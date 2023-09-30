Блогер Логан Пол избил друга Конора в боксе – бой закончился массовой дракой

И дисквалификацией.

14 октября в Манчестере в соглавном событии прошел боксерский бой между блогером Логаном Полом и экс-бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.

Пол уверенно победил, но все закончилось массовой потасовкой и дисквалификацией Дэниса, который дебютировал в боксе.

Как это было?

Бойцы устроили шоу еще до боя: драка на пресс-конференции, спор Пола с Конором, провокационные посты Дэниса

Логан Пол снова зашел в бокс. Он выступает реже и не так успешно, как брат Джейк (который идет на рекорде 7-1 и вырубает бывших бойцов MMA). Еще в 2018 году Пол проигрывал рэперу KSI, потом – планировал подраться с Флойдом Мейвезером, а сейчас – появляется в рестлинге.

Бойцы устроили шоу еще до поединка. Дэнис жестко атаковал невесту Пола Нину в соцсетях: выкладывал ее фото с другими мужчинами, намекая на возможные измены и съемки в порно. Из-за этого Пол грозился отменить бой, хотя упрекал Дэниса, что именно он испугается и снимется с турнира.

Накануне даже появились слухи об отмене поединка, а Майк Перри заявил, что готов заменить Дэниса. В итоге срыва не случилось, а бойцы на одной из последних пресс-конференций устроили драку.

Перед этим Пол даже предложил другу Дэниса Конору Макгрегору спор: «Если ты так уверен в своем мальчике, у меня есть предложение. Я бы заключил пари с Диллоном, но он бомжара. Я ставлю $1 млн, что побью твоего мальчика. Знаю, что у тебя есть деньги. Два болвана, одна ночь. Я грохну вас обоих».

Дэнис ничего не противопоставил Полу и пытался задушить. Все закончилось потасовкой и дисквалификацией

Дэнис преследовал Пола за высоким блоком, практически не выбрасывал ударов и давал расстреливать себя с дистанции. В конце второго раунда Пол зажал его в углу и отработал, как по груше. Дэнис так и не выбросил ничего в ответ.

В третьем раунде Дэнис лег на спину и предложил Полу перейти в партер, но судья его не поддержал. Пол продолжил избивать соперника, к концу четвертого раунда он донес 82 удара, Дэнис – 9.

В шестом раунде Дэнис попробовал провести тейкдаун, но Пол устоял. Судья снял с нарушителя очко. На последних секундах Дэнис попробовал выйти на гильотину, Пол стряхнул его на ринг и ударил. Дэнис вскочил, но вокруг уже была охрана – бой был остановлен. Началась потасовка.

Пол победил дисквалификацией и высмеял Дэниса после боя. «Он же должен быть хорош в джиу-джитсу, что случилось? Я не дал ему провести тейкдаун, он попробовал гильотину. Дилон Дэнис – настоящий трус, просто грязное существо. Он настоящий демон».

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty