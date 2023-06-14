36 комментариев

Кубок Стэнли-2023 – у «Вегаса»! Команда, у которой было одно слабое место (вратарь), но она его идеально компенсировала
Почти повторили путь «Колорадо».
Да, победа «Вегаса» напоминает победу «Тампы» – хитростью с потолком: лидер команды Марк Стоун – прям как Кучеров в 2021-м – выбыл из состава на ощутимую часть регулярки и вынырнул в плей-офф, весь такой красивый и викингоподобный.
Об этом, возможно, будут говорить, но не обращайте внимание.
Факт №1: в этом розыгрыше плей-офф были команды, которые проделали с потолком не меньше хитростей. «Торонто» получил О’Райлли с жалкими долями от его зарплаты. Тарасенко играл за «Рейнджерс», а зарплату получал в основном из других мест.
Да, лакуна со списком травмированных выглядит неоднозначно, но в НХЛ полно легальных способов обходить правила.
Факт №2: во втором звене «Вегаса», впритирку со Стоуном, играл его приятель Чендлер Стивенсон. И играл как кандидат в топовую, то есть первую сборную Канады. Это тот Чендлер Стивенсон, которого вы кое-как помните по «Вашингтону», где он тарабанил в нижних звеньях.
Это преображение не объяснить никакими уловками с потолком, а оно дало «Вегасу» не меньше, чем возвращение Стоуна.
Так что черт с ним, потолком, давайте о существенном.
Как же этот «Вегас» напоминает мне прошлогодний «Колорадо»! И путь – кажется, более простой, чем у соперника по финалу, и структура игры, и вшитые в нее слабости (одна). И даже то, как эти слабости компенсировали.
Я навсегда запомнил концовку финала-2022: «Тампа» рвет и мечет, уступая в счете, но за весь третий период наносит только 4 броска. В чем дело? Да просто полевые встали вокруг Кюмпера стеной и сквозь плотные ряды ничего не проскочило.
«Вегас» шел через плей-офф не только с этой установкой – Кубок Стэнли все-таки требует от команд быть разными – но она была в основе его движения вперед.
У «рыцарей» в воротах в этом плей-офф играли два не юных, но все еще неизвестных вратаря. Играли неплохо и тащили, что могли – но их важно было не перегрузить, и за это отвечали полевые. Большие, просто огромные защитники. Активные и пробивные нападающие.
И у «Вегаса» получилось. Он был простым и лаконичным, но не был одинаковым. Он играл узнаваемо и где-то предсказуемо – но быстро, решительно и неотвратимо. Его структура выдавала ровно то, что было нужно для продвижения в плей-офф.
Во втором раунде его атака должна была ударить по защите «Эдмонтона» – это было сделано. В финале его состав должен был сыграть надежнее соперника всем кругом смен – это было сделано.
В финале против «Флориды» важно было напрячь плотностью все линии «пантер» – буквально от Боба до Чаки – и дождаться, пока где-то не протечет – и это было сделано.
Слушайте, мне не нравится этот «Вегас», мне не нравится, как он собран и во что он играет, я не фанат такой лобовой простоты и торжества силы, но не уважать путь, который команда прошла в этом плей-офф, невозможно.
Хоккей я люблю другой, но и это было очень круто.
Финал
- Дата проведения
- 14 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
- 1:0 – 11 Стоун ()
- 2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
- 2:1 – 22 Экблад (Казинс)
- 3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
- 4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
- 5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
- 6:1 – 40 Амадио (Смит)
- 7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
- 7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
- 7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
- 8:3 – 54 Стоун ()
- 9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
- Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.
Счет в серии: 4-1
«Вегас», проигравший Овечкину в финале Кубка Стэнли-2018. Где они сейчас?
Барбашев – главный русский герой плей-офф (среди полевых). Идеально вписался к Айкелу, борется и отдает тонкие пасы
В «Вегасе» – целая русская банда (но пока в основном в фарме). Мы послушали их истории о клубе и городе
Фото: eastnews.ru/ETHAN MILLER, BRUCE BENNETT
Из плохого - они автору не нравятся.
У Стивенсона второй КС. Оба поднял над головой на домащней арене Вегаса)
Кессел и Куик, звездные игроки в прошлом получили по 3 кубку в основном не отрываясь от дивана)
Чемпион Айкел на которого давно махнули рукой и считали бастом в сравнении с Макдевидом- а он был одним их основных моторов в этом Вегасе
Пьетранджело и Барбашев из Сент-Луиса тоже по второму перстню
А ну и Мартинез из Кингс- тоже 3 Кубок.
Тех кого на вскидку припомнил.
Если они не супер-звездные вратари- то кто?