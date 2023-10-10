Под 18-летнего пацана подстраивают даже календарь. Объясняем, почему НХЛ так ждет Коннора Бедарда

Самый талантливый парень последних лет.

8 мая «Чикаго» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2023 – и за следующие полтора часа клуб заработал 2,5 млн долларов на абонементах. Волна болельщиков забыла о прошлом чемпионате (30-е место в общей таблице, 36 очков до зоны плей-офф) и думала только о том, чтобы увидеть первый сезон за «Блэкхокс» канадца Коннора Бедарда.

Примерно через четыре месяца НХЛ выкатила календарь регулярки-2023/24 – и в первый его день специально свела «Чикаго» против «Питтсбурга».

«Да, это так, – признался вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли – Расписание вечера открытия у нас стратегическое. Дебют Коннора Бедарда против Сидни Кросби – это очень интересно».

Даже если вы пропустили эти два события, вы все равно более-менее в курсе: один из самых интересных игроков нового сезона НХЛ – это Коннор Бедард, компактный канадец с детским лицом, в котором видят будущую звезду уровня Макдэвида, Маккиннона, Кросби, Мэттьюса или Джека Хьюза.

Да, Коннор – первый номер драфта, но не каждый первый номер зарабатывает для своего клуба 2,5 млн еще до выхода на лед (кстати, зарплата Бедарда в «Чикаго» – 950 тысяч) и не под каждого подтасовывают календарь. Не каждого сажают в прямой эфир рядом с Уэйном Гретцки – ну так, обменяться парой реплик. Не про каждого снимают такое количество документальных материалов.

Почему вокруг Коннора собрался такой мощный хайп и что делает его самым ожидаемым игроком НХЛ последних лет?

Об этом – в нескольких пунктах ниже. Подробности его первых игр за «Чикаго» – в моем телеграме.

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То, что летом и осенью 2023-го Бедарда стало так много – результат большого медиавзрыва, внутри которого мы все живем. Коннор не такой эффектный игрок, какими в его годы были Маккиннон и тем более Макдэвид, но хайпа вокруг его имени не меньше, просто потому что медиа с каждым годом становится все больше и эти медиа (сторис, рилс, посты в соцсетях) настойчиво и ежесекундно требуют новых и новых героев.

Вообразите текущий уровень медиаизации в 2004-м и представьте, как бы мы все жили в эпоху, когда на драфт *одновременно* выходили сразу Малкин и Овечкин. Или 2005 год – в НХЛ одновременно стартуют Овечкин и Кросби.

Впрочем, от Маккиннона и Макдэвида (а так же от Овечкина и Малкина) Бедард отличается скорее технически. Сейчас сложно сказать, насколько он ниже уровнем, чем эти состоявшиеся звезды НХЛ или насколько он к ним близок: Бедард – совсем другой игрок с точки зрения техники, у него другие сильные стороны и другие фишки.

И в своем возрасте он уже добрался до нескольких отметок, которых не было у Маккиннона и Макдэвида – впрочем, обо всем по порядку.

Бедард порвал МЧМ и стал лучшим бомбардиром турнира за 39 лет

Если представить карьерную траекторию Бедарда как график, то на сегодня самый большой ее пик – это МЧМ-2023, разыгранный без сборной России.

Коннора там очень ждали, но его итоговые результаты оказались выше любых прогнозов. Его 23 очка на том турнире – это не просто лучший результат (у второго, американца Логана Кули, – 14 очков): это четвертый результат в истории МЧМ и лучший результат за последние 30 лет.

Фишка в возрасте. Это был не первый МЧМ для Коннора, но на момент окончания финала – 6 января 2023 года – ему было 17 лет. Маккиннон и Макдэвид тоже 17-летними приезжали на свои МЧМ, но ничем подобным не запомнились.

Перфоманс Бедарда в резонансе с исходными ожиданиями произвел удивительный эффект, о котором – ниже.

У Бедарда уже есть супергол за сборную

3 января Канада играла в четвертьфинале и сыгранные словаки затащили ее в овертайм – где случился главный гол Бедарда на текущий момент. Он оказался под синей линией перед несколькими соперниками, застывшими в неподвижном ожидании, и показал, что в случае с ним неподвижность наказуема.

В итоге Канада взяла золото и на родине оценили слова Бедарда после этого сенсационного турнира: «Сейчас я не хочу говорить о себе. Речь не обо мне, мы только что выиграли крупнейший турнир в мире. Я люблю эту команду. Я люблю эту страну».

И эта доблесть тоже сработала на Коннора.

Он порвал юниорскую лигу

Бедард начинал юниорскую карьеру в официальном статусе Особенного – его первым в истории допустили к участию в играх Западной лиги в 15-летнем возрасте (такое же ограничение по возрасту Hockey Canada снимала и для Макдэвида, но тот играл в лиге Онтарио).

Сезон-2022/23 стал для Бедарда историческим.

Во-первых, сказался тот самый гол словакам и перфоманс на МЧМ. До Рождества его команда «Реджайна Пэтс» собирала на матчах в среднем по 3 тысячи зрителей.

