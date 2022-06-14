«Тампа» – первый трижды подряд финалист НХЛ эпохи потолка зарплат. Почему именно она? Как ей это удалось?

Возможно, лучшая команда в истории.
Думаю, чем бы ни закончился финал, один из итогов сезона уже известен: да, мы с вами имеем дело с одной из сильнейших команд в истории.
Вот такой ряд: «Детройт Ред Уингс» с Русской пятеркой, «Эдмонтон Ойлерс» Гретцки и Мессье, «Тампа Бэй Лайтнинг» Кучерова, Хедмана и Василевского.
У величия «Тампы» полно неформальных следов – команда показывает потрясающее разнообразие тактических приемов и, кажется, умеет на льду решительно все, от строгой, жесткой обороны до тонких комбинаций в чужой зоне – но формальных вполне достаточно, чтобы не вспоминать больше вообще ни о чем.
11 подряд взятых серий плей-офф.
Третий подряд финал.
Вопросы?
За последние 10-12 лет в НХЛ было несколько грандиозных проектов, и один из них – «Питтсбург» – даже был близок к тому, что сейчас исполняют «Лайтнинг»: «пингвины» взяли 9 серий подряд (и проиграли десятую тому парню под номером 8). Но все же до «молний» в обозримом прошлом этого никому не удавалось.
До абсолютного величия еще четыре победы, но очевидно же, что на дистанции в эти самые 10-12 лет «Тампа» – лучшая команда. Почему? Как? За счет чего?
В чем величие «Тампы»? Этот вопрос занимает меня очень-очень давно, я более-менее влюбился в эту команду осенью-2020 и с тех пор вполне маниакально за ней слежу (подписчики моего телеграма не дадут соврать). За это время прокачивалось и мое понимание, и сами «молнии» будто бы раскрывались с разных сторон. Не уверен, что сейчас выкачу самую последнюю, окончательную версию, но другой у меня просто нет.
Для меня величие «Тампы» – это поразительно эффективная работа по двум направлениям.
Говоря о первом, я всегда вспоминаю историю Никиты Кучерова.
«Появился шанс сделать операцию в Тампе, – рассказывал он Игорю Рабинеру. – Благодарен Айзерману за это. Ему позвонили – и я через неделю уже уехал. Слава богу, у меня была виза. На следующий день после приезда меня прооперировали... В первый же день мне сделали снимок и сказали: «Как тебя вообще могли допускать до тренировок?! Твое плечо вообще ничего не держит!» Все было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло. Они в шоке были».
Если коротко: в 2011-м Кучерова выбирают во втором раунде драфта НХЛ. Потом, еще когда он числился в ЦСКА, ему делали несколько ужасных операций («Будят с утра: «Мальчик, вставай. Надо уходить, палату для других освобождать». Восемь утра, я еще от анестезии не отошел, ничего не понимаю») и примерно летом-2012 ему это надоедает.
«Тампа» принимает игрока и начинает работу с ним с того, что делает операции, исправляет косяки московских докторов. Перемотка вперед – в первой игре в НХЛ Кучеров забивает в первой же смене. В сезоне-2018/19 он бьет русский рекорд по очкам в регулярке. В 2020-м и 2021-м становится лучшим бомбардиром плей-офф.
Совсем грубо: его нашли, перевезли с повреждением, вылечили и помогли стать великим.
Миша Сергачев сейчас наиосновной защитник команды – его выменяли из «Монреаля», когда у него было всего 4 матча в НХЛ. И выменяли на Друэна, третьего номера драфта-2013, у которого в том же сезоне было 73 матча в НХЛ и 53 очка.
У «Тампы» был хороший вратарь Бен Бишоп, но когда подошло время делать выбор – он или Василевский, «Лайтнинг» без сомнений поставили на Васю. И помогли ему стать одним из лучших вратарей в истории.
И если вам кажется, что это все примеры с поверхности, то есть и другие. Тройка Гудроу – Гурде – Колман оказала серьезнейшее влияние на результат. Гурде – недрафтованный нападающий, которого «Тампа» прокачала на уровень 2-3 звена чемпиона НХЛ. В целом, их имен широкая аудитория не знала до «Тампы». Летом-2021 все трое ушли из команды, и казалось, что это гигантская потеря, об этом много говорили.
Но прошел год – и сейчас широкая аудитория снова их потеряла. Все трое растворились в недрах «Сиэтла», «Калгари» и «Рейнджерс».
А «Тампа» при этом в финале, куда ее вытащили игроки, взятые на замену тройке Гурде. Кори Перри – пеший нападающий, ветеран, 19 голов в регулярке, 8 очков в плей-офф. Но окей, это тоже легко.
