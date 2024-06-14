Главная задница Евро – у Макгинна из Шотландии. Это его суперсила

Палагин – про большое преимущество звезды «Астон Виллы ».

Автор самого легендарного текста на прошлом Евро – Яя Туре. Ивуарийца звали постоянным колумнистом для The Athletic, но за весь турнир опорник разразился одной статьей. Зато какой: про важность задницы в современном футболе. В качестве примера Яя привел собственную историю:

«Когда играешь в АПЛ, интенсивность игры, особенно в центре поля, может застать тебя врасплох и подкинуть немало проблем. Принимая мяч, понимаешь, что соперники налетят со всех сторон. Особенно любят такое вытворять на первых минутах – пытаясь запугать и проверяя реакцию.

В Испании, когда я принимал мяч, у меня было чуть ли не 10 секунд на решение. В АПЛ тебе дадут максимум три, прежде чем кто-то попробует отнять мяч. В первых играх за «Сити» я не мог к этому привыкнуть. Принимал мяч от защитников лицом к своим воротам, разворачивался, а затем бум! Соперник подбирался со спины и лишал меня мяча. Я немаленький парень, но даже меня такое шокировало. Еще подумал: «Здесь же невозможно играть!»

Помощь пришла от нашего физио. Он объяснил, что к чему: «Яя, ты большой парень, но тебе нужно научиться справляться с давлением. Нам нужно накачать твои мышцы, чтобы ты мог ставить корпус и оттеснять соперника от мяча. Нужно укрепить твои бедра и задницу».

Кому-то совет покажется забавным, но зад и правда может быть важным инструментом для игры в футбол. Мне очень помогли упражнения в тренажерке – над мышцами кора, брюшным прессом, каркасом бедер. С помощью приседаний я прокачивал свой зад».

В том же тексте Туре перечислил игроков, которые запомнились ему на Евро умением использовать широкую кость. В неофициальный чарт вошли Эден Азар (еще бы!), Ромелу Лукаку, Поль Погба, Карим Бензема, Ренату Саншеш, Харри Кейн, Нголо Канте и Рахим Стерлинг. Но первым, кого упомянул Туре, был Джон Макгинн из Шотландии:

«Уверен, многие из вас видели игру между Англией и Шотландией. Что меня впечатлило больше всего, так это игра Макгинна. Он был очень дисциплинирован без мяча, а на приеме шикарно ставил корпус. Укрывая мяч, освобождался от опеки и затем пасовал партнерам, которые располагаются выше.

Если посмотрите на фотографии Макгинна, заметите, насколько мощные у него ноги и бедра. Он прекрасно ими пользуется. Например, чувствуя приближение соперника, отставляет зад и фактически закрывает доступ к мячу. Так он получает чуть больше пространства и времени на решение».

Важный дисклеймер: Макгинн не наел, а именно прокачал зад занятиями в тренажерке. Прозвище Джона – фрикаделька, но шотландец вообще не переедает. В детстве обижался на маму за то, что она раздает шоколад другим родителям, а не оставляет дома, но с весом у Макгинна без аномалий. При росте 173 см – всего 62 кило.

Изначально тренеры не разделяли увлечений Джона качалкой, а скаутов смущала фирменная манера бега – Макгинн привык уходить от соперников, принимая чуть ли не горизонтальное положение. Сам шотландец считает, что обязан карьере только своему заду:

«Если бы у меня не было такой задницы, играл бы сейчас где-нибудь в «Йовиле». Не хочу их обидеть, но такова реальность. Это моя сильная сторона. Понимаю, что я не самый типичный футболист АПЛ. Не такой подтянутый и стройный, как все остальные, но думаю именно это и помогло мне пройти такой путь.

У меня были тренеры, которые внушали, что на этом нельзя строить игру. Но я продолжал в это верить. Если можно использовать корпус, чтобы забить или выиграть индивидуальную дуэль, почему бы и нет? Именно это делает меня уникальным».

Пожалуй, единственное, о чем реально парится Джон, – форма. Ее презентация перед новым сезоном – весьма волнительный момент для шотландца:

«Не думаю, что хоть кто-то бегает, как я. Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу футболиста с такой же задницей. Когда я играю плохо, легко сказать, что он просто не самый подвижный парень. Но это максимально далеко от правды. Я чувствую, что быстр как никогда.

