Тен Хаг стартовал в Англии лучше Клоппа и Гвардиолы (72% побед!). Но есть нюанс…
Матч против «Борнмута» (победа 3:0) – 25-я официальная игра в «Ман Юнайтед» для Эрика тен Хага. К мини-юбилею ESPN опубликовал пост с приятной для голландца статистикой – его процент побед на стартовой дистанции в 25 игр лучше, чем у Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Микеля Артеты.
Добавим для большей выборки еще двух тренеров из топ-6 – Антонио Конте и Томаса Тухеля. Грэма Поттера в расчет не берем – пока что у него всего 16 матчей в «Челси».
Работа Тен Хага действительно впечатляет (об этом поговорим чуть позже), но есть нюанс – дистанция в 25 матчей единственное, что объединяет тренеров, в остальном базовые вводные слишком сильно отличались. Процент побед точно нельзя рассматривать как единственную метрику для оценки успешного старта. • Только Тен Хаг и Гвардиола пришли в команды летом и имели время на полноценную предсезонку и трансферы под себя. Тухель, Артета, Клопп и Конте принимались за работу прямо по ходу сезона.
• Кажется, сложнее всего пришлось Томасу – в его первые 25 матчей вошли 7 игр плей-офф ЛЧ. Итог – только одно поражение (ответная игра с «Порту» дома) и победа в турнире.
• Низкий процент побед Клоппа на старте работы в «Ливерпуле» во многом зависел от ресурсов. Давайте вспомним, с кем Юрген начинал в Англии.
• Артета, подхвативший «Арсенал» у Юнберга, не помог клубу в АПЛ – финишировали на 8-м месте. Зато уже в 26-м матче Микель взял с клубом трофей – в финале Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» (2:1).
• С Конте, взявшимся за работу в «Тоттенхэме» после 0:3 от «МЮ», клуб забрался в топ-4 АПЛ. Среди тех, кто обыграл Антонио в первые 25 матчей – «Мура», «Ренн», «Мидлсбро», «Бернли» и «Вулверхэмптон».
Стартовые условия Тен Хага хоть и не во всем, но располагали к хорошему началу. Мощная закупка летом (240 млн евро), знакомые игроки (Антони, Лисандро, частично Эриксен) и относительно несложная группа в ЛЕ («Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»). После двух поражений на старте (1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда») Тен Хаг сохранил спокойствие и победил «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Челси».
Высокий (и лучший в топ-6) процент побед на старте – комплимент работе Тен Хага и потенциально один из маркеров ее оценки в будущем, но точно не инструмент для сравнения с другими тренерами. Кто-то начал работу в более слабых кадровых условиях, кто-то – на более сложном отрезке сезона. Важно сохранить победный темп в ближайшие месяцы – все самые сложные матчи еще впереди.
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Фото: globallookpress.com/Stefan Constantin/News Images
-Василий Иваныч, а что такое нюанс?
Василий Иваныч и говорит:
-снимай, Петька, штаны, и поворачивайся задом
Петька снял ....
Василий Иваныч достает... и засовывает:
Вот смотри, Петька, вроде бы и у тебя хрен в попе ..... и у меня хрен в попе . Но есть один нюанс!
Некоторые трюки (как Антони справа), конечно, в АПЛ довольно быстро перестали работать, но даже при этом голландец смог найти путь, по которому клуб движется вперед, а не топчется на месте.
МЮ осталось только заявить сильного центрфорварда, и в целом можно будет сильно не заботиться о крупномасштабных трансферах в ближайший сезон-два, достаточно будет только укреплять выпадающие позиции, если такие найдутся. Прямо сейчас команда в принципе неплохо укомплектована, нужно показывать результат.
Напомню что до него ни Оле, не даже Моуриньо не смогли такого сделать.
Впрочем тут голландцу повезло.
При нём уже не было долбанного вудварта, который всегда вставал на сторону игрока, начинавшего борзеть, и всегда прогибался под их агентов.
2. Напомнить, что у любой статистики, в духе той, что дал ESPN (ссылка на оригинальный пост с 2 миллионами просмотров – в начале текста) всегда имеет контекст, который зачастую не учитывается. Люди просто хватаются за увиденный факт и начинают рассуждать в духе «раз процент побед выше, значит Тен Хаг круче всех».
3. Напомнить этот самый контекст – Тухель, например, выглядит явно круче, а его условия – ну точно сложнее. Без информации с графики это были бы просто цифры.
Кажется, причин достаточно.
Поздравляю фанатов МЮ, наконец-то нормальный тренер появился