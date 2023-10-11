«Мы столько летели, чтобы сыграть на бетоне?» Матч НФЛ провели на стадионе «Тоттенхэма» – игроки в гневе

В воскресенье на стадионе «Тоттенхэм» прошел матч по американскому футболу между «Баффало Биллс» и «Джексонвилл Джегуарс».

В рамках Международной серии НФЛ проводит несколько игр за сезон в Европе – это была вторая из трех подряд в Лондоне, в ноябре предстоят еще две во Франкфурте.

Номинальными хозяевами считались «Биллс», хотя из всех команд НФЛ «Джегуарс» выступают в столице Великобритании чаще всех – 10-й матч за 10 лет. Футболисты «Джексонвилла» играли в Лондоне вторую неделю подряд и победили, несмотря на статус андердогов.

После матча игроки «Биллс» говорили не столько о поражении, сколько о травмах. По ходу матча поле из-за различных повреждений покидали 7 футболистов:

● лайнбекер Мэтт Милано;

● левый тэкл Уокер Литтл;

● левый тэкл Дион Доукинс;

● ди-тэкл Эд Оливер;

● эдж-рашер Леонард Флойд;

● эдж-рашер Кингсли Джонатан;

● никельбек Тэрон Джонсон.

Первые двое на поле не вернулись. Милано – один из лидеров защиты «Баффало» – получил перелом ноги и травму колена и, скорее всего, в этом сезоне уже не сыграет.

В «Биллс» уверены: в травмах виновато искусственное покрытие стадиона.

Что говорят игроки?

«Это все ###### [плохое] покрытие. Оно просто ужасное. От него надо избавиться, так и напишите. Если можно играть на траве, надо играть на траве», – сказал один из пострадавших Тэрон Джонсон.

В третьей четверти Джонсон упал на газон в бесконтактной ситуации, позже пояснив, что его стопа «застряла» в покрытии. Игрока увез с поля медицинский карт, однако рентген не выявил серьезных повреждений.

«В первый момент я подумал, что сезон для меня окончен. Покрытие было более жестким, чем обычно. Как будто им не пользовались», – добавил Джонсон.

«Мы проделали такой длинный путь, чтобы сыграть на ###### [плохом] бетоне?» – цитирует неназванного игрока «Биллс» издание Buffalo News.

Что это за покрытие? Разве «Тоттенхэм» играет не на натуральном газоне?

«Тоттенхэм» строил стадион с прицелом в том числе на матчи НФЛ. Для этого предусмотрена система выдвижного поля. Натуральный газон находится на верхнем уровне, а под ним расположен искусственный, на котором два раза в год проводят игры по американскому футболу.

Сделано это для того, чтобы не увеличивать нагрузку на натуральный газон. Игроки НФЛ в большинстве предпочитают траву (если вы понимаете), но график матчей в американской лиге не такой плотный, как в АПЛ – у газона больше времени на восстановление. К тому же, из-за разницы в экипировке футболистов и стиля самой игры отличается и уход за натуральным газоном.

Вот как меняют поле на стадионе «Тоттенхэм»:

Обратите внимание на продольные куски поля, которые заполняют в последнюю очередь. По словам игроков из НФЛ, именно в этих местах покрытие кажется наиболее твердым и травмоопасным.

А на каком покрытии они играют у себя в НФЛ?

На разном. В НФЛ 30 стадионов, из них на 16 постелен натуральный газон, а на 14 – искусственное покрытие.

Преимущества искусственного покрытия очевидны: за ним легче и дешевле ухаживать, оно не такое прихотливое.

На стадионе «Стейт Фарм» в Аризоне натуральный газон существует на выдвижном поле, поскольку в условиях высоких температур и сухости за травой сложно ухаживать. И даже если прятать траву под крышу, не обходится без казусов – перед последним Супербоулом агрономы не рассчитали с поливом, из-за чего футболисты поскальзывались в течение всего финального матча.

На стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси установлено искусственное покрытие. На него тоже все ругаются, но это вынужденная мера: арену делят сразу две команды, «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Это повышает нагрузку на поле вдвое, и дождливой нью-йоркской осенью травяное покрытие в условиях постоянных матчей может быстро прийти в негодность.

Именно на «Метлайфе» порвал ахилл квотербек «Джетс» Аарон Роджерс, из-за чего долгожданный сезон 4-кратного MVP в Нью-Йорке продлился всего 4 розыгрыша.

Точно такой же тип натурального покрытия, как на «Тоттенхэме» – Hellas Matrix Turf – установлен на стадионах в Далласе, Хьюстоне и Лос-Анджелесе.

Действительно ли на натуральном покрытии играть безопаснее?

Смотря кого слушать. Профсоюз футболистов НФЛ давно борется за то, чтобы на всех стадионах лиги натуральные покрытия заменили искусственными. Сначала в качестве аргументов приводились просто опросы самих игроков: больше 90% предпочитали играть на газоне и считали альтернативные варианты травмоопасными.

В апреле этого года глава профсоюза Джей Си Треттер привел данные за период с 2012-го по 2020-й, согласно которым бесконтактные травмы коленей, голеностопов и ступней на искусственном покрытии происходят значительно чаще, чем на натуральном.

Лига в ответ на это провела внутреннее расследование и привела другую статистику, исходя из которой получается, что травм примерно одинаково. Выборка в исследовании НФЛ меньше, зато более свежая – за сезоны 2020-го и 2021-го. Треттер назвал результаты 2021 года аномальными.

После травмы Роджерса дискуссия обострилась, и комиссионер Роджер Гуделл отметил, что лиге пока не хватает научных данных для того, чтобы делать серьезные выводы и что-то глобально менять. Среди футболистов и болельщиков превалирует мнение: это жадным владельцам наплевать на безопасность игроков. Хотя инвестиции в этих самых игроков порой доходят до сотен миллионов долларов.

В Лондоне что, реально ходят на американский футбол?

Да, и ходят очень хорошо. Матчи играют не только на стадионе «Тоттенхэм», но и на «Уэмбли». Матч 1 октября между «Джегуарс» и «Атланта Фэлконс» собрал 85 716 зрителей на главном стадионе Великобритании, а игру «Биллс» и «Джегуарс» с трибун посмотрели 61 273 человека.

Через неделю там же, на арене «Тоттенхэм», сыграют «Теннесси Тайтенс» и «Балтимор Рейвенс».

Дело не ограничивается Великобританией. В прошлом году нынешний формат Международной серии НФЛ успешно дебютировал в Германии – на «Альянц-Арену» пришли 69 811 зрителей. В ноябре две игры пройдут во Франкфурте.

Прямо сейчас идут переговоры с расширением программы международных матчей. Представители НФЛ уже посетили стадионы в Мадриде (как «Сантьяго Бернабеу», так и «Метрополитано»), а также в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Nicholls / Freier Fotograf, Sebastian Widmann / Freier Fotograf, Dustin Satloff / Freier Fotograf, Rob Carr / Staff, Henry Browne / Freier Fotograf