Почему «Реал» так припарковался против «Сити»?
Разбор Славы Палагина.
«Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» снова сыграли вничью (1:1), а победителя определила лишь серия пенальти. Главное отличие от первой игры на «Бернабеу» – поведение команды Анчелотти. Дома старались перехватывать инициативу и сидели у своей штрафной только отрезками. На «Этихаде» был нескрываемый автобус. По повадкам – почти полная копия недавнего дерби Манчестера, где похожим образом действовал «МЮ». Полное сходство – действия на трети поля соперника «Сити». Оба раза – 52%.
В составах по сравнению с первым матчем было несколько отклонений. Самый заметные – от Гвардиолы. В этот раз каталонец мог рассчитывать на Эдерсона, Уокера и Де Брюйне. Все трое выше в основе. Проблемой стало отсутствие Джона Стоунза. Его гибридную роль подхватил Мануэль Аканджи.
Перед Анчелотти стояла единственная задача – заменить дисквалифицированного Тчуамени. Не стал мудрить и выпустил Начо – не лучший, но проверенный по сезону вариант в центре защиты. Залечивший травму Милитао появился только в дополнительное время, заменив уставшего Карвахаля.
Быстрый мяч и возвращение лидеров «Сити» – главные причины, почему «Мадрид» припарковался
Сначала разберемся, почему «Реал» так явно отдал инициативу. По словам Анчелотти, сыграл быстрый гол Родриго, который дал моральное право сидеть в обороне и меньше думать о контратаках. Еще одна причина – возвращение Эдерсона, Уокера и Де Брюйне у «Сити». Их качества тоже повлияли на характер игры.
В первом матче «Мадрид» гораздо смелее играл без мяча. Тоже сидели в защите, но еще врубали режим персонального прессинга по всему полю. Отражение смелости – постоянные дуэли между Рюдигером и Холандом, где у защитника «Мадрида» не было подстраховки. Немец справился, но показательным был сам подход.
В этот раз «Реал» тоже пытался прессинговать, но в усеченном формате. Выдвигались группой из пяти-шести человек, но оставляли «Сити» минимум один вариант на чужой половине. Сзади сохраняли численный перевес против Холанда:
Одно из объяснений – возвращение в ворота Эдерсона. Бразилец действует ногами лучше Ортеги, который играл у «Сити» на «Бернабеу». Штефан пасовал на Холанда только планерами – под борьбу спиной к воротам, в которой норвежец не спец. Эдерсон за счет силы ног может вывести Эрлинга забросом сразу на ход. У бразильца даже есть голевая на Холанда в подобном стиле. Видимо, опасаясь, «Мадрид» предпочел более пассивный подход.
Еще один повод закрыться – персона КДБ. Кевин – главный человек в «Сити», отвечающий за проникающие передачи на Холанда. Автобус автоматически лишает бельгийца шансов разрезать защиту (из-за плотности обороны), а Эрлинга – пространства для рывка. Вот единственная возможность, которая появилась за весь матч. Не закончилась даже ударом, но заставила гостей запаниковать:
Наконец, камбэк Уокера. Перед матчем Гвардиола признался, что его удивила идея Анчелотти со сдвоенным левым флангом, куда стягивались Винисиус и Родриго в первой игре. Особенно больно «Сити» было в контратаках, в которых не могли полагаться на скорость Уокера.
Пеп обещал придумать решение. Возвращение Уокера облегчило головную боль. Иногда Кайл напрямую сдерживал контратаки. Самый яркий эпизод был в конце матча, когда Уокер остановил Винисиуса в штрафной. Но вот самый показательный – буквально копия второго гола «Мадрида» на «Бернабеу». Только в этот раз «Сити помог Уокер:
Бонусный инструмент – реакция игроков «Сити» на потери. В первом матче запаздывала и давала «Мадриду» шанс разбежаться. Во втором был не только Уокер, но и партнеры, которые сразу шли в отбор. Например, здесь Кайл патрулирует зону, но еще ему помогает КДБ:
Все три фактора в разной степени отразились на характере матча. Из-за появления Эдерсона и Де Брюйне «Мадрид» был гораздо пассивнее без мяча. Из-за появления Уокера хуже выбегал в контратаки. Как выразился Анчелотти после игры, «Реалу» пришлось выживать на своей половине.
«Мадрид» чередовал выносы и долгие розыгрыши. Ключевой была роль Беллингема
Чуть меньше на характер матча повлияли розыгрыши «Реала». Команда Анчелотти специализируется на продуманных комбинациях. Помогают качества игроков. С такими опорниками, как Кроос и Камавинга, проще выманивать соперника в прессинг, с такими форвардами, как Винисиус и Родриго – наказывать после перепаса на пространстве.
