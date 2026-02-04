  • Спортс
КХЛ. «Локомотив» победил «Спартак», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Сибирь» проиграла «Нефтехимику», «Амур» уступил «Торпедо»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Амур» уступил «Торпедо» (1:2), «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» (2:5), «Трактор» обыграл «Ак Барс» (4:0), «Локомотив» победил «Спартак» (3:1).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Ответ Анатолий С
Удачи Трактор!
вперёд родной...мы за тебя стоим горой...
Прямо звездный час Гатиятуллина, челябинские телевизионщики показывают его больше, чем саму игру).
Может, просто родственник какой Анвара в ТВ-бригаде
Трактор молодцы ребята хорошая победа. Всех болельщиков Трактора с победой.
Трактор с Победой!!! Молодцы!!!
Про Ак барс нечего сказать.., Трактор заслуженно победил.
Трактор с Победой! Мыло сегодня в огне! С сухарем) Ну и Ролика с дублем! Главное не расслабляться
Мыльникова с сухарем
Спортс, ау. Металлург Динамо Минск играли 31.01.2026
Ответ Денис Дьяченко
Спортс, ау. Металлург Динамо Минск играли 31.01.2026
Это они так анонсировали игру Локомотив-Спартак. Перепутали маленько))
Ответ sashka55@me.com
Это они так анонсировали игру Локомотив-Спартак. Перепутали маленько))
как бы не спойлер получился
Нефтехимик просто смёл Сибирь
