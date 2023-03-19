549 комментариев

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Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Дмитрий Чельцов
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Дерби!

Ну какое дерби ЦСКА и «Спартака» без удалений? В этот раз выстрелило на 65-й минуте. Александр Соболев и Виллиан Роша боролись в штрафной армейцев, нападающий завалил защитника, а дальше в дело пошли жесты.

Сначала Соболев показал упавшему Роше жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон). Да, и это попало прямо в камеру.

Виллиан и Мойзес, которые это видели, пошли лайнсмену. Требовали пересмотреть момент и удалить спартаковца. И в итоге привлекли внимание главного арбитра Сергея Карасева. Тот побеседовал со всеми участниками и удалил... и Соболева, и Рошу.

У всех, в том числе и у комментаторов «Матч ТВ», и у самого Роши, возник вопрос логичный вопрос: «А Рошу-то за что?» Сначала предположили, что за ироничные аплодисменты в адрес судей. А потом в трансляцию попал момент, как лайнсмен Дмитрий Чельцов объяснил Игорю Дивееву причину красной защитнику ЦСКА: «Он тоже показал».

Через 10 минут был повтор, как Виллиан «тоже показал»: это случилось, когда португалец объяснял судьям, что именно сделал Соболев.

«Для меня он клоун». Роша говорил про неуважение, Соболев извинился, а Абаскаль анонсировал наказание 

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. 

Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша про жест Соболева после матча. 

После игры остыл и сам Соболев:

«Извиняюсь за свою несдержанность перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Гильермо Абаскаль обещает, что Соболев будет наказан за неприличный жест.

«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Как перевоспитать Соболева? Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке», – сказал Абаскаль.

После удалений жара только начиналась: Карасев не назначил пенальти в ворота ЦСКА с помощью ВАР, потом все-таки назначил другой пенальти в пользу «Спартака» – с него Промес и забил победный мяч (2:1).

Спартак – ЦСКА 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Медина, 1:1 – 43 Промес, 2:1 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Джикия (Дуарте, 79), Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес (Маслов, 90), Зиньковский (Мозес, 87), Игнатов (Кейта Бальде, 79), Соболев.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина (Зайнутдинов, 81), Здьелар, Мендес, Обляков, Заболотный (Карраскаль, 81), Чалов.
Предупреждения:
Игнатов (58), Медина (72), Чернов (78).
Удаления:
Соболев (66), Виллиан Роша (66).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Stupnikov Alexander

549 комментариев

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dmpoo
Соболев очень мерзкий 🤢
+868
-54
+814
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Evgeny Trifonov
Победа спартака с запахом рыбы карася! ну а соболев с отрывом самый мерзкий персонаж РПЛ
+709
-90
+619
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Куй Бышевец
Рошу не за что удалили
+616
-65
+551
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Издательство “Trust Me, Bro”
Соболев - невоспитанное быдло, позор не только как футболист, а даже как человек. Жаль родителей, если они отдавали хоть чуть времени воспитанию, а вышло такое
+355
-32
+323
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fil_spb
Ответ Давид Золотов
Зачем повторять жест за который удаляют?)))
Удаляют то не за сам жест, а за его демонстрацию участнику матча с целью оскорбить. Чего у Роши на 100% очевидно не было. Тут был красно-белый судейский беспредел. КК Роше должны отменять. Красно-белому быдлану навесить еще матчей 6 дисквалификации.
+301
-38
+263
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RembaXXX
Ответ Давид Золотов
Зачем повторять жест за который удаляют?)))
Затем, что человек на эмоциях и языка не знает, пытается объяснить судьям. По хорошему, если бы боковой сразу что то заметил или с ВАР подсказали Роше не пришлось бы ничего изображать, Карась хотел замять эпизод видимо, но после этих демаршей Роши решил удалить обоих, просто в меньшинстве Спартак нельзя было оставлять по "духу" игры.
+270
-30
+240
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lemming
Пора прекращать называть Соболева дельфином. Это оскорбление умных и прекрасных животных.
+184
-12
+172
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Давид Золотов
Зачем повторять жест за который удаляют?)))
+203
-62
+141
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Evgeny
Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Соболев - невоспитанное быдло, позор не только как футболист, а даже как человек. Жаль родителей, если они отдавали хоть чуть времени воспитанию, а вышло такое
Не оправдываю Соболева ни капли. Но упоминать родителей тоже не стоит. Ему уже не 10 лет. Люди в этом возрасте сами за себя отвечают.
+133
-15
+118
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Castor Troy
Дельфин и Карасик - сюжет этой песни твоя подсказала гитара.
+103
-15
+88
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Owen_the_Simple
Соболев продемонстрировал зрителям знаменитый спартаковский дух.
+90
-25
+65
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Aleksey Yashin
Карасёв заслуженно заработал длительную дисквалификацию. Это даже не цирк, это просто ужас и позор
+72
-20
+52
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Андрей Андреев
Ответ Николай Леухин
для таких как ты диванов скрин выше смотри
И что там нужно увидеть?
+55
-14
+41
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Алексей Панин
Мда уж. Соболев вывел из игры центрдефа ЦСКА, что позднее привело к многим опасным моментам у их ворот

А что касается судей? Подождали, пока игрок ЦСКА все аргументы "скажет", а потом можно и обоюдное. Как в детском спорте: чуть стычка - обоих домой, не разбираемся
+45
-6
+39
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lemming
Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий удален модератором
Ты наверное еще знаешь, почему камбала плоская, а у краба глаза навыкате.
+41
-5
+36
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Макс Крыл
А не должны ли у Соболева Fan ID отобрать за это? Меня как семейного болельщика оскорбило его поведения.
+33
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Rundatgame
Сверхдебильное удаление Роши. Парень сдержался, не стал психовать, вскакивать и толкаться. Просто спокойно показал судьям что именно сделал дельфин. И получает за эту красную... Тупо уравниловка от судьи.
+39
-10
+29
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diversant
А за эти фото, кторые смотрят дети, по словам Баженова, можно КК показать автору?
+41
-12
+29
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DeniSM
Два деб… -это сила!!!
+35
-7
+28
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ZlomSpb
Возможно Рошу и по делу, т..к именно "дорук" показывать не нужно, но то что Соболев подтвердил в очередной раз, что он полный неадекват, это факт.
+37
-10
+27
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cccp1
как-то мой брат бегал по даче и матерился, на него пожаловались бабушке.
Бабушка спросила - что он кричал? Я говорю: ***

Выпороли обоих :)
+25
0
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Издательство “Trust Me, Bro”
Ответ bamboocha01
А ты вообще в футбол играл? А на стадионе где 25000 зрителей? Хрен там ты играл иначе знал бы какая запредельно мотивация и злость к сопернику во время матчей и воспитание тут ни при чём. Ну и то что у тебя правильное воспитание это смотря кто и как правильность определять будет
То есть, чтобы показать свою спортивную злость и мотивацию, надо перед лицом соперника за яйца хвататься?
Интересно, что бы Соболев на ЧМ или ЛЧ сделал от экстаза мотивации, бутсу в задницу себе заталкивать начал?
+24
-1
+23
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Exyxea
Армейцам надо было всей командой повторить Карасю жест и пусть 11 КК даëт. Полоумный
+23
-3
+20
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Людмила Михайловна С
Зачем Роше надо было повторять?
+30
-11
+19
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arspurs9
Ответ Андрей Андреев
И что там нужно увидеть?
Запрещенное повторение жеста. Или минутное помутнение зрения?
+31
-15
+16
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