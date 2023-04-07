62 комментария

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Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

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Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Хоккей Хоккей

Молодежи лучше в опытных руках.

Вы уже в курсе: ФХР анонсировала тур команды «Россия 25» по городам страны с матчами против сборной Беларуси (а еще против Казахстана, но в Астане).

«Россия 25» – это продолжение прошлогоднего проекта сборной U25. Ее федерация запустила с одобрения министерства спорта – видимо, чтобы давать дополнительную практику молодым игрокам, уже переросшим молодежку.

Россия-25 даже планировала сыграть на Кубке Первого канала-2023 – но в последний момент в федерации дали по тормозам, чтобы, не дай бог, не сделать турнир интересным.

Весной-2023 из названия сборной изъяли буковку «U», объяснили, что 25 – это условный средний возраст сборной, и главным тренером назначили Романа Ротенберга.

И да, расширенный состав этой команды почти наполовину (22 из 49) состоит из игроков СКА. 

«Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков, – это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА», – объяснил Владислав Третьяк.

«Кандидатуру Романа Ротенберга поддержали все члены тренерского совета, без исключения. Я считаю, что это оптимальный и вполне логичный вариант. Роман руководил питерским СКА, костяк которого как раз и составляют игроки этого возраста», – Борис Майоров.

«Он молодец, потому что человек с такой фамилией мог бы заниматься совсем другими, вообще не хоккейными делами», – Дмитрий Губерниев.

Справедливости ради, весь наш хоккей мог бы заниматься другими делами. Идет середина апреля, а в КХЛ играют только две команды. В мае матчей не будет вообще. Гораздо, гораздо лучше запуска «России 25» стало бы расширение сезона до конца июня, и в том же Челябинске, который примет два матча тура, лучше наслаждались бы играми любимого «Трактора».

Идея с «Россией 25» выглядит какой-то околохоккейной политической игрой (почему 25, если нет ограничения по возрасту? Почему не просто «сборная России», раз в нее все равно берут всех лучших? Почему не СКА, если тренер Ротенберг и 22 игрока из Санкт-Петербурга?), но в нашей исковерканной реальности, в которой проблему надоевшего всем финала Запада решают изменением структуры чемпионата (а не реальным потолком зарплат), организация майского хоккея – это не так уж и плохо.

Это микрошаг в сторону отказа от бессмысленного членства в ИИХФ, расширения и усиления своего чемпионата.

И я понимаю, что, скорее всего, Роман был локомотивом этой идеи.

Но я так же кристально четко понимаю, что тренером такой сборной России должен быть не он – а Игорь Ларионов. Особенно после того сезона, который мы увидели в исполнении его «Торпедо».

Вот небольшая серия фактов.

После поражения от ЦСКА в финале Запада главный тренер СКА упомянул средний возраст своей команды – так вот «Торпедо» моложе на 2 года. 

Борис Майоров сказал, что Ротенберг открывает игроков – но в плей-офф он как раз закрыл Никиту Гусева. Из открытий у СКА только Александр Никишин и Марат Хайруллин – парни, раскрывшиеся в «Спартаке» и «Нефтехимике». 

«Торпедо»-2023 подарило нам целую группу игроков, которых вчера мы не знали вообще – Богдан Конюшков, Максим Федотов, Сергей Гончарук, Василий Атанасов. В Нижнем перезапустились Коваленко и Кручинин. 

Я не очень люблю такие мелкие придирки, но глобально, думаю, ни у кого нет сомнений: в смысле помощи и развития игроков Ларионов и Ротенберг – это две разные вселенные. Не замечать эту разницу можно, только если давно потерял живой интерес к хоккею.

То же самое касается и направления в игре. Роман говорит, что вернет с этой сборной традиции советского хоккея, но мы видели, как играет его СКА – максимально энергично, но достаточно просто. Мы видели, как на финише серии с ЦСКА он отказался от исполнителей.

Мы видели сезон «Торпедо», которое до финальной сирены в серии против СКА играло через короткий пас. 

Да, для более мощного шоу в плей-офф Нижнему Новгороду много чего не хватило, но мы говорим о позиции тренера сборной в момент, когда у нее нет официальных матчей, а есть только контрольные, в которых главное – расти, развиваться, работать с мышлением.

Уверен, что в России нет человека, который поможет хоккеистам расти и развиваться лучше, чем это сделает Игорь Ларионов.

И то, что импровизированный тренерский совет ФХР единогласно выбрал не Ларионова, то, что не было даже обсуждения этого вопроса (ведь не факт, что самому Ларионову это сейчас нужно) – для меня стотысячное доказательство того, что люди в кабинетах ФХР давно потеряли интерес к игре (который, при всех минусах, есть у того же Романа) и движутся по какой-то коллективной инерции.

В конце которой, кажется, пустота.

