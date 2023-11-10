Почему Тейлор Свифт полезла в американский футбол? Вот 10 убедительных теорий заговора

Величайшие загадки человечества. Что происходило в Бермудском треугольнике? Кто построил Стоунхендж? Почему Том Брэди предпочел уничтожить свой телефон вместо того, чтобы отдать его в руки комиссионера НФЛ? Куда делся Д.Б. Купер?

Кто придумал историю любви между Трэвисом Келси и Тейлор Свифт?

ОНИ думают, что мы вот так проглотим незамысловатый сценарий дешевой пьесы:

Один из самых известных спортсменов в Америке, двукратный чемпион Супербоула Трэвис Келси идет на концерт Тейлор Свифт в Канзас-Сити, который проходит на стадионе «Арроухед», где играет его команда «Чифс».

Пораженный в самое сердце 33-летний (на тот момент) мужик пишет в личку одной из самых известных поп-звезд на планете: «Круто ты зажгла на «Арроухед!» Теперь приходи посмотреть, как я зажигаю на «Арроухед».

Слово за слово, и вот она смотрит игру «Чифс» – «Джетс» из вип-ложи, и медийный мир США, режиссеры трансляций американского футбола и, конечно, масштабная армия Свифтис синхронно сходят с ума. Свифт и Келси уходят вместе в подтрибунный закат, неловко держась за руки, как пара школьников в вечер последнего звонка.

А потом Она приходит еще на матч и еще на матч. А Он всякий раз побеждает у нее на глазах. И Она хорошо общается с Его мамой. И с женой Его друга, которая становится подругой. У вас тоже появилось впечатление, что вы читаете краткий пересказ обычного женского романа, забытого кем-то на сиденье электрички Псков – Дно?

ОНИ держат нас за идиотов. Вот 10 вероятных версий что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ. От простых до глобальных и неочевидных.

Теория №1. Это придумали менеджеры Свифт, чтобы раскрутить турне

Первая теория лежит на поверхности. В 2023 году Свифт продолжает переиздавать альбомы («1989» становится самой продаваемой пластинкой года) и запускает турне под названием Eras, настолько глобальное, что его экономическому эффекту посвящена отдельная страничка в Википедии.

Свифтмания бьет рекорды, и жадные менеджеры ищут способы дополнительно подогреть ажиотаж, сделать певицу частью жизни непрофильной для нее футбольной аудитории, а также прорекламировать концертную документалку Taylor Swift: The Eras Tour, которая вышла в октябре.

Подпись в аккаунте: результат «Чифс» в качестве свифтис 2-0

После того, как Свифт пришла на матч НФЛ, лига бесплатно рекламировала ее образ везде, где только можно, включая официальные аккаунты в социальных сетях.

Теория №2. Это придумал главный тренер «Чифс», чтобы мотивировать ключевого игрока нападения

«Канзас-Сити Чифс» сыграли в трех Супербоулах за последние 4 года. Они – действующие чемпионы. За последние 20 лет никому в НФЛ не удавалось защитить титул. Главный тренер «Вождей» Энди Рид придумал способ мотивировать нападение команды – свести Трэвиса Келси с очень известной незамужней дамой.

Келси в своем подкасте заявил, что именно Рид познакомил его с певицей, пошутив: «Кто же мог подумать, что Купидон такой толстый?» Откуда специалист знает Свифт? Доподлинно неизвестно, но певица выросла в часе езды от Филадельфии и болеет за «Иглс», а Рид тренировал эту команду 14 лет.

Келси – ключевой игрок в нападении «Чифс». В первой же игре сезона стало очевидно, что молодые принимающие никуда не годятся – они роняли мячи после передач квотербека Патрика Махоумса, что стоило команде поражения в матче-открытии с «Детройтом».

Во время одной из игр телеканал CBS показал статистику: когда Свифт на трибунах, тайт-энд набирает по 99 ярдов на приеме за матч. Без нее – лишь 46,5 ярда. Сработало!

Эффект Свифт чувствовал и Махоумс. «Учитывая такое внимание Свифтис, я понимал, что должен отдать на него тачдаун-пас. К счастью, все получилось», – говорил квотербек после выигранного матча.

Теория №3. Это придумала Тейлор Свифт, чтобы все забыли про историю с частными самолетами

В конце прошлого лета певица пропустила пиар-хук, когда в прессе стали разбирать ее частые полеты на частных сверхскоростных самолетах. Выходило так, что мисс Свифт влияла на экологию тысячами тонн горючего без острой необходимости.

