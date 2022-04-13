Ван Гал снова едет на ЧМ, отказавшись от священных для Нидерландов 4-3-3. Почему?

Из-за схемы спорит с Ван Дейком и троллит журналистов.

Ни одна нация на этом чемпионате мире не ассоциируется с какой-либо схемой так же плотно, как Нидерланды с 4-3-3. Есть примеры, похожие по проникновению в массовую культуру – сходу вспомните бразильские 4-2-4 или английские 4-4-2. Но нигде тема выбора схемы не выходит на первый план так часто, как в Голландии. И уж точно нигде за отказ от схемы не увольняют тренера (бывало и такое).

Луи ван Гал – главный борец против устоявшегося стереотипа. Прямо перед чемпионатом мира-2014 тренер отказался от 4-3-3 и перешел на тройку защитников – и, давайте не стесняться, шокировал всех результатами. Путь в Катар прошел по аналогичному маршруту: квалификацию Нидерланды выиграли с любимой схемой, но уже в Лиге наций снова выбрали тройку.

Решение ЛВГ вызвало массу вопросов – причем не только от журналистов, но и от собственных игроков. Упертый Ван Гал непреклонен: «4-3-3 все еще несет ДНК «Аякса», команды, которые ее используют, заточены на атаку, но поймите, это больше не святой грааль. Чем дольше я работал тренером, тем лучше узнавал и тем сильнее влюблялся в 5-3-2. С этой схемой можно и атаковать, и защищаться, и оказывать давление на соперника на любом участке поля».

А как вообще в Нидерландах зародился культ 4-3-3? Шок, но Ринус Михелс скопировал схему у соперника по Эредивизи

Главное, что нужно знать про историю союза Голландии и 4-3-3 – схему изобрели далеко за пределами страны.

Летописцы приписывают стартап двум южноамериканским сборным – Уругваю образца бразильского ЧМ-1950 и самой Бразилии начала 60-х. Несмотря на внешнее сходство, у команд здорово отличались детали внутри схемы. Уругвай использовал либеро в защите, из-за чего расстановку часто записывали как 1-3-3-3. У Бразилии была более гибкая система – нападающий Марио Загалло опускался на позицию опорника, а схема трансформировалась из 4-2-4 в 4-3-3.

Заслуга Нидерландов – в создании именно современной версии 4-3-3 (без либеро и трансформаций). Основателем часто называют бывшего тренера «Аякса» и сборной Ринуса Михелса. Он правда повлиял на популяризацию схемы, но впервые обратился к ней под влиянием «Фейеноорда» Эрнста Хаппеля. На тот момент (конец 60-х – начало 70-х) это была чуть ли не единственная команда, с которой у «Аякса» Михелса и Йохана Кройффа были проблемы.

Из-за природной скромности Хаппеля нечасто ставят в один ряд с Михелсом и Кройффом. Характерный факт: в книге Джонатана Уилсона про историю футбольной тактики австрийцу посвящено всего две страницы (Михелсу и Кройффу – больше 40). Хаппель никогда не был сильным оратором и, как рассказывали очевидцы, предпочитал разговорам о тактике общество сигарет и коньяка.

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Даже единственная культовая цитата Эрнста про тактику совсем не связана со схемой, которой вдохновлялся Михелс. Сравнение персональной опеки с 11 ослами если что и подчеркивало в характере Хаппеля, то лишь олдскульность. Австриец был повернут на футболе: говорил, что день без него – зря прожитый день, а уважение игроков «Фейе» заслужил, выбив на первой тренировке все бутылки, поставленные на перекладину.

Неудивительно, что при разговорах об истории 4-3-3 роль Хаппеля часто опускают, но именно после матча с его «Фейеноордом» Михелс решил отойти от господствовавших в Нидерландах 4-2-4. Успех расстановки подчеркнули результаты в Кубке чемпионов – в 70-м трофей взял «Фейе», три следующих розыгрыша выиграл «Аякс».

