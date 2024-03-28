Овечкин идет в плей-офф без Кузнецова, Бэкстрема и Орлова. Как?!

Выход в плей-офф – как второй кубок.

Не поверите: «Вашингтон» дожал дома приличный «Детройт» (Кэйн, Дебринкет, Ларькин ) и сохранился на последней строчке уайлд-кард Востока. Эта победа стала шестой в последних семи матчах. Запас – два очка отрыва и +1 дополнительный матч от тех же «Ред Уингс».

У той команды, что на дедлайне-2024 отдала Кузнецова и Эдмундсона, а за год до этого – Орлова.

У той команды, которая просто обязана была свариться в адском пекле Восточной конференции – в прямой конкуренции с «Нью-Джерси», «Питтсбургом», «Детройтом» и «Баффало».

Но сейчас «Вашингтон» выше всех. И его шансы на плей-офф лучше всех.

Уход Орлова и Кузнецова сработал в плюс: новые роли получили новые игроки

Мы произносим «Кэпиталс-2024» – и представляем себе такой колизей, руины, остатки былого величия...

По факту же «Вашингтон» – это дерзкая молодежь (причем в основном проверенная) с ветеранами в нужных местах.

По факту «Вашингтон» – это живая команда, которую довольно четко обновляют точечными менеджерскими решениями. Точнее – уже обновили.

Откололся Бэкстрем – продвижение получил Строум. Выбыл Кузнецов – поднялся Макмайкл.

Если бы «Вашингтон» был «Питтсбургом», то они оба бы сидели за спиной какого-нибудь ветерана. А так два небезнадежных центра (Строуму 27, и его можно не считать таким уж молодым) получили шанс, время, партнеров и возможности.

Против «Детройта» Макмайкл играл между Оши и Ови. Строум связывал Мирошниченко и Пачиоретти. Ни в одном звене нет какой-то сумасшедшей химии, но роли распределены, и то, что должно работать, работает.

А, да, «Кэпс» отдали Манту – никто будто бы и не заметил.

В защите Орлов сейчас не был бы лишним – но в смысле игры с шайбой Карлсона поддерживают и молодой Сандин, и бодрый ветеран Ник Дженсен; а без шайбы включается система, о которой ниже.

Очень странная история: на бумаге у «Вашингтона» довольно средний состав, про который, если бы он валился, говорили бы: «Да посмотрите, кто у них первый центр!», «Посмотрите, что там за игроки!».

На самом деле так и пишет The Athletic: «Вы не должны бороться за плей-офф, если ваш лучший вратарь – Чарли Линдгрен, а лучший бомбардир – Дилан Строум».

Все так. Но «Кэпс» нашли какой-то баланс для этого состава, нашли в нем какую-то гармонию. И он не выглядит как-то чересчур грандиозно, хотя выглядит симпатично – и совершенно рабочим образом.

Этот состав дает больше, чем должен, «Вашингтон» сейчас больше суммы имен своих игроков – и это всегда очень радует, только это в НХЛ и помогает добиться цели.

Внутри «Вашингтона», скорее всего, блистательная атмосфера, потому что нет игроков и звеньев, которые выходят и решают все проблемы. Даже четвертое звено не может выйти и просто пахать, обрабатывая соперника и полируя бортики силовыми приемами – потому что первое звено не может гарантированно доминировать. Вклад – хотя бы небольшой – требуется от всех.

Первый гол «Детройту» забил Ник Дауд, центр четвертого звена.

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Дистанция показала, что у Карбери действительно есть план

И он работает.

Когда Карбери осенью-2023 говорил, что все идет по плану, казалось, что он блефует. Что это такая мина при плохой игре.

Конкретный пример: 21 октября «Вашингтон» проиграл «Монреалю» 2:3 в овертайме – это поражение стало третьим в четырех играх. Такой себе график для команды, чей итоговый результат зависит от каждого набранного очка.

Главный тренер «Кэпс» тогда сказал: «Если мы ведем 4:0, если мы уступаем 1:2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться давить».

В то время Кузнецов уже выглядел спорно – а его плохую игру за «Вашингтон» тогда еще связывали с установками тренера; и от Карбери в этом смысле ждали прорыва.

Но дистанция показала, что спокойствие Карбери было оправданным и «Кэпс» с самого начала сезона шли по своему графику.

