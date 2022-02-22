«Вильярреал» – маленькая «Барселона». Изобрели симпатичный (южноамериканский!) стиль, которому следуют вот уже 20 лет

Слава Палагин признается в любви.

Мануэль Пеллегрини не верит в силу схем и даже сравнивает их с телефонными номерами, но именно с чилийца начался роман «Вильярреала» и расстановки 4-4-2. Отношения пережили смену игроков, тренеров и даже тактических трендов. Пожалуй, только «Барселона» (4-3-3), «Реал» (4-3-3) и «Атлетик» Бильбао (4-4-2) ассоциируются с какой-либо схемой так же сильно, как команда из города с населением 50 тысяч человек.

Сам выбор – максимально необычный. Классические 4-4-2 – история про компактность и упрощение. Сэр Алекс Фергюсон даже стеснялся схемы и отрицал, что когда-либо использовал ее в «МЮ» – если вспомнить, как играли его оттянутые форварды (Эрик Кантона, Дуайт Йорк, Тедди Шерингем), то аргумент точно принимается. Карло Анчелотти называл 4-4-2 лучшей схемой для игры в обороне, но в в том-то и дело, что в атаке ее почти не использовал – после того, как отказался от десятки Джанфранко Дзолы в «Парме» и это не привело ни к чему хорошему.

В «Вильярреале» 4-4-2 – это именно фундамент (прежде всего – для игры без мяча). Три лучших тренера в истории клуба по темпу набора очков (Пеллегрини, Марселино и Унаи Эмери) делали приоритетной именно эту схему. По тем данным, что есть у Transfermarkt, они использовали 4-4-2 в 67% матчей в «Вильярреале».

Несмотря на такую выраженную любовь к старомодной (и не совсем испанской) схеме, «Вильярреал» последних 20 лет – синоним симпатичного стиля. Команда почти не использует навесы. У Opta есть данные по 12 сезонам «Вильярреала» в Ла Лиге – во всех команда занимала место в нижней четверке по кроссам в штрафную. Такой стабильности нет даже у «Барселоны» – у каталонцев лишь 9 попаданий в эту четверку.

Объяснение парадокса – наследие, которое оставил клубу Пеллегрини:

«Я изменил испанский футбол, используя гибкие роли фланговых полузащитников вместо привычных – тогда они были в моде у испанских команд. До моего прихода в «Вильярреал» команды Ла Лиги часто использовали нападающих на фланге, предпочитая скорость. Я же начал использовать смещающихся в центр полузащитников, которые создают пространство».

Тактическая революция от Мануэля напрямую затрагивала схему «Вильярреала» – линейные 4-4-2 трансформировались в 4-2-2-2. Вторая двойка – это именно крайние полузащитники, которые в атакующей стадии превращались в гибрид вингера и десятки. Разумеется, что связь с южноамериканским стилем сразу подметили и на континенте. Вот комментарий Арсена Венгера перед полуфиналом ЛЧ в сезоне-2005/06:

«Я убежден, что играя с «Вильярреалом», мы столкнемся скорее с южноамериканским стилем, чем с испанским. Эта команда прекрасно оснащена технически, обладает хорошим уровнем тактических знаний, но при этом может замедлять игру, поджидая момента слабости у соперника».

Пеллегрини тоже не скрывал, что такая связь есть: «Мы всегда уделяли приоритетное внимание хорошему обращению с мячом. Но еще добавили нашей игре мобильности. Я бы сказал, что это смесь южноамериканского и европейского футбола».

«Вильярреал» в сезоне-2008/09, последнем с Пеллегрини

В Южной Америке систему «Вильярреала» называли U-образной полузащитой – из-за того, что четверка полузащитников располагалась в форме латинской U. Уже тогда Пеллегрини осознавал важность полуфлангов – крайние полузащитники «Вильярреала» открывались именно там. Смесь техники и тактических знаний приводила к уникальным комбинациям, которые Мануэль даже ставил выше результатов:

«Эстетика очень важна. Болельщики, которые приходят на стадион, хотят, чтобы их развлекали, они хотят увидеть то, на что они не способны. Тренер несет за это ответственность. У моих команд всегда отличное движение в атаке, они здорово используют мяч и никогда не играют на ничью, а всегда стараются выиграть. Мы фокусируемся не на соперниках, а на нашей игре. Я также убежден, что играя в красивый футбол, увеличиваешь вероятность победы. Мы хотим играть в хороший футбол, показывать красоту во владении и устраивать для вас шоу».

В тактическом плане идея Пеллегрини была сравнима с концепцией ложной девятки. Благодаря смещениям крайних полузащитников «Вильярреал» тоже получал четырех игроков в центре поля и мог легко разыгрывать лишнего. На примере ниже жертвой маневра стал Хави – в течение минуты он трижды разрывается между двумя игроками «Вильярреала»:

Важным пунктом в розыгрышах была связь между вингерами и нападающими – последние не располагались статично, а наоборот дополняли комбинации. Их классической фишкой были открывания между двумя защитниками соперника – чтобы вингеры «Вильярреала» получали свободу. Грубо говоря, форварды совершали обратный им маневр – смещались из центра во фланг.

