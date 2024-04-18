Почему «Реал» так припарковался против «Сити»?

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» снова сыграли вничью (1:1), а победителя определила лишь серия пенальти. Главное отличие от первой игры на «Бернабеу» – поведение команды Анчелотти. Дома старались перехватывать инициативу и сидели у своей штрафной только отрезками. На «Этихаде» был нескрываемый автобус. По повадкам – почти полная копия недавнего дерби Манчестера, где похожим образом действовал «МЮ». Полное сходство – действия на трети поля соперника «Сити». Оба раза – 52%.

В составах по сравнению с первым матчем было несколько отклонений. Самый заметные – от Гвардиолы. В этот раз каталонец мог рассчитывать на Эдерсона, Уокера и Де Брюйне. Все трое выше в основе. Проблемой стало отсутствие Джона Стоунза. Его гибридную роль подхватил Мануэль Аканджи.

Перед Анчелотти стояла единственная задача – заменить дисквалифицированного Тчуамени. Не стал мудрить и выпустил Начо – не лучший, но проверенный по сезону вариант в центре защиты. Залечивший травму Милитао появился только в дополнительное время, заменив уставшего Карвахаля.

Быстрый мяч и возвращение лидеров «Сити» – главные причины, почему «Мадрид» припарковался

Сначала разберемся, почему «Реал» так явно отдал инициативу. По словам Анчелотти, сыграл быстрый гол Родриго, который дал моральное право сидеть в обороне и меньше думать о контратаках. Еще одна причина – возвращение Эдерсона, Уокера и Де Брюйне у «Сити». Их качества тоже повлияли на характер игры.

В первом матче «Мадрид» гораздо смелее играл без мяча. Тоже сидели в защите, но еще врубали режим персонального прессинга по всему полю. Отражение смелости – постоянные дуэли между Рюдигером и Холандом, где у защитника «Мадрида» не было подстраховки. Немец справился, но показательным был сам подход.

В этот раз «Реал» тоже пытался прессинговать, но в усеченном формате. Выдвигались группой из пяти-шести человек, но оставляли «Сити» минимум один вариант на чужой половине. Сзади сохраняли численный перевес против Холанда:

Одно из объяснений – возвращение в ворота Эдерсона. Бразилец действует ногами лучше Ортеги, который играл у «Сити» на «Бернабеу». Штефан пасовал на Холанда только планерами – под борьбу спиной к воротам, в которой норвежец не спец. Эдерсон за счет силы ног может вывести Эрлинга забросом сразу на ход. У бразильца даже есть голевая на Холанда в подобном стиле. Видимо, опасаясь, «Мадрид» предпочел более пассивный подход.

Еще один повод закрыться – персона КДБ. Кевин – главный человек в «Сити», отвечающий за проникающие передачи на Холанда. Автобус автоматически лишает бельгийца шансов разрезать защиту (из-за плотности обороны), а Эрлинга – пространства для рывка. Вот единственная возможность, которая появилась за весь матч. Не закончилась даже ударом, но заставила гостей запаниковать:

Наконец, камбэк Уокера. Перед матчем Гвардиола признался, что его удивила идея Анчелотти со сдвоенным левым флангом, куда стягивались Винисиус и Родриго в первой игре. Особенно больно «Сити» было в контратаках, в которых не могли полагаться на скорость Уокера.

Пеп обещал придумать решение. Возвращение Уокера облегчило головную боль. Иногда Кайл напрямую сдерживал контратаки. Самый яркий эпизод был в конце матча, когда Уокер остановил Винисиуса в штрафной. Но вот самый показательный – буквально копия второго гола «Мадрида» на «Бернабеу». Только в этот раз «Сити помог Уокер:

Бонусный инструмент – реакция игроков «Сити» на потери. В первом матче запаздывала и давала «Мадриду» шанс разбежаться. Во втором был не только Уокер, но и партнеры, которые сразу шли в отбор. Например, здесь Кайл патрулирует зону, но еще ему помогает КДБ:

Все три фактора в разной степени отразились на характере матча. Из-за появления Эдерсона и Де Брюйне «Мадрид» был гораздо пассивнее без мяча. Из-за появления Уокера хуже выбегал в контратаки. Как выразился Анчелотти после игры, «Реалу» пришлось выживать на своей половине.

