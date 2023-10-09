Тим Цзю – теперь чемпион мира. А дальше что?

Мечтает о Кроуфорде, Чарло и Канело.

30 сентября WBO сделала Тима Цзю полноценным чемпионом в первом среднем весе, потому что Джермелл Чарло выбрал бой с Саулем Альваресом, а не обязательную защиту пояса.

До этого Цзю завоевал статус временного чемпиона в поединке с Тони Харрисоном, которого нокаутировал в девятом раунде.

Теперь Цзю 15 октября подерется с Брайаном Мендосой – уже в статусе чемпиона WBO.

Что будет дальше?

Брайана Мендосу считают проходным соперником, но он мастер апсетов

Для Цзю этот бой третий за год и первый в статусе чемпиона. «Я сосредоточен исключительно на Мендосе. Думаю, так я хочу заслужить это [чемпионство]. Почувствую себя мировым чемпионом, когда этот бой завершится».

Букмекеры не верят в Мендосу и оценивают его шансы на победу примерно 7 к 1. За последние шесть боев у него два поражения от не самых звездных соперников. Мендоса и сам говорит, что подходит к поединку с Цзю как андердог.

Но в последних двух боях Мендоса тоже не был фаворитом. В ноябре-2022 он встречался с доминиканским панчером Джейсоном Росарио – бывшим чемпионом WBA и IBF. Мендоса выглядел проходным соперником в плавном камбэке Росарио после двух поражений от Джермелла Чарло и Эриксона Любина.

Но Мендоса умело боксировал на отходе, выцеливал плотные удары и уже во втором раунде уронил Росарио попаданием в печень. Росарио вернул инициативу, но в пятом раунде Мендоса показал джеб и поймал противника мощным правым апперкотом. Росарио рухнул на ринг.

Следующим соперником стал великан (197 см) Себастьян Фундора, а на кону стоял временный пояс WBC. Эксперты снова не верили в Мендосу. С самого начала боксеры зарубились в ближнем бою, где у Фундоры было явное преимущество – он разбил противнику нос и ловил жесткими апперкотами.

Все шло к остановке, когда в седьмом раунде в одном из разменов Мендоса потряс Фундору левым хуком. Он пробил еще дважды и уронил соперника, судья досчитал до десяти, но Фундора так и не поднялся. Вторая победа тяжелым нокаутом и второй апсет подряд.

«Когда выходишь на ринг с парнем, которого легко победишь, это не то же самое, что победить вопреки всему, ошарашить весь мир… Мне нравится эта роль, и я буду андердогом еще долго, собираюсь брать все более тяжелые бои», – говорил Мендоса.

Чарло возвращается в первый средний, но может избежать Цзю

После одностороннего поражения от Канело Чарло заявил, что собирается обратно в первый средний вес. Он все еще владеет тремя поясами и, скорее всего, проведет защиту хотя бы одного. «Я возвращаюсь в категорию до 154 фунтов... Легко сделаю вес». Чарло уже 33 – засушится ли он на две весовые без потерь?

На пресс-конференции Чарло упоминал фамилию Цзю без особого желания: «На этой стадии карьеры я хочу участвовать в лучших боях и зарабатывать как можно больше. Так что бои с Мендосой, с Цзю, у которого австралийская фан-база, для меня не самые привлекательные… Но я послушаю тренеров и, если Тим Цзю следующий, займусь им».

Цзю раскритиковал выступление Чарло против Канело: «Он называет себя львом, но это точно не было выступлением льва. Очень испуганный бокс – не умный, а заточенный на защиту. Он пытался выжить, а не победить». О вероятности боя с Чарло Цзю сказал: «Зависит от победы [над Мендосой] и моего выступления. Если выступить слишком ярко, можно их спугнуть».

Цзю больше не обязательный претендент, так что Чарло вполне может избежать их боя. Единственная мотивация – вновь стать абсолютом. Пока что Чарло вызвал Теренса Кроуфорда, который встретил эту идею прохладно: «Джермелл Чарло для меня в прошлом… Он разлегся и дал Канело себя отшлепать, как будто он его папочка, без всякого сопротивления».

«В детстве мечтаешь о наследии». Цзю думает о боях с Чарло, Кроуфордом и Канело

Эрролу Спенсу и Теренсу Кроуфорду предстоит рематч, но Спенс уже показал, что перерос полусредний вес. В следующем бою или через один мы, скорее всего, увидим его в категории до 70 кг. Спенс много лет тренируется вместе с Джермеллом Чарло и не раз заявлял, что не хочет с ним боксировать. Так что очевидной целью в новом весе может стать второй чемпион – Тим Цзю.

Теренс Кроуфорд тоже заявлял о желании подняться в весе за новыми достижениями. Обычно он делает это по линии WBO, которая назначает его обязательным претендентом и позволяет сразу боксировать за пояс. Так было в первом полусреднем и полусреднем весах. Если Кроуфорд последует отработанной схеме, его ждет встреча с чемпионом WBO Тимом Цзю.

Если же бои со звездными соперниками не состоятся, можно взглянуть на рейтинг претендентов WBO. На первом месте идет британец Джош Келли с невыразительным рекордом 14-1-1. Более интересный соперник – непобежденный молодой американец Чарльз Конвелл, у которого 18 побед (13 – нокаутом).

Сам Цзю называет три фамилии, которые впишут его имя в историю: Чарло, Кроуфорд и Канело. «В детстве мечтаешь о наследии… Так что если ты не хочешь драться на этом уровне, то в боксе по неправильным причинам».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Kolbe, Sarah Stier; Instagram/labalamendoza