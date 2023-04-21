22 комментария

Крайдер лучший на подставлениях.

У тотального преимущества «Рейнджерс» над «дьяволами» в первых двух играх серии (общий счет – 10:2) во многом психологическое происхождение – есть ощущение, что более опытная команда (этот состав «Нью-Йорка» трижды играл в плей-офф и очень мощно – в прошлом году), которая на дедлайне укрепилась очень матерыми волками (Тарасенко и Кэйн брали свои кубки, а Патрик – и не один), развлекается против совсем молодой.

Но есть и кое-что более прозаическое.

В этих двух матчах 4 шайбы у Криса Крайдера, капитана «Рейнджерс». Он не то чтобы разрывает в смысле содержания: все его голы – результат работы одной и той же схемы в большинстве.

Которая эпизодами работала и в прошлом плей-офф, но на новый уровень эффективности вышла после серии перестановок по сезону и на дедлайне.

Ниже – несколько пунктов о том, что это за схема, почему она так эффективна и найдут ли «Рейнджерс» чем еще удивлять в большинстве; а больше Кубка Стэнли-2023 – в моем походном рюкзаке.

Предыстория: как пушка Зибанежада тащила «Рейнджерс» в финал конференции

У прошлогоднего забега команды много героев, но решающий вклад по голам принесла первая спецбригада – страшная лаконичностью своих приемов, качеством и эффективностью их исполнения.

Ядром этой бригады были три праворуких игрока – Артемий Панарин играл справа как распасовщик, Адам Фокс на синей линии как распасовщик и Мика Зибанежад слева играл такую неумолимую пушку.

Эта бригада сделала разницу в серии с «Каролиной» и очень напрягла «Тампу» с Василевским на старте финала Востока.

Вот за счет какого приема: Зибанежад слева заряжался под бросок, а Панарин талантливо, как умеет, прятал пас на него за какими-то другими намерениями – ну или играл через Фокса.

Бросок в касание, который следовал после этой передачи, внушал благоговение.

Этот способ реализации позволил команде задрать процент успешных попыток до 32,1% - лучше в плей-офф-2022 были только чемпионы и только на 0,7%.

В плей-офф-2023 «Рейнджерс» (ну, вы слышали) выбрались немного в другом составе и с новыми приемами в большинстве.

В чем суть перемен: прежняя схема с выводом Зибы на щелчок забуксовала еще в начале регулярки, большинство начали лопатить. А потом Нью-Йорк атаковала небольшая группа хокКэйных пришельцев-мастеров большинства и их надо было как-то в эту группу интегрировать – иначе зачем вообще Кэйна и Тарасенко брать, если не ставить в большинство?

Судя по сухой статистике регулярки, появление Володи и Патрика в этой линии неплохо так помогло: на длинном отрезке с начала до 3 марта «рейнджеры» были 12-ми с жалкими 22,6%.

С 3 марта до конца регулярного чемпионата они реализовали 29,1% попыток – это третий результат в НХЛ.

Вот с какими изменениями в структуре первая спецбригада «Рейнджерс» зашла в плей-офф-2023.

Больше нет очевидных решений

На самом деле, история перестановок в этой бригаде – небольшая производственная драма.

Адам Фокс, как защитник, остался на своем месте, то есть на вершине.

Очевидно, что в первой спецбригаде должен был появиться или Кэйн, или Тарасенко – и кто бы ни появился, закрыл бы за собой правый край, потому что на других позициях сильно теряет в эффективности.

Сейчас решение «Рейнджерс» – Кэйн, и он действительно по умолчанию располагается справа.

Соответственно, Панарину остается только левый край – он может бросить, он распасовщик, и прятать его за воротами или тем более на пятаке (с его длинной клюшкой) было бы странно.

Так что Панарин – слева. Соответственно, слева больше нет угрозы Зибанежада. Шведа спустили ближе к воротам и у него теперь плавающая, неопределенная роль. По идее он играет бампера (по-русски – на дальнем пятаке) и может бросать в касание с паса Кэйна, но там у него слишком мало пространства для этого; такой прием пока в плей-офф не проходит.

Бригада приросла талантом и качеством владения, но немного потеряла в вариантах завершения. Панарин и Кэйн по краям – это огромное количество ложных замахов, хитрые передачи и уставшие защитники соперника, но откуда должен идти бросок – непонятно.

Собственно, броски пока и не особо идут, даже после очень удачных розыгрышей.

И тут в дело вступил еще один вариант розыгрыша и пятый игрок спецбригады.

Как Крайдер меняет игру

Первые несколько розыгрышей большинства в серии с «Девилс» показали, что у «Рейнджерс» намечаются проблемы в большинстве (не хватает вариантов с бросками в касание, с Кэйном и Панариным стало слишком много творчества и сложности).

Но выручил Крайдер. В стандартном положении он играет за воротами, но когда шайба уходит на вершину к Фоксу или когда ближе к синей линии смещается кто-то из нападающих, он встает справа и/или чуть впереди вратаря, чтобы очень дерзко играть на подставлении: шайба резко идет Крису в крюк и он почти без движения переправляет ее себе за спину.

Читать такое – очень тяжело, получается быстро и эффективно.

Поэтому, упершись в нехватку бросковых вариантов, «Рейнджерс» используют этот: бросаешь в Крайдера с синей линии, тот разберется.

В первой игре это дважды филигранно сделал Фокс.

Во второй, снова дважды, не менее филигранно – Патрик Кэйн.

Два матча, 4 шайбы в большинстве, 40% реализации и 2-0 в серии.

Думаю, даже на дистанции первого раунда это однообразие себя исчерпает, и «Рейнджерс» придется искать что-то еще – но ровно за этим они и набирали такой звездный состав, правда же?

Счет в серии: 0-2

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett/Getty Images/AFP; East News/AP Photo/Seth Wenig