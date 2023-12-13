Суперзвезда бейсбола получил 10-летний контракт на $700 млн. В чем нюанс?

Бейсбольный мир потрясла новость, шоковая волна от которой добралась и до других видов спорта.

Японский бейсболист Сехей Отани на правах свободного агента подписал контракт с клубом МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс».

700 миллионов долларов за 10 лет. 70 миллионов в год. 5,8 миллиона в месяц. Почти полтора миллиона в неделю. 208 тысяч в день. 8600 в час. 143 в минуту.

Не Месси. Не Роналду. Не Патрик Махоумс. Сехей Отани выдыхает по 3 доллара за раз.

Это красивые, будоражащие заголовки. Давайте разбираться, что внутри этого контракта и за что его вообще выдали.

Этот Сехей Отани настолько крут?

Настолько. В прошлом году свободный агент и будущий Член зала бейсбольной славы Аарон Джадж установил рекорд, подписав контракт на $360 млн. Отани удваивает сумму контракта, потому что он де-факто два легендарных бейсболиста в одном.

Убери Отани с позиции питчера, и он останется фантастическим хиттером. Отбери у него биту, и он все равно будет одним из лучших аутфилд-игроков в лиге. Японец дважды единогласно признавался MVP сезона (2021, 2023), чего раньше не случалось, и стал первым универсалом, получившим эту награду.

В честь Отани даже переписали правила: теперь питчер может остаться назначенным хиттером, даже если… ладно, это все технические детали. Смысл в том, что он настолько крут во всех элементах игры, что лига убрала технические препятствия для проявления его таланта.

Японец попал в МЛБ в 2018 году и поскольку переехал до достижения 25-летнего возраста, то подчинялся международным правилам о контрактах. 5 лет назад он зарабатывал минимум. Сейчас он устанавливает максимум.

Он реально будет зарабатывать по $70 млн в год?

Не все так просто. «Доджерс» отложат значительную долю выплат на более поздний срок, включая период, когда игрок уже завершит карьеру. Это не новаторская тактика для бейсбола.

Самый известный подобный случай произошел с Бобби Бониллой, от которого «Метс» так хотели избавиться в 2000 году, что подписали соглашение, согласно которому Бонилла будет получать от клуба по $1,19 млн каждое 1 июля с 2011 года по 2035-й.

Исполняя подобный трюк, «Доджерс» освобождает текущую платежку для подписаний других бейсболистов. Каким бы универсалом Отани ни был, он не может в буквальном смысле отрабатывать за всю команду на поле. К тому же, это банально выгодно для клуба – инфляция съедает деньги, и через много лет $700 млн будут стоить меньше, чем $700 млн сейчас.

До конца контракта Отани будет зарабатывать только по $2 млн в год. А вот с 2034-го по 2043-й будет получать причитающиеся $68 млн в год. Многоходовочка, выгодная для всех.

Даже с учетом отложенной суммы никто не предполагал, что Отани получит $700 млн.

В мае ESPN опрашивала 26 функционеров МЛБ, и только двое предположили, что японец может потребовать сумму в $600 млн. Многих смущала травма правого локтя, из-за которой Отани в следующем году не будет играть питчером.

В МЛБ что, вообще нет потолка зарплат?

Нет. Это единственная крупная спортивная лига в США без потолка. Там действует так называемый налог на роскошь, но он скорее служит оправданием для маленьких клубов, почему они не тратят больше на зарплаты бейсболистов.

Но, как ни странно, на паритете это не сказывается, если судить по чемпионам. Конечно, клубы с крупных рынков куда чаще играют в плей-офф, но в XXI веке ни одна из команд не защитила чемпионский титул, а Мировую серию выигрывали 15 разных клубов.

Когда мы говорим о том, что «Доджерс» сохраняют деньги на покупку других свободных агентов, речь идет не о достижении какого-то лимита, а о наличии реальных средств на приобретения, как это бывает в обычном футболе.

Почему Отани выбрал «Доджерс»?

Первую часть карьеры в США Отани провел в «Лос-Анджелес Энджелс». Несмотря на то, что к нему проявляли интерес многие клубы, бейсболист принял решение резко изменить спортивные перспективы, практически не меняя географического положения.

С «Энджелс» Отани ни разу не вышел в плей-офф. «Доджерс» не пропускали плей-офф с 2012 года. Со следующего года японец забудет, что такое отпуск в октябре.

Сейчас в американской прессе подсчитывают, сколько сезонов на высоком уровне может дать Отани команде, учитывая его энергозатратный стиль игры и тот факт, что, судя по траектории карьеры, его локоть выдерживает по три сезона между операциями.

Но это риски, на которые в Лос-Анджелесе готовы пойти ради одного из самых необычных бейсболистов в истории.

Фото: East News/AP Photo/Charles Rex Arbogast, AP Photo/Mark J. Terrill, The Yomiuri Shimbun via AP Images