«Мадрид» чередовал выносы и долгие розыгрыши. Ключевой была роль Беллингема

Чуть меньше на характер матча повлияли розыгрыши «Реала». Команда Анчелотти специализируется на продуманных комбинациях. Помогают качества игроков. С такими опорниками, как Кроос и Камавинга, проще выманивать соперника в прессинг, с такими форвардами, как Винисиус и Родриго – наказывать после перепаса на пространстве.

На «Этихаде» «Мадрид» чередовал подобные розыгрыши с простыми выносами мяча. Особенно явным был прием, когда вместо Лунина выносил Федерико Вальверде – номинально правый полузащитник, но с самым мощным ударом в команде:

При этом «Реал» не отказывался от фирменных розыгрышей. Просто их доля была гораздо ниже, чем в среднем по сезону. Когда набирались смелости и разыгрывали, пытались вывести на пространство Беллингема.

Самый частый прием англичанина – открывания между линиями. Пытался скрыться из виду Родри и вытягивал одного из защитников «Сити». Здесь смог увести Диаша – португалец показывает Родри, чтобы прикрыл дыру, которая образовалась в защите:

Тут на Беллингема выдернулся Аканджи. Джуд пытался наказать, но не смог исполнить:

В эпизоде с голом Джуд сыграл в иной манере. «Мадрид» снова вытянул одного из защитников «Сити» – в этот раз Гвардиола. Партнерам пришлось смещаться, из-за чего образовалась дыра – туда и проник Беллингем. Родри нагнал, но Джуд развил атаку на технике:

Главными компаньонами Беллингема выступили Карвахаль и Вальверде. Испанец часто подключался к атакам и стягивал внимание на себя. Уругваец смещался в середину и отвлекал Родри. Благодаря треугольнику удалось компенсировать нехватку контратак и игру через Винисиуса и Родриго.

Во втором тайме подобных розыгрышей стало заметно меньше. Сказывалась усталость – на Беллингеме, Вальверде и Карвахале был адский объем работы без мяча.

Главным плеймейкером «Сити» внезапно стал Аканджи. Худшим – внезапно Де Брюйне

У автобуса «Мадрида» было несколько важных, но не ключевых деталей, о которых все равно стоит сказать.

Первая – опускания Вальверде пятым защитником. Фирменный прием Феде, который не позволяет сопернику растянуть оборону. Помогало и тут.

Вторая – Беллингем в роли вспомогательного опорника. Создавал компактность и лишал «Сити» пространства перед штрафной, через которую забили два мяча на «Бернабеу».

Как же «Сити» пытался вскрыть блок?

Главным приемом в первом тайме были подключения Ману Аканджи. Швейцарец исполнял роль Стоунза – центрального защитника, который становится дополнительным опорным на мяче. Сам Аканджи говорит, что еще привыкает к специфике, но матч с «Реалом» был прорывом с точки зрения атакующего вклада.

Частое явление до перерыва – появление Аканджи в правом полуфланге. Там создавал треугольник с Фоденом и Де Брюйне:

После приема мяча не просто поддерживал владение, а выводил Де Брюйне передачами на ход. Бельгиец здорово отрывался от Тони Крооса в эти моменты.

Внезапная проблема – исполнение от Кевина. Благодаря передачам Аканджи и собственным рывкам получал кучу свободы в штрафной. Ужасно пользовался. Из 10 его кроссов с игры ни один не дошел до адресата. За весь матч ни разу не отдал передачу под удар:

Еще по ходу первого тайма «Мадрид» приспособился к идее Пепа. В первую очередь к маневрам Аканджи и Де Брюйне привыкли игроки, отвечавшие за эту зону.

Здесь Кроос быстрее реагирует на рывок КДБ и сопровождает бельгийца к лицевой:

Тут пример хорошей передачи. Винисиус указывает на очередное открывание Аканджи. К швейцарцу вылетает Начо:

Стоит похвалить Аканджи: во втором тайме поменял зону обитания и снова начал кормить КДБ передачами.

Второй тайм – презентация атакующей гибкости «Сити»

Чтобы прорвать автобус и наконец удивить «Мадрид», Пеп начал максимально тасовать атаку. Проявлялось даже в таких мелочах, как подачи с угловых. В первом тайме «Сити» подавал исключительно во вратарскую. Во втором начали пробовать уходящие от вратаря (даже появились кое-какие моменты).

В позиционной структуре тоже произошли важные изменения. До перерыва «Сити» использовал вариант, при котором левее располагаются Грилиш и Бернарду, правее – Фоден и КДБ.

После перерыва роли поменялись. Фоден ушел с фланга и переместился в середину. Правый край начал закрывать Бернарду:

Сами по себе изменения не привели к шквалу моментов. Но подкидывали новые задачки гостям и приводили к появлению новых связей у хозяев.

Пожалуй, самым интересным изменением стало появление Аканджи в левом полуфланге. Вот характерный контраст в тепловой карте. До перерыва швейцарец предпочитал правую зону, после – левую:

Смена локации вынудила гостей реагировать. В первом тайме рывки Аканджи отслеживали Кроос и Начо. Во втором задачу пришлось передать Камавинге и Рюдигеру. Из-за того, что не привыкли, не сразу распознали угрозу. Аканджи мог наказать. Как и в первом тайме выводил пасом Де Брюйне. Только в этот раз – сразу на удар. Получилось дважды. Оба раза Кевина подводила точность.

Выход Доку – главная замена матча

В первой игре «Мадрид» организовал ответный мяч после выхода Луки Модрича. Хорват напрямую повлиял на рисунок. С ним «Реал» наконец-то завладел мячом и перешел на чужую половину. В конечном итоге использовали территориальный перевес и сравняли.

Тут Модрич тоже появился во втором тайме, но в этот раз его влияние на игру было ограниченным. «Мадрид» не смог забрать мяч и продолжал глубоко защищаться даже при счете 1:1.

Запасным, который перевернул игру, стал Жереми Доку. Бельгиец – уникальный с точки зрения навыков игрок для «Сити». Его манера сильно отличается от Джека Грилиша, которого он заменил по ходу матча. Англичанин играет осторожнее и нацелен на сохранение мяча. Доку идет в лицевую и всегда пытается обострить.

Косвенное отражение стиля – количество попыток дриблинга. Несмотря на то, что Доку появился в середине второго тайма, у него лучший показатель в обеих командах – 9. Не сладко пришлось Карвахалю, который пытался сдержать бельгийца, уже имея желтую.

Попытки Доку сыграть через дриблинг иногда были чересчур предсказуемыми. После обводок Жереми трижды пытался пробить – все три раза его удары блокировали защитники. При этом бельгийцу не отказать в разнообразии. Маневр, который помог «Сити» сравнять счет, – это умение Доку стянуть на себя двух-трех соперников.

Проявилось не только в голе. Почти сразу Жереми вывел на простор Аканджи – тот вырезал шикарную передачу на КДБ:

Другой по типологии момент из дополнительного времени. В этот раз Доку стянул игроков «Реала» в середину. Кучу пространства на фланге получил Бернарду:

До конца потушить угрозу от Доку не удалось даже после серии замен Анчелотти. «Мадрид» переходил к серии пенальти с правым флангом, который состоит из треугольника Милитао – Вальверде – Васкес.

***

Логично, что в такой дуэли все решили детали. В первом матче чуть лучше был «Мадрид» – сошлись в перестрелке и предложили угрозу в контратаках. Во втором тотальный перевес был уже у «Сити», но без отрыва по явным моментам. Даже если отнять у Родриго первую попытку, соотношение – всего 3:2 в пользу хозяев.

Не факт, что «Мадрид» сможет выиграть ЛЧ, но матчи можно смело назвать скрытым финалом. По качеству, драматургии и тренерским ходам точно заслужили такое определение.

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Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker