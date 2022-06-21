«Тампа» вернулась к схемам из финала Востока, но помогло не это. «Колорадо» без фирменной энергетики – готовое блюдо для «молний»

Разбор третьего матча финала.

Какие же получились качели! Помните ощущения после второго матча?

Что? Это точно «Тампа»? Может быть, с « молниями» что-то случилось? Может быть, на них так повлиял горный воздух? А что если «Колорадо» действительно настолько сильнее? И другие 50 оттенков непонятного.

Третий матч разрешил часть сомнений, но подвесил еще больше вопросов. Теперь мы знаем, что «Тампа» образца второго матча – это не окончательная «Тампа».

И теперь мы не знаем, что было во второй игре с «Колорадо». Мы не знаем, способны ли «Эвеланш» оставаться на прежнем уровне эффективности без такого грандиозного преимущества в динамике, которое у них было на домашней площадке.

Что будет дальше? Спросите что попроще. Я могу рассказать, что было сегодня ночью; а пока подписывайтесь на мой телеграм, там почти то же самое, только с картинками. С кучей картинок.

Вводные: Купер вернулся к схеме, которой разбил «Рейнджерс»

Если вы помните, «Тампа» весь финал Востока ждала возвращения Брэйдена Пойнта – и кстати, одним из пунктов финальной речи Джона Купера в раздевалке после шестой игры с «Рейнджерс» был и такой: «Мы продлили сезон для этого парня!».

Первые две игры финала Кубка Стэнли показали, что похоже, ускоренное возвращение первого центра в состав было, эм-м-м, не слишком эффективным. Пойнт старался, но он вообще не тот и ему сложно сразу же попасть в ритм игры. Пойнт это вообще игрок-ритм, который сам создавал и поддерживал скорость команды; в режиме восстановления после травмы он с этой ролью не справляется.

А держать его в составе из уважения – слишком дорого.

К первому домашнему матчу финала Купер откатил настройки. В состав вернулся Райли Нэш, вернулся на прежнюю позицию, к Маруну и Бельмару. И в принципе, тренеры «Тампы» запустили ту же конфигурацию разменов, которой вывели из игры «Рейнджерс»: Сирелли на первое звено соперника, Кучеров играет со Стэмкосом и Пойнтом, Перри – с Колтоном и Полом на чуть больших минутах, чем обычно.

Помогло ли это? Судя по счету – да, но я не уверен, что именно из-за возвращения на лед Райли Нэша и работы Сирелли против Маккиннона. Эта работа, конечно, была, но в первые минут десять толку от нее было примерно столько же, сколько и в первых играх серии. Да, у Энтони были хорошие смены, но игра очевидно катилась к голам и победе «Эвеланш».

А потом случился Сдвиг – и не похоже, что причиной стали исключительно ходы «Тампы».

Матч разбился на две половины: сначала «Тампа» выживала, а потом доминировала

Вместо одного матча с одной развивающейся сюжетной линией, я сегодня посмотрел два.

Первая половина – она намного короче в смысле времени – была о выживании «Лайтнинг». Это было прямое продолжение второго матча: Валера Ничушкин долбит защитников «молний» форчеком, те теряют шайбу, Валера бросает по воротам (посмотрите первую смену в игре). Кучеров, Сирелли и Пол пытаются выбраться из зоны с шайбой, их останавливают и разворачивают.

У «молний» не работало большинство, Никита ошибался в передачах и осторожничал.

Когда Валера забросил первую шайбу, она не казалось новостью – наоборот: она случилась позже, чем должна была; но ее отменили из-за того, что Бо Байрэм не удержал шайбу на линии – офсайд.

Такими были первые минут 10-15.

Весь оставшийся матч проходил будто бы с нарастающим преимуществом «Тампы». «Лайтнинг» на льду было все комфортнее и свободнее, у них все больше получалось, они чаще заходили в чужую зону и их оттуда не выпинывали, как было позавчера, а наоборот – принимали, давали расположиться, открывали пространство на пятаке.

Глобально игра все равно шла в две стороны, и всякой глубокой статистики «Эвеланш» генерили не меньше, но закрывать все пространство площадки движением так, как в первой и особенно во второй игре, у них не получалось. Не то чтобы они просели, нет – но у них пропало это огромное преимущество.

