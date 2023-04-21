22 комментария

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«Рейнджерс» уничтожают «Нью-Джерси» одной схемой в большинстве. Причем забивают не Кэйн и не Панарин

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Артемий Панарин Артемий Панарин
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Крис Крайдер Крис Крайдер
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Патрик Кэйн Патрик Кэйн
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Хоккей Хоккей

Крайдер лучший на подставлениях.

У тотального преимущества «Рейнджерс» над «дьяволами» в первых двух играх серии (общий счет – 10:2) во многом психологическое происхождение – есть ощущение, что более опытная команда (этот состав «Нью-Йорка» трижды играл в плей-офф и очень мощно – в прошлом году), которая на дедлайне укрепилась очень матерыми волками (Тарасенко и Кэйн брали свои кубки, а Патрик – и не один), развлекается против совсем молодой.

Но есть и кое-что более прозаическое. 

В этих двух матчах 4 шайбы у Криса Крайдера, капитана «Рейнджерс». Он не то чтобы разрывает в смысле содержания: все его голы – результат работы одной и той же схемы в большинстве. 

Которая эпизодами работала и в прошлом плей-офф, но на новый уровень эффективности вышла после серии перестановок по сезону и на дедлайне.

Ниже – несколько пунктов о том, что это за схема, почему она так эффективна и найдут ли «Рейнджерс» чем еще удивлять в большинстве; а больше Кубка Стэнли-2023 – в моем походном рюкзаке.

Предыстория: как пушка Зибанежада тащила «Рейнджерс» в финал конференции

У прошлогоднего забега команды много героев, но решающий вклад по голам принесла первая спецбригада – страшная лаконичностью своих приемов, качеством и эффективностью их исполнения. 

Ядром этой бригады были три праворуких игрока – Артемий Панарин играл справа как распасовщик, Адам Фокс на синей линии как распасовщик и Мика Зибанежад слева играл такую неумолимую пушку.

Эта бригада сделала разницу в серии с «Каролиной» и очень напрягла «Тампу» с Василевским на старте финала Востока.

Вот за счет какого приема: Зибанежад слева заряжался под бросок, а Панарин талантливо, как умеет, прятал пас на него за какими-то другими намерениями – ну или играл через Фокса.

Бросок в касание, который следовал после этой передачи, внушал благоговение.

Этот способ реализации позволил команде задрать процент успешных попыток до 32,1% - лучше в плей-офф-2022 были только чемпионы и только на 0,7%.

В плей-офф-2023 «Рейнджерс» (ну, вы слышали) выбрались немного в другом составе и с новыми приемами в большинстве.

В чем суть перемен: прежняя схема с выводом Зибы на щелчок забуксовала еще в начале регулярки, большинство начали лопатить. А потом Нью-Йорк атаковала небольшая группа хокКэйных пришельцев-мастеров большинства и их надо было как-то в эту группу интегрировать – иначе зачем вообще Кэйна и Тарасенко брать, если не ставить в большинство?

Судя по сухой статистике регулярки, появление Володи и Патрика в этой линии неплохо так помогло: на длинном отрезке с начала до 3 марта «рейнджеры» были 12-ми с жалкими 22,6%.

С 3 марта до конца регулярного чемпионата они реализовали 29,1% попыток – это третий результат в НХЛ. 

Вот с какими изменениями в структуре первая спецбригада «Рейнджерс» зашла в плей-офф-2023.

Больше нет очевидных решений

На самом деле, история перестановок в этой бригаде – небольшая производственная драма. 

Адам Фокс, как защитник, остался на своем месте, то есть на вершине. 

Очевидно, что в первой спецбригаде должен был появиться или Кэйн, или Тарасенко – и кто бы ни появился, закрыл бы за собой правый край, потому что на других позициях сильно теряет в эффективности. 

Сейчас решение «Рейнджерс» – Кэйн, и он действительно по умолчанию располагается справа.

Соответственно, Панарину остается только левый край – он может бросить, он распасовщик, и прятать его за воротами или тем более на пятаке (с его длинной клюшкой) было бы странно. 

