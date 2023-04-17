23 комментария

«Тампа» vs «Торонто» – современная классика НХЛ. Исход серии сломает чью-то судьбу, но матчи все равно получаются огненными
Два талантливых состава в режиме «двор на двор».
У «Тампы» и «Торонто» есть полторы тысячи причин сделать максимально скучным свой хоккей в первом раунде.
«Тампа» не нашла кем усилиться по ходу регулярки, а сейчас еще потеряла и двух из трех своих фундаментальных защитников – Чернака и Хедмана.
«Листья» – вообще на грани вымирания: еще одного вылета в первом раунде не переживут ни офис, ни этот состав, ни, похоже, тренерская скамейка.
По идее, мой канал с гифками после этих игр должен пополняться пассивными схемами – типа той, что «Кингс» выставляют против «Эдмонтона». И вроде бы даже кое-где во второй игре «Лифс» и «Лайтнинг» было видно эти чуть более осторожные построения в средней зоне, но страсть в серии никаким схемам, конечно, уже не остановить.
Первую игру «Тампа» начала с 3:0 в первом периоде. «Листья» начали камбэк, который локтем остановил их же нападающий Майкл Бантинг – локоть прилетел в голову защитнику Чернаку: железные 5+20, три матча дисквалификации и итоговые 3:7.
Скамейка у «Торонто» настолько длинна, что на вторую игру вместо Бантинга вышел вчерашний студент из NCAA Мэттью Найс.
Разумеется, этот матч уже ТМЛ начали со счета 3:0 в первом периоде. Попытку камбэка «Тампы» заглушили в зародыше – и довели до 7:2.
10:9 – а это только первые два матча.
«Я играл как дерьмо», – сказал после первой игры Илья Самсонов, русский вратарь «Мэйпл Лифс». После второй то же самое может сказать Василевский, но на месте вратарей я бы не тратил на это воздух. От них по-прежнему зависит очень многое, но сухой эта серия не будет – слишком уж заряжены полевые.
Лучшая иллюстрация уровня мастерства, который царит здесь – не Кучеров и не Мэттьюс, а броски Вильяма Нюландера. В первой игре он на паузе спрятался от Василевского за забором игроков и попал в дальний угол.
Сегодня ночью – неотразимый бросок над плечом, рядом с ухом Андрея. Неотразимый – в прямом смысле.
Совокупного мастерства в этой серии очень много, но оно – далеко не единственное блюдо на столе. Маккейб раздает злые и неприятные хиты направо и налево. Марун раздает просто подзатыльники. Перри провоцирует тычки в свою сторону и не отвечает на них, организуя удаления.
Жанно появился только во второй игре и провел на льду вряд ли больше 15 минут, но успел подраться с Шенном. Тот же Перри скинул перчатки после стычки с Холлом.
Еще раз напоминаю: сыграны всего два матча. Два матча в плей-офф – это ничто, все серии начинаются с третьего. Что нас ждет дальше?
Это невозможно предсказать. Все может закончиться за три следующие игры – в любую сторону. Все может затянуться на бесконечное количество периодов.
У обеих хватает слабостей, по которым можно бить. У обеих сторон полно сильных сторон, которыми можно проходиться по слабым.
У «Тампы» проблемы с составом в защите. У «Торонто» проблемы с составом троек. У «Листьев» нестабильный вратарь. В обеих командах есть лучшие плеймейкеры и забивалы лиги – в диапазоне от Марнера до Кучерова.
Прошлая встреча этих команд в первом раунде подарила лучшую серию плей-офф; в этом году, похоже, нас ждет еще кое-что покруче.
Похоже, архив лучших серий Кубка Стэнли ждет пополнение.
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- 1:0 – 1 Марнер (Мэттьюс, Райлли)
- 2:0 – 12 Таварес (Райлли)
- 3:0 – 15 В. Нюландер (Мэттьюс, Райлли)
- 3:1 – 28 Коул (Пойнт, Стэмкос)
- 4:1 – 33 Таварес (В. Нюландер, Райлли)
- 5:1 – 35 Астон-Риз (Лафферти, Кемпф)
- 6:1 – 38 Марнер (Броди)
- 6:2 – 52 Перри (Марун, Бельмар)
- 7:2 – 55 Таварес (О′Райлли, Марнер)
- Вратари: Самсонов 20/22 – Ан. Василевский 30/37.
Счет в серии: 1-1
Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова
Василевский пропустил 7 от «Торонто», Маккиннону не везет, но «Колорадо» выкарабкался
«Рейнджерс» уничтожают «Нью-Джерси» одной схемой в большинстве. Причем забивают не Кэйн и не Панарин
Кто играет в городе с Капитолием? А кто – у пляжа? Угадайте клубы НХЛ по городам
Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP; Gettyimages.ru/Claus Andersen/Getty Images/AFP
А ещё я не понимаю, как исход серии может сломать судьбу Тампы. Два кубка у них никто не заберёт, весь костяк подписан на долгий срок (кроме Хэйгла). Это у Лифс решающий и судьбоносный момент.
это у Тампы последний шанс стать династией.
вообще, вся статья очень точная, хотя и необычно скупая, лаконичная, безэмоциональная. видно, что Никита замер в предвкушении, в ожидании. будет ещё много что сказать. но пока это как разведка боем, как первые пару раундов 12-раундового поединка профессиональных боксёров.
Вот тут вопрос "династийности" Тампы достаточно подробно разбирался https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lightninghockey/3055996.html
Вполне возможно после вылета тампонов как раз у Никитки будет слом 😄