36 комментариев

овечкин и седины
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Кубок Стэнли-2023 – у «Вегаса»! Команда, у которой было одно слабое место (вратарь), но она его идеально компенсировала

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Вегас Вегас
Марк Стоун Марк Стоун
Чендлер Стивенсон Чендлер Стивенсон
Эдин Хилл Эдин Хилл
Хоккей Хоккей

Почти повторили путь «Колорадо».

Да, победа «Вегаса» напоминает победу «Тампы» – хитростью с потолком: лидер команды Марк Стоун – прям как Кучеров в 2021-м – выбыл из состава на ощутимую часть регулярки и вынырнул в плей-офф, весь такой красивый и викингоподобный.

Об этом, возможно, будут говорить, но не обращайте внимание.

Факт №1: в этом розыгрыше плей-офф были команды, которые проделали с потолком не меньше хитростей. «Торонто» получил О’Райлли с жалкими долями от его зарплаты. Тарасенко играл за «Рейнджерс», а зарплату получал в основном из других мест.

Да, лакуна со списком травмированных выглядит неоднозначно, но в НХЛ полно легальных способов обходить правила.

Факт №2: во втором звене «Вегаса», впритирку со Стоуном, играл его приятель Чендлер Стивенсон. И играл как кандидат в топовую, то есть первую сборную Канады. Это тот Чендлер Стивенсон, которого вы кое-как помните по «Вашингтону», где он тарабанил в нижних звеньях.

Это преображение не объяснить никакими уловками с потолком, а оно дало «Вегасу» не меньше, чем возвращение Стоуна.

Так что черт с ним, потолком, давайте о существенном.

Как же этот «Вегас» напоминает мне прошлогодний «Колорадо»! И путь – кажется, более простой, чем у соперника по финалу, и структура игры, и вшитые в нее слабости (одна). И даже то, как эти слабости компенсировали.

Я навсегда запомнил концовку финала-2022: «Тампа» рвет и мечет, уступая в счете, но за весь третий период наносит только 4 броска. В чем дело? Да просто полевые встали вокруг Кюмпера стеной и сквозь плотные ряды ничего не проскочило.

«Вегас» шел через плей-офф не только с этой установкой – Кубок Стэнли все-таки требует от команд быть разными – но она была в основе его движения вперед.

У «рыцарей» в воротах в этом плей-офф играли два не юных, но все еще неизвестных вратаря. Играли неплохо и тащили, что могли – но их важно было не перегрузить, и за это отвечали полевые. Большие, просто огромные защитники. Активные и пробивные нападающие.

И у «Вегаса» получилось. Он был простым и лаконичным, но не был одинаковым. Он играл узнаваемо и где-то предсказуемо – но быстро, решительно и неотвратимо. Его структура выдавала ровно то, что было нужно для продвижения в плей-офф. 

Во втором раунде его атака должна была ударить по защите «Эдмонтона» – это было сделано. В финале его состав должен был сыграть надежнее соперника всем кругом смен – это было сделано.

В финале против «Флориды» важно было напрячь плотностью все линии «пантер» – буквально от Боба до Чаки – и дождаться, пока где-то не протечет – и это было сделано.

Слушайте, мне не нравится этот «Вегас», мне не нравится, как он собран и во что он играет, я не фанат такой лобовой простоты и торжества силы, но не уважать путь, который команда прошла в этом плей-офф, невозможно. 

Хоккей я люблю другой, но и это было очень круто.

Кубок Стэнли

Финал

Вегас – Флорида 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
Дата проведения
14 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Стоун ()
2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
2:1 – 22 Экблад (Казинс)
3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
6:1 – 40 Амадио (Смит)
7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
8:3 – 54 Стоун ()
9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.

Счет в серии: 4-1

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Фото: eastnews.ru/ETHAN MILLER, BRUCE BENNETT

36 комментариев

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Shago
Из хорошего - про обладателей кубка Стэнли все-таки написали.
Из плохого - они автору не нравятся.
+16
0
+16
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Нагрузки Сборной
Фил Кессел снова чемпион! После Аризоны наверное и сам уже не особо верил
+15
0
+15
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Red.Wings
Большинство Кубков лет за 20 выиграли команды с обычным хорошим вратарем, не какой-то суперзвездой которая тащит команду в соло. Выигрывают в поле и еще раз в поле, ничего нового.
+15
0
+15
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Антон
Ответ Нагрузки Сборной
Фил Кессел снова чемпион! После Аризоны наверное и сам уже не особо верил
Про Квика забыл. Думает сейчас "Это я нормально перешел".
+7
0
+7
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Алексей Белов
Ответ Леонид Гордеев
уже несколько лет говорят о том, что запад слабее востока, но вот уже второй год подряд чемпионом становится команда именно из западной конференции. стоит задуматься
Проще путь к финалу. Плюс то, что в целом конференция слабее, не значит, что слабее ее лучшая команда.
+7
0
+7
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LeicesterCity
статья сделанная на коленке)))
+5
0
+5
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Родион Власов
Если у Вегаса "лобовая простота", то страшно представить, как описать игру Каролины - там-то люди вообще не думали
+6
-1
+5
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Мікалай Ланец
Интересные переплетения хоккейных судеб
У Стивенсона второй КС. Оба поднял над головой на домащней арене Вегаса)
Кессел и Куик, звездные игроки в прошлом получили по 3 кубку в основном не отрываясь от дивана)
Чемпион Айкел на которого давно махнули рукой и считали бастом в сравнении с Макдевидом- а он был одним их основных моторов в этом Вегасе
Пьетранджело и Барбашев из Сент-Луиса тоже по второму перстню
А ну и Мартинез из Кингс- тоже 3 Кубок.
+4
0
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Real_v_dushe
Абсолютно по делу, для классного финала не Флорида должна была а нем играть.
+4
0
+4
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Иван Павлов
Ответ Леонид Гордеев
уже несколько лет говорят о том, что запад слабее востока, но вот уже второй год подряд чемпионом становится команда именно из западной конференции. стоит задуматься
Это ничего не говорит об общем уровне конференций. Запад действительно в среднем слабее Востока. Думать тут не о чем.
+6
-3
+3
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Мікалай Ланец
Ответ Нагрузки Сборной
Фил Кессел снова чемпион! После Аризоны наверное и сам уже не особо верил
И Куик. Он тоже уже 3х кратный. Два удивительных мульти-чемпиона)
+2
0
+2
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Кагов
Марк Стоун в финальном матче сделал хет-трик на глазах своих болельщиков! Круто!
+2
0
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Виталик Кравченко
Золотые рыцари теперь, действительно, золотые
+1
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Антон
Я не понял фишки со снятием вратаря за 6 мин
+1
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LeicesterCity
Ответ Родион Власов
Если у Вегаса "лобовая простота", то страшно представить, как описать игру Каролины - там-то люди вообще не думали
А Торонто, это гении сложных комбинаций))
+1
0
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Миша Миша
Вегас заслужил и по делу выиграл КС. Считал Вегас второй командой после Бостона , кто должен выиграть КС . Бостон с треском провалил ПО , а Вегас ровно прошел его. Сказка Флориды закончилась , как обычно и бывает в финале у таких команд , как и у Вегаса в первом сезоне. От Флориды ждали финала в прошлом сезоне , но они как и Бостон провалились с треском )) всех фанатов Вегаса с победой . Пошел к концу хоккейный сезон и ждем с нетерпением начала нового . Всем отличного лета и настроения .
+1
0
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Кагов
Поздравляем Ивана Барбашева! Двукратный обладатель КС! Удачный переход в Вегас! Теперь гораздо более результативен, в нескольких играх решал исход. Молод, ещё все впереди! Болеем за наших!
+1
0
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LeicesterCity
Ответ Shago
Из хорошего - про обладателей кубка Стэнли все-таки написали. Из плохого - они автору не нравятся.
Ждём кучу статей про Флориду, Бобровского и Ткачука))
+1
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Мікалай Ланец
Ответ Red.Wings
Большинство Кубков лет за 20 выиграли команды с обычным хорошим вратарем, не какой-то суперзвездой которая тащит команду в соло. Выигрывают в поле и еще раз в поле, ничего нового.
Гашек, Флери, Василевский, Холтби, Кроуфорд, Куик
Тех кого на вскидку припомнил.
Если они не супер-звездные вратари- то кто?
+3
-2
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korsar87
Будет алко вечеринка!!!
+1
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Shaiba Bash
Как же рад за этих парней!
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0
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Electric Eye
какой же огненный матч, рыцарей - с заслуженной победой!
+1
0
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aalto
ооо! экспертный анализ подъехал! у вегаса значит вратарь слабое место, а у флорилы стало быть сильное, да? ))))
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Siz170Ter
С детства за Вегас!))))))))))
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Александр Филиппов
Вообще эти команды расширения немного с читерством. Клуб с нуля без проблемных контрактов и тд. В любом случае это достойно уважения.
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