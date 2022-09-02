Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

Открыли чемпионское окно?

Самое смешное в ситуации Кевина Дюрэнта – то, что на порождена как будто очень поверхностным взглядом на баскетбол.

Дюрэнт проиграл «Бостону», а «Голден Стэйт» взял очередное чемпионство в финале, победив «Бостон». И в массовом сознании эти два факта слились и неминуемым образом преобразовались в тезис, что «Уорриорс» выигрывали чемпионат без Дюрэнта, выигрывали чемпионат с Дюрэнтом и выигрывали чемпионат после Дюрэнта. Очень быстро Дюрэнт из человека, который боролся с Леброном (лучшим игроком современности) и побеждал его, уменьшился до более квалифицированной версии Харрисона Барнса или Эндрю Уиггинса. Давление подобного мировосприятия, по всей видимости, напрямую ощутил на себе и он сам – и в состоянии нездоровой ажитации породил весь летний хаос.

На самом деле, качество титулов тоже – как это ни странно – имеет значение.

По ходу последнего плей-офф Билл Симмонс докручивал мысль, что эпоха суперкоманд закончилась, потому что теперь суперкоманд много и качество лиги гораздо выше, чем это было пять лет назад. Однако гораздо логичнее было бы считать, что эпоха суперкоманд просто закончилась, потому что в современной НБА нет такого уровня коллективов, какими были тот «Голден Стэйт» Карри-Дюрэнта, «Кливленд» Леброна-Ирвинга, «Хьюстон» Хардена-Пола. Возможность подняться на вершину теперь получают уже явно не такой мощный «Голден Стэйт» с вернувшимся после страшных травм Клэем и еще совсем молодой «Бостон», до нельзя предсказуемый «Милуоки» и «Финикс» с престарелым Крисом Полом, «Лейкерс» с Колдуэллом-Попом в роли третьей звезды и «Майами» Джимми Батлера. И вполне очевидно, что те гиганты второй половины десятых доминировали бы в современной лиге, раз уж это успешно продолжают делать «Уорриорс» без Дюрэнта.

Этим летом ощущение непривычной открытости лиги продемонстрировали (как минимум, на словах) клубы, раздербанившие «Джаз» на запчасти: «Миннесота» пожертвовала ближайшим будущим за Руди Гобера, «Кливленд» сделал то же самое ради Донована Митчелла. Первым делом их хочется осудить за поспешность, как минимум, указав на то, что их лучшие игроки еще далеки от своего пика и что подобные маневры преждевременны и излишне рискованны. И все же, по какой-то причине, они не захотели упускать момент.

«Кливленд» верит в себя как в претендента на титул (сейчас или потом)?

Руководство «Кэвз» показалось не совсем адекватным еще в тот момент, когда они решили выменять Кариса Леверта под дедлайн и отдали за него выбор (защищенный лотереей) в первом раунде. Леверт не вполне похож на идеального игрока под систему «Кэвз» (у них он выбрасывал 31% из-за дуги), и не было никакой нужды расставаться с пиком, чтобы такой ценой выползти хотя бы на восьмое место (даже этого не получилось).

С Митчеллом же «Кливленд» настоял на своем уже по-крупному и бесповоротно – они опять не хотят ждать, не хотят вдаваться в микроскопические детали, не хотят заниматься скрупулезным садоводством, а действуют крупными мазками. В обмене с «Ютой» задействованы: форвард Лаури Маркканен, свингмен-новичок Очаи Агбаджи, защитник Коллин Секстон, три незащищенных пика первого раунда (2025, 2027, 2029) и два права обменяться пиками (2026, 2028) .

Все это предметы в хозяйстве «Кэвз» как будто ненужные.

Маркканен все равно играл не на своей позиции.

Секстон не совместим с Гарлэндом и оставался в клубе только из-за статуса ограниченно свободного агента.

Агбаджи – лучший игрок «Финала четырех» NCAA. Но ему 22 года, и его умения все еще ограничены дальним броском и защитой.

Ну а пики, как известно, не выигрывают титулы.

Вот только все это активы, с помощью которых можно было бы все текущее десятилетие улучшать костяк вокруг Гарлэнда-Мобли-Аллена. Наблюдать за их внутренним ростом и добавлять то один, то другой элемент, создавать глубину, реагировать на возникающие пробелы и недостатки и так далее.

Маркканен как минимум выдавал лучшие цифры с дистанции по сравнению с Левертом.

Секстон претендовал не только на 72 миллиона, но и сохранял потенциал, который мог бы кого-то заинтересовать.

3&D от Агбаджи пригодятся любому…

«Кливленд» предпочел не думать о будущем и не мудрить, а ухнуть все уже сейчас в Донована Митчелла, звездного защитника на длинном контракте, не входящего в топ-15 лиги и не делающего ни одну команду автоматическим претендентом на титул.

Это кажется не вполне логичным по ряду причин:

• вы живете в Сэкслэнде. Чего вам еще надо?!

• костяк «Кэвз» еще не вполне дорос до кондиций: ключевой человек тут Мобли (21), но для него только начинается второй сезон в лиге, Аллену – 24, Гарлэнду – 23, Окоро – 22… Обычно команды в ситуации «Кливленда» развивают молодых, ведут через ошибки, через опыт поражений, изучая их внутренний рост и добавляя необходимую звезду со стороны уже на этапе, когда обучение завершено, когда понятно, какая звезда нужна – Джимми Батлер или Андре Игудала. В данном случае же появляется сложившийся звездный игрок, который перехватывает у молодых броски, мяч, инициативу в ключевые моменты;

• для Митчелла наступают лучшие годы карьеры, но смена окружения не повлияет радикально на его эффективность: здесь тот же огромный центровой внутри, та же мощная подстраховка в защите, похуже с растягивающими снайперами. Все замечательно, но это точно не почва для трансформации в MVP а-ля Джеймс Харден в «Рокетс»…

• на бумаге сочетание не кажется прямо-таки оптимальным: «Кэвз» получают очень маленькую заднюю линию с сомнительной защитой и, видимо, надеются компенсировать это сдвоенным центром (нужно помнить еще, что теперь третий номер – это еще больший вопрос, чем был вчера). Митчелл – это, допустим, не Секстон в плане понимания игры, но если Гарлэнд и Секстон не особенно дополняли друг друга, то откуда столько уверенности, что с похожим по габаритам и функционалу Митчеллом они прямо-таки сольются в экстазе?

• Митчелл может стать свободным агентом после сезона-24/25 и покинуть «Кливленд» без какой-либо компенсации. И еще четыре года после этого драфт-пиками «Кэвз» будут распоряжаться другие. Настолько ли хорош Митчелл, настолько ли вы уверены в том, что он подходит этой команде, чтобы вот так рисковать?

Однако то, что звезда вообще была доступна на рынке, заставило «Кливленд» отказаться от общепринятой тактики (ну, или просто вскружило головы). Логика «Кэвз» в том, что с ожидаемым прогрессом команды все эти пики все равно не принесли бы им звездных игроков. К тому же, единственный важный актив – пик драфта-2024, который может принести им Бронни Джеймса (и его папашу довеском) – они как раз сохранили. У них получается симпатичная команда с тремя действующими игроками Матча всех звезд, потенциальной суперзвездой Мобли, Кевином Лавом на скамейке. И хотя они растеряли все активы для того, чтобы ее доделывать постепенно, но приобрели костяк, который будет становиться все лучше до конца десятилетия.

«Лучше» при этом не означает, что это будет прямо-таки борьба за титул. Обмен Леверта уже показал, что «Кливленду» позарез нужно быть в плей-офф, там сугубо прагматичные и не имеющие прямого отношения к баскетболу интересы. Это намного важнее каких-то грез и мечтаний о чемпионствах. Для «Кливленда» это трейд не для того, чтобы влезть в чемпионскую гонку, а чтобы вновь стать интересным.

Дэнни Эйндж – все еще чемпион по собиранию драфт-пиков

Финал-22 косвенно повлиял не только на Дюрэнта. Появление в нем «Селтикс» наконец подзаткнуло тех, кто последние пару лет почувствовал себя умнее Дэнни Эйнджа, и заставило президента «Юты» вновь активизироваться и выйти на лисью охоту.

На протяжении всего лета Эйндж больше интересовался активами «Никс» – защитниками Квентином Граймсом и Ар Джей Барреттом, а также пиками лежащей в вечных руинах франшизы. Когда «Нью-Йорк» сделал Граймса неприкасаемым и предложил вместо него Куикли, «Джаз» потребовали три незащищенных пика первого раунда. «Никс» не согласились и на это (давали только два незащищенных и один с защитой топ-5) и параллельно продлили соглашение Барретта на 4 года и 120 млн (что исключило его из сделки). После этого Эйндж уже переключился на переговоры с «Кливлендом».

