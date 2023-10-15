А вы хорошо знаете Африку? Географический тест!
Они играют с нами в футбол.
В 2023-м Россия Карпина открывает не только Азию, но и Африку. Дважды Египет, Камерун и Кения. Вероятно, с африканскими странами мы будем играть чаще – о желании сыграть с Россией говорит и Гвинея.
А вы знаете Африку и различаете страны? Пройдите тест! Нужно неплохо разбираться в географии.
Фото: Walt Disney Pictures
Тест показал две вещи:
1) Большинство путают Золотой Берег с Берегом Слоновой Кости
2) Название города "Хо" невольно отсылает на Азию
Спасибо за тест!