На «Этихаде» «Мадрид» чередовал подобные розыгрыши с простыми выносами мяча. Особенно явным был прием, когда вместо Лунина выносил Федерико Вальверде – номинально правый полузащитник, но с самым мощным ударом в команде:
При этом «Реал» не отказывался от фирменных розыгрышей. Просто их доля была гораздо ниже, чем в среднем по сезону. Когда набирались смелости и разыгрывали, пытались вывести на пространство Беллингема.
Самый частый прием англичанина – открывания между линиями. Пытался скрыться из виду Родри и вытягивал одного из защитников «Сити». Здесь смог увести Диаша – португалец показывает Родри, чтобы прикрыл дыру, которая образовалась в защите:
Тут на Беллингема выдернулся Аканджи. Джуд пытался наказать, но не смог исполнить:
В эпизоде с голом Джуд сыграл в иной манере. «Мадрид» снова вытянул одного из защитников «Сити» – в этот раз Гвардиола. Партнерам пришлось смещаться, из-за чего образовалась дыра – туда и проник Беллингем. Родри нагнал, но Джуд развил атаку на технике:
Главными компаньонами Беллингема выступили Карвахаль и Вальверде. Испанец часто подключался к атакам и стягивал внимание на себя. Уругваец смещался в середину и отвлекал Родри. Благодаря треугольнику удалось компенсировать нехватку контратак и игру через Винисиуса и Родриго.
Во втором тайме подобных розыгрышей стало заметно меньше. Сказывалась усталость – на Беллингеме, Вальверде и Карвахале был адский объем работы без мяча.
Главным плеймейкером «Сити» внезапно стал Аканджи. Худшим – внезапно Де Брюйне
У автобуса «Мадрида» было несколько важных, но не ключевых деталей, о которых все равно стоит сказать.
Первая – опускания Вальверде пятым защитником. Фирменный прием Феде, который не позволяет сопернику растянуть оборону. Помогало и тут.
Вторая – Беллингем в роли вспомогательного опорника. Создавал компактность и лишал «Сити» пространства перед штрафной, через которую забили два мяча на «Бернабеу».
Как же «Сити» пытался вскрыть блок?
Главным приемом в первом тайме были подключения Ману Аканджи. Швейцарец исполнял роль Стоунза – центрального защитника, который становится дополнительным опорным на мяче. Сам Аканджи говорит, что еще привыкает к специфике, но матч с «Реалом» был прорывом с точки зрения атакующего вклада.
Частое явление до перерыва – появление Аканджи в правом полуфланге. Там создавал треугольник с Фоденом и Де Брюйне:
После приема мяча не просто поддерживал владение, а выводил Де Брюйне передачами на ход. Бельгиец здорово отрывался от Тони Крооса в эти моменты.
Внезапная проблема – исполнение от Кевина. Благодаря передачам Аканджи и собственным рывкам получал кучу свободы в штрафной. Ужасно пользовался. Из 10 его кроссов с игры ни один не дошел до адресата. За весь матч ни разу не отдал передачу под удар:
Еще по ходу первого тайма «Мадрид» приспособился к идее Пепа. В первую очередь к маневрам Аканджи и Де Брюйне привыкли игроки, отвечавшие за эту зону.
Здесь Кроос быстрее реагирует на рывок КДБ и сопровождает бельгийца к лицевой:
Тут пример хорошей передачи. Винисиус указывает на очередное открывание Аканджи. К швейцарцу вылетает Начо:
Стоит похвалить Аканджи: во втором тайме поменял зону обитания и снова начал кормить КДБ передачами.
Второй тайм – презентация атакующей гибкости «Сити»
Чтобы прорвать автобус и наконец удивить «Мадрид», Пеп начал максимально тасовать атаку. Проявлялось даже в таких мелочах, как подачи с угловых. В первом тайме «Сити» подавал исключительно во вратарскую. Во втором начали пробовать уходящие от вратаря (даже появились кое-какие моменты).
В позиционной структуре тоже произошли важные изменения. До перерыва «Сити» использовал вариант, при котором левее располагаются Грилиш и Бернарду, правее – Фоден и КДБ.
После перерыва роли поменялись. Фоден ушел с фланга и переместился в середину. Правый край начал закрывать Бернарду:
Сами по себе изменения не привели к шквалу моментов. Но подкидывали новые задачки гостям и приводили к появлению новых связей у хозяев.
Пожалуй, самым интересным изменением стало появление Аканджи в левом полуфланге. Вот характерный контраст в тепловой карте. До перерыва швейцарец предпочитал правую зону, после – левую:
Смена локации вынудила гостей реагировать. В первом тайме рывки Аканджи отслеживали Кроос и Начо. Во втором задачу пришлось передать Камавинге и Рюдигеру. Из-за того, что не привыкли, не сразу распознали угрозу. Аканджи мог наказать. Как и в первом тайме выводил пасом Де Брюйне. Только в этот раз – сразу на удар. Получилось дважды. Оба раза Кевина подводила точность.
Выход Доку – главная замена матча
В первой игре «Мадрид» организовал ответный мяч после выхода Луки Модрича. Хорват напрямую повлиял на рисунок. С ним «Реал» наконец-то завладел мячом и перешел на чужую половину. В конечном итоге использовали территориальный перевес и сравняли.
Тут Модрич тоже появился во втором тайме, но в этот раз его влияние на игру было ограниченным. «Мадрид» не смог забрать мяч и продолжал глубоко защищаться даже при счете 1:1.
Запасным, который перевернул игру, стал Жереми Доку. Бельгиец – уникальный с точки зрения навыков игрок для «Сити». Его манера сильно отличается от Джека Грилиша, которого он заменил по ходу матча. Англичанин играет осторожнее и нацелен на сохранение мяча. Доку идет в лицевую и всегда пытается обострить.
Косвенное отражение стиля – количество попыток дриблинга. Несмотря на то, что Доку появился в середине второго тайма, у него лучший показатель в обеих командах – 9. Не сладко пришлось Карвахалю, который пытался сдержать бельгийца, уже имея желтую.
Попытки Доку сыграть через дриблинг иногда были чересчур предсказуемыми. После обводок Жереми трижды пытался пробить – все три раза его удары блокировали защитники. При этом бельгийцу не отказать в разнообразии. Маневр, который помог «Сити» сравнять счет, – это умение Доку стянуть на себя двух-трех соперников.
Проявилось не только в голе. Почти сразу Жереми вывел на простор Аканджи – тот вырезал шикарную передачу на КДБ:
Другой по типологии момент из дополнительного времени. В этот раз Доку стянул игроков «Реала» в середину. Кучу пространства на фланге получил Бернарду:
До конца потушить угрозу от Доку не удалось даже после серии замен Анчелотти. «Мадрид» переходил к серии пенальти с правым флангом, который состоит из треугольника Милитао – Вальверде – Васкес.
***
Логично, что в такой дуэли все решили детали. В первом матче чуть лучше был «Мадрид» – сошлись в перестрелке и предложили угрозу в контратаках. Во втором тотальный перевес был уже у «Сити», но без отрыва по явным моментам. Даже если отнять у Родриго первую попытку, соотношение – всего 3:2 в пользу хозяев.
Не факт, что «Мадрид» сможет выиграть ЛЧ, но матчи можно смело назвать скрытым финалом. По качеству, драматургии и тренерским ходам точно заслужили такое определение.
Тухель хитрее Артеты. Киммих получил свободу и по делу наказал «Арсенал»
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker
Их примитивный автобус - наша оборонительная тактика
Их омерзительный антифутбол - наш королевский характер
Их отвратительные затяжки времени и симуляции - наши футбольные хитрости
По сути дела: Реал образцово сыграл в обороне, с полным пониманием своих сильных и слабых сторон, воспользовался всеми проблемами Сити, которых было сильно меньше год назад, зацепился за все свои шансы и заслуженно едет дальше. Ну то есть, буквально, Реал сделал всё то же самое, что делал праймовый Атлетико Симеоне, футболки поменяй вчера - никто разницу не заметил бы - и людям бы после таких матчей задуматься, что футбол многогранен, и антифутбол возможно не такой уж и антифутбол - но это вряд ли случится, конечно.
Обычное лицемерие.
Это команда, которую надо сравнивать с АТМ, который в принципе играл в антифутбол всегда и против всех?
Ты реально настолько туп, что не видишь этой разницы или ты осознаешь это, но специально лицемеришь, потому что седалище подорвалось из-за прохода Мадрида?
Вопросы риторические. С такими персонажами как ты все ясно с первых тезисов.
Ну и смешно сравнивать команду с и.о., которая просуществовала полгода, просто хорошо сыграв в кубковом турнире, и команду с постоянным тренером, которая существует несколько лет и добивается успехов в разных турнирах. Я, кстати, от Челси не плевался, так что запишите сразу "все-1". :)
Против Сити терпеть и выживать любой ценой.
Играть в футбол на равных с Сити Пепа это шанс получить авоську в свои ворота.
Поэтому Реал был а - ля Греция 2004.
Каким то выдающимся перфомансом это назвать сложно, но цель оправдывает средства)
Ливерпуль стабильно переживает разгромы от Мадрида. Возможно не помешало бы научиться вовремя парковаться.
Бавария может быть очень прагматичной с Тухелем. Так что мимо.