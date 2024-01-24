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Почему в мире четыре Гвинеи и как их различать между собой?

Кубок Африки Кубок Африки
Папу Гомес Папу Гомес
сборная Экваториальной Гвинеи сборная Экваториальной Гвинеи
сборная Гвинеи сборная Гвинеи
сборная Гвинеи-Бисау сборная Гвинеи-Бисау
Футбол Футбол

Гайд для тех, кто путается.

На Кубке Африки играют сборные Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Экваториальной Гвинеи. А еще ведь есть государство Папуа – Новая Гвинея. И Гвинейский залив, где Нигерия, Гана и другие страны добывают нефть. 

Разбираемся, почему так много стран с похожим названием и чем они принципиально различаются.

Как появилось слово «Гвинея» – сразу три версии

Историки и филологи не сошлись, откуда вообще взялось слово. Популярная версия такая: берберские племена не понимали южных соседей и дали их племенам общее имя – iguawen («немые»). А дальше слово заимствовали португальские колонизаторы и стали называть Гвинеей вообще всю Западную Африку.

У другой популярной версии отправная точка – малийский город Джене – до XIII центр африканской торговли. Джене в разных источниках называли Генео, Генни и Гинея, и португальцы придумали слово «Гвинея», потому что оно по созвучию ассоциировалось с Африкой.

Еще историки осторожно связывают название с империей Гана. Но вероятность, что от нее Гвинея получила имя, не велика. Также есть предположение, что все три теории связаны. Вероятно, берберы действительно придумали слово, которое становилось влиятельным: сначала дало название империи, затем влиятельному городу – и уже потом современные страны стали называться Гвинеями.

Но не только три африканские страны относятся к области Гвинея (часть западной Африки). В теории похожие названия могли получить и другие государства: Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того и Бенин.

Как отличать Гвинеи – быстрый разбор, чтобы навсегда запомнить

🇬🇳 Гвинея. Для удобства к ней часто добавляют название столицы Конакри. Но в российской традиции это единственная Гвинея без дополнительных приставок. 

Она самая многочисленная среди тезок по населению (почти 13 млн человек) и уникальна как минимум моментом обретения независимости. Если другие страны Африки сохраняли отношения с колонизаторами, то Гвинея разорвала все связи с Францией, которая в отместку, например, сожгла лекарства и выкрутила в стране лампочки.

Основной доход Гвинеи складывается из экспорта металла и руды. Прежде всего, страна уникальна запасами бокситов (почти половина добывается в Гвинее), которые используются для производства металлического алюминия и в химической промышленности.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, лучшее достижение на Кубке Африки – второе место (1976). Наби Кейта – главная звезда сборной, а Франсуа Камано вы помните по «Локомотиву».

🇬🇼 Гвинея-Бисау. Здесь в традициях русского языка уже принято к названию страны добавлять столицу Бисау.

Небольшое государство (около 2 млн человек), граничащее с Гвинеей и Сенегалом, было частью португальской колонии. После обретения независимости Гвинея-Бисау стала типичной неблагополучной страной Африки, которая в мире известна в первую очередь как наркотический хаб – через нее в Европу попадает южноамериканский кокаин.

Гвинея-Бисау – самая бедная среди Гвиней страна, у которой 216-е место в мире по продолжительности жизни – 48 лет.  

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, участвовала на последних четырех Кубках Африки, но из группы не выходила. Заметные игроки: Мама Балде из «Лиона» и Зе Турбо из «Пари НН»

🇬🇶 Экваториальная Гвинея. Бывшая колония Испании, не граничит с другими африканскими Гвинеями. Единственные соседи – Камерун и Габон.

Сейчас страна живет в первую очередь за счет добычи нефти. Благодаря ей она один из лидеров по ВВП в Африке, но по уровню жизни во всем мире всего лишь 145-я. В стране высокая детская смертность и низкий уровень доходов у большинства людей.

Экваториальную Гвинею в историческом контексте выделяет диктатор Франсиско Бийого. После его правления население сократилось почти наполовину до 150 тысяч человек – из-за репрессий и массовой эмиграции. Сейчас население страны – 1,2 млн. Экваториальная Гвинея – самая малонаселенная среди тезок.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира. В 2015-м принимала Кубок Африки и заняла четвертое место. Игроков больших клубов в составе нет.

🇵🇬 Папуа – Новая Гвинея. Единственная не африканская Гвинея. Находится в Океании, к северу от Австралии. Составное название государство получило постепенно. В XVI веке португальский мореплаватель Жоржи ди Менезиш добрался до неизвестного острова, увидел аборигенов и дал ему имя Папуа – в переводе с малайского «курчавый». Чуть позже на остров заглянул другой мореплаватель – испанец Иньиго Ортис де Ретес, которому местные жители напомнили африканцев. Так появилась «Новая Гвинея».

Папуа и Новая Гвинея в дальнейшем были колониями Великобритании, Германии и Австралии. Только в 1975 году страна объединилась и получила независимость.

В футболе: ни разу не попадала на чемпионат мира, но после расширения появляется шансв Океании она сейчас вторая по силе сборная после Новой Зеландии. Самый дорогой игрок, по данным Transfermarkt, стоит 100 тысяч евро.

Большой гид по странам Африки. Чем уникальна каждая

Фото: Gettyimages.ru/Lefty Shivambu/Gallo Images; commons.wikimedia.org/Alpha hmd, John William Lindt; East News/ABDELHAK SENNA / AFP, Annika Hammerschlag / ANADOLU / Anadolu via AFP

5 комментариев
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Спасибо, но к кубку Конкакаф жду такой же разбор про Гвианы.
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+3
Ответ Buharoid
Хотя бы одну уже давно пора сделать Гвинейским автономным округом. Ну или Гвинейской республикой в составе РФ. Чего добру пропадать. На отдых ездить будем, заживем!
Дело пяти минут. Осталось там найти "нацистов" - и вперед.
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В Папуа Новой-Гвинее, обитает дикое племя, которое живёт на отдельном острове и осыпает стрелами любые лодки, которые к ним приближаются, считаются самыми дикими людьми планеты. Богачи любят на вертолётах туры туда устраивать, зависать над ними и смотреть, как те с ума сходят, осыпая пуленепробиваемый вертолёт стрелами, копьями и камнями.
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Ответ Buharoid
Хотя бы одну уже давно пора сделать Гвинейским автономным округом. Ну или Гвинейской республикой в составе РФ. Чего добру пропадать. На отдых ездить будем, заживем!
После покорения евробантустанов - можно сразу. Но лучше с Гвинеями налаживать дружественные отношения.
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