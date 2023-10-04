4 самых больших камбэка в боксе

К ним добавится Пакьяо.

Мэнни Пакьяо в 44 года возвращается в бокс. Он заявил, что уже в декабре проведет выставочный бой, хотя готов и к профессиональному. Возможные варианты – Амир Хан, Джервонта Дэвис и даже рематч с Флойдом Мейвезером.

Вспоминаем самые успешные камбэки в боксе.

Виталий Кличко

В 33 года Виталий Кличко был действующим чемпионом по версии WBC и обладателем внушительного рекорда: 35 побед (34 – нокаутом) и 2 поражения. Оба раза он проиграл из-за повреждений: плечо против Криса Берда и сильное рассечение против Леннокса Льюиса.

В 2005 году Кличко должен был встретиться с Хасимом Рахманом, но бой отменялся четыре раза, всегда – из-за травмы чемпиона. После этого Кличко объявил о завершении карьеры. «В последнее время я больше боролся не с соперниками, а с собственными травмами. Сложное решение об уходе из спорта я принял на вершине боксерской карьеры и передаю чемпионский пояс в руки WBC».

Но спустя четыре года Кличко вернулся на ринг и в первом же бою вернул себе пояс WBC, остановив Сэмюэла Питера за восемь раундов. Журнал Ring назвал этот поединок возвращением года. Кличко на тот момент было 37 лет, он продолжил боксировать до 41 года и больше не терял чемпионский пояс, победив таких претендентов, как Шэннон Бриггс, Томаш Адамек и Дерек Чисора.

Тайсон Фьюри

Первые семь лет Фьюри регулярно боксировал с претендентами и уверенно шел к титульному бою. Трудности начались, когда в 27 лет он оказался на вершине: победил Владимира Кличко единогласным решением и стал обладателем трех поясов.

Рематч планировался на следующий год, но к тому времени Фьюри растолстел до 150 кг, попался на употреблении кокаина и впал в депрессию. «Я не хочу просыпаться. Каждый день надеюсь, что умру. Нехорошо так говорить, когда у тебя трое детей и прекрасная жена, правда? Но я больше не хочу жить».

Спустя год разрушительной жизни Фьюри заговорил о возвращении на ринг. В это слабо верилось, но в сети появлялись кадры человека-слона в боксерском зале. К 2018 году Фьюри действительно скинул 51 кг и, проведя два подготовительных боя, встретился с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Фьюри всех удивил: отлично боксировал, а его скорость и рефлексы никуда не пропали. Но Уайлдера выручила мощь: он дважды отправил Фьюри на настил – судьи дали ничью. Этим выступлением Фьюри завоевал новых поклонников, а спустя год набрал лучшую форму в карьере, нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и вновь стал чемпионом.

Мохаммед Али

Самая знаменитая история камбэка. И не только из-за достижений Али на ринге, но и публичных выступлений во время трехлетнего перерыва. В 1967 году Али был 25-летним чемпионом по нескольким версиям с победами над Флойдом Паттерсоном и Сонни Листоном.

Во Вьетнаме шла война – Али призвали в армию, но он отказался служить по соображениям совести. «Слушайте, я не ссорился с вьетконговцами. Почему я должен надеть форму и отправиться за 10 тысяч миль от дома, сбрасывать бомбы и стрелять в коричневых людей во Вьетнаме, когда с так называемыми неграми в Луисвилле обращаются как с собаками и отказывают им в простых гражданских правах?»

Спортивные комиссии по всей стране тут же лишили Али боксерских лицензий и статуса чемпиона, а в суде присяжные признали его виновным в уклонении от службы. Али грозило пять лет тюрьмы, но, пока проходили слушания в Верховном суде США, он объездил множество университетов с выступлениями против войны и за права чернокожих и встретил широкую поддержку слушателей.

В 1970 году Спортивный Комитет Атланты выдал Али боксерскую лицензию благодаря влиянию местных чернокожих политиков и активистов. Он вернулся на ринг спустя 3,5 года и победил Джерри Куорри за три раунда. А в 1971 году Верховный суд оправдал Али. Он возобновил яркую карьеру и боксировал с лучшими бойцами того времени: Джо Фрейзером, Джорджем Форманом и Кеном Нортоном.

Джордж Форман

У Формана было трудное детство: в 15 лет он бросил школу и грабил людей на улицах, а в 20 стал профессиональным боксером и собрал 13 побед за год (11 – нокаутом). В 1973 году он за два раунда отправил непобежденного Джо Фрейзера в шесть нокдаунов и стал чемпионом.

Вскоре Форман нокаутом проиграл Мохаммеду Али в Заире, потерял пояса и, кажется, интерес к боксу. В 1977 году он проиграл Джимми Янгу, упав в нокдаун в 12-м раунде. В раздевалке Форману стало плохо: он ощутил приближение смерти и, хотя еще не был религиозным, начал просить Бога о помощи. И почувствовал, что должен измениться.

Форман перестал драться и посвятил следующие 10 лет служению Богу: проповедовал на улицах и в церкви, а потом создал молодежный центр. «За эти годы я даже ни разу не сжал кулак». Со временем денег на содержание молодежного центра стало не хватать, поэтому в 38 лет Форман вернулся на ринг.

Сначала он весил 121 кг, но ударная мощь никуда не делась – раз за разом Форман побеждал и постепенно набирал форму. После 24 побед подряд Форман проиграл чемпионские бои Эвандеру Холифилду и Томми Моррисону. Но в 1994 году, через 20 лет после поражения от Али, нокаутировал Майкла Мурера мощной двойкой в 10-м раунде и снова стал мировым чемпионом. В 45 лет!

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press; Gettyimages.ru/Al Bello, Evening Standard/Hulton Archive, Al Bello /Allsport