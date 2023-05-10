55 комментариев

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«Флорида» прет в финал благодаря идеальному балансу. В этом смысле лучше только «Тампа», но она давно вылетела

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Показывают, как побеждать в плей-офф.

Выволочка, которую «Пантерс» устраивают в финале Востока «Каролине», самой работоспособной команде лиги, удивляет, потрясает, изумляет – но только если не знать природу этих 0-3 и содержания предыдущих серий.

Мгновенная оговорка: финал конференции не закончился, и не будет ничего невероятного, если «Каролина» перепишет сценарий серии. Но сегодня мы говорим об отрезке из 11 последних матчей «Флориды», на котором у нее 10 побед.

Сложнее всего, конечно, было против «Бостона», довольно совершенного коллектива. Но у «Брюинс» катастрофически ошибся вратарь. У «Брюинс» несколько катастрофических ошибок допустили полевые. Более молодой состав «Флориды» не сильнее по умолчанию, просто в этой борьбе он оказался крепче.

«Торонто» – вообще довольно средняя (по меркам финалистов конференций) команда при 5-на-5, с ней «пантерам» было относительно легко.

У «Каролины» ровно один минус – нехватка таланта в создании моментов. «Флорида» бьет по этому минусу Бобровским и общекомандным остервенением в свой зоне – и получает 0 пропущенных в третьей игре.

«Ураганам» помогло бы большинство, но, увы, была только одна попытка в первом периоде – и ее «Пантерс» просто уничтожили.

Если у вас есть такая возможность, пересмотрите последние 12 минут третьего матча финала Востока – они объясняют, пожалуй, все содержание серии к этой минуте. «Каролина» держит шайбу и даже заходит в чужую зону, но из этого контроля и преимущества рождаются разве что безопасные прострелы в район чужого пятака – а там все схвачено. Бобровский и защита проделывают великолепную работу, нацеленную на уязвимость соперника – так и надо в плей-офф.

Эта защита – пожалуй, самое важное достижение «Флориды» (мы ведь знали ее как гиператакующий организм), которое, наслаиваясь на атаку (посмотрите великолепный гол Райнхарта из третьей игры – а он ведь играет в третьем звене «пантер») и Бобровского, выдает самую сбалансированную команду лиги.

У «Флориды» нет такой репутации, но посмотрите на факты. Атака? Нынешняя форма даже Беннетта и Верхэге (не Ткачака, не Райнхарта) отвечает на многие вопросы. Защита? Сколько там голов было у Мэттьюса?

Бобровский? Разве тут нужны какие-то комментарии?

У «Каролины» и «Вегаса» слабее вратари и заметно хуже склеена атака. «Даллас» будто бы оверперформил в первых раундах и сейчас выходит на свой истинный уровень – и потихоньку уступает в финале Запада.

Неужели мы имеем дело с самым лучшим балансом в НХЛ?

Конечно, нет. Игроки самой сбалансированной команды лиги сейчас смотрят плей-офф по телевизору из своих шикарных домов – и это «Тампа». Я понимаю, как это звучит, но в каждом из параметров – вратарь, защита, нападение – «Лайтнинг» немного сильнее «Флориды».

И это не ностальгическое сравнение, это напоминание о том, что «Флориду» ждет впереди и что из себя представляет современная НХЛ. «Тампа» – возможно, сильнейшая команда в лиге, она вполне могла бы зайти и на четыре кубка, но ей не повезло потерять Пойнта в 2022-м и попасть под град выдающихся торонтовских концовок в 2023-м – и вот Василевский с Сергачевым ходят на «Спартак» – ЦСКА в РПЛ.

Баланс «Флориды» делает ее претендентом на приз, но сам по себе он не гарантия победы. Третий матч не доиграл Барков – это серьезная потеря в атаке. «Каролина» в каждой игре серии была достаточно близка к победе – по сути, на расстоянии одной ошибки.

Пол Морис проделал выдающуюся работу по развитию команды, но ей предстоит самая важная часть пути.

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У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

«Вегас» спас игру в концовке и за минуту забил победный в овертайме. «Даллас» обречен?

