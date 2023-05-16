Стартовые пятерки уже известны!

Вчера ЦСКА победил «Зенит», забрал серию 4-1 и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Не видеть «армейцев» в финале очень непривычно, за все 14 лет существования турнира это первый раз, когда «красно-синие» не играют в главной серии года. Однако российский баскетбол, кажется, меняется, и в этот раз в финале оказались команды, ни одна из которых ранее не выигрывала лигу — УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Краснодарцы выиграли первую встречу в Казани, однако затем проиграли три подряд. Особенно обидно, что итоговая разница во всех этих матчах все еще в пользу «красно-зеленых», так как все три матча они уступили минимально — «-3», «-1» и «-2» в овертайме.

Команда Александера Секулича на выезде в этом году играет лучше, чем дома. Сможет ли она вытащить серию с 1-3 или чемпионский титул останется в Казани?

Следим за пятым матчем финальной серии вместе!