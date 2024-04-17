Том Брэди никому не был нужен. Его взяли лишь в шестом раунде драфта, не осталось даже видео

За час до выбора он задумывался о работе в банке.

16 апреля 2000-го, 24 года назад, никто и не подозревал, что происходит нечто знаковое для американского футбола. Заканчивался шестой раунд драфта НФЛ, когда в зале, где проходила церемония, прозвучала фамилия величайшего игрока в истории.

Не сохранилось даже видеозаписи этого момента – выбор «Нью-Ингленд Пэтриотс» был объявлен в ходе аналитического обсуждения на ESPN 2. Тихо, незаметно и как бы между делом профессиональным футболистом стал Том Брэди , квотербек «Мичиган Вулверинс».

В будущем – семикратный чемпион Супербоула и легенда американского футбола.

В школе Брэди не сразу взяли в слабейшую команду штата, а в колледже он начинал седьмым по счету квотербеком

Томас Эдвард Патрик родился в спортивной семье в Сан-Матео, штат Калифорния.

Нет, он не был наследником футбольной династии, сыном известного спортсмена, как это порой бывает у легендарных игроков НФЛ, но спорт был главной страстью многодетной семьи Брэди. Три старших сестры Тома регулярно занимали призовые места в местных соревнованиях по легкой атлетике и софтболу.

«Для Томми все было соревнованием. Мы по воскресеньям из церкви домой бегали наперегонки. Тот, кто первым добегал до крыльца дома, грозил указательным пальцем остальным, и Том злился, если не побеждал», – рассказывала Нэнси Брэди.

Юный Томас Брэди в атрибутике «Фотинайнерс»

В четыре года Том оказался на трибунах стадиона «Кэндлстик Парк» и увидел, как его кумир, квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джо Монтана, организует победный драйв в концовке финала конференции против «Даллас Каубойс». Точный пас Монтаны на Дуайта Кларка вошел в историю под простым названием – The Catch. Прием, не требующий уточнений, где и когда.

В школе у Брэди лучше получалось играть в бейсбол. В 1995 году его в 18-м раунде драфта МЛБ выбрали «Монреаль Экспос». Тогдашний генменеджер команды Кевин Мэлоун был убежден, что видит перед собой «одного из величайших кэтчеров в истории». Может быть, в параллельной вселенной он оказался прав. В нашей же Том проявил в отношении школьной футбольной команды два важнейших качества – терпение и старательность.

В десятом классе он не проходил на позицию стартового квотербека даже с учетом того, что школьная команда проиграла все 8 матчей в сезоне и не занесла ни одного тачдауна. Помогла (и не в последний раз) травма одноклубника – заняв место в старте, Том уже никому его не отдал.

Поскольку в девяностые университетский рекрутинг был куда более трудоемкой задачей, чем сейчас, Брэди решил увеличить свои шансы — смонтировал пленку игровых моментов и разослал куда только мог. В конце концов, в его шорт-лист вошли университеты Беркли в Калифорнии, Калифорнии в Лос-Анджелесе, Южной Калифорнии, Мичигана и Иллинойса. Остаться поближе к дому не получилось, пришлось ехать в куда более холодное место.

Первый год в университете Мичигана Брэди не играл, а только тренировался. Распространенная практика, если в команде уже есть сильный представитель на твоей позиции. Срок обучения необязательно должен совпадать со сроком выступлений за студенческую команду, и чтобы не терять год зря, можно принять так называемый статус redshirt – освобожденного футболиста, который только тренируется.

Но и последующие два года Брэди только наблюдал за тем, как играет будущий квотербек НФЛ Брайан Гриси. В 1998 году Гриси выбрали в 3-м раунде «Денвер Бронкос», и в качестве дублера легендарного Джона Элвея выпускник университета Мичигана тут же выиграл чемпионский перстень. В сезоне-2000, когда Брэди только попадет в лигу, Гриси первый и последний раз будет выбран в Матч звезд. Что ж, уже неплохая карьера.

Это был тяжелый период. Изначально Брэди был седьмым (!) в иерархии квотербеков «Вулверинс». Он раздумывал, не перевестись ли в университет Беркли, и стал ходить к спортивному психологу.

Том с самого детства был очень амбициозным человеком, максималистом, но его спасло понимание, что в трудной ситуации надо искать помощь. В команде ему протянул руку помощник спортивного директора Грег Харден – они встречались каждую неделю, и Брэди получал заряд уверенности в своих силах.

В конечном счете Том получил два сезона в стартовом составе, хотя главный тренер Ллойд Карр все равно применял специфическую тактику: он выпускал Брэди на первую четверть, затем его хайпового дублера Дрю Хенсона на вторую, и в перерыве смотрел, кто справился лучше.

Победитель мини-соревнования доигрывал матч до конца. Чаще всего это был Брэди, но такая тактика отпугнула многих скаутов из НФЛ: мол, раз Том такой крутой, то почему уступал свое место кому-то еще?

За студенческую карьеру Брэди бросил 30 тачдаунов при 17 перехватах и набрал -150 ярдов на выносе. В индивидуальном плане все цифры были не особенно убедительными, даже с поправкой на эпоху выносного футбола.

Зато в его резюме значились командные победы над сильными соперниками, в том числе над «Алабамой» в Орандж Боуле. Брэди был лидер, капитан и победитель. Далеко не для всех эти характеристики были определяющими.

Владелец банка сулил Брэди светлое будущее в сфере финансов, а скауты НФЛ называли медленным и неатлетичным

«Я знал, что в первом раунде меня не возьмут. Думал, во втором или третьем», – рассказывал Брэди.

Драфт тогда проходил в течение двух дней — первые два раунда в субботу, остальные в воскресенье. В доме Брэди вся большая семья собиралась около старого лампового телевизора.

Первый раунд был очень событийным. «Чикаго» забрал будущего члена Зала славы, лайнбекера Брайана Урлакера. «Джетс» выбирали целых три раза – взяли двух ди-эндов и квотербека Чеда Пеннингтона. «Окленд» устроил сенсацию, выбрав польского кикера Себастьяна Джаниковски. У «Пэтриотс» выбора в первом раунде не было – он был отдан «Джетс» в качестве платы за переход тренера Билла Беличика.

«Заканчивается пятый раунд, а он все еще не выбран, и мы думаем: «Какого черта?», – вспоминал отец квотербека.

Брэди вышел из дома, взяв бейсбольную биту. Он наматывал круги по району и бил битой себя по ладони. Он думал о том, что будет делать, если его вообще не выберут. Возможно, практика в инвестиционном банке Merril Lynch, которую он проходил в течение двух последних лет, превратится в полноценную работу.

Резюме Брэди на выходе из колледжа. Понадобилось бы, если бы не выбрали на драфте НФЛ

«Он был абсолютно вежлив со всеми, всегда желал доброго утра. Плотно работал, делал, что ему велели и любил быть занятым», – рассказывал бывший владелец банка Оливер Оуэнс.

Том проходил практику в банке летом на третьем и четвертом курсах. Финансовый климат в США был отличным, и его коллеги работали спустя рукава и норовили смыться домой пораньше. Брэди терпеть этого не мог, и Оуэнс припомнил, как молодой парень однажды даже психанул, всплеснул руками и задал риторический вопрос: «Тут хоть кто-то делом занимается?».

Когда юноше совсем не находилось работы, владелец банка давал ему обновлять телефонную и адресную книги. «Они до сих пор лежат у меня на столе. Это отличная тема для разговора, когда моим клиентом становится футбольный фанат», – говорил Оуэнс.

По окончании второго периода летней практики Оуэнс вызвал Брэди и сказал, что у него есть шанс построить большое будущее в сфере финансов. Когда тот ответил, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе, владелец банка попросил его задуматься о долгосрочной перспективе. В финансах он заработает куда больше денег, чем на футбольном поле. В конце концов, он ведь не Джо Монтана.

Возможно, Брэди вспоминал этот разговор, прогуливаясь по району, когда в Нью-Йорке подходил к концу пятый раунд драфта. К тому моменту выбрали четырех квотербеков, и до Тома будут выбраны еще двое. Суммарно эти шестеро отыграют в НФЛ 191 матч и бросят 258 тачдаунов. Это меньше половины от всех матчей Брэди и чуть больше трети от всех его тачдаунов.

Что с ним было не так? Внешне Брэди действительно был больше похож на банковского клерка, чем на профессионального футболиста — худощавый, неатлетичный, медленный. На съезде скаутов НФЛ он пробежал 40 ярдов за 5,24 секунды — по сей день лишь три квотербека показали результат хуже.

В 2017 году Брэди обратился к выходящим на драфт студентам и процитировал реплики скаутов и экспертов о себе: «плохое телосложение», «худой», «не хватает силы», «не хватает скорости и умения уходить от давления», «не самый сильный бросок», «не может бросать мяч в глубину», «не очень хорошо закручивает мяч», «системный игрок, который плохо импровизирует», «его легко сбить с ног».

Тогда все посмеялись, но, на самом деле, нельзя сказать, что все эти характеристики ошибочны. Что-то Том подтянул со временем – силу броска, спираль при броске, умение уходить от давления; что-то компенсировал за счет других игровых преимуществ. Возможно, скауты переоценили его недостатки и недооценили достоинства, но, в общем, оценка потенциала, видимых исходных данных была верной.

Один из главных экспертов по драфту в спортивной журналистике Мел Кайпер вспоминает свой отчет по Брэди без стыда. Он подчеркнул все лучшие качества парня из университета Мичигана – точность, хладнокровие, лидерские качества, целеустремленность и так далее. И выдал свой вердикт: пятый раунд.

Важно ли, под каким номером тебя выберут? Конечно. С финансовой точки зрения. С точки зрения возложенных ожиданий. С точки зрения количества шансов, которые ты получишь. Но определяющим все равно будет не номер выбора, а люди, которые этот выбор сделали.

«Нью-Ингленд Пэтриотс» выбрали Брэди в шестом раунде, потому что им не нужен был квотербек.

Брэди оценили на третий раунд, но «Пэтриотс» просто не нужен был еще один квотербек

«Пэтриотс» весной 2000 года стояли на пороге больших перемен. Несколько лет назад команда сенсационно дошла до Супербоула, но тот ресурс уже был исчерпан. Возглавивший команду Билл Беличик привел с собой много новых людей – например, тренером квотербеков стал Дик Ребейн.

Ребейн был опытным тренером, успевшим поработать в нескольких клубах, но при этом никогда не был ни квотербеком, ни тренером квотербеков. Беличик уважал его взгляд на вещи и хотел иметь в тренерском штабе человека с нестандартным видением.

Дик Ребейн с детьми во время работы в «Джайентс»

Именно Ребейн представил тренерскому штабу «Пэтриотс» кандидатуру Брэди. Он вписывался в архетип дублера для стартового квотербека Дрю Бледсо. Ребейн и глава отдела кадров Бобби Грир разглядели, что неоднозначная ротация квотербеков в «Мичигане» всего лишь причуда тренера. Грир был единственным из всей НФЛ, кто позвонил Ллойду Карру, чтобы узнать мнение по Брэди. «Вы ни разу не пожалеете о его выборе», – сказал тренер.

К сожалению, Ребейн не узнал, кого именно он открыл для мира американского футбола. Из-за проблем с сердцем он умер в апреле 2001 года, до того, как Брэди попал в стартовый состав. Тренеру было 45 лет.

«Не то, чтобы мы искали именно высокого, худощавого квотербека, который пробежал 40 ярдов за 4,53 секунды. Нет, такого мы не искали. Но нас интересовал психологический портрет. Беличик вместе с помощниками хорошо изучили вопрос по части ментальной подготовки Тома. На видеозаписях было видно, как он выходит на поле и приводит команду «Мичигана» к победам», – рассказывал нынешний генменеджер «Бакканирс», а тогда член кадрового отдела «Пэтриотс» Джейсон Лайт.

В «Нью-Ингленде» Брэди оценили на третий раунд. Нюанс был в другом — по разным причинам у клуба был ограниченный набор драфт-пиков, в составе уже было три квотербека и полным-полно дыр на других позициях.

«Когда мы приступили к работе в 2000 году, у нас был состав из 42 футболистов и при этом мы превышали потолок зарплат на $10,5 млн. Нам нужно было отчислить троих, чтобы влезть в лимит. Брэди нам нравился, но у нас уже было три квотербека», – рассказывал бывший заместитель директора отдела кадров «Пэтриотс» Скотт Пиоли.

Заветный 199-й по счету драфт-пик появился у «Пэтриотс» благодаря отчислениям в клубе – когда ты теряешь больше игроков, чем приобретаешь, НФЛ может компенсировать разницу при помощи драфт-пиков в средних и нижних раундах.

В концовке шестого раунда Беличик и его команда посмотрели на доску, где интересные им игроки были разбиты по колонкам в зависимости от оценки их потенциала. Фамилия Брэди была единственной оставшейся в левой колонке. На тот момент он был, что называется, best player available, и «Пэтриотс» выбрали его, плюнув на то, что практически никому и никогда не нужны четыре квотербека в составе.

Карточка, которую представитель «Пэтриотс» заполнил, чтобы выбрать Тома Брэди на драфте

Слава богу, к этому моменту Том уже вернулся домой и не пропустил звонок от Билла Беличика. Его не смущало ни положение «Нью-Ингленда» в лиге на тот момент, ни конкуренция на позиции – подумаешь, четвертый! В колледже он начинал седьмым.

Больше проблем с уверенностью в своих силах у Тома не было. Когда начались весенние тренировки, на базу «Пэтриотс» прибыл владелец Роберт Крафт. Историю личного знакомства с будущим семикратным чемпионом он любит пересказывать при любом удобном случае.

Том Брэди в дебютном для себя сезоне-2000

«Помню, подходит ко мне долговязый, худощавый паренек и говорит: «Мистер Крафт, хочу, чтобы вы знали. Я – Том Брэди».

Говорю: «Я знаю, кто ты. Тебя взяли в шестом раунде драфта из университета Мичигана».

Я никогда не забуду выражение его лица. Он сказал: «Да, и это лучшее решение, какое когда-либо принимал ваш клуб».

Том Брэди закончил через год после первого объявления. Почему и что изменилось за это время?

Том Брэди сказал: все прощальные слова остались в «суперэмоциональном письме» год назад. Что же там?

Фото: соцсети Тома Брэди; East News /AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Winslow Townson