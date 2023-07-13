21 комментарий

Да, есть места, где они еще не шутили.

Люди, которые не смотрят РПЛ, теперь тоже знают, кто такие Слуцкий и Дзюба. Потому что они побывали почти во всех ютуб-шоу, а еще ведут собственное – «Ну, так нельзя, ***». Вот список только околокомедийных шоу, где за последние пару лет они снимались.

Слуцкий и Дзюба вместе: «Плохие выдуманные новости» (3,5 млн просмотров), «Ошуительное Хоу» (1,5 млн и 1,2 млн), «Большое шоу» (семь выпусков вконтакте – от 2 до 3 млн), выпуск «Плюшек» о поездке на рынок (4,6 млн).

Слуцкий: «Опять не Гальцев» (8,5 млн), «Громкий вопрос» (2,3 млн), «Улица» (250к), «Плохие песни» (1,5 млн), «Контакты» (900к), «По хатам» (800к).

Дзюба: «Опять не Гальцев» (9,8 млн).

Кажется, больше им идти уже некуда, но мы нашли еще десять вариантов, где дуэт Слуцкий-Дзюба (или кто-то из них по отдельности) будет уместен.

«Что было дальше?»

Культовое шоу, где концепция «Гость рассказывает историю, а комики угадывают ее финал» – лишь шаткий стержень для шумного потока из грубых атак на гостя и шуток – не часто удачных, но колоритных и мемных. После шести сезонов ЧБД закрылся в 2022-м, но через год внезапно вернулся на видеоплатформе вконтакте со спорным выпуском с Хасбиком.

Если проект опять не остановится, то участие Слуцкого/Дзюбы – вопрос решенный. Для них комфортна базарная токсичность, где важно не качество юмора, а эпатаж и напор. А Дзюба вообще выглядит как кандидат на замену Лехе Щербакову – такой же обаятельный в прямолинейности народный шутник не для эстетов.

«Книжный клуб»

Проект Stand-Up Club #1. Комики перед съемкой читают книгу, а потом ее обсуждают.

Слуцкий всегда говорил о пользе чтения для футболистов, а его любимые книги – «Остров сокровищ» и «Похороните меня за плинтусом». Дзюба тоже читает: «Гарри Поттера», «Ведьмака», «Графа Монте-Кристо», Джека Лондона. Недавно он сказал, что за три года прочитал 20 книг и даже рецензировал роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» – «говнище».

Формат «Книжного клуба» не балагурный, но точно подойдет как минимум для Слуцкого, который умеет быть приятным интеллектуалом.

«Я себя знаю»

Герой отвечает на сложные вопросы Азамата Мусагалиева о себе. Условный заход для Слуцкого: «Как звали кота, за которым вы полезли на дерево?». Если ответ неправильный – нужно рассказать стыдную историю о себе.

Оба справятся: хорошие рассказчики с тонной историй, которые люди вне футбольного контекста еще не слышали.

«Вопрос ребром»

Шоу в ресторане Басты, где люди из зала спрашивают звезд обо всем. Иногда получается горячо и трешово.

Даже странно, что Баста (фанат ЦСКА и владелец ростовского СКА) так и не затащил в кабак-интервью двух самых говорливых людей русского футбола.

«Клик Клак шоу»

Дурацкие соревнования блогеров после семи лет на ютубе перебрались на СТС. Туда к уже сформированной тусовке теперь приходят звезды, которые не бегают в сандалиях с гвоздями и не едят тараканов, а в стороне все комментируют, влияя на правила и ход игры.

Только представьте, сколько раз Дзюба пошутит про рост Эльдара Джарахова.

«Мне смешно»

Беседа, где фронтмены КВН-команды ДАЛС спрашивают гостя о вкусах в юморе: любимые комедии, видосы на ютубе, стендап-концерты, книги и вообще все что веселит.

Идеальный формат для Слуцкого: рассуждать о юморе ему сейчас интереснее, чем о тактике. И Дзюбе тоже наверняка есть что рассказать об истоках своего громкого стиля.

«Подземелья Чикен Карри»

Ролевая настольная игра в жанре фэнтези. Но упор тут не на игровое поле, занудный лор и бросание кубика, а на социальное взаимодействие игроков, которые решают загадки ведущего и выходят из заданных правилами ситуаций.

Слуцкий и Дзюба – буйные и непростые игроки, но для «Подземелья» иногда это только плюс (подтвердит эксцентричный актер Никита Кукушкин).

«Тяжелый пар»

Викторина в бане с вопросами на логику в духе ЧГК. Вы же помните, как еще в 2016-м Слуцкий и Дзюба зажигали в Нескучном саду?

«Читка»

Комики и приглашенная звезда уже на сцене впервые читают сценарий несуществующего фильма, а потом все разыгрывают. Абсурдное веселье, где нужно расслабиться и следовать правилам шоу – Слуцкий с Дзюбой в «Большом шоу» показали, что это им дается легко.

«Кринж-стендап»

Комики специально сочиняют ужасный монолог и через жребий решают, кто с ним выступит в клубе перед аудиторией, которая не знает подвоха.

Представить в стендапе Слуцкого и Дзюбу через пару лет уже не сложно. Да, им нужно еще научиться хорошо писать без импровизации, но пока можно просто повеселиться перед людьми, которые подумают, что вот так стремно люди из футбола юморят. А окажется, это они позорятся нарочно.