  • Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» одолел «Бенфику», «ПСЖ» Сафонова обыграл «Монако» Головина, «Ювентус» пропустил 5 голов от «Галатасарая», «Боруссия» победила «Аталанту»
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» одолел «Бенфику», «ПСЖ» Сафонова обыграл «Монако» Головина, «Ювентус» пропустил 5 голов от «Галатасарая», «Боруссия» победила «Аталанту»

В Лиге чемпионов проходят первые стыковые матчи.

В первых стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Ювентус» проиграл в гостях «Галатасараю» (2:5), «Реал» одолел «Бенфику» (1:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова вырвал победу у «Монако» Александра Головина (3:2), дортмундская «Боруссия» обыграла «Аталанту» (2:0).

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 17:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Логотип домашней команды
Галатасарай
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
  Боэ
86’
Ланг   Боэ
83’
Якобс   Эльмали
83’
81’
Йылдыз   Опенда
80’
К. Тюрам   Миретти
Йылмаз   Икарди
77’
Бардакджи   Синго
77’
  Ланг
74’
Акгюн   Сане
70’
70’
Франсишку Консейсау   Костич
67’
Кабаль
  Санчес
60’
59’
Кабаль
  Ланг
49’
46’
Камбьязо   Кабаль
2тайм
Перерыв
Бардакджи
43’
37’
Спаллетти
34’
Бремер   Гатти
32’
  Копмейнерс
18’
Камбьязо
16’
  Копмейнерс
  Сара
15’
Галатасарай
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Ланг, Акгюн, Йылмаз, Осимхен
Запасные: Айхан, Шен, Икарди, Гювенч, Боэ, Эльмали, Асприлья, Синго, Гюндоган, Кутуджу, Сане
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау
Запасные: Перин, Гатти, Костич, Опенда, Кабаль, Миретти, Бога, Жегрова, Пинсольо, Аджич
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:15, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
Гирасси   Фабиу Силва
83’
Нмеча   Забитцер
83’
82’
Залевски   Самарджич
72’
Дзаппакоста   Белланова
Байер   Адейеми
70’
Брандт   Чуквуэмека
70’
63’
де Рон   Сулемана
Антон
48’
46’
Джимшити   Хин
46’
Скамакка   Крстович
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Скамакка
  Байер
42’
40’
Джимшити
40’
Коссуну
Реджани
18’
  Гирасси
3’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Реджани, Брандт, Байер, Свенссон, Рюэрсон, Нмеча, Беллингем, Гирасси
Запасные: Danylo Krevsun, Озджан, Остшиньски, Чуквуэмека, Забитцер, Адейеми, Ян Коуто, Кабар, Инасио, Фабиу Силва, Майер, Бенкара
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Залевски, Пашалич, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Скамакка
Запасные: Аханор, Баккер, Сулемана, Вавассори, Росси, Спортьелло, Хин, Скальвини, Муса, Крстович, Белланова, Самарджич
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:00, Эштадиу да Луш
Логотип домашней команды
Бенфика
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+9’
Альваро Каррерас   Карвахаль
90’
+4’
Камавинга   Питарч
Судаков
90’
+2’
87’
Мбаппе
86’
Гюлер   Браим Диас
Моуринью
85’
Моуринью
85’
Престианни   Лукебакио
81’
Эурснес   Кабрал
80’
Престианни
78’
Скьеллеруп   Судаков
74’
Рафа Силва   Риос
74’
51’
Винисиус Жуниор
50’
  Винисиус Жуниор
2тайм
Перерыв
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Рафа Силва, Скьеллеруп, Престианни, Павлидис
Запасные: Силва, Судаков, Иванович, Феррейра, Ба, Кабрал, Антониу Силва, Барренечеа, Риос, Анизиу, Лукебакио, Брума
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Карвахаль, Браим Диас, Лунин, Мартинес, Алаба, Фран Гарсия, Менди, Себальос, Мастантуоно, Сестеро, Питарч, Гонсало Гарсия
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:00, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Балогун   Бирет
83’
81’
Барколя   Гонсалу Рамуш
Вандерсон   Бамба
70’
Аденгра   Кулибали
70’
69’
Кварацхелия   Ли Кан Ин
67’
  Д. Дуэ
Аклиуш   Диатта
58’
Головин
48’
2тайм
Перерыв
41’
  Хакими
Закария
29’
29’
  Д. Дуэ
27’
Дембеле   Д. Дуэ
22’
Витинья
Фас
21’
  Балогун
18’
  Балогун
1’