Вот пример из первого сезона Пеллегрини в клубе. Тут «Вильярреал» получает лишнего за счет смещения с левого фланга Хуана Пабло Сорина:

Сорин получает пас от Маркоса Сенны, а свободу ему обеспечивает Диего Форлан – уругваец открывается между двумя защитниками «Барсы». Эпизод завершится пасом Сорина ему же на ход:

А это уже последний сезон Пеллегрини в «Вильярреале» и игра с мадридским «Реалом». Правый вингер Кани смещается в центр, чтобы получить пас от Робера Пиреса:

Свободу Кани обеспечивает нападающий Джузеппе Росси – итальянец открывается во фланг и сковывает не только центрального защитника, но и крайнего:

Движение Росси создает разрыв в защите «Реала» – благодаря этому сразу три игрока «Вильярреала» оказались без опеки в штрафной. Один из них – Пирес. Француз и завершит эпизод голом:

После ухода Пеллегрини его ценности сохранились. Показательно, что «Вильярреал» хвалили за стиль даже на пике работы Гвардиолы в «Барсе». В сезоне-2010/11 тренером был Хуан Карлос Гарридо – его команду газета AS назвала «великолепной футбольной симфонией». Издание El Pais описывало «Вильярреал» как команду, в которой игроки не только создают треугольники для передач, но еще и двигаются как ангелы. А тренер «Расинга» Мигель-Анхель Португал отмечал, что лучше «Вильярреала» играет в футбол только «Барса».

Прилетала важная похвала и от самого Пепа. После победы на «Камп Ноу» в ноябре-2010 Гвардиола сказал: «Вильярреал» произвел на меня впечатление. Нет случайности в том, что они столько лет играют на самом высоком уровне. Их команда – жемчужина. Мне нравится, как они играют, как встречают соперника. Никто не доставлял нам столько проблем на нашем поле.

Уверен, сегодня мы обыграли одну из лучших команд мира. Если вы отправите «Вильярреал» в АПЛ, они доставят кучу проблем лучшим английский клубам».

Даже единственный провальный сезон «Вильярреала», завершившийся вылетом в Сегунду (кампания-2011/12), подарил настолько восхитительную комбинацию, что она собрала больше миллиона просмотров на ютубе (Константин Генич аплодировал ей в прямом эфире). В Сегунде «Вильярреал» повторил атаку в чуть более упрощенной форме, но это все равно выглядело очень красиво.

Первый сезон после возвращения «Вильярреала» в Ла Лигу совпал с трансфером в «Реал» Гарета Бэйла. Валлиец дебютировал за «Мадрид» именно на «Мадригале» и даже открыл счет в игре. И даже тогда на первый план вышел стиль хозяев. Как выразился автор The Guardian Сид Лоу, два десятка британских журналистов прилетели на игру, чтобы написать о первой игре Бэйла в Испании, а возвращались домой, восторгаясь «Вильярреалом».

Важность стиля для «Вильярреала» отлично подчеркнуло увольнение Эрнесто Вальверде. Именно он унаследовал команду у Пеллегрини в 2009-м, но попытался сразу же поменять ее настройки. В неудачных результатах игроки не обвиняли напрямую Эрнесто, но нападающий Хосеба Льоренте подчеркивал, что команда чувствует себя некомфортно на поле. Болельщики отмечали, что при Вальверде «Вильярреал» превратился в команду, которая лишь работает над своими слабыми качествами, а не преумножает сильные.

Вернувший «Вильярреал» в элиту Марселино понимал, насколько важны базовые ценности, заложенные Пеллегрини:

«Все начинается с идеи, что футбол – коллективная игра. Самое сложное в нем – построить команду. Хорошая команда – это не та команда, в которой собрано много хороших игроков. Хорошая команда – это та команда, в которой есть совместимые игроки.

Защитник должен уметь играть с вингером своего фланга. Все игроки должны отождествлять себя с выбранным стилем. Если этих связей нет, ничего не сработает. Бензема позволил совместить Бэйла и Роналду, Иньеста и Хави максимизируют талант Месси. Тот же Златан был блестящим игроком, но с Месси они не сработались.

Мы хотим вовлечь всех игроков в оборонительную и атакующую работу. Все они должны ощущать себя участниками процесса. Они должны знать, что делать, когда мячом владеем мы или когда мячом владеет соперник. Когда мяч у нас, у игрока должно быть несколько вариантов для паса. Когда мяч у соперника, мы все должны его вернуть как можно скорее».