Так что Панарин – слева. Соответственно, слева больше нет угрозы Зибанежада. Шведа спустили ближе к воротам и у него теперь плавающая, неопределенная роль. По идее он играет бампера (по-русски – на дальнем пятаке) и может бросать в касание с паса Кэйна, но там у него слишком мало пространства для этого; такой прием пока в плей-офф не проходит.

Бригада приросла талантом и качеством владения, но немного потеряла в вариантах завершения. Панарин и Кэйн по краям – это огромное количество ложных замахов, хитрые передачи и уставшие защитники соперника, но откуда должен идти бросок – непонятно.

Собственно, броски пока и не особо идут, даже после очень удачных розыгрышей. 

И тут в дело вступил еще один вариант розыгрыша и пятый игрок спецбригады.

Как Крайдер меняет игру

Первые несколько розыгрышей большинства в серии с «Девилс» показали, что у «Рейнджерс» намечаются проблемы в большинстве (не хватает вариантов с бросками в касание, с Кэйном и Панариным стало слишком много творчества и сложности). 

Но выручил Крайдер. В стандартном положении он играет за воротами, но когда шайба уходит на вершину к Фоксу или когда ближе к синей линии смещается кто-то из нападающих, он встает справа и/или чуть впереди вратаря, чтобы очень дерзко играть на подставлении: шайба резко идет Крису в крюк и он почти без движения переправляет ее себе за спину. 

Читать такое – очень тяжело, получается быстро и эффективно.

Поэтому, упершись в нехватку бросковых вариантов, «Рейнджерс» используют этот: бросаешь в Крайдера с синей линии, тот разберется.

В первой игре это дважды филигранно сделал Фокс.

Во второй, снова дважды, не менее филигранно – Патрик Кэйн.

Два матча, 4 шайбы в большинстве, 40% реализации и 2-0 в серии. 

Думаю, даже на дистанции первого раунда это однообразие себя исчерпает, и «Рейнджерс» придется искать что-то еще – но ровно за этим они и набирали такой звездный состав, правда же?

Нью-Джерси – Рейнджерс 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Дата проведения
21 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Хаула (Палат, Маклауд)
1:1 – 25 Тарасенко (Линдгрен, Фокс)
1:2 – 29 Крайдер (Зибанежад, Кэйн)
1:3 – 36 Крайдер (Фокс, Кэйн)
1:4 – 46 Кэйн ()
1:5 – 53 Какко (Миккола, Хитил)
Вратари: Ванечек 25/30 – Шестеркин 22/23.

Счет в серии: 0-2

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Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett/Getty Images/AFP; East News/AP Photo/Seth Wenig

22 комментария

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стивен хоккеинг
Труба такой: ну да ну да, пошел я нахер😭
+42
0
+42
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Art Ebosh
Ответ стивен хоккеинг
Труба такой: ну да ну да, пошел я нахер😭
«Крайдер - капитан» ну это высшая степень аналитики, конечно!
+26
0
+26
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Aviator92
Ты: - Ладно, сегодня пятница, погодка шепчет, настроение классное. Не буду докапываться до Петухова!
Петухов: - капитан Рейнджерс Крис Крайдер...
Ты: - Да твою ж мать...
+20
0
+20
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Rudenzik
Жаль, что Трубу лишили капитанской нашивки, правда только в статье
+15
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jindos
А когда Крайдер успел стать капитаном Рейнджерс?
+7
0
+7
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inecro
Так-то у Крайдера в прошлом сезоне было 52 гола и почти все при подставлении с пятака, Аналитика
+5
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Дмитрий Вагнер
Ответ Белый офицер
Панарин вообще пока что в рюкзаку катается. Впрочем в плей-офф он никогда не феерил. Фокс, Кейн, Крайдер и Тарас пока что лучшие. Ну и 6 само собой.
Панарин с Тарасенко очень здорово играли во втором звене в первых двух матчах, опасных моментов сделали немало, я бы даже назвал пока 2-е звено лучшим по игре 5 на 5, просто в большинстве пока очки набирают другие и кажется, что Панарин отдыхает, а на самом деле он очень хорошо начал этот ПО
+5
0
+5
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Andy93
Изначально почему то не было сомнений, что Рейнджерс в школу сводят дьволят, не смотря на все диферамбы им за регулярку
+4
0
+4
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Fart1988 Анодин
Ответ Aviator92
Ты: - Ладно, сегодня пятница, погодка шепчет, настроение классное. Не буду докапываться до Петухова! Петухов: - капитан Рейнджерс Крис Крайдер... Ты: - Да твою ж мать...
Петухов - капитан Рейнджерс!
+3
0
+3
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kolt.
Ответ jindos
А когда Крайдер успел стать капитаном Рейнджерс?
никогда. Кэп - Труба
+3
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Rustam Gilmutdinov
Ответ Дмитрий Вагнер
Панарин с Тарасенко очень здорово играли во втором звене в первых двух матчах, опасных моментов сделали немало, я бы даже назвал пока 2-е звено лучшим по игре 5 на 5, просто в большинстве пока очки набирают другие и кажется, что Панарин отдыхает, а на самом деле он очень хорошо начал этот ПО
Согласен. Плюс у Панары и Тараса не такой уж элитный центр звена - Трочек. Мне кажется, даже с Хытилом было бы интереснее
+3
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Марат Мусин
А что особенного с Панаринской длиной клюшки?
+2
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Сергей Орлов
Крайдер, конечно, прекрасный игрок, но капитан команды всё-таки Троуба.
+2
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Nissan 0123
Фокс, конечно, большой мастер. один из лучших защей в лиге
+2
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Pavol Demitra
Ренжеры сделали просто супер усиление перед плоф. Тарасенко и Кейн это опыт мастерство и они главное супер мотивированы, особенно Тарасенко. Вообще у них есть все чтобы взять чашку. Супер нападение, на 4+ защита и отличный вратарь, а так же отличный сплав молодости и опыта. В следующем сезоне боюсь так не получится уже.
+2
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Тюменский медвежонок
я лишь напомню что Нью-Джерси заняли второе место в Конференции в регулярке и теперь вот так позорятся в первом же раунде плей офф...
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Саша (Тольятти)
Ответ Art Ebosh
«Крайдер - капитан» ну это высшая степень аналитики, конечно!
Когда сразу это прочитал, думаю, а статью точно стоит читать, а то может аналитика за прошлый сезон 😂
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Марк Марк
Мож Панару к Тарасу во 2ую бригаду, а Зибу вернуть на свое место, чтоб шмалял… У Кейна с Фоксом тогда вариативности прибавицца- хош Зибу выводи, хош Крайдсу под подставление.. А Панара 2ую бригаду прокачает.. Впрочем это так с дивана видится..)
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Rikishi
Ответ Andy93
Изначально почему то не было сомнений, что Рейнджерс в школу сводят дьволят, не смотря на все диферамбы им за регулярку
дак справедливые дифирамбы, и в этой серии видно что Хьюз, Хишир и Ко - замечательные игроки, очень скоро станут звездами всей лиги.

Я вспоминаю один матч, когда Дацюк брутально отобрал шайбу за воротами у перспективного новичка по имени Роман Йоси, и то ли сам забил, то ли отдал голевой пас. Дацюк с тех пор закончил карьеру, а обыгранный Йоси через некоторое время попал в олл стары и получил Норриса. Вот тут будет то же самое.
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Andy93
Ответ Rikishi
дак справедливые дифирамбы, и в этой серии видно что Хьюз, Хишир и Ко - замечательные игроки, очень скоро станут звездами всей лиги. Я вспоминаю один матч, когда Дацюк брутально отобрал шайбу за воротами у перспективного новичка по имени Роман Йоси, и то ли сам забил, то ли отдал голевой пас. Дацюк с тех пор закончил карьеру, а обыгранный Йоси через некоторое время попал в олл стары и получил Норриса. Вот тут будет то же самое.
Но Нэшвилл так и не стал уверенным многолетним контендером, так команда 1-го, 2-го раунда. Хотя ростеры периодически были крутые: и вратари с везинами, и защи с норисами. А у НДД Хьюз супертоп, а остальные... ну регулярочку побегать ок, но в ПО их будут сметать и через год и через два всякие деды из Тамп и Бостонов.
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Белый офицер
Никита, ты не тем занимаешься. От тебя все ждут совсем другую статью.
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