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Тезе, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Аклиуш, Аденгра, Балогун
Запасные: Льенар, Бамба, Кулибали, Нибомбе, Туре, Идумбо-Музамбо, Бирет, Ставецки, Диатта
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия
Запасные: Д. Дуэ, Марин, Бералдо, Дро Фернандес, Шевалье, Люка Эрнандес, Забарный, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Ли Кан Ин
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮвентус
logoПСЖ
logoБенфика
logoАталанта
logoРеал Мадрид
logoБоруссия Дортмунд
logoМонако
logoГалатасарай
1452 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За добро, за Бенфику Моуриньо! зло должно быть наказано
Ответ Жду ответа
За добро, за Бенфику Моуриньо! зло должно быть наказано
Комментарий скрыт
Ответ Жду ответа
За добро, за Бенфику Моуриньо! зло должно быть наказано
Жирона вчера уже наказала😂😂😂
За кого болеть из пары ПСЖ Сафонова и Монако Головина? 🤔
Ответ русич
За кого болеть из пары ПСЖ Сафонова и Монако Головина? 🤔
За псж Сафонова!
Ответ русич
За кого болеть из пары ПСЖ Сафонова и Монако Головина? 🤔
За Марсель,😉 ☝️ибо этот клуб ни Сафонова и не Головина‼️🤌
Каррерас ныряет - 0 реакции.
Винисиус устраивает цирк + фолит на вторую желтую - 0 реакции.
Вальверде бьет кулаком игрока в лицо - 0 реакции.
Жозе недоволен - 2 желтые за 2 секунды.
Ответ Proper Chels
Каррерас ныряет - 0 реакции. Винисиус устраивает цирк + фолит на вторую желтую - 0 реакции. Вальверде бьет кулаком игрока в лицо - 0 реакции. Жозе недоволен - 2 желтые за 2 секунды.
Может, Моуриньо что-то про Винисиуса сказал? Если так, то это автоматически красная карточка)
Ответ Андрей. С
Может, Моуриньо что-то про Винисиуса сказал? Если так, то это автоматически красная карточка)
Наверное это он ему сказал f##k off. 😀
И снова все матчи проходят без проблем, только там, где Винисиус, обязательно возникают расисты
Все таки Винисиус перманентный клоун 🥴 сначала устраивает клоунаду, потом оскорбляется за то, что получил за свою провокацию 🤡
Ответ No Name
Все таки Винисиус перманентный клоун 🥴 сначала устраивает клоунаду, потом оскорбляется за то, что получил за свою провокацию 🤡
Какую он клоунаду устроил? Его вина, что аргентосы оскорбились?
Ответ No Name
Все таки Винисиус перманентный клоун 🥴 сначала устраивает клоунаду, потом оскорбляется за то, что получил за свою провокацию 🤡
Получил что? Расистские оскорбления? Пещерная логика
Ювентус, Дортмунду Бенфике удачи!
как я и говорил тут раньше (а меня заминусовали), судья - су###. Мауру две жёлтые враз отгрузил, а провокатору заслуженную вторую - зассал.
у Реала получилось запугать судей. уже тащат.
Ответ vulturecrow
как я и говорил тут раньше (а меня заминусовали), судья - су###. Мауру две жёлтые враз отгрузил, а провокатору заслуженную вторую - зассал. у Реала получилось запугать судей. уже тащат.
Перес лично ходил по домам судей и пугал их 😁
Кто не понял - у Вини были не танцы, он типа флажок с лого Бенфики сношал. Такое себе..
Ответ Иван Лапин
Кто не понял - у Вини были не танцы, он типа флажок с лого Бенфики сношал. Такое себе..
Они настолько глупы, что буквально видят танец это клиника
Ответ Иван Лапин
Кто не понял - у Вини были не танцы, он типа флажок с лого Бенфики сношал. Такое себе..
Да всем адекватам это понятно. Забавно другое, этот негритенок считает всех вокруг идиотами
Жозе успокаивал Винисиуса, помогая судье с этим цирком, но судья вместо благодарности засудил Бенфику и удалил Моуриньо. Позорный матч от судьи
Ответ Unwar25
Жозе успокаивал Винисиуса, помогая судье с этим цирком, но судья вместо благодарности засудил Бенфику и удалил Моуриньо. Позорный матч от судьи
Моур матом покрыл судью при его коллеге, заслуженная карточка. Но, Винисиуса тоже надо было удалять, факт.
Буй подкрался к старухе незаметно.
Ответ Palacio8
Буй подкрался к старухе незаметно.
Попрошу к старой синьоре. 😁😁😁