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💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Как выглядела бы сборная России из игроков НХЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/torpedonn

62 комментария

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Илья Цветков
Круче было бы название Россия 24
+93
-1
+92
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Vitezslav
Ответ Илья Цветков
Круче было бы название Россия 24
Россия 23. Чертовски перспективная команда. И талисман Владимир!
+82
-1
+81
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Serge Vendino
Посыл статьи, конечно, правильный, но Петухов анализирует слишком адекватно, в парадигме нормального мира. То, что творится в нашем хоккее с подачи Йозе Марино, никаким разумным и цензурным оценкам уже не поддается. И все "заслуженные ветераны" на нагретых чисто формальных должностях пытаются представить, что все происходящее вполне укладывается в человеческую логику, держат всех за идиотов.
И ведь не видно в этом просвета, только темнее все становится. И не только в хоккее...
+51
0
+51
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Krabelot
Как сказал Павел Лысенков "У гастрольной команды должен быть гастрольный тренер." Я бы перефразировал "У цирковой команды должен быть и тренер циркач." Так что всё норм.
+33
-2
+31
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SegaYasch
Ответ Vitezslav
Россия 23. Чертовски перспективная команда. И талисман Владимир!
И у тренера как раз черты черта! Это было бы нечто
+21
-1
+20
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Russ Ivan
Что значит "должен Ларионов"? Да вся Россия должна своим счастьем таким славным, трудолюбивым династиям, как Ротенберги, Тимченко, Миллеры и Сечины...
+21
-3
+18
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amra73
ну что, Никита, браво.
+19
-2
+17
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alexbor083
Рома может обидеться и папе рассказать)))
+13
-1
+12
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Белый офицер
Такого проекта в помине не должно быть.
+12
-1
+11
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Opelrus
Хорошо что Ларионов не участвует во всём этом фарсе, пусть отдыхает и готовит Торпедо к сезону.
+12
-2
+10
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Боевой Бурят Путина
Было бы справедливо дать Роману Ротенбергу 25. Лет. Колонии строгого режима
+13
-5
+8
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Max Bochkov
Правильная мысль о том, а нужно ли это самому Ларионову? Ведь это пустая трата времени для него - проходные игры со слабыми соперниками без какого-либо спортивного интереса. На его тренерской карьере не скажутся ни победы там, ни поражения. Никакого нового опыта он сам не приобретет. И, наоборот, в отличие от Ларионова, для Йозе Марино это новая игрушка для побаловаться - ну, хочет он быть "владычицей морской". Он же думает, что он успешно конкурирует с Ларионовым - отсюда все эти повторялки, когда Йозе начинает пить морковный сок или ездить на игры на "Сапсане", копируя Профессора. Но, по факту, эта сборная как раз уровня Ротенберга - бессмысленная, никчемная и нелепая. Они нашли друг друга, а Ларионов может и дальше делать и развивать крутой хоккей, не отвлекаясь на пустое. Всё сложилось...)
+9
-1
+8
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barbarian1991
Ларионов уже был тренером молодежки. Пока имели весь кпк и маячили медальки, всех всё устраивало. А потом не забили свои моменты, как Торпедо не забило кучу всего в ворота ска, и местные же эксперты в первую очередь смешали Игоря Николаевича с субстанцией цвета шоколада (а заодно и Петухова, который всячески его отстаивал). Так что нет, пусть Ларионов дальше нас радует в Нижнем и области, покуда силы и желание есть. А всей этой имитацией бурной деятельности (а точнее сказать, клоунадой) пусть занимаются другие.
+10
-3
+7
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spawn0
Ответ gukmamop
Дорогой спортс. Заколебали с Ларионовым уже. Все понимаю, но заколебали. Спасибо.
А с Ротенбергом не заколебали?
+6
-1
+5
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goshforever
Ларионову это надо? Он уже наигрался в тренера молодежки, по-моему. И в клубе у него куда лучше получается. Тем более, что речь фактически о серии товарняков.

"Идея с «Россией 25» выглядит какой-то околохоккейной политической игрой (почему 25, если нет ограничения по возрасту? Почему не просто «сборная России», раз в нее все равно берут всех лучших? "
Кмк, в данном случае дело в том, что ФХР не хочет платить Жамнову за досрочный разрыв контракта (которого осталось на пару месяцев), но при этом же не хочет с Жамновым дальше сотрудничать.
+5
0
+5
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ЧакЧак
давайте Россия -25 , 24 , 23 , 37 , 45 , 56 ,67 ...... даешь всем по сборной !
+4
0
+4
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Сергей Кондратьев
Но главным тренером такого проекта должен быть...тренер
+4
0
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Дарья Виноградова
Мне нравится, что Ларионов делает в Торпедо.
Буду эгоистичной - пусть продолжает это делать.
Благодаря ему у нас на игры молодежки теперь с трудом можно достать билет.
+4
-1
+3
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Makhasamatman Buch
Ответ gukmamop
Дорогой спортс. Заколебали с Ларионовым уже. Все понимаю, но заколебали. Спасибо.
Так не читай
+5
-2
+3
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loktevy@mail.ru
Как же я завидую РР. Головокружительно- сногсшибательная карьера... За несколько лет до тренера сборной... Вот это прорыв, вот это системность! Россия страна возможностей... России слава! Верховному ура...(((((
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ilmir84
Ответ Боевой Бурят Путина
Было бы справедливо дать Роману Ротенбергу 25. Лет. Колонии строгого режима
чего уж ему одному. всей питерской шайке-лейке пожизняк зарисовать
+5
-2
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Direct free kick
Автор утомил со своим лариком. Оба идите есть кислые щи, только от хоккея отстаньте
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0
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Safkzn
что это вообще за бред, лучше развивайте КХЛ.(
+2
0
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Rudenzik
Ответ Алексей Дольский
А ну, Педан, Толчинский, Прохоркин которым 28-29 лет они же U-25 )))
Куда этим старым пердунам, вот то что вызвали молодого таланта Пашнина вот это уровень
+2
0
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ilmir84
надо спросить у Йозе Марино, одобряет ли он такой выбор в пользу ромки вротенберга?
+2
0
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