Но стоило ей прийти на матч «Чифс» против «Нью-Йорк Джетс», угадайте, что стал выдавать Гугл при запросе «taylor swift jets»? Ее счастливую физиономию в окружении других селебритис на футбольном матче.

Зачем она продолжила похождения на футбол? Чтобы замести следы, ведь пресса стала что-то подозревать.

Теория №4. Это придумала семья Патрика Махоумса, чтобы восстановить свою репутацию

Патрик Махоумс – главная звезда американского футбола с тех пор, как карьеру завершил Том Брэди. К 28 годам у него два чемпионских перстня, два титула MVP, огромный контракт и уже забронированное местечко в Зале славы.

Но есть проблема – общественность терпеть не может его семейку. Жена Бриттани раздражает всех тем, как яростно и не выбирая выражений защищает супруга и «Чифс» от нападок в соцсетях. Как-то раз она просто стала поливать хейтеров шампанским из вип-ложи, явно демонстрируя пренебрежение к плебсу.

Впрочем, по сравнению с братом Махоумса она – святая Дева Мария. Если какой-нибудь бумер захочет излить душу, за что именно он ненавидит всех этих титокеров-инфлюэнсеров, то может сэкономить время и просто сказать: Джексон Махоумс.

То ли ради просмотров, то ли по глупости Махоумс-младший станцевал на мемориальном участке в память о погибшем игроке на кромке футбольного поля «Вашингтон Коммандерс». Публичные приставания к владелице ресторана среднего возраста с последующим арестом тоже присутствуют в биографии.

По идее, подправить репутацию семьи квотербека должен был документальный сериал Quarterback от Netflix, но что-то пошло не по плану, и народные массы прониклись симпатией к другому его персонажу – Кирку Казинсу из «Миннесоты».

Раз у Бриттани Махоумс есть секретное рукопожатие с ангелом во плоти Тейлор Свифт, разве можно продолжать испытывать к ней неприязнь?

Теория №5. Это придумала Тейлор Свифт, чтобы подготовить материал для следующего альбома

Я ведь уже упомянул, что Свифт переиздает старые альбомы? Это потому, что нет материала на новые. А чтобы его получить, нужно пережить новый романтический опыт, желательно, без хэппи-энда. Главные хиты Свифт – про разбитое сердце и мудаков, и мужлан-футболист успешно прошел кастинг на роль будущего лирического злодея.

Опять же, американский футбол – самый популярный вид спорта в США с огромной аудиторией. Даже футбольным фанатам, не тяготеющим к сентиментальности, будет любопытно послушать, что же там было спето про самого Келси.

Сюда же вписывается и нумерологическая теория. Свифт одержима цифрами. Они с Келси родились в 1989 году. Любимое число певицы – 13. Келси играет под номером 87. Если сложить 87 и 13, получится 100 – идеальное попадание.

Теория №6. Это придумали братья Келси, чтобы обеспечить лидерство своему подкасту

Сегодня у всех есть подкасты! Трэвис Келси и его старший брат Джейсон – не исключение. Их запущенный в прошлом году подкаст New Heights вовсю крутит рекламу и конкурирует с подобными продуктами от других звезд (например, с Let’s Go! Тома Брэди).

Сюжетная линия романа одного из ведущих подкаста с поп-звездой – это фантастический буст аудитории. Конечно, основным бенефициаром становится Трэвис Келси. У тайт-энда «Чифс» было 2,7 млн подписчиков в соцсетях, а стало – 4,6. Почти два миллиона фанатов Свифт подписались на него за месяц. Джерси с фамилией «Келси» вышли на первое место по популярности (+400% продаж).

Но и его брату тоже перепадает слава, ведь он играет за «Филадельфия Иглс» – любимую команду певицы. Кстати, у него в команде тоже есть Свифт – раннинбек Диандре Свифт. Так что пары Келси-Свифт есть сразу у обоих участников прошлогоднего Супербоула.

В итоге после всей этой истории подкаст New Heights вышел на первое место в Apple.

Теория №7. Это придумали букмекерские компании, которые хотят повысить интерес к НФЛ

НФЛ совсем недавно начала серьезно сотрудничать с букмекерскими компаниями. Новые спонсоры требуют расширения аудитории – отсюда агрессивный поиск европейских партнеров (уже целых 3 матча в Лондоне и 2 в Германии, дальше на прицеле Испания и Бразилия), а также окучивание внутреннего рынка за счет новой демографии.

Вот как подействовал эффект Свифт на НФЛ:

● За месяц с первого появления Тейлор Свифт на матче НФЛ соцсети лиги прибавили 250 тысяч подписчиков: было 28,35 миллиона, стало – 28,6. Это выше среднего, но каждый месяц на аккаунт НФЛ подписывается в среднем по 200 тысяч человек. Разница не слишком значительная;

● Совсем друге дело с «Чифс». На команду подписались 325 тысяч человек. Раньше было 2,76 млн, стало – около 3,1 млн. Плюс 12% благодаря Тейлор Свифт!

● За 3 матча «Чифс» продали больше мерча, чем за весь сезон-2023, в котором взяли Супербоул;

● Матч «Чифс» – «Джетс» смотрели 24,3 млн человек (хайлайты – 2,2 млн);

● Стоимость билетов на следующие матчи «Чифс» выросла на 40%;

● НФЛ поменяла описания аккаунтов в тиктоке и твиттере на 9/24/23 Taylor was here, про нее выложили 8 тиктоков, которые набрали 30 миллионов просмотров и выложили видео с правилами американского футбола для болельщиков Тейлор под тегом #SwiftTok;

● Heinz переименовала соус Kranch (смесь кетчупа и соуса «ранч», название в стиле «кетчунеза») в «Ketchup and seemingly ranch», потому что фан-аккаунты Свифт писали, что на матче она ела курицу с кетчупом, видимо, ранчем;

● ютуб поменял курсор на матчах НФЛ на Youtube TV на фирменный эмодзи Свифт – в виде сердечка двумя руками.

Теория №8. Это придумала НФЛ, чтобы подогреть интерес к реваншу в Супербоуле и затащить Свифт на хафтайм-шоу

Продажи билетов на матчи регулярного сезона, подписки в соцсетях – это все хорошо, но мелко. Настоящий мыслитель думает наперед – хотя бы до середины февраля.

Говорят, что нынешний контракт для комиссионера НФЛ Роджера Гуделла последний, поэтому он напоследок хочет побить все рекорды по просмотрам Супербоула. Как это сделать? Свести в Супербоуле двух прошлогодних финалистов – «Чифс» и «Иглс» – то есть, команду бойфренда Свифт и любимую команду Свифт.

И под этим соусом Kranch уговорить певицу озарить собой шоу в перерыве. Сейчас там номинально значится Usher, но за пару месяцев до Супербоула у него «неожиданно» поменяются обстоятельства.

Теория №9. Это придумало LGBTQUIA+-коммьюнити, чтобы подрывать институт традиционной семьи

Вскоре после появления Свифт на матчах НФЛ в тиктоке завирусился новый тренд: девушки и жены спрашивали у своих молодых людей/мужей, как те чувствуют себя теперь, когда о Трэвисе Келси «все узнали»?

Когда мужчины отвечали, что Келси и так очень известный спортсмен, дамы говорили: «Нет, никто его не знал, пока Тейлор Свифт не нанесла его на карту». Правительство США скрывает данные о количестве бракоразводных процессов этой осенью.

Теория №10. Это придумали трамписты, чтобы обеспечить агенту Дональду поддержку Свифтис

Поскольку движение Q-Anon зашло в тупик, сторонники Дональда Трампа решили зайти с другой стороны – создать мощный визуальный образ.

Сильный белый мужчина, выступающий за провинциальную (в географическом, а до 2018 года еще и в спортивном смысле) команду из традиционно республиканского штата Миссури, завоевывает сердце известной, вожделенной массами белой женщины. Келси выступает в форме красного (республиканского) цвета.

У Трампа даже спрашивали про звездную пару. «Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, что они будут наслаждаться жизнью, может быть, вместе, может быть, порознь. Скорее всего, порознь», – ответил экс-президент. Ага, сделал акцент на тяжелом положении института семьи и брака!

У электората уже есть устойчивая ассоциация между Трампом и «Чифс». Поздравляя команду с чемпионством в сезоне-2019, бывший президент США отдал должное и «всему великому штату Канзас», хотя «Чифс» выступают в Миссури (город Канзас-Сити находится на границе двух штатов).

Тогда это сочли обыкновенной ошибкой, но оказывается, это была многоходовочка. Красный цвет, «Чифс», Тейлор Свифт, Трамп-2024!

Фото: Gettyimages.ru/Jason Hanna, Jamie Squire, Alex Grimm, Joe Raedle