Я сталкивался с мнением, что каждый футболист должен быть соткан из кубиков. Но, поверьте, на меня это вообще не давит. Мне всегда было комфортно в своем теле – ну до тех пор, пока «Астон Виллу» не начала одевать Kappa. Носить их форму – испытание. Тем, кто издевается над моим телом, посоветую купить их эмку и попробовать напялить на себя. Это сущее зло».

Перед Евро задница Макгинна окончательно закрепилась в шотландском фольклоре. У нее есть не только кричалка, но и неофициальный мерч. Идея пришла в голову 72-летнему Кевину Бересфорду. Бизнесмен нанес изображение Макгинна на пазлы, подставки для напитков и кружки.

По признанию Кевина, торговля идет полным ходом:

«Я хотел по-особому отметить выход Шотландии на Евро. Болею за «Астон Виллу», поэтому идея пришла сама собой. Каждый знает, как Джон использует свой зад, чтобы уйти от соперника. Сначала ставит корпус, а потом выполняет свой фирменный разворот. Никогда не видел игрока, который бы использовал зад с такой пользой для дела. Я знаю, что он весельчак, уверен, что ему моя идея понравится».

Как Макгинн использует мощный корпус в игре?

Ну все, пора сделать серьезный вид и перейти к скучным тактическим деталям.

Лучшее отражение навыка – частота, с которой Макгинн собирает фолы. По итогам прошлого сезона получилось 65 нарушений. Первый показатель в «Астон Вилле» и пятый по АПЛ. Уступил только Джеймсу Мэддисону, Мохаммеду Кудусу, Джордану Айю и Бруно Гимараэсу (единственный со 100+ фолами в Европе).

Вероятно, какую-то роль сыграла дружба Макгинна с Джеком Грилишем – рекордсменом последних сезонов АПЛ по выигранным фолам. Когда Джек был в «Астон Вилле», Джон шел вторым по этому показателю в команде. После ухода Грилиша в «Сити» Макгинн каждый раз на вершине.

При этом шотландец – не спец в зарабатывании пенальти. За все время в АПЛ получилось только 3 раза. Как правило, Макгинн применяет свое преимущество, чтобы развить атаку.

Всего у Джона три приема.

Первый – провести команду через прессинг. Идеально накладывается на стиль Уная Эмери в «Астон Вилле» – испанец любит выманивать соперника на себя и затем оголять пространство. Чаще всего – за счет структуры, в которой четверка полузащитников располагается в форме квадрата. Но индивидуальные качества тоже подходят. Особенно такие, как у Макгинна.

Забавно, но в начале карьеры у Джона были проблемы именно под давлением. Любит вспоминать, что поворотной точкой стал привоз в игре с Бельгией – тогда его обокрал Муса Дембеле. После перехода в «Астон Виллу» Макгинн тоже остерегался брать игру на себя, говорил, что его задача – просто отдать мяч Грилишу. Сейчас с уверенностью – порядок. Подобраться к нему тяжело даже Рубену Диашу.

Второй прием – сбросить соперника и обострить. Макгинн может сменить направление атаки, если визави решил проверить его в центре поля. Может исполнить навес, если дуэль застала на фланге. Или разрезать защиту, если выиграл себе пространство перед штрафной.

Вот хороший пример из игры с «Брайтоном». К Макгинну пытался подобраться партнер по сборной Билли Гилмор:

Наткнувшись на мощный барьер, Гилмор отлетел и больше не возвращался. Макгинн, получив свободу, вырезал классный пас в штрафную:

Наконец, третий прием – сыграть ситуативного столба. Применяет реже всего – не забываем, что Макгинн все же полузащитник. Но время от времени срабатывает.

Джон делает, как Оливье Жиру. Приковывает к себе защитника и ждет, пока разгонится партнер. Как только это происходит, Макгинн скидывает ему мяч спиной к воротам:

Пару лет назад этот навык позволил Джону даже забить. Не повезло Валерию Бондарю из Украины: выставив ногу, Макгинн катапультировал беднягу на пару метров вперед, а сам завершил атаку хлестким ударом в дальний.

А чем Макгинн хорош еще? Вы удивитесь, но он весьма тонкий игрок

Да-да, мощный зад – главная, но далеко не единственная суперсила Макгинна. Тезисно перечислим только самые основные и явные:

● Джон – невероятный универсал. При знакомстве Эмери спрашивал, какую позицию Макгинн предпочитает. Ответ Джона: «Только не на скамейке». Главное для шотландца – играть. Позиция – вторична. Познакомившись с возможностями Макгинна, Эмери в итоге наметил пять ролей, в которых тот может быть полезен.

