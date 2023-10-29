Что мы поняли из боя Фьюри и Нганну? 5 главных выводов

Кроссовер года.

В ночь на 29 октября экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну чуть не совершил сенсационный апсет, разобравшись на ринге с Тайсоном Фьюри. Он отправил соперника в нокдаун, но проиграл раздельным решением судей.

Что все это значит?

Фрэнсис Нганну посмеялся над нашими ожиданиями

Из плюсов – для дебюта по профессиональному боксу Нганну выступил невероятно. Его компактная техника работала, позволяла экономить силы в центре ринга и ловить Фьюри на подходе (в особенности левым хуком). Первые раунды он классно двигался на ногах: быстро подскакивал к противнику и доносил мощные прямые удары.

Это кажется нереальным, но значительную часть боя он провел в стойке левши и сделал это хорошо (в отличие от Фьюри, чей бокс в левше не принес результатов). Чуть более ожидаемо, что Нганну доминировал в клинчах и сильно измотал Фьюри.

Техника и выносливость Нганну ограничены, поэтому он вряд ли сможет боксировать первым номером. Но против Фьюри выглядел как боксер из топ-20 супертяжелого веса. «Сегодня я пощупал воду и теперь знаю ее температуру. Готовлюсь вернуться и доминировать».

Фьюри недооценил соперника и вышел в плохой форме

Больше всех Нганну недооценивал сам Фьюри. Он рассказывал, что готовился к этому бою особенно долго и внимательно, потому что боец ММА обладает непредсказуемой техникой. Но на деле физическая форма Фьюри подсказывает: на 100% он был готов перед вторым боем с Уайлдером, а против Нганну напоминал себя времен первых поединков после камбэка, будто недавно скинул 20 кг.

Было совершенно неясно, с каким планом на бой вышел Фьюри. Видимо, он рассчитывал поиграться с соперником и подарить шоу, но Нганну раз за разом доносил удары. Фьюри быстро прочувствовал его мощь и не находил нужную дистанцию, чтобы потрясти соперника. Против Уайлдера его удары выглядели увесистее, но не забываем про крепкий подбородок Нганну.

Фьюри спасли преимущество в размахе рук и проверенная тактика «джеб-джеб-клинч». Вероятно, стоило с самого начала готовиться именно к ней и устроить против Нганну мастер-класс оборонительного бокса.

«Я не выходил на ринг очень долго, 11 месяцев между боями, и это было заметно, я «заржавел». Никаких извинений. Фрэнсис – хороший боец, поймал меня хорошими ударами». Заметим, что Нганну последний раз дрался почти два года назад.

Это не спектакль

После такого результата болельщики сразу заподозрили, что бой – постановка. Фьюри просто поддавался Нганну, чтобы подарить болельщикам шоу, за которое много заплатили. Но провести конкурентный бой – это одно. А улететь в нокдаун уже в третьем раунде, не нанести сопернику никакого видимого урона и победить в одно очко – другое. Сымитировать можно многое, но не растерянность во взгляде Фьюри и не взволнованную интонацию его тренера между раундами.

Фьюри рисковал репутацией всего спорта

«Чемпион супертяжелого веса проигрывает бойцу ММА в его первом бою по правилам бокса». Звучит страшно, но в третьем раунде воображение рисовало именно такие заголовки. Снобизм фанатов бокса и все разговоры о том, что это отдельный вид спорта, в котором спортсменам из других единоборств делать нечего – исчезли бы в момент.

Какой смысл в богатой истории и разнообразных рейтингах, если человек из октагона приходит на ринг и вырубает чемпиона? Фьюри чуть не разрушил не только собственную репутацию (хотя ударил по ней), но и всего спорта. Одно кажется точным: поединков между боксерами и бойцами MMA в будущем станет еще больше.

Бой с Усиком за абсолюта, кажется, переносится

После боя Александр Усик появился на ринге и провел дуэль взглядов с потрепанным Тайсоном Фьюри. Но об их бое 23 декабря, скорее всего, можно забыть. Фьюри пропустил много тяжелых ударов, упал в нокдаун и получил рассечение. Вряд ли медицинская комиссия позволит ему боксировать через два месяца (мы уже подробно писали об этом).

И надо ли Фьюри выходить на главный бой в карьере так скоро и вот в такой физической и психологической форме? Он выдал худшее выступление за много лет и чуть не проиграл новичку в боксе – это должно сильно бить по самоуверенности. Возможно, ему бы не помешал подготовительный бой перед встречей с Усиком.

Но давление слишком большое: стороны подписали контракт, а сам Усик сказал: «Весь мир хочет этого боя». Очевидно одно – шансы Усика на победу сейчас выглядят выше, чемо когда-либо.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; East News/Fayez NURELDINE / AFP