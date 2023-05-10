55 комментариев

«Флорида» прет в финал благодаря идеальному балансу. В этом смысле лучше только «Тампа», но она давно вылетела
Показывают, как побеждать в плей-офф.
Выволочка, которую «Пантерс» устраивают в финале Востока «Каролине», самой работоспособной команде лиги, удивляет, потрясает, изумляет – но только если не знать природу этих 0-3 и содержания предыдущих серий.
Мгновенная оговорка: финал конференции не закончился, и не будет ничего невероятного, если «Каролина» перепишет сценарий серии. Но сегодня мы говорим об отрезке из 11 последних матчей «Флориды», на котором у нее 10 побед.
Сложнее всего, конечно, было против «Бостона», довольно совершенного коллектива. Но у «Брюинс» катастрофически ошибся вратарь. У «Брюинс» несколько катастрофических ошибок допустили полевые. Более молодой состав «Флориды» не сильнее по умолчанию, просто в этой борьбе он оказался крепче.
«Торонто» – вообще довольно средняя (по меркам финалистов конференций) команда при 5-на-5, с ней «пантерам» было относительно легко.
У «Каролины» ровно один минус – нехватка таланта в создании моментов. «Флорида» бьет по этому минусу Бобровским и общекомандным остервенением в свой зоне – и получает 0 пропущенных в третьей игре.
«Ураганам» помогло бы большинство, но, увы, была только одна попытка в первом периоде – и ее «Пантерс» просто уничтожили.
Если у вас есть такая возможность, пересмотрите последние 12 минут третьего матча финала Востока – они объясняют, пожалуй, все содержание серии к этой минуте. «Каролина» держит шайбу и даже заходит в чужую зону, но из этого контроля и преимущества рождаются разве что безопасные прострелы в район чужого пятака – а там все схвачено. Бобровский и защита проделывают великолепную работу, нацеленную на уязвимость соперника – так и надо в плей-офф.
Эта защита – пожалуй, самое важное достижение «Флориды» (мы ведь знали ее как гиператакующий организм), которое, наслаиваясь на атаку (посмотрите великолепный гол Райнхарта из третьей игры – а он ведь играет в третьем звене «пантер») и Бобровского, выдает самую сбалансированную команду лиги.
У «Флориды» нет такой репутации, но посмотрите на факты. Атака? Нынешняя форма даже Беннетта и Верхэге (не Ткачака, не Райнхарта) отвечает на многие вопросы. Защита? Сколько там голов было у Мэттьюса?
Бобровский? Разве тут нужны какие-то комментарии?
У «Каролины» и «Вегаса» слабее вратари и заметно хуже склеена атака. «Даллас» будто бы оверперформил в первых раундах и сейчас выходит на свой истинный уровень – и потихоньку уступает в финале Запада.
Неужели мы имеем дело с самым лучшим балансом в НХЛ?
Конечно, нет. Игроки самой сбалансированной команды лиги сейчас смотрят плей-офф по телевизору из своих шикарных домов – и это «Тампа». Я понимаю, как это звучит, но в каждом из параметров – вратарь, защита, нападение – «Лайтнинг» немного сильнее «Флориды».
И это не ностальгическое сравнение, это напоминание о том, что «Флориду» ждет впереди и что из себя представляет современная НХЛ. «Тампа» – возможно, сильнейшая команда в лиге, она вполне могла бы зайти и на четыре кубка, но ей не повезло потерять Пойнта в 2022-м и попасть под град выдающихся торонтовских концовок в 2023-м – и вот Василевский с Сергачевым ходят на «Спартак» – ЦСКА в РПЛ.
Баланс «Флориды» делает ее претендентом на приз, но сам по себе он не гарантия победы. Третий матч не доиграл Барков – это серьезная потеря в атаке. «Каролина» в каждой игре серии была достаточно близка к победе – по сути, на расстоянии одной ошибки.
Пол Морис проделал выдающуюся работу по развитию команды, но ей предстоит самая важная часть пути.
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У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳
«Вегас» спас игру в концовке и за минуту забил победный в овертайме. «Даллас» обречен?
Фото: East News/BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/John Locher, Frank Gunn/The Canadian Press via AP
Да чего уж тут Тампа в разы сильнее Флориды и должна быть вместо Котов в финале.
Еще момент - Никита заявлял, что Пантеры просто не пройдут Бостон и всё. Поэтому - ему кажется, что Флорида сейчас в финал почти вышла, ведь такого не могло быть.
В первом раунде, пожалуй, только Виннипег проиграл без шансов. Может быть еще Минесота. Все остальные серии — сшибка равных соперников, в которой решают мелочи (про которые Никита пишет) и удача.
К слову сказать, единственный финал Флориды был ровно таким же - веселый первый раунд, потом два раунда на соплях с кучей овертаймов и чисто на Ванбисбруке. А в финале свип. Посмотрим, как будет в этот заход)
с предыдущими высеры
Подождите, а это разве не Верхэге сейчас в лидерах по очкам, набранным в равных составах в этом плей-офф? Он без травм лидеров не выходит в первой бригаде большинства, но все равно забил 42 гола в регулярке и в плей-офф идет около очка за игру.
Болельщики Флориды считают его даже более важным элементом, чем Райнхарт.
Никита, что будешь говорить если Вегас вынесет Флориду?
Или не дай Бог Каролина совершит чудо?))
Заметил, что Каролина относительно мало бросков наносит после перепасовок. Бросают в основном хоккеисты, которые оказываются с шайбой. Но факт остаётся фактом - ключи подобрать не могут. Бобровский превратился в стену.
Флорида из всех финалистов самая несбалансированная команда.
И в этом во многом её успехи.
Морис знает слабости своей команды и пытался нивелировать их, подстраиваясь под соперника, а когда начало получаться, не стал ничего менять.
Именно в гибкости и готовности играть от соперника, в этом их сила.
Каролина самая системная команда и гораздо сбалансированнее пантер, и поэтому Бриндамор слепо верит в свою систему и у него нет плана Б.
А Флорида может и засушить, может и в перестрелку поиграть.
Ну и главное тут думаю психология.
Команда прошла путь от раненого зверя, которому нечего терять, до расстояния одной руки от чашки.
И вообще, положа руку на сердце вряд-ли много людей вместе с автором месяц назад могли назвать Флориду самой сбалансированной командой, ну реально...
Прорвало и понесло так пантер что теперь бы кто нибудь остановил...
Тут дело в тренере и психологии прежде всего.
Даже в ситуации с Бобровским.
Играют без груза ответственности и теперь главное на финал также выйти без шапкозакидательских настроений, и все получится!