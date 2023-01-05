Тен Хаг стартовал в Англии лучше Клоппа и Гвардиолы (72% побед!). Но есть нюанс…

Матч против «Борнмута» (победа 3:0) – 25-я официальная игра в «Ман Юнайтед» для Эрика тен Хага. К мини-юбилею ESPN опубликовал пост с приятной для голландца статистикой – его процент побед на стартовой дистанции в 25 игр лучше, чем у Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Микеля Артеты.

Добавим для большей выборки еще двух тренеров из топ-6 – Антонио Конте и Томаса Тухеля. Грэма Поттера в расчет не берем – пока что у него всего 16 матчей в «Челси».

Работа Тен Хага действительно впечатляет (об этом поговорим чуть позже), но есть нюанс – дистанция в 25 матчей единственное, что объединяет тренеров, в остальном базовые вводные слишком сильно отличались. Процент побед точно нельзя рассматривать как единственную метрику для оценки успешного старта. •‎ Только Тен Хаг и Гвардиола пришли в команды летом и имели время на полноценную предсезонку и трансферы под себя. Тухель, Артета, Клопп и Конте принимались за работу прямо по ходу сезона.

•‎ Кажется, сложнее всего пришлось Томасу – в его первые 25 матчей вошли 7 игр плей-офф ЛЧ. Итог – только одно поражение (ответная игра с «Порту» дома) и победа в турнире.

•‎ Низкий процент побед Клоппа на старте работы в «Ливерпуле» во многом зависел от ресурсов. Давайте вспомним, с кем Юрген начинал в Англии.

•‎ Артета, подхвативший «Арсенал» у Юнберга, не помог клубу в АПЛ – финишировали на 8-м месте. Зато уже в 26-м матче Микель взял с клубом трофей – в финале Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» (2:1).

•‎ С Конте, взявшимся за работу в «Тоттенхэме» после 0:3 от «МЮ», клуб забрался в топ-4 АПЛ. Среди тех, кто обыграл Антонио в первые 25 матчей – «Мура», «Ренн», «Мидлсбро», «Бернли» и «Вулверхэмптон».

Стартовые условия Тен Хага хоть и не во всем, но располагали к хорошему началу. Мощная закупка летом (240 млн евро), знакомые игроки (Антони, Лисандро, частично Эриксен) и относительно несложная группа в ЛЕ («Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»). После двух поражений на старте (1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда») Тен Хаг сохранил спокойствие и победил «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Челси».

Высокий (и лучший в топ-6) процент побед на старте – комплимент работе Тен Хага и потенциально один из маркеров ее оценки в будущем, но точно не инструмент для сравнения с другими тренерами. Кто-то начал работу в более слабых кадровых условиях, кто-то – на более сложном отрезке сезона. Важно сохранить победный темп в ближайшие месяцы – все самые сложные матчи еще впереди.

Фото: globallookpress.com/Stefan Constantin/News Images