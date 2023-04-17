23 комментария

Два талантливых состава в режиме «двор на двор».

У «Тампы» и «Торонто» есть полторы тысячи причин сделать максимально скучным свой хоккей в первом раунде.

«Тампа» не нашла кем усилиться по ходу регулярки, а сейчас еще потеряла и двух из трех своих фундаментальных защитников – Чернака и Хедмана.

«Листья» – вообще на грани вымирания: еще одного вылета в первом раунде не переживут ни офис, ни этот состав, ни, похоже, тренерская скамейка.

По идее, мой канал с гифками после этих игр должен пополняться пассивными схемами – типа той, что «Кингс» выставляют против «Эдмонтона». И вроде бы даже кое-где во второй игре «Лифс» и «Лайтнинг» было видно эти чуть более осторожные построения в средней зоне, но страсть в серии никаким схемам, конечно, уже не остановить.

Первую игру «Тампа» начала с 3:0 в первом периоде. «Листья» начали камбэк, который локтем остановил их же нападающий Майкл Бантинг – локоть прилетел в голову защитнику Чернаку: железные 5+20, три матча дисквалификации и итоговые 3:7.

Скамейка у «Торонто» настолько длинна, что на вторую игру вместо Бантинга вышел вчерашний студент из NCAA Мэттью Найс.

Разумеется, этот матч уже ТМЛ начали со счета 3:0 в первом периоде. Попытку камбэка «Тампы» заглушили в зародыше – и довели до 7:2.

10:9 – а это только первые два матча.

«Я играл как дерьмо», – сказал после первой игры Илья Самсонов, русский вратарь «Мэйпл Лифс». После второй то же самое может сказать Василевский, но на месте вратарей я бы не тратил на это воздух. От них по-прежнему зависит очень многое, но сухой эта серия не будет – слишком уж заряжены полевые.

Лучшая иллюстрация уровня мастерства, который царит здесь – не Кучеров и не Мэттьюс, а броски Вильяма Нюландера. В первой игре он на паузе спрятался от Василевского за забором игроков и попал в дальний угол.

Сегодня ночью – неотразимый бросок над плечом, рядом с ухом Андрея. Неотразимый – в прямом смысле.

Совокупного мастерства в этой серии очень много, но оно – далеко не единственное блюдо на столе. Маккейб раздает злые и неприятные хиты направо и налево. Марун раздает просто подзатыльники. Перри провоцирует тычки в свою сторону и не отвечает на них, организуя удаления.

Жанно появился только во второй игре и провел на льду вряд ли больше 15 минут, но успел подраться с Шенном. Тот же Перри скинул перчатки после стычки с Холлом.

Еще раз напоминаю: сыграны всего два матча. Два матча в плей-офф – это ничто, все серии начинаются с третьего. Что нас ждет дальше?

Это невозможно предсказать. Все может закончиться за три следующие игры – в любую сторону. Все может затянуться на бесконечное количество периодов.

У обеих хватает слабостей, по которым можно бить. У обеих сторон полно сильных сторон, которыми можно проходиться по слабым.

У «Тампы» проблемы с составом в защите. У «Торонто» проблемы с составом троек. У «Листьев» нестабильный вратарь. В обеих командах есть лучшие плеймейкеры и забивалы лиги – в диапазоне от Марнера до Кучерова.

Прошлая встреча этих команд в первом раунде подарила лучшую серию плей-офф; в этом году, похоже, нас ждет еще кое-что покруче.

Похоже, архив лучших серий Кубка Стэнли ждет пополнение.

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP; Gettyimages.ru/Claus Andersen/Getty Images/AFP