Чтобы эти ценности работали независимо от тренера, «Вильярреал» особым образом выстраивает селекцию. Масштабную роль в нем играет преемственность. После ухода Пеллегрини с «Вильярреалом» поработали 10 тренеров. Пять из них – собственные кадры: либо напрямую получили повышение из молодежной команды (Гарридо, Веласкес, Молина, Кальеха), либо работали с молодежной командой, а попали в главную транзитом через другой клуб (Луис Гарсия).

Случаи Хуана Карлоса Гарридо и Хавьера Кальехи – олицетворение экосистемы «Вильярреала». Гарридо семь лет проработал в качестве тренера резервной команды (и добился с ней нескольких промоушенов). Кальеха столько же лет играл за «Вильярреал», причем два сезона провел уже при Пеллегрини.

Разумеется, преемственность работает и с игроками. Когда президент клуба Фернандо Роиг выкупал «Вильярреал», ему не нравилось, что команда играет без собственных воспитанников в составе. С тех пор Роиг инвестирует большие деньги именно в академию. Она стабильно генерирует техничных выпускников (Бруно Сориано, Санти Касорла, Ману Тригерос, Жерар Морено, Пау Торрес), которым процесс интеграции в первую команду облегчает стиль – в молодежках «Вильярреала» тоже используют 4-4-2.

Манера стала настолько узнаваемой, что помогает не только местным, но и привлекает игроков со стороны. Вот показательный комментарий Дани Парехо после перехода в клуб в 2020-м: «Честно говоря, я натерпелся от стиля «Вильярреала», когда играл за «Хетафе» и «Валенсию». Их манера похожа на «Барселону», она идеально подходит моей игре и моему видению футбола. Мне нравится то, что «Вильярреал» показывает на поле».

Даже игроки, привыкшие к другой манере, радовались, обогащая свои качества в «Вильярреале». «Мой футбол – это уже не то, что было в «Валенсии». Там я был чистым форвардом, который играл только в штрафной и вообще не участвовал в комбинациях. Сейчас я больше вовлечен в игру. В нашей схеме два нападающих, и один из нас всегда должен опускаться между линиями. Сейчас именно в этом моя главная задача», – отмечал Роберто Сольдадо в 2016-м.

Нынешняя версия «Вильярреала» – смесь привычного стиля и тонких подстроек под соперника от Унаи Эмери. Легендарный видеоанализ испанца (мог потратить 12 часов на просмотр одной игры) – как связь между ними. Перед финалом Лиги Европы с «Ман Юнайтед» Альберто Морено шутил, что когда Эмери завершит установку, игроки даже будут в курсе, сколько детей у Эдинсона Кавани или Поля Погба. Арно Данджума добавлял, что Эмери начинает собирать план на игру еще за несколько недель до матча.

Дотошность отлично прослеживается по тому, как Унаи использует крайних полузащитников – ключевых игроков для стиля «Вильярреала». В игре с «Атлетико» пара Альберто Морено – Йереми Пино действовала максимально свободно и эпизодически даже оказывалась парой форвардов:

В матче с «Реалом» Эмери дал более четкие функции Морено и Самюэлу Чуквуэзе. От первого требовались смещения в центр и розыгрыши лишнего (прямо как у Пеллегрини и Марселино), от второго – широкая позиция в атаке и дриблинг против стареющего Марсело:

Атмосфера в «Вильярреале» максимально подходит этим поискам.

«Эмери был безумно рад приехать сюда – ему нужно было что-то подобное. Ему нравилось тренировать «Арсенал» и «ПСЖ», но там он не мог быть самим собой. Здесь он может делать все, что ему нравится. У него есть авторитет, есть хорошие игроки, он может все контролировать. И самое главное: тут он может жить футболом – это нравится ему больше всего. В других клубах вы теряете время, решая нефутбольные проблемы. В «Вильярреале» же можно заниматься только футболом», – рассказывал источник The Athletic в клубе.

Похожие впечатления были и у предшественников Эмери. Пеллегрини называл «Вильярреал» идеальным местом для работы. Марселино говорил, что в Вильярреале его жена была в полном восторге – он возвращался в хорошем настроении домой гораздо чаще, чем в других клубах.

Возможно, теплая атмосфера повлияла и на решение самого Унаи остаться – в ноябре им активно интересовался «Ньюкасл». В официальном заявлении, посвященном отказу, Эмери назвал «Вильярреал» своим домом и пообещал, что остается верен проекту. Игроки встрепенулись – на отрезке с 3 ноября больше очков в Ла Лиге набрал только «Реал».

Задача на эту неделю – развить успех за пределами Испании. В прошлом году «Вильярреал» выиграл первый в истории еврокубок, сделав город самым маленьким обладателем трофея. Теперь Унаи хочет признания в Лиге чемпионов. Причем не только за стиль, с которым ассоциируется «Вильярреал» два последних десятилетия, но и за победы.

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron, Maria Jose Segovia, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Adam Warzawa – Pool, Michael Regan, Fran Santiago