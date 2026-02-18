Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» одолел «Бенфику», «ПСЖ» Сафонова обыграл «Монако» Головина, «Ювентус» пропустил 5 голов от «Галатасарая», «Боруссия» победила «Аталанту»
В Лиге чемпионов проходят первые стыковые матчи.
В первых стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Ювентус» проиграл в гостях «Галатасараю» (2:5), «Реал» одолел «Бенфику» (1:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова вырвал победу у «Монако» Александра Головина (3:2), дортмундская «Боруссия» обыграла «Аталанту» (2:0).
Винисиус устраивает цирк + фолит на вторую желтую - 0 реакции.
Вальверде бьет кулаком игрока в лицо - 0 реакции.
Жозе недоволен - 2 желтые за 2 секунды.
у Реала получилось запугать судей. уже тащат.