Лето для босса «Юты» получилось продуктивным на активы:

• он получил пик первого раунда от «Нетс» за Ройса О’Нила (пик первого раунда драфта-23 либо от «Филадельфии», либо от «Рокетс», либо от «Нетс»);

• вскрыл «Миннесоту» на четыре драфт-пика (2023, 2025, 2027, только один – 2029 – с защитой), Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро, Уокера Кесслера, Малика Бизли и Патрика Беверли;

• выменял Тайлера Хортон-Такера за Беверли;

• и теперь добавил 3 незащищенных драфта-пика (2023, 2025, 2027) и трех молодых игроков через обмен с «Кэвз»;

• плюс по два обмена пиками с «Миннесотой» (2026, 2028) и «Кливлендом» (2026, 2028).

В общей сложности «Юта» накопила 13 либо незащищенных, либо почти незащищенных пиков вплоть до 2029 года (и еще двух игроков, выбранных на драфте-2022 – Агбаджи и Кесслера) . И это еще не конец. Перестройка «Джаз» продолжается: еще предстоит сбросить Бояна Богдановича, Майка Конли и Джордана Кларксона. Все юные игроки на данный момент остаются, но вы же знаете Эйнджа…

По своим же меркам Эйндж в обмене с Митчеллом как будто не докрутил: по крайней мере, многолетний спор о том, кто же был более важным игроком «Юты» – Гобер или Митчелл, разрешился явно не так, как ожидало большинство. Но не может же он всякий раз ломать баскетбол: трейд-то Гобера изменил представления о стоимости игрока в НБА и, по информации инсайдеров, как минимум поставил крест на потенциальном обмене Дюрэнта. За Митчелла «Нью-Йорк» даже был не готов отдавать не показавших ничего, кроме потенциала, молодых игроков. Так что эта охота получилась вот такой, без исторических последствий.

Эйндж дважды перестраивал «Бостон» и как будто наработал релевантный опыт. «Юта» словно знала о грядущих изменениях в команде и пригласила настоящего профессора в этой области.

Донован Митчелл попадает в ситуацию, где ему придется меняться

Судя по тому, что было слышно этим летом, Доновану Митчеллу примерно все равно, где именно играть: из «Юты» он уходит не собирался, в родной Нью-Йорк вернуться был бы не прочь, переезд в «Кливленд» отметил восклицательными знаками.

Меж тем, провал с «Далласом» оставил впечатление, что защитнику срочно требуется начать все с чистого листа.

Период в «Юте» запомнится так:

1. Митчелл зарекомендовал себя человеком, который может быть мотором лучшего нападения регулярки.

2. И при этом были большие сомнения и в его желании грамотно распределять мяч, и в его готовности быть лидером, наиболее явным образом проявившиеся в вялом конфликте с Руди Гобером.

3. Митчелл – один из главных специалистов в лиге по пик-н-роллу, самому эффективному взаимодействию в баскетболе.

4. И при этом его личная эффективность не поражает воображение (у Коллина Секстона каким-то невообразимым образом цифры выше).

5. История выступления в плей-офф отмечена локальными успехами и одновременно вечной печатью безнадеги.

6. Его защита может варьироваться от плохой до чудовищной.

7. Его защита может быть и приемлемой.

8. Короче, он примерил костюм «Спайдермена», но так и не воспользовался его возможностями. Аллегорический «прыжок» (превращение в полноценную звезду, тащащую за собой в плей-офф) так и не состоялся.

Всего этого «Кливленду» не хватит. Если Митчелл привезет конфликт теперь с Алленом, добавит к защите Гарлэнда свои провалы, а впереди просто отнимет у Гарлэнда мяч, то все это заведомо не представляет интереса. Вдобавок всю карьеру его окружали мудрые и повидавшие товарищи вроде Инглса, Конли, Богдановича, а здесь он становится самым возрастным игроком стартовой пятерки, здесь он должен превратиться в лидера. Митчелл был ведомым в практически европейской по духу (то есть зацикленной исключительно на баскетболе) команде, и его дефекты и просчеты могли быть эпизодическими и не влиять на общую обстановку, здесь он должен будет во многом ее задавать.

По сути, самое занимательное, что есть в этом трейде – это то, как Митчелл будет реагировать на случившееся в прошлом плей-офф и насколько его возмутит обмен, отсутствие спроса на него и фактически декларация о его переоцененности. Только теперь мы по-настоящему его узнаем.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Alex Goodlett