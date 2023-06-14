36 комментариев

Почти повторили путь «Колорадо».

Да, победа «Вегаса» напоминает победу «Тампы» – хитростью с потолком: лидер команды Марк Стоун – прям как Кучеров в 2021-м – выбыл из состава на ощутимую часть регулярки и вынырнул в плей-офф, весь такой красивый и викингоподобный.

Об этом, возможно, будут говорить, но не обращайте внимание.

Факт №1: в этом розыгрыше плей-офф были команды, которые проделали с потолком не меньше хитростей. «Торонто» получил О’Райлли с жалкими долями от его зарплаты. Тарасенко играл за «Рейнджерс», а зарплату получал в основном из других мест.

Да, лакуна со списком травмированных выглядит неоднозначно, но в НХЛ полно легальных способов обходить правила.

Факт №2: во втором звене «Вегаса», впритирку со Стоуном, играл его приятель Чендлер Стивенсон. И играл как кандидат в топовую, то есть первую сборную Канады. Это тот Чендлер Стивенсон, которого вы кое-как помните по «Вашингтону», где он тарабанил в нижних звеньях.

Это преображение не объяснить никакими уловками с потолком, а оно дало «Вегасу» не меньше, чем возвращение Стоуна.

Так что черт с ним, потолком, давайте о существенном.

Как же этот «Вегас» напоминает мне прошлогодний «Колорадо»! И путь – кажется, более простой, чем у соперника по финалу, и структура игры, и вшитые в нее слабости (одна). И даже то, как эти слабости компенсировали.

Я навсегда запомнил концовку финала-2022: «Тампа» рвет и мечет, уступая в счете, но за весь третий период наносит только 4 броска. В чем дело? Да просто полевые встали вокруг Кюмпера стеной и сквозь плотные ряды ничего не проскочило.

«Вегас» шел через плей-офф не только с этой установкой – Кубок Стэнли все-таки требует от команд быть разными – но она была в основе его движения вперед.

У «рыцарей» в воротах в этом плей-офф играли два не юных, но все еще неизвестных вратаря. Играли неплохо и тащили, что могли – но их важно было не перегрузить, и за это отвечали полевые. Большие, просто огромные защитники. Активные и пробивные нападающие.

И у «Вегаса» получилось. Он был простым и лаконичным, но не был одинаковым. Он играл узнаваемо и где-то предсказуемо – но быстро, решительно и неотвратимо. Его структура выдавала ровно то, что было нужно для продвижения в плей-офф.

Во втором раунде его атака должна была ударить по защите «Эдмонтона» – это было сделано. В финале его состав должен был сыграть надежнее соперника всем кругом смен – это было сделано.

В финале против «Флориды» важно было напрячь плотностью все линии «пантер» – буквально от Боба до Чаки – и дождаться, пока где-то не протечет – и это было сделано.

Слушайте, мне не нравится этот «Вегас», мне не нравится, как он собран и во что он играет, я не фанат такой лобовой простоты и торжества силы, но не уважать путь, который команда прошла в этом плей-офф, невозможно.

Хоккей я люблю другой, но и это было очень круто.

Финал

Счет в серии: 4-1

Фото: eastnews.ru/ETHAN MILLER, BRUCE BENNETT