Фото: East News/BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/John Locher, Frank Gunn/The Canadian Press via AP

55 комментариев

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Maxim Shumov
Никита похвалил свою Тампу уже в заголовке)))
Да чего уж тут Тампа в разы сильнее Флориды и должна быть вместо Котов в финале.
Еще момент - Никита заявлял, что Пантеры просто не пройдут Бостон и всё. Поэтому - ему кажется, что Флорида сейчас в финал почти вышла, ведь такого не могло быть.
+46
-3
+43
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garazhkucherova
Статься о Тампе или о Флориде? Я запутался ближе к концу...
+35
-2
+33
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NeAngel
Кто этот человек, который продолжает пиарить Тампу не смотря на то, что она уже почти месяц как отдыхает со своим лучшим балансом.
+25
-2
+23
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Evgeny Trifonov
Вижу статью Петухова, сразу ставлю минус. Потом читаю, и жалею что нельзя поставить два.
+17
-2
+15
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ak-2nd
Все кто стриггерился на Тампу — посмотрите насколько близки все команды и насколько все на тоненького. В этом году это особенно заметно.

В первом раунде, пожалуй, только Виннипег проиграл без шансов. Может быть еще Минесота. Все остальные серии — сшибка равных соперников, в которой решают мелочи (про которые Никита пишет) и удача.
+14
0
+14
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Garikus89
Идеальный баланс - нам хреначат по 30+ бросков в створ, создавая моментов на 3+ шайбы, мы хреначим 17 и выигрываем 1-0. Вся статья об успехах Флориды - это должно быть перечисление сейвов Боба, без которых вообще без разницы, извернулся бы Барков где-нибудь и заковырял бы в другом моменте Ткачак)

К слову сказать, единственный финал Флориды был ровно таким же - веселый первый раунд, потом два раунда на соплях с кучей овертаймов и чисто на Ванбисбруке. А в финале свип. Посмотрим, как будет в этот заход)
+13
-3
+10
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Yeroffey
Петухов каждый раз высасывает новые статьи из пальца, облажается со старым прогнозом наш аналитик, но писать то что-то нужно, вот и следуют новые малосвязанные
с предыдущими высеры
+8
0
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Максим
Ответ NeAngel
Кто этот человек, который продолжает пиарить Тампу не смотря на то, что она уже почти месяц как отдыхает со своим лучшим балансом.
И особенно с Василевским, который "чуть лучше" Боба... Да уж..афтар жжет
+8
0
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Сергей Кот
пока тут возмущаются упоминанием Тампы, тут помимо прочего, еще и про Торонто. но интересно другое. никто нигде и вообще никак не вспоминает об Эдмонтоне и не проводит с ним никаких параллелей, притом что хайп вокруг него перед началом ПО, как всегда-самый большой.
+7
0
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Сергей Кот
Ответ garazhkucherova
Статься о Тампе или о Флориде? Я запутался ближе к концу...
ну Тампа во Флориде, все логично)
+7
0
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IceHockeyGuest
Какая же мерзость игра Каролины. Это уже не то что рэгби, это какой-то рестлинг. Вообще игры никакой нет, соперник соотвественно тоже вынужден играть в эту греко-римскую борьбу. Поскорее бы Флорида их вынесла.
+10
-4
+6
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Smiling Mascotey
"Нынешняя форма даже Беннетта и Верхэге (не Ткачака, не Райнхарта) отвечает на многие вопросы"

Подождите, а это разве не Верхэге сейчас в лидерах по очкам, набранным в равных составах в этом плей-офф? Он без травм лидеров не выходит в первой бригаде большинства, но все равно забил 42 гола в регулярке и в плей-офф идет около очка за игру.

Болельщики Флориды считают его даже более важным элементом, чем Райнхарт.
+6
0
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Алексей Ильин
Замечено, что как только Петухов кого-то хвалит и говорит "Вот эта команда сильнее всех", она тут же начинает проигрывать. Так что прости, Бобровский, но не в этом году((
+6
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nikozaryanov
Товарищ переобулся, вчера у него два момента всю игру решали, теперь Боб начал перфомансить и команда супер пупер. Какая-та клоунада, зачем этот автор вообще тут. Еще и тампу приплел
+5
0
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Safkzn
абсолютно равная серия, не смотря на счет в серии, и такое бывает в плей-офф НХЛ. Сочувствую игрокам Каролины, они упахиваются, но удача на стороне Флориды пока что.
+4
0
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Владимир Кувшинов
Как их можно сравнивать с Тампой? Флорида держится только за счёт Бобра не дай бог у него сбой наступит!!
+5
-1
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Мікалай Ланец
Неделю назад называл Каролину идеальным чемпионом))
Никита, что будешь говорить если Вегас вынесет Флориду?
Или не дай Бог Каролина совершит чудо?))
+4
0
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NeAngel
Ответ Evgeny Trifonov
Вижу статью Петухова, сразу ставлю минус. Потом читаю, и жалею что нельзя поставить два.
Я вот думаю, если перестать писать комментарии под его статьями, может он писать их перестанет?
+3
0
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Safkzn
Ответ IceHockeyGuest
Какая же мерзость игра Каролины. Это уже не то что рэгби, это какой-то рестлинг. Вообще игры никакой нет, соперник соотвественно тоже вынужден играть в эту греко-римскую борьбу. Поскорее бы Флорида их вынесла.
С Айлами образца 2020-2021 пришлось бы куда тяжелее бодаться в греко-римском стиле)) а уж с ЛАК образца 2012-2014 еще хуже
+3
0
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Florisel
Ответ один - феноменальный Бобровский. Венец его карьеры, звёздный час, лучшая игра в жизни. После того, как он встал в ворота, Флорида проиграла лишь одну игру. Вратарь непробиваем для соперников, с которыми его команда встречается. Это главный фактор текущего успеха.
Заметил, что Каролина относительно мало бросков наносит после перепасовок. Бросают в основном хоккеисты, которые оказываются с шайбой. Но факт остаётся фактом - ключи подобрать не могут. Бобровский превратился в стену.
+3
0
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Контрольный выстрел
))) только сегодня думал, Петухов пропал. И тут заголовок про супер Тампу
+3
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камикадзе
Сразу узнаю стиль 🐓
+2
0
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Марсель Объелся
Ответ IceHockeyGuest
Какая же мерзость игра Каролины. Это уже не то что рэгби, это какой-то рестлинг. Вообще игры никакой нет, соперник соотвественно тоже вынужден играть в эту греко-римскую борьбу. Поскорее бы Флорида их вынесла.
Где ты мерзость увидел? Каролина очень чистая команда, если ищешь грязь, то это Айлендерс которые их в первом раунде ломали
+3
-1
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k0ks
ЗА КОШЕК!!!! причем тут тампа? тампу вынесли вперед ногами!!!!
+2
0
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Оганнес Багдян
Позволю себе глубоко не согласиться с автором.
Флорида из всех финалистов самая несбалансированная команда.
И в этом во многом её успехи.
Морис знает слабости своей команды и пытался нивелировать их, подстраиваясь под соперника, а когда начало получаться, не стал ничего менять.
Именно в гибкости и готовности играть от соперника, в этом их сила.
Каролина самая системная команда и гораздо сбалансированнее пантер, и поэтому Бриндамор слепо верит в свою систему и у него нет плана Б.
А Флорида может и засушить, может и в перестрелку поиграть.
Ну и главное тут думаю психология.
Команда прошла путь от раненого зверя, которому нечего терять, до расстояния одной руки от чашки.
И вообще, положа руку на сердце вряд-ли много людей вместе с автором месяц назад могли назвать Флориду самой сбалансированной командой, ну реально...
Прорвало и понесло так пантер что теперь бы кто нибудь остановил...
Тут дело в тренере и психологии прежде всего.
Даже в ситуации с Бобровским.
Играют без груза ответственности и теперь главное на финал также выйти без шапкозакидательских настроений, и все получится!
+2
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