На дедлайне-2022 команда выменяла двух новых игроков – про обоих примерно никто не слышал до этого момента. Брендон Хэйгл сейчас составная часть лучшего звена команда, а Николас Пол, вместо того, чтобы ехать на пляжи, играет в плей-офф – и на позиции центра для миддл-6 он чуть ли не лучше всех; у него не так много голов, но на дистанции всего плей-офф это один из лучших игроков команды.
Ник Пол. Кто вообще знал его имя хотя бы осенью? А сейчас он полноценный игрок полноценного претендента на кубок.
Другое направление не так богато историями, но и там есть что рассказать.
Защитник Зак Богосян берет с «Тампой» кубок в 2020-м и переходит в «Торонто», где проводит не очень заметный сезон. Потом возвращается – и в четвертой игре с «Рейнджерс» делает вот такой гол.
На финише серии с «Торонто» в первом раунде «Тампа» теряет первого центра Брэйдена Пойнта. С «Флоридой» Купер играет 11/7, жонглируя тройками так, что соперник не может сориентироваться и понять, какие наложения могли бы принести успех. Кучеров играет то с парнями из четвертого звена, то со Стэмкосом, то с Полом. «Молнии» побеждают 4-0 – побеждают чемпиона регулярки.
В финале Востока эта тактика перестает работать – и Купер достает из запаса Райли Нэша, которому доверяет по 5-6 минут за матч. Это позволяет ему собрать четыре постоянные тройки и распределить их против конкретных звеньев «Рейнджерс». «Тампа» проиграла первые два матча, но после того, как Купер внес вот эти изменения, больше не проигрывала.
Во что при этом они играли – отдельная тема. Это какой-то микс из отката 1-3-1 с одной стороны – и активнейших включений защитников с другой. Они вроде бы играют от обороны, но так живо, что в чужой зоне постоянно что-то происходит.
И это мы еще не дошли до Кучерова и Василевского. Это все еще уровень менеджеров и тренеров, без которых в «Тампе» не было бы ни Кучерова, ни Василевского; и они бы, возможно, были не такими.
Для меня «Тампа» и ее успехи – это работа величайшего менеджеро-тренерского состава в истории. Брисбуа и Купер (и другие работники штаба, которых я не знаю) – просто пионеры в области работы с игроками. Понимания игроков. Их развития и применения. То, что они делают уже который год – это просто волшебство.
Всякий раз кажется, что все, у них кончились ходы. Все, места под потолком нет. Усиливаться просто некем.
В этой регулярке «Тампа» шла не так грандиозно, как мы привыкли, но один мой приятель написал: «Ничего, на дедлайне возьмут какого-нибудь ноунейма и как обычно взорвут в плей-офф». Я посмеялся, потому что думал – ну все, это невозможно. Все, волшебство кончилось в момент подписания Перри. Ничего лучше уже не будет. Ну не смогут же они всерьез заменить звено Гурде + Джонсона (5-миллионный нападающий, который играл в четвертом звене чемпионской «Тампы» и тоже ушел летом-2021).
Они смогли. Пол и Хэйгл прекрасны. Перри заменяет Пойнта на пятаке в первой спецбригаде. Без первого центра «Тампа» разбомбила чемпиона регулярки и обошла «Рейнджерс» 4-2.
Это просто чудеса. Так не бывает. Они все это делают. Менеджеры и скауты находят игроков, тренеры разбирают соперников и ищут к ним ключи. И все находится. И «Тампа» прет к третьему Кубку Стэнли в эпоху, когда это кажется невозможным.
И это не какой-то гений, не какие-то эмоциональные, импульсивные, интуитивные решения. Это колоссальная работа, проделываемая между матчами. Купер не лезет на борт, чтобы зарядить свою команду или что-то типа того.
«Тампа» проигрывает, много работает над собой и возвращается в два раза сильнее, возвращается, зная о сопернике все, что нужно для победы. Мы много восхищались интеллектом, который она показывает на льду, но на самом деле интеллекта вне льда там не меньше.
Этот всепоглощающий интеллект и делает эту команду великой.
«Тампа» против «Колорадо» – финал десятилетия. Два монстра разрубят узел из нескольких эпических сюжетов
Сирелли – теневой герой финала Востока. У него проблемы с результативностью, но он съел тройку Зибанежада
3 года назад Панарин затроллил Кучерова, вылетевшего из плей-офф. После финала Востока-2022 посмеялся уже Никита
Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck, Kim Klement-USA TODAY Sports, Brad Penner; East News/AP Photo/Phelan Ebenhack, BRUCE BENNETT; Gettyimages.ru/Richard Wolowicz / Stringer
Комментарии