Просто график «Вашингтона» сейчас – это не график «Колорадо» или «Рейнджерс». Это график команды, которая метит в район второй строчки уайлд-кард. И если иметь в виду этот график, то «Кэпс» идут по нему стабильнее многих других команд; в том числе тех, что заявляли гораздо более амбициозные цели.

С точки зрения амбиций «Вашингтон» максимально равен себе – и в этом ему очень помогает система.

Крепость вокруг Линдгрена, отказ от простоты в завершении

Небольшой штрих, чтобы вы понимали качество проработки игры «Вашингтона»-2024. Ни для кого не новость: Овечкин в овертайме – вполне реальная опасность. Для своих ворот. Он никогда не был повелителем игры в защите, и, приближаясь к 40 годам, никакой хоккеист не становится шустрее.

Поэтому Карбери не стесняется не выпускать его на овертаймы вообще. Но скилла у «Вашингтона» сейчас слишком мало, и отказываться от Овечкина ради того же Дауда означает помогать сопернику.

Вот решение «Кэпиталс»: Ови выходит только на игру с шайбой.

Посмотрите: во время вбрасывания Ови сидит на лавке, но если оно выиграно, то Дауд бежит на смену (на видео он показывает рукой Сандину, чтобы тот сделал паузу), чтобы освободить место на льду для Ови.

Как по мне, это слишком сложная конструкция для формата 3-на-3, который любит изящество и простоту, но аргументы железные: если шайба у нас, то Ови точно лучше Дауда. А пауза для овертайма – уже давно обычное дело; не факт, что атака из-за этого страдает.

Применяем эту детализацию к игре равных составов и получаем две составляющих успеха «Кэпиталс» в регулярке-23/24.

Первое – оборона имени Чарли Линдгрена. Чарли получил отличное спортивное воспитание, он боец и трудяга, но он не лучший вратарь поколения. Он будет биться до конца, но без помощи защиты не спасет.

Решение в том, что полевые всей пятеркой оккупируют пространство вокруг ворот и цепляют все броски/передачи, которые только способны зацепить.

Второе – неожиданная изобретательность на финише.

Понятно, что Овечкин как Бразилия: вы бросите, сколько сможете, я брошу – сколько захочу. Но и с его игрой все не так однозначно (причем не только сейчас, а всю карьеру). Остальной состав на последней четверти площадки дорожит шайбой так, что временами это раздражает.

Пример из игры с «Детройтом». В середине первого периода у «Вашингтона» два подряд полумомента.

Сначала Мирошниченко выходит на позицию для броска – и отдает влево.

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Потом Алексеев включается – и, кажется, должен бросать, но ищет адрес для паса.

Выглядит как лишний пас, не правда ли? Причем мы же помним Мирошниченко как нападающего, заточенного на бросок. Откуда тогда эти передачи? Зачем они?

А вот зачем: на старте второго периода Ник Дженсен отдает в центр – и Дауд забивает броском из слота.

Разумеется, это не догма: у «Кэпиталс» есть вариант с тем, что все три нападающих залетают на чужой пятак – и тогда условный Сандин поливает набросами с синей линии, но, в принципе, Овечкин и компания играют с поднятой головой, не играют на броски ради бросков и ищут более верные варианты. Можно сказать, что в этом смысле новая команда хранит принципы прошлой версии, в которой первым центром был Бэкстрем.

Какие у «Вашингтона» шансы?

Что важно понимать:

1. Шансы неплохие;

2. Еще ничего не решено.

У «Кэпиталс» сейчас лучшая позиция по сравнению со всеми прямыми конкурентами – и победа над «Детройтом» эту позицию только укрепила (и фактически, и морально).

Есть ощущение, что за последнее место в плей-офф «Вашингтон» ведет борьбу только с «Детройтом» – у «Нью-Джерси», который идет за «Ред Уингс», и матчей сыграно больше, и очков на 5 меньше.

Но впереди еще 11 игр, пространство для провалов и взлетов еще достаточно большое. К тому же календарь у «Вашингтона» такой себе: там и «Торонто», и дважды «Бостон», и «Тампа», и «Филадельфия», и вообще нет западных команд, и еще будет один матч с «Детройтом», облажавшись в котором можно будет потерять нехилое число шансов.

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Так что – ресурс MoneyPuck.com дает «Кэпс» 65% вероятности на попадание в плей-офф, но по сути рывок начинается в ближайшие дни – и конкретные расклады будут понятны матчей еще через пять.

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Фото: East News / AP Photo/Nick Wass, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/Alex Brandon