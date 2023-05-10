55 комментариев

Показывают, как побеждать в плей-офф.

Выволочка, которую «Пантерс» устраивают в финале Востока «Каролине», самой работоспособной команде лиги, удивляет, потрясает, изумляет – но только если не знать природу этих 0-3 и содержания предыдущих серий.

Мгновенная оговорка: финал конференции не закончился, и не будет ничего невероятного, если «Каролина» перепишет сценарий серии. Но сегодня мы говорим об отрезке из 11 последних матчей «Флориды», на котором у нее 10 побед.

Сложнее всего, конечно, было против «Бостона», довольно совершенного коллектива. Но у «Брюинс» катастрофически ошибся вратарь. У «Брюинс» несколько катастрофических ошибок допустили полевые. Более молодой состав «Флориды» не сильнее по умолчанию, просто в этой борьбе он оказался крепче.

«Торонто» – вообще довольно средняя (по меркам финалистов конференций) команда при 5-на-5, с ней «пантерам» было относительно легко.

У «Каролины» ровно один минус – нехватка таланта в создании моментов. «Флорида» бьет по этому минусу Бобровским и общекомандным остервенением в свой зоне – и получает 0 пропущенных в третьей игре.

«Ураганам» помогло бы большинство, но, увы, была только одна попытка в первом периоде – и ее «Пантерс» просто уничтожили.

Если у вас есть такая возможность, пересмотрите последние 12 минут третьего матча финала Востока – они объясняют, пожалуй, все содержание серии к этой минуте. «Каролина» держит шайбу и даже заходит в чужую зону, но из этого контроля и преимущества рождаются разве что безопасные прострелы в район чужого пятака – а там все схвачено. Бобровский и защита проделывают великолепную работу, нацеленную на уязвимость соперника – так и надо в плей-офф.

Эта защита – пожалуй, самое важное достижение «Флориды» (мы ведь знали ее как гиператакующий организм), которое, наслаиваясь на атаку (посмотрите великолепный гол Райнхарта из третьей игры – а он ведь играет в третьем звене «пантер») и Бобровского, выдает самую сбалансированную команду лиги.

У «Флориды» нет такой репутации, но посмотрите на факты. Атака? Нынешняя форма даже Беннетта и Верхэге (не Ткачака, не Райнхарта) отвечает на многие вопросы. Защита? Сколько там голов было у Мэттьюса?

Бобровский? Разве тут нужны какие-то комментарии?

У «Каролины» и «Вегаса» слабее вратари и заметно хуже склеена атака. «Даллас» будто бы оверперформил в первых раундах и сейчас выходит на свой истинный уровень – и потихоньку уступает в финале Запада.

Неужели мы имеем дело с самым лучшим балансом в НХЛ?

Конечно, нет. Игроки самой сбалансированной команды лиги сейчас смотрят плей-офф по телевизору из своих шикарных домов – и это «Тампа». Я понимаю, как это звучит, но в каждом из параметров – вратарь, защита, нападение – «Лайтнинг» немного сильнее «Флориды».

И это не ностальгическое сравнение, это напоминание о том, что «Флориду» ждет впереди и что из себя представляет современная НХЛ. «Тампа» – возможно, сильнейшая команда в лиге, она вполне могла бы зайти и на четыре кубка, но ей не повезло потерять Пойнта в 2022-м и попасть под град выдающихся торонтовских концовок в 2023-м – и вот Василевский с Сергачевым ходят на «Спартак» – ЦСКА в РПЛ.

Баланс «Флориды» делает ее претендентом на приз, но сам по себе он не гарантия победы. Третий матч не доиграл Барков – это серьезная потеря в атаке. «Каролина» в каждой игре серии была достаточно близка к победе – по сути, на расстоянии одной ошибки.

Пол Морис проделал выдающуюся работу по развитию команды, но ей предстоит самая важная часть пути.

Фото: East News/BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/John Locher, Frank Gunn/The Canadian Press via AP