Вы помните второй матч? С первых секунд будто бы титаны навалились на обычных смертных. Валера Ничушкин один (!) напрягал одновременно всех защитников. Условный Комфер в борьбе был эффективен на уровне Сирелли и даже выше, что вообще-то невозможно, если мы говорим об обычных условиях известных нам законов физики.

В какой-то момент третьего матча «Эвс» стали обычной командой, более-менее равной «Тампе» по энергетическому заряду.

С обычным соперником – «Нэшвиллом», «Сент-Луисом», «Эдмонтоном» – это не сильно понижает акции «Колорадо» в конкретном матче.

Но с каких пор «Лайтнинг» стали обычным соперником, правда?

На равной энергетике проявились качества лидеров – Кучерова и Василевского

Когда «Колорадо» перестал покрывать бомбардировкой всю площадку, как это было во второй игре, у «Тампы» появились капли пространства и времени – и пошла совсем другая игра. Вам даже не нужно как-то сильно напрягать фантазию, чтобы понять какая именно.

Отберите у Кучерова пространство и время вообще – и вы получите Никиту образца второй игры.

А потом мысленно все-таки немного верните – и вы получите небольшой локальный взрыв.

Этим взрывом сегодня размотало защиту «Колорадо». Ну точнее как взрывом. В общем, вы поняли.

Ну это такой взрыв, при котором ты невредим, а на табло – 2:6. Кучеров и его партнеры заполнили возникшее на льду – совсем небольшое – пространство мыслью, и у «Тампы» пошли вот эти их приколы: атаки с ходу, оставления, броски и передачи.

Опасных моментов у «Колорадо» было даже больше – 51 на 30, если верить сайту Natural Stat Trick – но каждый момент «Тампы» был лучше приготовлен, лучше придуман и лучше сыгран; в этом же и есть преимущество Кучерова над другими звездами современности – он создает не больше моментов, но очень вкладывается в качество каждого.

С другой стороны – гений Василевского. При сопоставимом количестве бросков по нему и по его сопернику Кюмперу Андрей будет пускать намного меньше голов – сегодняшний матч удивительно четкая иллюстрация этого тренда. Если вообще лишить Кюмпера работы, то да, есть варианты. А сегодня они напрягались одинаково.

И Вася из 39 бросков пропустил два, его соперник из 32 – аж шесть.

Разбор решающих голов: «Эвс» жестко провалились в позиционной защите

Давайте посмотрим ключевые моменты игры.

У «Тампы» не было такого огромного преимущества, которое просматривается на табло, но чтобы побеждать, ей и не нужно огромное преимущество: «молнии» готовы побеждать, имея по матчу меньшее, чем у соперника, количество моментов. «Тампа» – это нейтронный взрыв.

Третий и четвертый голы в матче сделали результат – и получились очень похожими: защитники «Колорадо» теряли пространство на своем пятаке и позволяли нападающим «Лайтнинг» бросать вообще без всяких помех.

Третья шайба: Перри напрягает Мэнсона, Хелм вместо того, чтобы спокойно сыграть под партнера, паникует и просто бежит в кучу – и упускает шайбу на Колтона. А на Пола никто выдвинуться уже не успел.

Четвертый гол прекрасно разобрал Кевин Биекса: нет какого-то заметного провала, но все едут немного не туда. Комфер смещается ближе к борту, Тэйвс зачем-то спускается с пятака за своим игроком и про Стэмкоса (!) уже никто не думает.

И это, кстати, не какая-то катастрофа: у «Эвеланш» в принципе не то чтобы лучшая оборона на свете. Они в финале вообще не из-за обороны, как бы им самим ни хотелось так думать.

Третий матч идеально показал, что будет в этой серии в моменты, когда «Колорадо» начнет немного сдавать в скорости.

Главный вопрос на оставшиеся матчи сейчас – смогут ли «Эвеланш» вернуть эту скорость и удержать ее на дистанции еще хотя бы двух матчей?

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports ; East News/Julio Aguilar/Getty Images/AFP