Далее схема 4-3-3 заложила фундамент для появления тотального футбола – системы, которую Михелс использовал не только в сборной (возглавил после работы с «Аяксом» и «Барселоной»), но и внедрял по всей стране. Особенно жесткие требования прижились в «Аяксе»: в академиях разрешают играть только по этой схеме, а предварительно устраивают тест, который показывает, способны ли новички вписаться в систему. Физические возможности не так важны – приоритет отдают технике и умению выбрать позицию.

Каждый сезон примерно 30% воспитанников «Аякса» рассредоточены по другим клубам Эредивизи. Отсюда – популярность схемы по всей лиге. В этом сезоне больше половины команд (10 из 18) используют 4-3-3 либо в качестве основной, либо одной из главных. Игнорируют расстановку только четыре клуба – «Валвейк», «Гоу Эхед Иглс», «Витесс» и «Эммен».

Помешанность голландцев на 4-3-3 здорово подсветил даже последний Евро. Перед началом турнира болельщики заказали самолет с призывом Франку де Буру все же перейти на 4-3-3 (все равно сыграл пятеркой защитников). А после завершения инсайдеры сообщали, что одной из причин расставания с Де Буром стал именно отказ от культовой расстановки.

На бразильском ЧМ Ван Галу пришлось отказаться от 4-3-3 из-за травмы ведущего игрока. Новую идею ему подкинул Куман

Решение Ван Гала перейти на тройку защитников перед бразильским ЧМ шокировало даже футболистов. Настроение неплохо передает цитата Йоэла Велтмана: «Когда он объявил о решении, мы ничего не понимали. Помню, кто-то сказал: «Что вообще происходит? У нас же тотальный футбол, а в тотальный футбол играют только по 4-3-3». Когда мы уже начали работать над 5-3-2, то даже не понимали, как двигаться».

Ван Гал не скрывал, что отказался от культовой схемы из-за травмы Кевина Стротмана – полузащитник был ключевом звеном в треугольнике, особенно важным с точки зрения игры без мяча. Позже ЛВГ объяснял, что еще одной причиной была постаревшая атакующая группа – Робину ван Перси, Уэсли Снейдеру и Арьену Роббену перед ЧМ перевалило за 30. Их Ван Гал хотел освободить от оборонительной работы, которую они бы уже не потянули в привычной схеме.

Внезапным решением стал «Фейеноорд» Роналда Кумана (ага, снова спасает «Фейеноорд»!). Сезон-2013/14 они закончили в шикарной форме и схемой с тройкой центральных защитников. Ван Гал вдохновился – не только взял пятерых игроков «Фейе», но и скопировал схему, которую использовал Куман.

Разумеется, были противники. Главный – естественно, Кройфф. Задолго до ЧМ Йохан признавался, что ненавидит схему с латералями – объяснял, что такая роль делает из футболиста тупого атлета.

На самом ЧМ Кройфф продолжал критиковать ЛВГ:

«Да, они вышли из группы, но их футбол был не слишком хорош. Мне больше понравилась Германия – они продолжали играть в свой футбол, даже когда у них не очень получалось с Ганой. Именно так должны действовать и Нидерланды – они добиваются хороших результатов, но теперь должны начать играть в хороший футбол».

Великому Кройффу оппонировал Роббен. По его словам, эти Нидерланды не способны играть в тики-таку, и для них важнее результат. Его Ван Гал добивался при помощи нескольких фишек:

1. Схема-трансформер. Расстановка менялась в зависимости от того, кто владел мячом. Для примера – стартовая игра с Испанией. Без мяча команда действовала по схеме 5-2-3. Тройка нападения действовала в линию. С мячом был переход на 3-4-1-2. В ней Снейдер оставался десяткой, а Ван Перси и Роббен поднимались в нападение.

2. Персональная игра. Главным элементом Голландии без мяча были выдвижения центральных защитников. Поднимались настолько высоко, что оказывались выше полузащитников. Прием дополнительно видоизменял схему, но в первую очередь лишал соперников вариантов для перепаса.

3. Блинд в качестве плеймейкера на фланге. В «Аяксе» Дэйли часто исполнял опорника, в сборной – крайнего защитника в четверке. Переход на схему с пятью защитниками лишь дал ему побольше свободы – мог обострять длинными передачами на тройку нападающих. Групповой этап Дэйли закончил лучшим в команде по созданным моментам и общему количеству передач. Доказательство, что система работала.

При этом Ван Гал не был строго привязан к схеме. Несколько раз по ходу матчей голландец все же возвращался к 4-3-3. Один из таких случаев – игра ⅛ финала с Мексикой. Там Ван Галу помог перерыв на водопой – пауза позволила дать новые указания игрокам и некоторым поменять позицию (например, Роббена сместили на привычный правый фланг).

Футболу Ван Гала тогда и правда не хватало сексуальности (Луи называл его не тотальным, а силовым), но успех здорово подчеркнули две вещи – сам результат и интерес к игрокам, которые круто себя показали именно в системе ЛВГ/Кумана. Показательно, что после чемпионата мира сменили клуб почти все ключевые защитники: латерали Блинд и Янмат уехали в АПЛ (первый – в «МЮ», второй – в «Ньюкасл»), а центральные Де Врей и Мартинс Инди просто в более топовые команды (первый – в «Лацио», второй – в «Порту»).

Сам Ван Гал продолжил эксперимент в «МЮ» – схема с тройкой защитников впечатлила на летних сборах, но продержалась только на стартовой части сезона. Забавно, что лучшие матчи при ЛВГ «Юнайтед» провел после перехода на 4-3-3 – культовую для страны Ван Гала (и, шепотом, очень удобную для Маруана Феллайни).

Новый поход Ван Гала за ЧМ – и новый отказ от схемы. Поспорил из-за нее с Ван Дейком, зато шикарно троллит журналистов

После увольнения из «Юнайтед» Ван Гал занялся любимым делом – поучать других. Доставалось тренерам сборной (сначала Адвокату, потом Данни Блинду), которые после его ухода вернулись к 4-3-3. ЛВГ не нравилось – он снова настаивал на пятерке защитников:

«Все больше и больше тренеров используют схему 5-3-2 – посмотрите на Германию, посмотрите на Англию. У нас в Нидерландах ее неплохо использует Эрик тен Хаг. Какие преимущества у схемы? Игроки заполняют все важные зоны; если играете таким образом, вы еще и чрезвычайно гибки. Это может быть 3-4-1-2, это может быть 5-3-2, это может быть 3-4-3. Мы играли так на чемпионате мира-2014 и были успешны».

При этом после камбэка в сборную Ван Гал взял за основу именно 4-3-3. Объяснял прихотью игроков: «Если так много парней хотят играть 4-3-3, то кто я такой, чтобы не позволить им? На чемпионате мира у меня было шесть недель на подготовку, а тут всего два дня. Это совсем другое дело. Чтобы отработать другую схему, нужно время: детали должны проникнуть в умы игроков. Сейчас у нас нет на это времени».

С любимой для Голландии 4-3-3 команда прошлась катком по квалификации. Важную роль в опорной получил Френки де Йонг, но уже тогда Ван Гал намекал, что ему не дает покоя система с тройкой защитников. Самый эпичный перфоманс ЛВГ по теме – спор с журналистом по поводу осторожности этой схемы. Ван Гал парировал после матча с Норвегией:

«Я понимаю, что ты хочешь навязать свое мнение, но ты ничего не смыслишь в футболе. Да, у тебя круто получается в журналистике, ты пишешь классные тексты, но в футболе не разбираешься вообще. С тройкой защитников тоже можно играть в атакующий футбол. Посмотри на «Челси» – они меняют схемы, но при этом играют весьма привлекательно. Снимаю шляпу перед мистером Тухелем – он хороший пример для тебя».

Окончательно Ван Гал погрузился в схему с тремя защитниками в этом году – когда время на отработку схемы наконец появилось. У решения тут же нашелся противник – причем внутри команды.

«Я думаю, что мы показали много хорошего на этом сборе, но есть вещи, в которых нам стоит прибавить. В новой схеме к игрокам совсем другие требования. Нравится ли мне она? Я по-прежнему за 4-3-3, но я не тренер сборной, а у тренера очень твердое мнение по этому вопросу», – раздражался в марте Вирджил ван Дейк.

Ван Гал отвечал, что его не удивило высказывание ВВД (в «Ливерпуле» у защитника – именно 4-3-3), но вопросы по тактике и правда будет решать только он. Затем ЛВГ приступил к аргументам. Среди основных – сопернику будет сложнее подстроиться под новую схему Нидерландов, а в команде просто нет исполнителей для 4-3-3. Особенно Ван Гала волновало отсутствие вингеров – по его мнению, это часть более глобальной тенденции в футболе:

«Месси номинально стартует на правом фланге, но на самом деле почти не появляется там. Неймар номинально играет слева, но тоже постоянно в середине поля. Да, в «Баварии» остаются классические вингеры, но это исключение. Защитники становятся все мощнее, а пространства для атакующих игроков – все меньше. Футбол стал более компактным, а потом вы, журналисты, удивляетесь, почему темп игры такой медленный».

Еще один аргумент в пользу схемы Ван Гала – самый сильный набор защитников на ЧМ. Даже в пятерке не достается места всем лидерам (часто важные матчи пропускал Маттейс де Лигт), но с четверкой было бы еще больше проблем и недовольства. В этом плане Ван Гала поддерживает Пьер ван Хойдонк, игравший у него в начале 2000-х.

Чтобы усмирить журналистов, Ван Гал добавляет к названию схемы единичку (не 3-4-1-2, а 1-3-4-1-2). Обычно единичка – просто учет вратаря, но ЛВГ и тут нашел повод потроллить. Шутит, что схема с единичкой просто выглядит более атакующей для журналистов, пропагандирующих 4-3-3.

В чем же ее схожесть с расстановкой, которую Ван Гал использовал в Бразилии?

Во-первых, она все так же гибка. Без мяча – пятерка защитников, с мячом Нидерланды могут переключаться даже на четверку. Часто за трансформацию отвечает Юрриен Тимбер из «Аякса».

Во-вторых, легендарные выдвижения защитников. Ван Гал рассказывал, что не хочет парковать автобус и приглашать соперника к воротам. Требуется агрессии и персональной игры. Возможно, ради этого тренер возвращал в сборную Мартинса Инди – тот не вызывался пять лет, но здорово проявлял у него именно в выдвижениях:

В чем отличие? Прежде всего – стиль. Теперь защитники выдвигаются не только к середине поля, но и на чужой половине. Нидерланды играют гораздо агрессивнее, чем на бразильском ЧМ. Благодаря прессингу больше владеют мячом, а игра чаще проходит на трети соперника.

В тактических комментариях ЛВГ тема проссинга сквозит намного чаще, чем восемь лет назад: «Думаю, мы сыграем с тройкой защитников и четверкой полузащитников в линию. В этой системе удобнее прессинговать. Но есть и другие варианты: мы можем использовать десятку и пару форвардов, а может пару десяток и форварда», – делился Луи прогнозом к одному из матчей перед ЧМ.

Чтобы оценить эволюцию, достаточно характеристики Ван Гала после летнего матча с Бельгией (убедительная победа 4:1). Сравнивая команды, Луи объяснял, что разницу сделала именно интенсивность в игре без мяча.

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Чемпионат мира в Катаре – последняя работа Ван Гала в футболе, но несмотря на болезнь и возраст, он по-прежнему ярок и свеж. В голландском УК нет срока на отказ от 4-3-3, но так ярко идти наперекор национальной идеологии удается пока только Ван Галу.

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Bongarts, VI-Images / Contributor, Dean Mouhtaropoulos, Michael Steele, Celso Junior / Stringer; globallookpress.com/Peter Lous via www.imago-images./www.imago-images.de