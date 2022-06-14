«Тампа» – первый трижды подряд финалист НХЛ эпохи потолка зарплат. Почему именно она? Как ей это удалось?

Возможно, лучшая команда в истории.

Думаю, чем бы ни закончился финал, один из итогов сезона уже известен: да, мы с вами имеем дело с одной из сильнейших команд в истории.

Вот такой ряд: «Детройт Ред Уингс» с Русской пятеркой, «Эдмонтон Ойлерс» Гретцки и Мессье, «Тампа Бэй Лайтнинг» Кучерова, Хедмана и Василевского.

У величия «Тампы» полно неформальных следов – команда показывает потрясающее разнообразие тактических приемов и, кажется, умеет на льду решительно все, от строгой, жесткой обороны до тонких комбинаций в чужой зоне – но формальных вполне достаточно, чтобы не вспоминать больше вообще ни о чем.

11 подряд взятых серий плей-офф.

Третий подряд финал.

Вопросы?

За последние 10-12 лет в НХЛ было несколько грандиозных проектов, и один из них – «Питтсбург» – даже был близок к тому, что сейчас исполняют «Лайтнинг»: «пингвины» взяли 9 серий подряд (и проиграли десятую тому парню под номером 8). Но все же до «молний» в обозримом прошлом этого никому не удавалось.

До абсолютного величия еще четыре победы, но очевидно же, что на дистанции в эти самые 10-12 лет «Тампа» – лучшая команда. Почему? Как? За счет чего?

В чем величие «Тампы»? Этот вопрос занимает меня очень-очень давно, я более-менее влюбился в эту команду осенью-2020 и с тех пор вполне маниакально за ней слежу (подписчики моего телеграма не дадут соврать). За это время прокачивалось и мое понимание, и сами «молнии» будто бы раскрывались с разных сторон. Не уверен, что сейчас выкачу самую последнюю, окончательную версию, но другой у меня просто нет.

Для меня величие «Тампы» – это поразительно эффективная работа по двум направлениям.

Говоря о первом, я всегда вспоминаю историю Никиты Кучерова.

«Появился шанс сделать операцию в Тампе, – рассказывал он Игорю Рабинеру. – Благодарен Айзерману за это. Ему позвонили – и я через неделю уже уехал. Слава богу, у меня была виза. На следующий день после приезда меня прооперировали... В первый же день мне сделали снимок и сказали: «Как тебя вообще могли допускать до тренировок?! Твое плечо вообще ничего не держит!» Все было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло. Они в шоке были».

Если коротко: в 2011-м Кучерова выбирают во втором раунде драфта НХЛ. Потом, еще когда он числился в ЦСКА, ему делали несколько ужасных операций («Будят с утра: «Мальчик, вставай. Надо уходить, палату для других освобождать». Восемь утра, я еще от анестезии не отошел, ничего не понимаю») и примерно летом-2012 ему это надоедает.

«Тампа» принимает игрока и начинает работу с ним с того, что делает операции, исправляет косяки московских докторов. Перемотка вперед – в первой игре в НХЛ Кучеров забивает в первой же смене. В сезоне-2018/19 он бьет русский рекорд по очкам в регулярке. В 2020-м и 2021-м становится лучшим бомбардиром плей-офф.

Совсем грубо: его нашли, перевезли с повреждением, вылечили и помогли стать великим.

Миша Сергачев сейчас наиосновной защитник команды – его выменяли из «Монреаля», когда у него было всего 4 матча в НХЛ. И выменяли на Друэна, третьего номера драфта-2013, у которого в том же сезоне было 73 матча в НХЛ и 53 очка.

У «Тампы» был хороший вратарь Бен Бишоп, но когда подошло время делать выбор – он или Василевский, «Лайтнинг» без сомнений поставили на Васю. И помогли ему стать одним из лучших вратарей в истории.

И если вам кажется, что это все примеры с поверхности, то есть и другие. Тройка Гудроу – Гурде – Колман оказала серьезнейшее влияние на результат. Гурде – недрафтованный нападающий, которого «Тампа» прокачала на уровень 2-3 звена чемпиона НХЛ. В целом, их имен широкая аудитория не знала до «Тампы». Летом-2021 все трое ушли из команды, и казалось, что это гигантская потеря, об этом много говорили.

Но прошел год – и сейчас широкая аудитория снова их потеряла. Все трое растворились в недрах «Сиэтла», «Калгари» и «Рейнджерс».

А «Тампа» при этом в финале, куда ее вытащили игроки, взятые на замену тройке Гурде. Кори Перри – пеший нападающий, ветеран, 19 голов в регулярке, 8 очков в плей-офф. Но окей, это тоже легко.

На дедлайне-2022 команда выменяла двух новых игроков – про обоих примерно никто не слышал до этого момента. Брендон Хэйгл сейчас составная часть лучшего звена команда, а Николас Пол, вместо того, чтобы ехать на пляжи, играет в плей-офф – и на позиции центра для миддл-6 он чуть ли не лучше всех; у него не так много голов, но на дистанции всего плей-офф это один из лучших игроков команды.

Ник Пол. Кто вообще знал его имя хотя бы осенью? А сейчас он полноценный игрок полноценного претендента на кубок.

Другое направление не так богато историями, но и там есть что рассказать.

Защитник Зак Богосян берет с «Тампой» кубок в 2020-м и переходит в «Торонто», где проводит не очень заметный сезон. Потом возвращается – и в четвертой игре с «Рейнджерс» делает вот такой гол.

На финише серии с «Торонто» в первом раунде «Тампа» теряет первого центра Брэйдена Пойнта. С «Флоридой» Купер играет 11/7, жонглируя тройками так, что соперник не может сориентироваться и понять, какие наложения могли бы принести успех. Кучеров играет то с парнями из четвертого звена, то со Стэмкосом, то с Полом. «Молнии» побеждают 4-0 – побеждают чемпиона регулярки.

В финале Востока эта тактика перестает работать – и Купер достает из запаса Райли Нэша, которому доверяет по 5-6 минут за матч. Это позволяет ему собрать четыре постоянные тройки и распределить их против конкретных звеньев «Рейнджерс». «Тампа» проиграла первые два матча, но после того, как Купер внес вот эти изменения, больше не проигрывала.

Во что при этом они играли – отдельная тема. Это какой-то микс из отката 1-3-1 с одной стороны – и активнейших включений защитников с другой. Они вроде бы играют от обороны, но так живо, что в чужой зоне постоянно что-то происходит.

И это мы еще не дошли до Кучерова и Василевского. Это все еще уровень менеджеров и тренеров, без которых в «Тампе» не было бы ни Кучерова, ни Василевского; и они бы, возможно, были не такими.

Для меня «Тампа» и ее успехи – это работа величайшего менеджеро-тренерского состава в истории. Брисбуа и Купер (и другие работники штаба, которых я не знаю) – просто пионеры в области работы с игроками. Понимания игроков. Их развития и применения. То, что они делают уже который год – это просто волшебство.

Всякий раз кажется, что все, у них кончились ходы. Все, места под потолком нет. Усиливаться просто некем.

В этой регулярке «Тампа» шла не так грандиозно, как мы привыкли, но один мой приятель написал: «Ничего, на дедлайне возьмут какого-нибудь ноунейма и как обычно взорвут в плей-офф». Я посмеялся, потому что думал – ну все, это невозможно. Все, волшебство кончилось в момент подписания Перри. Ничего лучше уже не будет. Ну не смогут же они всерьез заменить звено Гурде + Джонсона (5-миллионный нападающий, который играл в четвертом звене чемпионской «Тампы» и тоже ушел летом-2021).

Они смогли. Пол и Хэйгл прекрасны. Перри заменяет Пойнта на пятаке в первой спецбригаде. Без первого центра «Тампа» разбомбила чемпиона регулярки и обошла «Рейнджерс» 4-2.

Это просто чудеса. Так не бывает. Они все это делают. Менеджеры и скауты находят игроков, тренеры разбирают соперников и ищут к ним ключи. И все находится. И «Тампа» прет к третьему Кубку Стэнли в эпоху, когда это кажется невозможным.

И это не какой-то гений, не какие-то эмоциональные, импульсивные, интуитивные решения. Это колоссальная работа, проделываемая между матчами. Купер не лезет на борт, чтобы зарядить свою команду или что-то типа того.

«Тампа» проигрывает, много работает над собой и возвращается в два раза сильнее, возвращается, зная о сопернике все, что нужно для победы. Мы много восхищались интеллектом, который она показывает на льду, но на самом деле интеллекта вне льда там не меньше.

Этот всепоглощающий интеллект и делает эту команду великой.

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck, Kim Klement-USA TODAY Sports, Brad Penner; East News/AP Photo/Phelan Ebenhack, BRUCE BENNETT; Gettyimages.ru/Richard Wolowicz / Stringer