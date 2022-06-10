«Тампа» захватила и парализовала нападение «Рейнджерс». За весь матч у Нью-Йорка всего пара моментов

Против Васи этого мало.

Пятый матч финала Востока получился о-о-о-о-очень неоднозначным. Это, знаете, как роман, в котором повествование одновременно ведут несколько рассказчиков: с одного ракурса история получается об одном, с другого – о прямо противоположном.

Впечатление говорит: матч был абсолютно равным, «Рейнджерс» даже накатывали в концовке, а после момента, организованного Панариным, могли спокойно брать победу.

Открываю цифры – а там безоговорочная победа «Лайтнинг»: у них в два раза больше ожидаемых голов и счет по моментам повышенной опасности 18-5 (!!!) в их пользу.

При этом Игорь Шестеркин со всеми моментами справился. А в двух решающих шайбах Игоря закрыли наглухо – чего «Рейнджерс» не смогли сделать против Василевского.

То есть Нью-Йорк в этом матче и теперь вообще в серии – такой немного кот Шредингера: вроде бы его план работает и все на месте, но «Тампа» уверенно берет уже третью победу подряд и генерит тонны тактического преимущества. Непонятно, тут все еще идет равная борьба или это уже та классика от «молний», когда они забирают матчи с разницей в «+1», но перерабатывают соперника так, что у него никаких шансов.

Разбор этого детективного романа – в нескольких пунктах ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там есть видео, как Лафреньер косплеит Андрея Свечникова, только не лакроссом.

Выездной челлендж для Купера: сохранить нужные наложения

Финишная прямая Кубка Стэнли – это редчайший хоккей на планете, в котором значение имеет каждая секунда игры и который есть смысл изучать буквально под микроскопом, потому что менее точные инструменты просто не помогут.

Одна из таких деталей – игра в наложения. В прошлом тексте я рассказывал, какую схему состыковки своих и чужих звеньев нашел Купер – и эффективность этой схемы, конечно, требовала от тренера максимальных усилий для сохранения ее и в выездной игре. В Нью-Йорке это было сложнее: тут «Рейнджерс» меняются вторыми – и в этом смысле инициатива была у Галлана.

Было интересно, как справится Купер, и он, на мой любительский вкус, сделал это довольно филигранно, начиная прямо с первой смены: он выпустил на первое вбрасывание тройку Сирелли, у «Рейнджерс» вышло четвертое звено – и через 10 секунд «Тампа» сменила состав. Вышла тройка Бельмара, которая по плану Купера и должна играть против тройки Руни.

В какие-то моменты схема наложений Купера, естественно, сбоила (особенно во втором периоде, на дальних скамейках), но в целом нужный баланс он, скорее, удержал.

Сирелли из нападающих «Рейнджерс» больше всего сыграл против Зибанежада – больше 9 минут. Это самое важное наложение для «Тампы», и оно снова сработало превосходно.

Стэмкос в основном (5,5 минут) играл против Коппа – как и задумывалось.

Пола нацеливали на Хитила, но тут у Галлана получилось сместить акцент: против Хитила у Николаса 4 минуты, против Коппа – 6.

Бельмар по плану отпахал против парней из четвертого звена «Рейнджерс» (в сумме больше 4 минут).

Идеально сохранять наложения весь матч не получалось, но я просто не понимаю, возможно ли на выезде отработать их лучше, чем это сделала «Тампа».

Матч выглядел битвой вратарей

Первый период закончился на нулях, темп игры не взлетал до критических отметок – наоборот, обе команды уже более-менее определились с тем, что организуют такой легкий современный откат и встречают атаку соперника минимум четырьмя игроками. В общем, по ходу игры стало понятно, что нас ждут итоговые 2:1 или даже 1:0 – и этот расклад делал главными героями вратарей.

Казалось, что матч будет тотальной проверкой кто круче – Шестеркин или Василевский. Кто сделает больше крутых сэйвов. Кто вытащит невозможное. Кто – ну вдруг – не допустит ни одного косячка.

И когда Василевскому залетел бросок Линдгрена, казалось, что он сделал шаг назад и уступает в этой гонке. Да, рикошет, но все-таки в ближний угол. Да, поменялась траектория, но в целом шайба прилетела туда, куда весь матч и метили нападающие «Рейнджерс» – в область над блином. То есть как бы случайность, но не такая уж и случайность.

Но в итоге матч оказался вообще не об этом. Шестеркин провел очередной выдающийся во многих отношениях матч (он даже снова почти отдал голевой пас – кинул шайбу в среднюю зону, там оказалось слишком много игроков «Тампы» – и вот 2 минуты большинства), но пропустил два гола, которые и решили исход.

Но эти голы вообще никак не привязать к игре Шестеркина: он оба раза был наглухо закрыт и точно ничего не мог сделать. Его закрывали и свои, и чужие – из-за такой стены броски в угол просто не берутся.

Поэтому между вратарями стоит зафиксировать боевую ничью, исход матча решил другой слой этого противостояния.

Разницу сделало напряжение в зоне «Рейнджерс»

Успех «Тампе» принесли титанические усилия по уничтожению всякой активности в своей зоне и организации активности – в чужой.

С одной стороны – те же глубокие 1-3-1 в средней зоне, против которых «Рейнджерс» пасуют и переходят на вбросы, которые защитники «Лайтнинг» легко конвертируют в быстрые подборы, после чего выводят шайбу обратно в среднюю.

С другой – защита «Рейнджерс» все равно не справляется с талантом и усердием нападения «Тампы». Лучшая иллюстрация по пятому матчу это даже не Кучеров, а Пэт Марун, который очень уверенно и спокойно работал с шайбой за чужими воротами, перед чужими воротами, в центре чужой зоны – и потихоньку создавал голевые моменты.

Радикально опасных моментов у «Тампы» было не очень много, но они капали-капали весь матч и вылились, с одной стороны, в ощутимое преимущество по статистике, а с другой – в две шайбы, которые залетели в ворота Шестеркина после бросков с синей линии через дикий трафик на пятаке.

«Лайтнинг» играли в чужой зоне ненамного дольше, но они были намного целенаправленнее и использовали это время эффективно – и постоянно давили на чужой пятак. Голы смотрелись немного нелогично, но если вы взглянете на тепловую карту бросков, то увидите, как здорово «молнии» давили на чужой пятак, и поймете, что Шестеркин был два раза закрыт вообще не случайно. И перед Василевским ничего подобного не выстраивали.

В пятом матче «Тампа» показала, что может контролировать ход матча, даже когда у Галлана есть небольшое тактическое преимущество, и на сто процентов готова забирать серию. Единственный вопрос сейчас: чем на эту перегруппировку «молний» могут ответит звезды «Рейнджерс»?

Одна-две шайбы – и ход матча будет другим.

Фото: East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP