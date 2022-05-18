«Факел» в РПЛ! Значит, услышим «Сектор Газа» на трибунах

Мощно.

«Факел» на финише ФНЛ в гостях обыграл «Балтику» и вырвал прямое место в РПЛ. Воронежские болельщики давно готовились к возвращению в элиту – и в этом сезоне ставили рекорды посещаемости Первой лиги (7 тысяч человек). 15 мая они выехали на принципиальное дерби в Липецк – тоже рекордным составом (2 тысячи человек).

И там мощно исполнили трек «Сектора Газа» – «Колхозный панк».

Среди прочего там есть слова «уеду я отседа на воронежский пятак» – их болельщики «Факела» исполняют громче всего. Связь фанатов и группы неудивительна – «Сектор Газа» как раз из Воронежа, и «Колхозный панк» – не единственный трек в репертуаре болельщиков.

Например, в 2019-м на матче с курским «Авангардом», еще одним соседом по Черноземью, фанаты вывесили баннер с отсылкой к треку «Местные».

До этого было исполнение «Гуляй, мужик» – еще одного хита Сектора Газа (к сожалению, в этой песне есть нецензурные слова – поэтому прикрепить мы ее не можем, но вы легко можете найти исполнение на ютубе. Был даже перфоманс с фоткой Юры Хоя, лидера Сектора Газа (умер в 2000 году и похоронен в Воронеже).

Да и вообще воронежцы любят петь

Вот, например, они как-то исполнили «Рюмка водки на столе» Григория Лепса. Кажется, таких фанатов не хватает РПЛ – надеемся, что никаких проблем с лицензией больше не будет.

Кстати, в 2016-м с «Факелом» в Кубке очень хотел сыграть Олег Иванов, который тогда играл в «Тереке». И вот почему: «Надеюсь, меня возьмут на матч в Воронеже. Очень соскучился по этому городу. Когда в первой лиге играл и приезжал на матчи в Воронеж, то всегда много народу приходило. Город располагает, заедем на могилу к Хою».

Так что связь «Факела», Воронежа и Сектора Газа – еще одна красивая история русского футбола.

Фото: Fiery Force