальной доминации.

Одной строкой

Фристайл. Хаф-пайп. Женщины. 4.30 (финал – 5.25). 📺 Матч Арена

15-летняя россиянка Александра Глазкова не прошла в финал хаф-пайпа – не хватило всего пары баллов.

Первое место в квалификации заняла китаянка Айлин Гу, показавшая фантастический результат – 95,5. Второй стала канадка Рейчел Каркер, третьей – эстонка Келли Сильдару. Казалось бы, это и есть топ-3 фаворитов, но не упустим и канадку Кесси Шарп – олимпийскую чемпионку-2018.

Очевидно, борьба за медали будет жесткой.

Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. 9.05. 📺 Матч Игра. Женщины. Полуфиналы. Швеция – Великобритания. 15.05. 📺 сайт Матч ТВ. Япония – Швейцария. 15.05. 📺 Матч Игра

Женская сборная России крайне неудачно выступила на Олимпиаде, почти с самого начала было ясно, что шансов на полуфинал нет.

За финал будут бороться Швеция (лидер мирового рейтинга) и Великобритания, а также Япония со Швейцарией (2-е место рейтинга). Будет интересно!

Бобслей. Женщины. Двойки. 1-й заезд – 15.00. 2-й заезд – 16.30. 📺 Матч Арена

Россию в соревнованиях двоек представят Надежда Сергеева/Юлия Беломестных и Анастасия Макарова/Елена Мамедова. Шансов на медали у россиянок не так много. Лучший результат сезона в нашей команде – у экипажа Надежды Сергеевой (шестое место на этапе Кубка мира).

Фаворитом в соревнованиях двоек выглядит экипаж немки Лауры Нольте, но многое будет зависеть от того, как девушки приспособятся к олимпийской трассе: на монобобе у Сергеевой получилось совсем мало.

Поболеем за наших!

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Lintao Zhang; Gettyimages.ru/Dylan Martinez, Thomas Peter, Fabrizio Bensch, David W Cerny, Athit Perawongmetha