549 комментариев

Дерби!

Ну какое дерби ЦСКА и «Спартака» без удалений? В этот раз выстрелило на 65-й минуте. Александр Соболев и Виллиан Роша боролись в штрафной армейцев, нападающий завалил защитника, а дальше в дело пошли жесты.

Сначала Соболев показал упавшему Роше жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон). Да, и это попало прямо в камеру.

Виллиан и Мойзес, которые это видели, пошли лайнсмену. Требовали пересмотреть момент и удалить спартаковца. И в итоге привлекли внимание главного арбитра Сергея Карасева. Тот побеседовал со всеми участниками и удалил... и Соболева, и Рошу.

У всех, в том числе и у комментаторов «Матч ТВ», и у самого Роши, возник вопрос логичный вопрос: «А Рошу-то за что?» Сначала предположили, что за ироничные аплодисменты в адрес судей. А потом в трансляцию попал момент, как лайнсмен Дмитрий Чельцов объяснил Игорю Дивееву причину красной защитнику ЦСКА: «Он тоже показал».

Через 10 минут был повтор, как Виллиан «тоже показал»: это случилось, когда португалец объяснял судьям, что именно сделал Соболев.

«Для меня он клоун». Роша говорил про неуважение, Соболев извинился, а Абаскаль анонсировал наказание

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун.

Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша про жест Соболева после матча.

После игры остыл и сам Соболев:

«Извиняюсь за свою несдержанность перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Гильермо Абаскаль обещает, что Соболев будет наказан за неприличный жест.

«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Как перевоспитать Соболева? Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке», – сказал Абаскаль.

После удалений жара только начиналась: Карасев не назначил пенальти в ворота ЦСКА с помощью ВАР, потом все-таки назначил другой пенальти в пользу «Спартака» – с него Промес и забил победный мяч (2:1).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Stupnikov Alexander