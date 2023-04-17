23 комментария

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«Тампа» vs «Торонто» – современная классика НХЛ. Исход серии сломает чью-то судьбу, но матчи все равно получаются огненными

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Два талантливых состава в режиме «двор на двор».

У «Тампы» и «Торонто» есть полторы тысячи причин сделать максимально скучным свой хоккей в первом раунде.

«Тампа» не нашла кем усилиться по ходу регулярки, а сейчас еще потеряла и двух из трех своих фундаментальных защитников – Чернака и Хедмана.

«Листья» – вообще на грани вымирания: еще одного вылета в первом раунде не переживут ни офис, ни этот состав, ни, похоже, тренерская скамейка.

По идее, мой канал с гифками после этих игр должен пополняться пассивными схемами – типа той, что «Кингс» выставляют против «Эдмонтона». И вроде бы даже кое-где во второй игре «Лифс» и «Лайтнинг» было видно эти чуть более осторожные построения в средней зоне, но страсть в серии никаким схемам, конечно, уже не остановить.

Первую игру «Тампа» начала с 3:0 в первом периоде. «Листья» начали камбэк, который локтем остановил их же нападающий Майкл Бантинг – локоть прилетел в голову защитнику Чернаку: железные 5+20, три матча дисквалификации и итоговые 3:7.

Скамейка у «Торонто» настолько длинна, что на вторую игру вместо Бантинга вышел вчерашний студент из NCAA Мэттью Найс.

Разумеется, этот матч уже ТМЛ начали со счета 3:0 в первом периоде. Попытку камбэка «Тампы» заглушили в зародыше – и довели до 7:2.

10:9 – а это только первые два матча.

«Я играл как дерьмо», – сказал после первой игры Илья Самсонов, русский вратарь «Мэйпл Лифс». После второй то же самое может сказать Василевский, но на месте вратарей я бы не тратил на это воздух. От них по-прежнему зависит очень многое, но сухой эта серия не будет – слишком уж заряжены полевые.

Лучшая иллюстрация уровня мастерства, который царит здесь – не Кучеров и не Мэттьюс, а броски Вильяма Нюландера. В первой игре он на паузе спрятался от Василевского за забором игроков и попал в дальний угол.

Сегодня ночью – неотразимый бросок над плечом, рядом с ухом Андрея. Неотразимый – в прямом смысле.

Совокупного мастерства в этой серии очень много, но оно – далеко не единственное блюдо на столе. Маккейб раздает злые и неприятные хиты направо и налево. Марун раздает просто подзатыльники. Перри провоцирует тычки в свою сторону и не отвечает на них, организуя удаления.

Жанно появился только во второй игре и провел на льду вряд ли больше 15 минут, но успел подраться с Шенном. Тот же Перри скинул перчатки после стычки с Холлом.

Еще раз напоминаю: сыграны всего два матча. Два матча в плей-офф – это ничто, все серии начинаются с третьего. Что нас ждет дальше?

Это невозможно предсказать. Все может закончиться за три следующие игры – в любую сторону. Все может затянуться на бесконечное количество периодов.

У обеих хватает слабостей, по которым можно бить. У обеих сторон полно сильных сторон, которыми можно проходиться по слабым.

У «Тампы» проблемы с составом в защите. У «Торонто» проблемы с составом троек. У «Листьев» нестабильный вратарь. В обеих командах есть лучшие плеймейкеры и забивалы лиги – в диапазоне от Марнера до Кучерова.

Прошлая встреча этих команд в первом раунде подарила лучшую серию плей-офф; в этом году, похоже, нас ждет еще кое-что покруче.

Похоже, архив лучших серий Кубка Стэнли ждет пополнение.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Марнер (Мэттьюс, Райлли)
2:0 – 12 Таварес (Райлли)
3:0 – 15 В. Нюландер (Мэттьюс, Райлли)
3:1 – 28 Коул (Пойнт, Стэмкос)
4:1 – 33 Таварес (В. Нюландер, Райлли)
5:1 – 35 Астон-Риз (Лафферти, Кемпф)
6:1 – 38 Марнер (Броди)
6:2 – 52 Перри (Марун, Бельмар)
7:2 – 55 Таварес (О′Райлли, Марнер)
Вратари: Самсонов 20/22 – Ан. Василевский 30/37.

Счет в серии: 1-1

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Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP; Gettyimages.ru/Claus Andersen/Getty Images/AFP

23 комментария

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Иван Павлов
Найс вышел и сыграл лучше Бантинга. И вообще Найса очень ценят во франшизе, скорее всего этот «вчерашний студент» как раз и заменит Бантинга в следующем сезоне. Поэтому я не совсем понимаю, как выход перспективного проспекта является показателем слабой скамейки. Если сравнить текущий состав Лифс в нападении и прошлогодний, то очевидно, что у нынешнего больше глубины.

А ещё я не понимаю, как исход серии может сломать судьбу Тампы. Два кубка у них никто не заберёт, весь костяк подписан на долгий срок (кроме Хэйгла). Это у Лифс решающий и судьбоносный момент.
+24
0
+24
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Melnikov1968
Сразу угадывается стиль Петухова. Два дня назад кричал все пропало для Торонто. Сегодня "двор на двор".
+12
-1
+11
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Фанат спорта01
Ответ krolik213
Победа над Тампой будет лишь первым шагом, впереди Рейнджерс, Каролина, Бостон. Поставлю не больше 1% на то, что Торонто пройдёт любую из команд выше. Так что речь о династии есть смысл заводить, начиная с финала, куда будет попасть невероятно трудно. Пожалуй, это один из самых конкурентных чемпионатов за всю историю НХЛ. Заглядывать так далеко за династией, это абсурд
причём тут династия и Торонто?
это у Тампы последний шанс стать династией.
+7
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Антон Якимцев
Стороны стороны стороны
+4
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leblad
Если Хедман и Чернак не сыграют в этой серии, то Тампа мимо.
+4
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Алексей Челюканов
Ответ Фанат спорта01
причём тут династия и Торонто? это у Тампы последний шанс стать династией.
Старческий голос старого болельщика Тампы: формальный критерий "Династии" - три Кубка Стэнли подряд, так что свой шанс стать династией Тампа упустила прошлым летом. Там есть определенные нюансы (например то, что количество выигранных серий в плей-офф подряд у Тампы больше, чем у большинства формальных династий, кроме двух), но тем не менее. Сугубо формальный критерий "Династии" - три подряд.
+2
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Венер Кучербаев
двор на двор - очень точное определение прошедшим двум матчам.
вообще, вся статья очень точная, хотя и необычно скупая, лаконичная, безэмоциональная. видно, что Никита замер в предвкушении, в ожидании. будет ещё много что сказать. но пока это как разведка боем, как первые пару раундов 12-раундового поединка профессиональных боксёров.
+2
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Алексей Челюканов
Ответ Max Bochkov
Так уже, вроде, придумали новый формальный критерий - три кубка за четыре сезона. Во всяком случае, в прошлом году это многие обсуждали...
Нет. Есть "неформальные" критерии. "три за четыре", "четыре за пять" и т.п., чтобы подтянуть к "династии" тот же Эдмонтон Гретцки-Мессье (у них пять за семь лет, два, пауза, ещё два, пауза и ещё один). Но формальный критерий - как был "три подряд" так, по сути и остается.
Вот тут вопрос "династийности" Тампы достаточно подробно разбирался https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lightninghockey/3055996.html
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Алексей Челюканов
Ответ Max Bochkov
Поэтому победа в нынешнем розыгрыше вполне может дать Гэри Беттмэну право официально объявить "Тампу" династией. Осталось победить в 15 играх и подбросить эту идею в офис НХЛ...)
я буду согласен на 15 побед и без официального титула династии.
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Алексей Челюканов
Ответ Max Bochkov
Да, спасибо, я подписан на Ваш блог и читал этот пост. Даже помню, что там сказано относительно "условно формального титула «Династии», для обладания которым требуется три Кубка Стэнли подряд. Правда «формальность» этого титула всё же является неформальной. Нигде это не прописано."
в любом случае, по состоянию на сегодняшний день у Тампы только 2 КС подряд + проигранный Финал.
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ABarca777
Ответ krolik213
Победа над Тампой будет лишь первым шагом, впереди Рейнджерс, Каролина, Бостон. Поставлю не больше 1% на то, что Торонто пройдёт любую из команд выше. Так что речь о династии есть смысл заводить, начиная с финала, куда будет попасть невероятно трудно. Пожалуй, это один из самых конкурентных чемпионатов за всю историю НХЛ. Заглядывать так далеко за династией, это абсурд
Каролина вообще ни о чем сейчас.
