Философия Раста Коула
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Тен Хаг стартовал в Англии лучше Клоппа и Гвардиолы (72% побед!). Но есть нюанс…

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Матч против «Борнмута» (победа 3:0) – 25-я официальная игра в «Ман Юнайтед» для Эрика тен Хага. К мини-юбилею ESPN опубликовал пост с приятной для голландца статистикой – его процент побед на стартовой дистанции в 25 игр лучше, чем у Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Микеля Артеты. 

Добавим для большей выборки еще двух тренеров из топ-6 – Антонио Конте и Томаса Тухеля. Грэма Поттера в расчет не берем – пока что у него всего 16 матчей в «Челси».

Работа Тен Хага действительно впечатляет (об этом поговорим чуть позже), но есть нюанс – дистанция в 25 матчей единственное, что объединяет тренеров, в остальном базовые вводные слишком сильно отличались. Процент побед точно нельзя рассматривать как единственную метрику для оценки успешного старта. •‎ Только Тен Хаг и Гвардиола пришли в команды летом и имели время на полноценную предсезонку и трансферы под себя. Тухель, Артета, Клопп и Конте принимались за работу прямо по ходу сезона.

•‎ Кажется, сложнее всего пришлось Томасу – в его первые 25 матчей вошли 7 игр плей-офф ЛЧ. Итог – только одно поражение (ответная игра с «Порту» дома) и победа в турнире. 

•‎ Низкий процент побед Клоппа на старте работы в «Ливерпуле» во многом зависел от ресурсов. Давайте вспомним, с кем Юрген начинал в Англии. 

•‎ Артета, подхвативший «Арсенал» у Юнберга, не помог клубу в АПЛ – финишировали на 8-м месте. Зато уже в 26-м матче Микель взял с клубом трофей – в финале Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» (2:1). 

•‎ С Конте, взявшимся за работу в «Тоттенхэме» после 0:3 от «МЮ», клуб забрался в топ-4 АПЛ. Среди тех, кто обыграл Антонио в первые 25 матчей – «Мура», «Ренн», «Мидлсбро», «Бернли» и «Вулверхэмптон».

Стартовые условия Тен Хага хоть и не во всем, но располагали к хорошему началу. Мощная закупка летом (240 млн евро), знакомые игроки (Антони, Лисандро, частично Эриксен) и относительно несложная группа в ЛЕ («Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»). После двух поражений на старте (1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда») Тен Хаг сохранил спокойствие и победил «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Челси».

Высокий (и лучший в топ-6) процент побед на старте – комплимент работе Тен Хага и потенциально один из маркеров ее оценки в будущем, но точно не инструмент для сравнения с другими тренерами. Кто-то начал работу в более слабых кадровых условиях, кто-то – на более сложном отрезке сезона. Важно сохранить победный темп в ближайшие месяцы – все самые сложные матчи еще впереди.

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Фото: globallookpress.com/Stefan Constantin/News Images

30 комментариев

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Giggs888
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Подходит Петька к Василию Иванычу и спрашивает
-Василий Иваныч, а что такое нюанс?
Василий Иваныч и говорит:
-снимай, Петька, штаны, и поворачивайся задом
Петька снял ....
Василий Иваныч достает... и засовывает:
Вот смотри, Петька, вроде бы и у тебя хрен в попе ..... и у меня хрен в попе . Но есть один нюанс!
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Papa Bear
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Сама работа Тен Хага никаких вопросов не вызывает - он еще с предсезонки дал понять, что не собирается ни с кем сюсюкаться и готов пойти на крайние меры, если главная капризная звезда не хочет проводить предсезонку с командой.

Некоторые трюки (как Антони справа), конечно, в АПЛ довольно быстро перестали работать, но даже при этом голландец смог найти путь, по которому клуб движется вперед, а не топчется на месте.

