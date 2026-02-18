Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» одолел «Бенфику», «ПСЖ» Сафонова обыграл «Монако» Головина, «Ювентус» пропустил 5 голов от «Галатасарая», «Боруссия» победила «Аталанту»

В Лиге чемпионов проходят первые стыковые матчи.

В первых стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Ювентус » проиграл в гостях «Галатасараю » (2:5), «Реал » одолел «Бенфику» (1:0), «ПСЖ » Матвея Сафонова вырвал победу у «Монако» Александра Головина (3:2), дортмундская «Боруссия » обыграла «Аталанту» (2:0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

