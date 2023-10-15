Too Old to Die Young
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А вы хорошо знаете Африку? Географический тест!

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сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Футбол Футбол

Они играют с нами в футбол.

В 2023-м Россия Карпина открывает не только Азию, но и Африку. Дважды Египет, Камерун и Кения. Вероятно, с африканскими странами мы будем играть чаще – о желании сыграть с Россией говорит и Гвинея.

А вы знаете Африку и различаете страны? Пройдите тест! Нужно неплохо разбираться в географии.

Фото: Walt Disney Pictures

17 комментариев

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Аркадий Алексеев (АркадийБздынь)
Страна, которая последняя получила независимость - Южный Судан, а не Намибия
+6
0
+6
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soda overdose
15/15
Тест показал две вещи:
1) Большинство путают Золотой Берег с Берегом Слоновой Кости
2) Название города "Хо" невольно отсылает на Азию
Спасибо за тест!
+5
0
+5
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Alexey Sabelsky
Ответ Alex Metallov
13 из 15. Не знал только тот город, который оказывается в Эквадоре. Ну и думал, что в Ливии больше всего нефти.
Смотрю, очень многие (и я в том числе) споткнулись на этом вопросе из-за фонетических особенностей названий и нашего ассоциативного ряда.
+5
0
+5
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Alex Metallov
13 из 15. Не знал только тот город, который оказывается в Эквадоре. Ну и думал, что в Ливии больше всего нефти.
+3
0
+3
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Лапин Владимир
7/15
+2
0
+2
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zer
10 правильных ответов. не бог весть сколько, но с другой стороны лучше, чем ничего)
+2
0
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Melnikov1968
10/15. Африка это сложно.
+2
0
+2
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Pb-SE
Ответ Tima_Milan
правильный ответ - Россия во всех 15 вопросах
Ага, особенно "страна, последняя получившая независимость"
+2
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+2
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Shuller18
11/15, неплохо, Африку реально слабо знаю
+1
0
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Георгий Большаков
11. Не угадал флаг, фото, Килиманджаро и Даллол.
+1
0
+1
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Дима Проскурин
Автор
Ответ Аркадий Алексеев (АркадийБздынь)
Страна, которая последняя получила независимость - Южный Судан, а не Намибия
да, точно, спасибо!
+1
0
+1
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xxx-xxx
5/15 это зашквар, никому не говорите !!
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Ихарь Окенфэйлов
Мы сами тоже Африка. Только холодная
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Tima_Milan
Ответ Pb-SE
Ага, особенно "страна, последняя получившая независимость"
согласен, это скорее в будущем, когда постигнет невосполнимая утрата
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Yury Fedoseev
Ответ soda overdose
15/15 Тест показал две вещи: 1) Большинство путают Золотой Берег с Берегом Слоновой Кости 2) Название города "Хо" невольно отсылает на Азию Спасибо за тест!
13/15 , как раз на Хо прогорел , ну и Ливию выбрал , как главного добытчика нефти
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