МЮ осталось только заявить сильного центрфорварда, и в целом можно будет сильно не заботиться о крупномасштабных трансферах в ближайший сезон-два, достаточно будет только укреплять выпадающие позиции, если такие найдутся. Прямо сейчас команда в принципе неплохо укомплектована, нужно показывать результат.
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bamboocha01
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Ответ Ocelot
у артеты и клоппа самые жесткие условия по составам были, так как там сразу в составах больше половины игроков было от которых надо было избавляться да и владельцы не готовы были много тратить на трансферы
Да и тактика Клоппа тогда была очень трудная для того чтоб сходу понять куда и когда бежать и когда начинать прессинг, тем более одновременно всем игрокам
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Papa Bear
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Ответ SMax
А почему Гвардиола-то так хреново стартовал?
У него тогда не вышло за одно лето расчистить состав Сити до того состояния, которое он хотел видеть.
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SMax
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А почему Гвардиола-то так хреново стартовал?
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Cantstoped
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Ответ Экспертное мнение
При этом никто кроме тен Хага не оказывался в таких сложных условиях, как иметь в команде неконтролируемого Роналду, который подрывал атмосферу через своих персофанов, инстаграмных атак и прочими способами усиливал давление на тренера и усложнял работу. Эрик как титан выдержал всё это, просто невероятно, если учесть сколько тренеров пали до этого в Ювентусе и в том же МЮ.
Это я подрывал Пукан Тен Хаагу, но как он справился? Как он смел справиться?
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Санитар-волк
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При этом цирк с Ронни, подрывавшим авторитет, достался ТХ. Это очень жесткая ситуация, и отправить на лавку такую звезду - надо иметь реальный характер.
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Burel
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Подождите. Разве МЮ не должен бороться за выживание без Фрукта ?
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Nek Nek
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Не знаю, не верю я в ЭТХ! По мне Сульшер был лучше!
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mancunian82
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Ответ 6LACK
Кто бы мог подумать, что из всех игроков с кем начинал Юрген, дольше всех в команде останется Милнер. Ни Коутиньо, ни Лаллана, ни Клайн, а Милнер
Тоже хотел об этом сказать. Милнер, который свободным ушёл из Сити, был одним из самых возрастных в Ливерпуле, в итоге дольше всех там продержался.
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Konstantin Meerov
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Тен Хаг очень силен. Уничтожил португальскую приму, как Волочкову худрук Большого. Завоевал авторитет. Теперь у МЮ - команда.
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danik 258808
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Ответ Dm Kznts
Заслуга ЭТХ уже в том что он смог грамотно разрулить ситуацию с оборзевшим игроком, поставившим себя выше клуба. Напомню что до него ни Оле, не даже Моуриньо не смогли такого сделать. Впрочем тут голландцу повезло. При нём уже не было долбанного вудварта, который всегда вставал на сторону игрока, начинавшего борзеть, и всегда прогибался под их агентов.
При Моуриньо он был на пике и решал постоянно, ясное дело он ничего тогда что ни сделал
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Экспертное мнение
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При этом никто кроме тен Хага не оказывался в таких сложных условиях, как иметь в команде неконтролируемого Роналду, который подрывал атмосферу через своих персофанов, инстаграмных атак и прочими способами усиливал давление на тренера и усложнял работу. Эрик как титан выдержал всё это, просто невероятно, если учесть сколько тренеров пали до этого в Ювентусе и в том же МЮ.
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Syndycate
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Ответ мама аутиста ригобера
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Хорош😂
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Пользователь заблокирован
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Вычтите результаты с Роналду в старте - у Тен Хаага получатся запредельные цифры :))
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dimpa
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В защиту Тен Хага можно добавить, что он пришел в очень токсичную организацию по тем или иным причинам+находящуюся в довольно затяжном кризисе. Впрочем топ тренера и берут не в последнюю очередь для налаживания игрового процесса. И голландец справляется хорошо.
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Dm Kznts
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Ответ Tybalt
всё это интересно с точки зрения цифр, которые в футболе нередко вводят в заблуждение. Тяжёлые дни голландца впереди, потому что требовать будут многое. с приходом ЭТХ потратили сколько ? если в конце не даст хотя бы топ-4 на фоне кризисных Челси и Ливерпуля, то это будет жирным минусом. Этот сезон идёт типичным миражом, который многих обманывает. Когда же придётся вкалывать по три матча в неделю с ЛЧ, тогда всё выйдет наружу. Конте, Клопп, Пеп, Томас давно себя зарекомендовали в большом футболе. Таков ли ЭТХ и тем более Артета? в конце сезона глянем... спасибо за работу.
Заслуга ЭТХ уже в том что он смог грамотно разрулить ситуацию с оборзевшим игроком, поставившим себя выше клуба.
Напомню что до него ни Оле, не даже Моуриньо не смогли такого сделать.
Впрочем тут голландцу повезло.
При нём уже не было долбанного вудварта, который всегда вставал на сторону игрока, начинавшего борзеть, и всегда прогибался под их агентов.
+7
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Дмитрий Письменский
Автор
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
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Ответ Олег Кузнецов
Автор, если все спорно и не повод для сравнения, на фига тогда статья вообще?
1. Рассказать об успехах Тен Хага. Несмотря на короткую дистанцию, уже есть причины хвалить его работу и с интересом наблюдать за тем, что будет дальше и как «МЮ» закончит сезон.

2. Напомнить, что у любой статистики, в духе той, что дал ESPN (ссылка на оригинальный пост с 2 миллионами просмотров – в начале текста) всегда имеет контекст, который зачастую не учитывается. Люди просто хватаются за увиденный факт и начинают рассуждать в духе «раз процент побед выше, значит Тен Хаг круче всех».

3. Напомнить этот самый контекст – Тухель, например, выглядит явно круче, а его условия – ну точно сложнее. Без информации с графики это были бы просто цифры.

Кажется, причин достаточно.
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6LACK
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Кто бы мог подумать, что из всех игроков с кем начинал Юрген, дольше всех в команде останется Милнер. Ни Коутиньо, ни Лаллана, ни Клайн, а Милнер
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Руслан Чесебиев
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Ответ Олег Кузнецов
Автор, если все спорно и не повод для сравнения, на фига тогда статья вообще?
Эммм мне 39 лет….., простите не понял вопрос?
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Олег Кузнецов
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Ответ Руслан Чесебиев
Статистика вселяющая надежду на то что МЮ вернёт себе былую славу! Надеемся, верим и ждём!
Автор, если все спорно и не повод для сравнения, на фига тогда статья вообще?
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Ocelot
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Ответ Дмитрий Письменский
Так же, как у Артеты, Тухеля и Конте. Все четверо были в похожих условиях. Но с сильно разными вводными по составам.
у артеты и клоппа самые жесткие условия по составам были, так как там сразу в составах больше половины игроков было от которых надо было избавляться да и владельцы не готовы были много тратить на трансферы
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qdd
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Зачем это на нашей ветке?
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Alexandr Sokolov
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Клопп начинал с "топовым" составом, конечно))

Поздравляю фанатов МЮ, наконец-то нормальный тренер появился
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