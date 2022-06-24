«Тампе» не нужно глобально перестраиваться для победы в пятой игре. Но давление «Колорадо» – огромная проблема

Петухов провожает любимую команду на решающий бой.

В сети появились записи матчей Мемориального кубка-2022 (это суперфинал CHL) – но какой там. Разве есть сегодня хоккей важнее овертайма вчерашней игры «Тампы» и «Колорадо»? Разве есть смысл обсуждать что-то кроме него? Разве есть что-то важнее вопроса: что «молниям» нужно менять перед пятой игрой?

И это интересная тема. Вроде бы критическая ситуация в финале – «Тампа» уступает 1-3 и следующее поражение означает конец эпохи – диктует необходимость кардинальных перемен в игре.

Но я думаю, что кардинальные перемены не нужны. Не то чтобы «Лайтнинг» находятся в идеальном состоянии, но они были достаточно близки к победе и вчера. Да и вообще оглянитесь назад: да, «Тампа» влетела во втором матче 0:7, но третий она взяла 6:2, а первый и четвертый закончились в овертаймах.

Нет, я не предлагаю представить «что было бы» – я говорю конкретно о том, что «молнии» не развалились. Нет такого, что их уничтожили и топчут, и тренеру Джону Куперу нужно искать какое-то волшебное зелье. Нет: «Тампа» вполне могла бы вот в этой же своей конфигурации вести в серии 3-1. Это бы даже не было никаким чудом.

Поэтому я думаю, что в глобальных перестановках нет никакого смысла, и на самом деле у «Лайтнинг» достаточно шансов на победу и в текущем составе звеньев, при текущей тактике, и так далее.

Но, разумеется, перед пятым матчем есть ряд вопросов, на которые тренерам и игрокам нужно будет ответить – для себя в ближайшие часы, а для нас – сегодня ночью. Вот эти вопросы:

• Стоит ли вернуть в состав Брэйдена Пойнта?

• Какова в целом ситуация с травмами?

• Что происходит с большинством «Тампы»?

• Что делать с большинством «Колорадо»?

• Что делать с бесконечным давлением «Колорадо»?

В этом материале я ищу ответы, а пока подписывайтесь на мой телеграм, который весной-летом-2022 превратился в безразмерный дневник Кубка Стэнли.

Стоит ли вернуть в состав Брэйдена Пойнта?

Две стороны монеты:

1. Пойнта вывели из состава не просто так – второй матч финала с его участием получился катастрофой, худшим для «Тампы» в сезоне, а может быть и за три последних года. Брэйден не то чтобы был причиной всех бед, но он довольно очевидно выпадал из ритма игры:

Хотя он, по идее, должен быть королем этого ритма, диджеем на льду. Его динамика и скорость задают тон всему движению «Тампы» – Сирелли и все остальные должны его подхватывать. Зачем Брэйден на льду без этой динамики? Какие функции он на себя может взять?

По двум матчам ответа на эти вопросы никто не получил. И что, за четыре дня паузы он набрал Ту Самую Форму? Звучит достаточно сомнительно.

2. Выход Райли Нэша дал составу «Тампы» нужную глубину, а четвертому звену – нужный заряд. Лучший ли это игрок в истории? Точно нет. Но с ним звено Бельмара сгенерировало несколько хороших позиционных атак, подержало шайбу в чужой зоне и дало отдохнуть лидерам. Нэша, в конце концов, не жалко оставить на скамейке, когда начинается жара – в четвертом матче он сыграл всего 9 минут.

Появление Нэша – одна из примет возвращения «Лайтнинг» в серию после удушающих 0:7 второй игры. С ним «Тампа» не выглядела плохо и не играла хуже «Колорадо». А с Пойнтом – именно что играла хуже.

И ребро монеты:

3. Пойнт, тем не менее, один из лидеров этой «Тампы», одна из ее легенд и один из игроков, без которых этот трехкубковый забег был бы просто невозможен. Как раз его заброшенных шайб команде и не хватает все эти дни.

Он получил травму еще в первом раунде, и после победы в финале Востока Джон Купер указал на него с вопросом «Угадайте, чей сезон мы продлили?». Возможно ли представить, что тренер оставит на скамейке такого игрока в такой момент?

Лирик во мне говорит однозначно: нет.

Но логика подсказывает, что это решение очень зависит от состояния Пойнта – я хотел написать, что «Тампе» сейчас уже нечего терять, но это неправда. «Молниям» есть что терять, и любое не до конца обдуманное решение может стоить им победы в матче.

Какова в целом ситуация с травмами?

Прошлый матч не доиграл Эрик Чернак – вся «Тампа» активно подставляется под броски, и это не может не сказываться.

По ходу четвертого матча неудачно упал Сирелли – упал и после этого перестал выходить на точку (а так же – принимать передачи от Кучерова).

В третьей игре подломались Пол и – вы, конечно, помните – Никита Кучеров.

Стивен Стэмкос уже сказал, что никто вне раздевалки даже не представляет, сколько там у игроков ссадин, синяков, шишек и повреждений, и через что команда прошла за эти бесконечные три сезона, и что об этих травмах, возможно, игроки расскажут после окончания истории.

Эта реплика говорит о том, что ситуация даже страшнее, чем кажется.

И я боюсь, что тут нечего добавить. Возможно, какая-то часть проблем «Тампы» в финале объясняется ограниченными возможностями игроков. Возможно, как раз из-за этого какие-то проблемы не решить.

Возможно, в раздевалке «Эвс» тоже полно подломанных ребят – как минимум Кадри только что залечил повреждение, и неизвестно, до конца ли.

Возможно, травмы действительно станут фактором в этом финале, но в спорте на травмы никогда не обращали внимания, а уж в хоккее – тем более. Какая на самом деле ситуация, мы сейчас не узнаем, а потом в этом не будет никакого смысла – так что давайте обсуждать вещи, которые мы хоть как-то можем рассмотреть.

Что происходит с большинством «Тампы»?

Например, да, большинство «Лайтнинг». У всех, кто следит за финалом и болеет за «Лайтнинг», небольшая паника: из 15 попыток в финале реализована только одна – ну разве это не катастрофа? Неужели не надо что-то поменять? Перри не справляется с игрой на верхнем пятаке! Магия Кучерова иссякла! Нужны свежие ходы.

А я бы сказал так: по факту большинство «Тампы» работает лучше, чем показывают эти бездушные цифры. Да, «Эвс» чрезвычайно активны в своей зоне – возможно, даже активнее «Рейнджерс» – но я пересмотрел эпизоды с большинством «Лайтнинг» в четвертой игре: ну слушайте, там легко могли заходить четыре гола. Прям легко, в привычном тамповском стиле, с передачей Кучерова.

Чтобы не полагаться на ваше доверие – знаю, мне пока доверяют не все – покажу несколько моментов только из одного розыгрыша.

Вот три передачи Кучерова – да, по факту это не голы, но согласитесь, что любой из этих моментов мог закончиться голевым броском, причем с очень высокой вероятностью. Голы «Тампы» в большинстве обычно как-то так и выглядят: Кучеров кидает как бы небрежный пас партнеру – бам – и шайба в воротах.

Есть некоторая проблема с Перри: он слишком классический игрок пятака и не может подстраиваться под передачи Кучерова так ловко, как это делал Пойнт (возможно, поэтому и стоит вернуть Брэйдена). И поэтому было бы интересно посмотреть, как Никита сможет перестроиться под нового игрока на пятаке – представляю себе ситуацию, при которой Кучеров бросает специально в щиток Кюмперу, на отскок, чтобы на чужом пятаке началась жара, в которой Перри себя чувствует лучше всех в лиге.

Но Перри, например, может сыграть вот так – и если б этот пас прошел, это был бы очень опасный бросок.

Я не к тому, что у «Тампы» в большинстве полный порядок. Мы сегодня говорим про перестройку – и первая спецбригада не выглядит парализованной. Не хватает сантиметров и каких-то долей секунды, не хватает точных решений. Но их можно найти и в текущей конфигурации большинства.

Что делать с большинством «Колорадо»?

То, что игра «Тампы» не требует хирургических операций, не означает, что победа по умолчанию близка. Она реальна, но в игре «Колорадо» есть несколько факторов, которые усложняют «молниям» жизнь и которые у Купера не получится решить какими-то перестановками в составе или сколь угодно подробными техзаданиями.

Один из этих факторов – большинство «Колорадо». В четвертой игре «Эвс» реализовали одну возможность из двух. В целом в финале у них какой-то запредельный процент – кажется, он близок к половине.

Защита «Лайтнинг» уже сталкивалась с приличным большинством в финале Востока, и там тоже возникало много проблем, но было максимально понятно, откуда исходит угроза. Фокс и Панарин здорово пасовали на Зибанежада, который быстро и идеально бросал. Какую-то часть проблем можно было решить выдвижением одного защитника на шведа; в конце концов и Василевский приноровился к манере нападающего «Рейнджерс».

В финале таких простых решений не видно, потому что опасность большинства «Эвеланш» исходит не из какой-то схемы, а из активности, которую хоккеисты вкладывают в ее реализацию. Маккиннон, Ландескуг, Макар, Лекхонен и Рантанен – гиперэнергичные парни, они играют просто и в целом предсказуемо, но очень быстро. Они играют не на паузах и не на разрыве ритма, как Кучеров. Они долбят-долбят-долбят чужую защиту. Они быстро поднимают шайбу на синюю линию, Макар или бросает сам, или отдает Маккиннону – и тот бросает. Подбор, снова подъем на синюю линию, бросок – так много раз. Первый гол «Колорадо» вот таким и получился.

Большинство «Эвс» – это такой отбойный молоток. Куча простых, но очень энергичных усилий. Справиться с ними можно только одним способом – если успеть за каждым усилием в отдельности.

Ну или надо научиться их читать и предсказывать.

Что делать с бесконечным давлением «Колорадо»?

Эпизод из концовки матча, через несколько минут случился победный гол. Простой заброс в чужую зону – и тройка нападения «Эвс» летит на соперников.

И когда Хедман получил шайбу, на нем уже сидел Валера. У Хедмана не было другого варианта, как просто ткнуть по борту – и в этот момент все, кто мог принять этот пас, были под давлением. Простой выброс из зоны, который в средней зоне подобрал защитник «Колорадо».

Давление «Эвс» было постоянным, и оно не всегда приводило к отборам и потерям «Тампы», но оно забрало у «молний» спокойное начало атаки, сожрало кучу игрового времени всех хоккеистов и просто заперло «Лайтнинг» в их зоне в овертайме.

К сожалению, тут тем более нет простого решения. «Тампа» уже перешла на упрощенные выходы из зоны, защитники уже и так примерно в 40% случаев просто выбрасывают шайбу парашютом в среднюю зону. Давление не спадает и становится перманентным – и, конечно, влияет на игру.

И оно, по идее, никуда не денется, потому что на нем и держится преимущество «Колорадо» в серии. Если «Эвс» отключат эту активность, то дополнительная нагрузка упадет на их вратаря и защиту – а в третьей игре мы все видели, что там за вратарь и что там за защита.

Поэтому игрокам «Тампы» никуда от этого давления не деться. К нему надо привыкнуть. И в этих сложных условиях принимать быстрые, но чуть более качественные решения. Кажется, игрокам «Тампы» остается просто лучше играть.

***

Что, я правда написал «надо лучше играть»? Да, именно так. В этом финале обе скамейки и оба тренера уже выложили на стол все, что могли. Купер переформатировал звенья и выровнял игру. Беднар увидел, что без постоянной работы в форчекинге его команду, скорее всего, растащат.

Почти вся нужная теоретическая работа сделана. Парням осталось выйти на лед и выяснить, кто из них лучше играет. Кажется, в этом и есть суть хоккея, не правда ли?

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports