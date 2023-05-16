УНИКС vs «Локо»: потенциально последний матч сезона в Единой лиге. Онлайн
Закончат сегодня?
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
14:7. Винс Хантер пока сминает «Локо» под кольцом и даже перехватывает мячи и летит в отрыв быстрее всех. Очень заряжен американец!
8:4. «Локо» открыл счет, но УНИКС тут же загрузил мяч на открытого Хантера под кольцом, через атаку Мэйкон попал в проходе, очки набрал Димитриевич, попаданиями обменялись Хортон с Лабейри... Кажется, УНИКС не намерен затягивать серию, но пока это только начало.
Ну а мы начинаем!
Окаро Уайт выйдет в стартовом составе, и это отличные новости для «Локо»! Прошлый матч американец пропускал, потому что в третьей игре столкнулся с рукой Луи Лабейри и потерял несколько зубов — снова! Он уже терял зубы в четвертьфинале, когда столкнулся с форвардом «Нижнего» Александром Чадовым. Скоро букмекеры начнут принимать ставки на больше/меньше зубов Уайта...
Стартовые пятерки уже известны!
УНИКС: Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, Маркос Найт, Луи Лабейри, Винс Хантер «Локо»: Александр Щербенев, ДеВон Акун-Перселл, Дмитрий Узинский, Окаро Уайт, Крис Хортон.
Вчера ЦСКА победил «Зенит», забрал серию 4-1 и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Не видеть «армейцев» в финале очень непривычно, за все 14 лет существования турнира это первый раз, когда «красно-синие» не играют в главной серии года. Однако российский баскетбол, кажется, меняется, и в этот раз в финале оказались команды, ни одна из которых ранее не выигрывала лигу — УНИКС и «Локомотив-Кубань».
Краснодарцы выиграли первую встречу в Казани, однако затем проиграли три подряд. Особенно обидно, что итоговая разница во всех этих матчах все еще в пользу «красно-зеленых», так как все три матча они уступили минимально — «-3», «-1» и «-2» в овертайме.
Команда Александера Секулича на выезде в этом году играет лучше, чем дома. Сможет ли она вытащить серию с 1-3 или чемпионский титул останется в Казани?
Следим за пятым матчем финальной серии вместе!
Комментарии