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Max Bochkov
Ответ Алексей Челюканов
в любом случае, по состоянию на сегодняшний день у Тампы только 2 КС подряд + проигранный Финал.
Поэтому победа в нынешнем розыгрыше вполне может дать Гэри Беттмэну право официально объявить "Тампу" династией. Осталось победить в 15 играх и подбросить эту идею в офис НХЛ...)
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Алексей Челюканов
Ответ Bardownski
Формального критерия династии не существует - это нигде не прописано и не утверждено. В НХЛ среди журналистов и тренеров принято считать 3 за 5 за династию, лига слишком паритетная для 3-х кубков подряд. То есть последняя династия - Чикаго.
Зал хоккейной славы с вами не согласен и последней династией обозначает Эдмонтон (5 за 7) https://www.hhof.com/hockeypedia/nhldynasties.html
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Bardownski
Ответ Алексей Челюканов
Нет. Есть "неформальные" критерии. "три за четыре", "четыре за пять" и т.п., чтобы подтянуть к "династии" тот же Эдмонтон Гретцки-Мессье (у них пять за семь лет, два, пауза, ещё два, пауза и ещё один). Но формальный критерий - как был "три подряд" так, по сути и остается. Вот тут вопрос "династийности" Тампы достаточно подробно разбирался https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lightninghockey/3055996.html
Формального критерия династии не существует - это нигде не прописано и не утверждено. В НХЛ среди журналистов и тренеров принято считать 3 за 5 за династию, лига слишком паритетная для 3-х кубков подряд. То есть последняя династия - Чикаго.
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Max Bochkov
Ответ Алексей Челюканов
Нет. Есть "неформальные" критерии. "три за четыре", "четыре за пять" и т.п., чтобы подтянуть к "династии" тот же Эдмонтон Гретцки-Мессье (у них пять за семь лет, два, пауза, ещё два, пауза и ещё один). Но формальный критерий - как был "три подряд" так, по сути и остается. Вот тут вопрос "династийности" Тампы достаточно подробно разбирался https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lightninghockey/3055996.html
Да, спасибо, я подписан на Ваш блог и читал этот пост. Даже помню, что там сказано относительно "условно формального титула «Династии», для обладания которым требуется три Кубка Стэнли подряд. Правда «формальность» этого титула всё же является неформальной. Нигде это не прописано."
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Max Bochkov
Ответ Алексей Челюканов
Старческий голос старого болельщика Тампы: формальный критерий "Династии" - три Кубка Стэнли подряд, так что свой шанс стать династией Тампа упустила прошлым летом. Там есть определенные нюансы (например то, что количество выигранных серий в плей-офф подряд у Тампы больше, чем у большинства формальных династий, кроме двух), но тем не менее. Сугубо формальный критерий "Династии" - три подряд.
Так уже, вроде, придумали новый формальный критерий - три кубка за четыре сезона. Во всяком случае, в прошлом году это многие обсуждали...
0
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krolik213
Ответ Фанат спорта01
это последний шанс стать династией.
Победа над Тампой будет лишь первым шагом, впереди Рейнджерс, Каролина, Бостон. Поставлю не больше 1% на то, что Торонто пройдёт любую из команд выше. Так что речь о династии есть смысл заводить, начиная с финала, куда будет попасть невероятно трудно. Пожалуй, это один из самых конкурентных чемпионатов за всю историю НХЛ. Заглядывать так далеко за династией, это абсурд
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Контрольный выстрел
Прочел только заголовок, сразу понял чье творение)
Вполне возможно после вылета тампонов как раз у Никитки будет слом 😄
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-1
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Павел Бердышев
Очень ждал после первого матча простыни от Никиты про лучшую команду всех времён, про династию. Жаль, что перерыв между матчами такой короткий, что все его наработки отправились в утиль.
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Александр Иванов
Думаю кто первый выиграет две игры подряд, тот и серию выиграет.
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komrad.loxanckin
Так без защиты ( травмы и специализация ведущих топ-4 защитников) обе команды играют в нападение. Обычно, в таких случаях, начинается стрельба, где, с учётом уровня людей в нападении, вратари решают меньше, чем обычно. Если Никита ( автор материала) и правда выступал, он должен это знать
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Белый офицер
Как то слабенько написано ((
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