Когда Коннор вернулся с МЧМ, продажи билетов выросли в два раза – до 6 тысяч (домашняя арена вмещает 6510). Полные арены собирались и на выезде, в провинциях Саскачеван и Альберта. Когда «Пэтс» приехали на арену «Сэддлдом», которую «Калгари Флеймс» делят с командой западной лиги «Калгари Хитмен», посмотреть их матч собрались более 17 тысяч человек.

В такой атмосфере Бедард пробирался к историческому достижению – 143 очка в регулярке WHL. У Чейза Виткрофта, второго номера бомбардирской гонки, было 107 очков.

На первый взгляд эти 143 очка не выглядят огромным достижением – куча топ-игроков прошлого за один сезон набирали больше (Рэй Ферраро – 192 очка в сезоне-83/84, Джо Сакик – 160 очков в сезоне-87/88), и сезон Коннора среди них только на 73-м месте.

Но такого большого результата не было с сезона-1995/96. То есть 27 лет.

Считается, что у Бедарда бросок уровня лучших снайперов лиги

После этого Бедарда начали рассматривать и описывать не только глаза клубных скаутов, но и авторы вроде меня. Первое, что отметили все – это бросок.

«Я видел, как он может бросать. Это впечатляет», – сказал про Бедарда защитник «Колорадо» Кэйл Макар.

Коннор – часто и легко бросающий хоккеист. Если нужно, то кистевой у него вылетает очень быстро, незаметно и для защитника, и для вратаря – и получается очень точным.

В кистевом броске Бедарда есть и еще одна деталь, которая затрудняет жизнь вратарям. Коннор подсмотрел у Мэттьюса фишку с тем, чтобы в последний момент менять угол полета шайбы – поэтому его почти невозможно прочитать.

Вот как это делает Мэттьюс.

А вот исполнение Бедарда.

Достойным уважения бросок Коннора, впрочем, делает не какая-то одна фишка, а совокупность навыков, которые он старательно оттачивал с самого детства. Он хорошо подстраивается под бросок из любой ситуации – к этому постоянно готовы его руки.

Вот отличная иллюстрация того, сколько труда Бедард вложил свои руки. Его родители рассказывали: в 12 лет Коннор травмировал серьезно правую руку – ему наложили гипс, что означало 12 недель без полноценной работы.

Хоккеиста это не остановило, привычка бросать за домом в забор взяла свое – и он продолжил практиковаться, но только вот одной левой рукой.

В результате прокачал вот такую удивительную штуку, которую до него я видел только в исполнении Алексея Ковалева.

Эффектная обводка и игровое мышление

Считаться Особенным из-за одного броска в современной НХЛ невозможно. По-настоящему большим и выделяющимся на юниорском уровне хоккеистом Бедарда сделало его игровое мышление – и если вы посмотрите пару матчей с его участием, тоже обратите внимание именно на это раньше, чем на бросок.

Коннор не ультраскоростной парень формата Макдэвида и не ультраэнергичный боец формата Маккиннона. Но в игре его хорошо видно – благодаря финтам и светлым решениям с шайбой.

«Он читает ходы на два-три шага вперед, что больше всего меня удивило, – разложил преимущества молодой звезды наша легенда Сергей Самсонов в интервью ТАСС. – Болельщики и скауты смотрят на матч сверху, и видно, какие у него есть варианты. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал.

Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет».

Все это важно еще и потому, что Бедард – центральный нападающий. И в «Чикаго» на этом этапе сезона его ставят первым центром – между Холлом и Донато. Центр двух первых звеньев в НХЛ – это суперценная позиция. Пока вопрос, готов ли Бедард закрывать ее прямо сейчас, открыт. Но на предсезонке он не рассыпался.

«Для 18 лет он один из самых подготовленных хоккеистов, которых я когда-либо видел, – сказал его партнер по звену Тэйлор Холл. – А я нескольких таких видел. Он и Коннор Макдэвид. Я бы сказал, что они были готовы к лиге примерно одинаково. Коннор Бедард – уже профессионал. На льду он ведет себя, как 26-летний хоккеист».

Более того – в первой же смене первого же предсезонного матча Коннор выдал вот такой эпизод, в котором ушел от нашего Бучневича, финтанул в чужой зоне и вышел на бросок в упор.

«У него не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями. У него есть особое качество – делать то, что нужно, в нужный момент», – сказал Люк Ричардсон, главный тренер «Чикаго».

НХЛ получила заметного игрока нового формата

Невозможно сказать, насколько Бедард готов к уровню НХЛ прямо сейчас, сколько он наберет очков и будет ли реальной силой с самого первого сезона, на какой уровень выйдет в ближайшие 3-4 года. Но очевидно, что это нестандартный и по-своему уникальный хоккеист. Бедард в чем-то напоминает Кросби (габариты), что-то подхватывает у Мэттьюса (бросок), где-то отсылается к Патрику Кэйну (игра с шайбой) – но все это он приправил гигантским количеством работы и поэтому уже стал большим событием.

В смысле дальшейшей карьерной траектории от него скорее стоит ждать не взрыва в стиле Макдэвида, а постепенного развития в духе Джека Хьюза и того же Мэттьюса, но это нам расскажет время – и сам Коннор.

«Кажется, он превосходит ожидания каждый раз, когда на него их возлагают», – сказал про Бедарда Коннор Макдэвид. И это лучшее превью для старта молодого игрока в НХЛ, какое только может быть.

Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast, Larry MacDougal, George Walker IV; Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis