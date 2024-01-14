Бетербиев переезжает соперников и в 38. Теперь идет за Биволом

Не заметил Смита.

В ночь на 14 января в Квебеке прошел поединок в полутяжелом весе между чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом . Все завершилось в седьмом раунде – угол Смита остановил бой.

«Я чистый боец». Перед поединком допинг-проба Бетербиева показала «нетипичный» результат

Бой планировался еще на август-2023, но был перенесен из-за челюстной инфекции у Бетербиева после стоматологической операции. В январе-2024 поединок снова оказался под угрозой отмены, когда проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты. Дополнительные тесты дали отрицательный результат.

«Хочу внести ясность: я чистый боец. За всю карьеру у меня не было ни одного проваленного теста на запрещенные вещества. Любая попытка доказать обратное – клевета. Подобные высказывания выходят за рамки трэштока», – сразу отреагировал Бетербиев.

Последний раз он выходил на ринг в январе-2023, когда остановил Энтони Ярда в восьмом раунде. Каллум Смит не боксировал еще дольше – последний бой против Матье Бодерлика прошел в августе-2022 и закончился победой Смита в четвертом раунде. Это был всего лишь второй поединок Смита в полутяжелой категории. До этого он боксировал во втором среднем весе и становился чемпионом WBA, но уступил пояс Саулю Альваресу.

На бумаге Каллум Смит имел серьезное преимущество в возрасте и антропометрии, но рекорд Бетербиева выглядел более внушительно – 19 побед, все нокаутом. Рекорд Смита – 29-1, всего 72% побед нокаутом, несмотря на внушительную ударную мощь.

Бетербиев отправил Смита в нокдаун в седьмом раунде, а до этого доминировал. Кажется, возраст не ударил по форме

Бетербиев с первых секунд бросился вперед и оттеснил Смита к канатам. Смит кружил по рингу, выжидая подходящего момента для контрпанча, но промахивался. Бетербиев был быстрее на ногах и точнее доносил удары, не давая Смиту поймать ритм.

Смит не стал пользоваться преимуществом в антропометрии и сдерживать соперника на дистанции, предпочитая рубиться вблизи. Выдержав очередной натиск Бетербиева, Смит бросался вперед с ответной атакой, но соперник уходил либо блокировал ее. Уже в третьем раунде Смит слегка поплыл от количества пропущенных ударов.

В перерыве тренер посоветовал Смиту не ждать момента для контрпанча, а работать по корпусу. Это принесло некоторый успех: у Смита проходили прямые в туловище и сдвоенный левый хук корпус-голова. Но видимого урона Бетербиев не получил, а его атаки были более выверенными и мощными. Он часто запирал противника у канатов и обрабатывал длинными сериями.

Многие ждали левого контр-хука от Смита, но все сложилось наоборот: в седьмом раунде он пошел вперед и пропустил мощный правый хук навстречу. Бетербиев бросился добивать противника и дважды усадил его на настил, после чего угол Смита остановил бой.

Несмотря на храбрые выпады Смита, бой получился крайне односторонним. Бетербиев катком проехался по сопернику, а возраст и простой никак не сказались на его форме. В полутяжелом весе у него остался единственный конкурент – Дмитрий Бивол.

«Да, конечно, мне нужен четвертый пояс. Это будет означать, что в этой категории я добился своего. Это много значит для меня», – сказал Бетербиев. А Боб Арум заявил, что чемпион будет готов к бою с Биволом через три месяца после Рамадана. Верим.

Бетербиев – самый противоречивый чемпион. Шесть доказательств

Фото: Федерация Бокса России