Гибкая структура испанца вынуждает игроков менять позиции даже по ходу игры. Без мяча основная у Макгинна – левый фланг полузащиты. Во владении все меняется – Джон освобождает край и становится одной из двух десяток. По сезону опускался даже опорником.

У Шотландии тоже гибкая схема. Макгинн в ней может и закрывать фланг, и открываться под нападающим, и создавать треугольник в центре поля. На Евро универсальность Джона тоже должна пригодиться;

● Несмотря на данные, Макгинн – весьма тонкий игрок. После прихода Эмери шотландец получил задание пересмотреть все ролики с Ману Тригеросом – умницы-технаря из «Вильярреала», где Унаи работал раньше. По признанию Джона, под влиянием он начал чаще исполнять передачи вразрез. В прошлом сезоне сделал 15 штук – столько же, сколько у Фила Фодена. Больше получилось только у 12 игроков в АПЛ.

Еще одно проявление тонкости – Макгинн просто обожает отправлять соперников в буфет. Показать в одну сторону, а уйти в другую, сделать пару ложных замахов, вынудить пойти в подкат – Джон умеет все. По ссылке – мой любимый хайлайт, когда Макгинн обдурил сразу двух защитников «Лутона»;

● Подключения вторым темпом в штрафную. Когда-то Макгинну советовали изучить рывки Фрэнка Лэмпарда. Не можем залезть в историю браузера Джона, но можем предположить, что вечерами правда пересматривает. Шотландец может и оторваться от опорника, и стянуть его в штрафную, чтобы пространство получил кто-то другой.

Возможно, на Евро продемонстрирует это широкой публике. Рывки Макгинна и Скотти Мактоминея – главное оружие Шотландии. Стив Кларк говорит, что нападающий в его команде – только для того, чтобы помогать забивать полузащите. Макгинн и Мактоминей были самыми результативным в квалификации – лидеры Шотландии не только по голам, но и по ударам.

● Стандарты. Из-за невысокого роста Макгинн на них почти не подключается. Хотя стоило бы почаще – вот такой гол через себя положил пару лет назад.

Любимая фишка Макгинна – удивлять за пределами штрафной. Может замкнуть розыгрыш углового или организовать подачу таким образом, что не дотянется вратарь. Советы приходят от Остина Макфи, который тренирует стандарты и в «Астон Вилле», и в сборной Шотландии. Читеры;

● Ну и, конечно же, Макгинн – тот еще трудяга. Говорил, что переживал после перехода из «Хиберниана» в «Астон Виллу». Волнение улетучилось спустя минуту дебютной игры – столько Джону хватило, чтобы вернуть мяч в подкате и влюбить в себя фанатов.

Пожалуй, из недостатков можно выделить только три. Первый – Макгинн ненавидит тренироваться. Ноет, если заставляют бегать, и не показывает даже 10% от того, что продемонстрирует в выходные. Грилиш не понимал, как это работает.

Второй – Джону любят прокидывать мяч между ног. Стал одним их худших по этому показателю в прошлом сезоне.

Третий – несмотря на универсальность, лучшие матчи Макгинн проводит все-таки ближе к атаке. Спад «Виллы» совпал с переводом Джона в опорную. Не только его вина, но созидать ему нравится больше.

А еще оцените, как Макгинн празднует голы. Человечище!

Еще одно классное качество Джона – душевность. Сам говорит, что в каждой команде должен быть шотландец – чтобы с атмосферой не возникало проблем. Зачастую ее создает именно Макгинн. В кризисные моменты устраивает барбекю, чтобы сплотить команду. На Рождество – переодевается в костюм индейки, чтобы рассмешить друзей. По признанию партнеров, Джона слышно в раздевалке абсолютно всегда – главный юморист «Астон Виллы».

Забота о родных показывает другую сторону Макгинна. Новое авто Джон покупает только с мамой – чтобы проверить перед покупкой, удобно ли ей садиться с больными коленями. Еще один пример милоты – празднование голов.

За ним стоит тоже личная история:

«У моего племянника Джека плохое зрение, поэтому ему приходится носить специальные защитные очки, чтобы играть в футбол. Над ним иногда подшучивали, так что мое празднование – лишь способ его поддержать. Теперь ему проще надевать очки. Надеюсь, это послужит вдохновением для других детей».

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Фото: Gettyimages /Catherine Ivill / Staff, Shaun Botterill / Staff, Ian MacNicol / Stringer, Ryan Pierse / Staff