62 комментария

Молодежи лучше в опытных руках.

Вы уже в курсе: ФХР анонсировала тур команды «Россия 25» по городам страны с матчами против сборной Беларуси (а еще против Казахстана, но в Астане).

«Россия 25» – это продолжение прошлогоднего проекта сборной U25. Ее федерация запустила с одобрения министерства спорта – видимо, чтобы давать дополнительную практику молодым игрокам, уже переросшим молодежку.

Россия-25 даже планировала сыграть на Кубке Первого канала-2023 – но в последний момент в федерации дали по тормозам, чтобы, не дай бог, не сделать турнир интересным.

Весной-2023 из названия сборной изъяли буковку «U», объяснили, что 25 – это условный средний возраст сборной, и главным тренером назначили Романа Ротенберга.

И да, расширенный состав этой команды почти наполовину (22 из 49) состоит из игроков СКА.

«Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков, – это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА», – объяснил Владислав Третьяк.

«Кандидатуру Романа Ротенберга поддержали все члены тренерского совета, без исключения. Я считаю, что это оптимальный и вполне логичный вариант. Роман руководил питерским СКА, костяк которого как раз и составляют игроки этого возраста», – Борис Майоров.

«Он молодец, потому что человек с такой фамилией мог бы заниматься совсем другими, вообще не хоккейными делами», – Дмитрий Губерниев.

Справедливости ради, весь наш хоккей мог бы заниматься другими делами. Идет середина апреля, а в КХЛ играют только две команды. В мае матчей не будет вообще. Гораздо, гораздо лучше запуска «России 25» стало бы расширение сезона до конца июня, и в том же Челябинске, который примет два матча тура, лучше наслаждались бы играми любимого «Трактора».

Идея с «Россией 25» выглядит какой-то околохоккейной политической игрой (почему 25, если нет ограничения по возрасту? Почему не просто «сборная России», раз в нее все равно берут всех лучших? Почему не СКА, если тренер Ротенберг и 22 игрока из Санкт-Петербурга?), но в нашей исковерканной реальности, в которой проблему надоевшего всем финала Запада решают изменением структуры чемпионата (а не реальным потолком зарплат), организация майского хоккея – это не так уж и плохо.

Это микрошаг в сторону отказа от бессмысленного членства в ИИХФ, расширения и усиления своего чемпионата.

И я понимаю, что, скорее всего, Роман был локомотивом этой идеи.

Но я так же кристально четко понимаю, что тренером такой сборной России должен быть не он – а Игорь Ларионов. Особенно после того сезона, который мы увидели в исполнении его «Торпедо».

Вот небольшая серия фактов.

После поражения от ЦСКА в финале Запада главный тренер СКА упомянул средний возраст своей команды – так вот «Торпедо» моложе на 2 года.

Борис Майоров сказал, что Ротенберг открывает игроков – но в плей-офф он как раз закрыл Никиту Гусева. Из открытий у СКА только Александр Никишин и Марат Хайруллин – парни, раскрывшиеся в «Спартаке» и «Нефтехимике».

«Торпедо»-2023 подарило нам целую группу игроков, которых вчера мы не знали вообще – Богдан Конюшков, Максим Федотов, Сергей Гончарук, Василий Атанасов. В Нижнем перезапустились Коваленко и Кручинин.

Я не очень люблю такие мелкие придирки, но глобально, думаю, ни у кого нет сомнений: в смысле помощи и развития игроков Ларионов и Ротенберг – это две разные вселенные. Не замечать эту разницу можно, только если давно потерял живой интерес к хоккею.

То же самое касается и направления в игре. Роман говорит, что вернет с этой сборной традиции советского хоккея, но мы видели, как играет его СКА – максимально энергично, но достаточно просто. Мы видели, как на финише серии с ЦСКА он отказался от исполнителей.

Мы видели сезон «Торпедо», которое до финальной сирены в серии против СКА играло через короткий пас.

Да, для более мощного шоу в плей-офф Нижнему Новгороду много чего не хватило, но мы говорим о позиции тренера сборной в момент, когда у нее нет официальных матчей, а есть только контрольные, в которых главное – расти, развиваться, работать с мышлением.

Уверен, что в России нет человека, который поможет хоккеистам расти и развиваться лучше, чем это сделает Игорь Ларионов.

И то, что импровизированный тренерский совет ФХР единогласно выбрал не Ларионова, то, что не было даже обсуждения этого вопроса (ведь не факт, что самому Ларионову это сейчас нужно) – для меня стотысячное доказательство того, что люди в кабинетах ФХР давно потеряли интерес к игре (который, при всех минусах, есть у того же Романа) и движутся по какой-то коллективной инерции.

В конце которой, кажется, пустота.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/torpedonn