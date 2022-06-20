Похоже, Купер встретился с самой сложной головоломкой в карьере. «Колорадо» похож на команду, которую невозможно взломать

Третий кубок уплывает.

Для людей, которые следят за НХЛ по пушам с результатами матчей, 11 победных серий «Тампы» в трех последних плей-офф выглядят исключительно достижениями игроков – Василевского, Кучерова, Хедмана, Пойнта, Сирелли, Гурде или даже Ника Пола.

Этой «Тампы» действительно не было бы без игроков, но за их спинами стоит не менее важная фигура.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сам с удовольствием выставляет игроков на первый план.

После победы в финале Востока-2022 он сказал: «Нужно отдать должное хоккеистам. Я просто смотрю на них и поражаюсь. Я впечатлен. То, чего они добились, впечатляет».

На рукопожатиях после финала Востока-2021 он сказал Барри Троцу, что этот матч у «Айлендерс» украл вратарь, то есть Василевский.

В общем, первыми всегда идут игроки – их талант, усердие, мастерство и желание побеждать.

Но если взвесить путь, который «Лайтнинг» проделали даже только в этом плей-офф, то картина становится сложнее.

Серия с «Торонто». «Тампа» начинает классическим раскладом, в котором Марун, Бельмар и Перри играют вместе в четвертом звене. В первых играх становится очевидно: на эту тройку Шелдон Киф выпускает свое первое звено – и хоккей становится, эм-м, односторонним.

Купер бьет по тормозам: в шестом матче четвертое звено играет всего около шести минут.

В седьмой игре с ТМЛ на ровном месте вылетает Пойнт. «Молнии» выходят во второй раунд, а там – скоростные и талантливые «Пантерс». Тренеры идут на них форматом 11/7 – 11 нападающих, 7 защитников – и переставляют хоккеистов так, что не очень понятно, кто в каком составе играет. Кучеров появляется то с Полом, то с Бельмаром, то с Сирелли.

«Тампа» постепенно додавливает до 4-0 в серии, и становится очевидно: главное в игре против «Флориды» – не перестановка звеньев, а тактика. «Молнии» сыграли в осторожные 1-3-1 в средней зоне и не дали «пантерам» разогнаться.

Финал Востока «Лайтнинг» начали с этой схемой – и вы помните, что получили на старте. В третьем матче тренеры пошли на перемены: ввели в состав Райли Нэша, убрали из него Кэла Фута, вернули прежние 12/6 и строго назначили свою тройку на каждую тройку «Рейнджерс». Сирелли выдал гениальную концовку серии против звена Зибанежада – и «Тампа» вырулила на 4-2.

В финале Кубка Стэнли, в принципе, история повторяется: «молнии» играли в том стиле, который был успешен в предыдущем раунде, и получили 0-2 (и 0:7 во второй игре).

Время для волшебства Купера? Самое оно.

Но есть одна сложность – против него играет самый упакованный соперник из всех возможных.

Единственная более-менее (ну и даже более) уязвимая точка в составе «Эвеланш» – вратарь Кюмпер. Сакик существенно вложился в прокачку состава на всей его глубине, и не очень понятно, куда можно ударить. Решения из предыдущих раундов вряд ли сработают: звено Бельмара сильно проигрывает в скорости всему составу «Колорадо», но если его придержать, то топ-9 будет уставать быстрее.

Так что большой вопрос перед третьим матчем и вообще перед продолжением серии: как Купер перегруппирует свою команду? Она должна выглядеть лучше, чем выглядела (ну потому что при 0:7 была просто катастрофа) – но пуша в физической форме вряд ли хватит, чтобы вернуться.

Что это будет? Кучеров против Маккиннона? Пойнт против Макара? Перри залезет под кожу Кюмперу?

Ни один из прошлых финалов не стал большим испытанием для Купера: и с «Далласом», и с «Монреалем» все было достаточно понятно. И вот момент максимальной концентрации настал.

Ему и его помощникам нужно открыть свой чемодан с тактическими решениями и найти то, которое приподнимет «Тампу» над уровнем «Колорадо». При всем величии игроков этого состава, все их предыдущие подвиги начинались именно с помощи, которая шла со скамейки.

Фото: eastnews.ru/AP/Associated Press, BRUCE BENNETT/Getty AFP