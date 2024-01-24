Почему в мире четыре Гвинеи и как их различать между собой?

Гайд для тех, кто путается.

На Кубке Африки играют сборные Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Экваториальной Гвинеи. А еще ведь есть государство Папуа – Новая Гвинея. И Гвинейский залив, где Нигерия, Гана и другие страны добывают нефть.

Разбираемся, почему так много стран с похожим названием и чем они принципиально различаются.

Как появилось слово «Гвинея» – сразу три версии

Историки и филологи не сошлись, откуда вообще взялось слово. Популярная версия такая: берберские племена не понимали южных соседей и дали их племенам общее имя – iguawen («немые»). А дальше слово заимствовали португальские колонизаторы и стали называть Гвинеей вообще всю Западную Африку.

У другой популярной версии отправная точка – малийский город Джене – до XIII центр африканской торговли. Джене в разных источниках называли Генео, Генни и Гинея, и португальцы придумали слово «Гвинея», потому что оно по созвучию ассоциировалось с Африкой.

Еще историки осторожно связывают название с империей Гана. Но вероятность, что от нее Гвинея получила имя, не велика. Также есть предположение, что все три теории связаны. Вероятно, берберы действительно придумали слово, которое становилось влиятельным: сначала дало название империи, затем влиятельному городу – и уже потом современные страны стали называться Гвинеями.

Но не только три африканские страны относятся к области Гвинея (часть западной Африки). В теории похожие названия могли получить и другие государства: Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того и Бенин.

Как отличать Гвинеи – быстрый разбор, чтобы навсегда запомнить

🇬🇳 Гвинея. Для удобства к ней часто добавляют название столицы Конакри. Но в российской традиции это единственная Гвинея без дополнительных приставок.

Она самая многочисленная среди тезок по населению (почти 13 млн человек) и уникальна как минимум моментом обретения независимости. Если другие страны Африки сохраняли отношения с колонизаторами, то Гвинея разорвала все связи с Францией, которая в отместку, например, сожгла лекарства и выкрутила в стране лампочки.

Основной доход Гвинеи складывается из экспорта металла и руды. Прежде всего, страна уникальна запасами бокситов (почти половина добывается в Гвинее), которые используются для производства металлического алюминия и в химической промышленности.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, лучшее достижение на Кубке Африки – второе место (1976). Наби Кейта – главная звезда сборной, а Франсуа Камано вы помните по «Локомотиву».

🇬🇼 Гвинея-Бисау. Здесь в традициях русского языка уже принято к названию страны добавлять столицу Бисау.

Небольшое государство (около 2 млн человек), граничащее с Гвинеей и Сенегалом, было частью португальской колонии. После обретения независимости Гвинея-Бисау стала типичной неблагополучной страной Африки, которая в мире известна в первую очередь как наркотический хаб – через нее в Европу попадает южноамериканский кокаин.

Гвинея-Бисау – самая бедная среди Гвиней страна, у которой 216-е место в мире по продолжительности жизни – 48 лет.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, участвовала на последних четырех Кубках Африки, но из группы не выходила. Заметные игроки: Мама Балде из «Лиона» и Зе Турбо из «Пари НН»

🇬🇶 Экваториальная Гвинея. Бывшая колония Испании, не граничит с другими африканскими Гвинеями. Единственные соседи – Камерун и Габон.

Сейчас страна живет в первую очередь за счет добычи нефти. Благодаря ей она один из лидеров по ВВП в Африке, но по уровню жизни во всем мире всего лишь 145-я. В стране высокая детская смертность и низкий уровень доходов у большинства людей.

Экваториальную Гвинею в историческом контексте выделяет диктатор Франсиско Бийого. После его правления население сократилось почти наполовину до 150 тысяч человек – из-за репрессий и массовой эмиграции. Сейчас население страны – 1,2 млн. Экваториальная Гвинея – самая малонаселенная среди тезок.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира. В 2015-м принимала Кубок Африки и заняла четвертое место. Игроков больших клубов в составе нет.

🇵🇬 Папуа – Новая Гвинея. Единственная не африканская Гвинея. Находится в Океании, к северу от Австралии. Составное название государство получило постепенно. В XVI веке португальский мореплаватель Жоржи ди Менезиш добрался до неизвестного острова, увидел аборигенов и дал ему имя Папуа – в переводе с малайского «курчавый». Чуть позже на остров заглянул другой мореплаватель – испанец Иньиго Ортис де Ретес, которому местные жители напомнили африканцев. Так появилась «Новая Гвинея».

Папуа и Новая Гвинея в дальнейшем были колониями Великобритании, Германии и Австралии. Только в 1975 году страна объединилась и получила независимость.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, но после расширения появляется шанс – в Океании она сейчас вторая по силе сборная после Новой Зеландии. Самый дорогой игрок, по данным Transfermarkt, стоит 100 тысяч евро.

Фото: Gettyimages.ru/Lefty Shivambu/Gallo Images; commons.wikimedia.org/Alpha hmd, John William Lindt; East News/ABDELHAK SENNA / AFP, Annika Hammerschlag / ANADOLU / Anadolu via AFP