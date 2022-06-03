Тот случай, когда наши ожидания – реально наши проблемы.

За свою карьеру Александр Радулов сделал в хоккее кучу прекрасных вещей, но два моих любимых видео из его фильмографии – вообще не про голы.

Первое – это кусочек репортажа нижнетагильского ТВ, который чудом остался в интернете: у команды, в которой играет совсем юный Радулов, берут небольшое интервью.

– А почему вы выбрали именно этот вид спорта? – спрашивает девушка.

– Мне просто. Посоветовал. Отец, – рывками произносит Саша, и от его детского баса становится немного неуютно. Представьте: он вот таким голосом рычал на партнеров уже вот в том возрасте. И на судей. Да и вообще на всех подряд.

Второе видео называется «Hommage à Radulov»: хоккеист выносит на домашнюю арену «Квебек Ремпартс» Мемориальный кубок. Идет 2006 год, Саша тогда стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком юниорской лиги Квебека, а так же MVP Мемориального кубка.

Арена более-менее сходит с ума и скандирует «Раду! Раду!» – глядя на это, странно вспоминать, что кто-то считает, будто на Западе не любят русских.

В 2022-м, через 16 лет после «Раду! Раду!», Александр возвращается в КХЛ, не сосчитать в какой раз (на самом деле это несложно – в третий).

Это возвращение – финальная сирена его карьеры в НХЛ (туда он уезжал 2,5 раза) и начало финишной прямой для его карьеры вообще: в этом сезоне в «Далласе» было видно, что он уже не до конца вытягивает (несмотря на поддержку от Никиты Филатова), в плей-офф-2022 не всегда попадал в заявку, а за три матча против «Калгари» ничего не забил и даже не отдал.

Несмотря на ощущение, что в КХЛ 36-летний Радулов будет выглядеть энергичнее многих 20-летних, сюда он, конечно, едет доигрывать. А значит, это отличный момент осмыслить всю его карьеру или тот ее последний кусок в НХЛ, который закончился вот прямо сейчас, на наших глазах – в момент, когда Саша подписал контракт с «Ак Барсом».

Я слышал такое мнение и думаю, что вы его поддерживаете: «Радулов слишком долго просидел в ЦСКА в лучшие годы и слишком мало играл в НХЛ. И поэтому добился меньше, чем мог».

Понимаю, откуда этот ракурс и почему его будет практически невозможно оспорить. Железобетонный шаблон по поводу того, как должна развиваться карьера мегаталантливого хоккеиста складывался много лет, я принимал участие в его строительстве, и случай с Радуловым под него подходит максимально.

Ну как так? Выбрал деньги, а не карьеру? Испугался? Испортил отношения с «Нэшвиллом»? Ну и все в таком духе – я думаю, вы в комментариях гораздо ярче меня распишете базовые претензии к игроку.

Все так. Но эта фраза – «слишком мало играл в НХЛ и не стал суперзвездой» – мне кажется слишком незначительным оттенком, чтобы использовать ее в качестве итога такой грандиозной карьеры.

Радулов пересидел в ЦСКА? Очень может быть. Но об этом ли его карьера? Стоит ли она того, чтобы сводить ее к этому факту?

Точно нет. Мне кажется, из истории Радулова, такой красивой и разнообразной, от «совета отца» (смотрите мой телеграм) до переезда в «Ак Барс» (в Казань! При живых фанатах Уфы!) можно вытащить больше. Гораздо больше. Настолько больше, что слишком поздний переезд уменьшается до размеров какой-то незначительной букашки.

Вы вспомните, как это было. Радулов выбрался из Нижнего Тагила, через школу, если я правильно помню, ярославского «Локомотива» в московское «Динамо». Середина 2000-х, тогда наш клубный хоккей только начинал развиваться, и у молодых парней вообще не было какого-то понятного пути в профессиональный хоккей.

«Радулов был никому не нужен тут», – однажды в великой программе «Первая пятерка» вспоминал Александр Хаванов.

Он поехал в CHL, встретился там с Патриком Руа (он руководил «Ремпартс»), взял примерно все, что мог, и заинтересовал тренеров «Нэшвилла». О-о-о-о-о-о-очень заинтересовал. Два отличных сезона за «Предаторс», бодрая игра за сборную на домашнем ЧМ-2007 и... возвращение в Россию, на запуск нового большого хоккейного проекта со словом «Континентальная» в названии.

Ошибка? В 2009-м он забивает золотой гол на чемпионате мира – и сборная России берет вторую победу подряд (тогда казалось, что примерно так и будет, и вторая победа была будничной, но из сегодня конечно сплошная фантастика).

В 2011-м – берет с «Салаватом» Кубок Гагарина.

В 2012-м доигрывает за «Нэшвилл» кусочек сезона, неудачно ходит на вечеринку (Барри Троц наказывает его за позднее возвращение в гостиницу или что-то типа того и вычеркивает из заявки на матч плей-офф) и возвращается в Россию, на запуск другого большого хоккейного проекта – ЦСКА эпохи «Роснефти». И зарабатывает столько, что хватает даже на хранение в ненадежном банке.

В 2016-м Саша решает поехать в НХЛ – и отправляется на переговоры как раз в тот момент, когда стартует сбор национальной команды перед домашним чемпионатом мира; и в результате проезжает и мимо ЧМ-2016, и (вместе с Ковальчуком) мимо Кубка мира-2016 (до сих пор немного обидно). Тогда говорили так: Знарок обиделся на Радулова.

Через 6 лет Радулов едет в Казань к тому же Знарку. В Казань – хотя так ярко играл в Уфе. В медиа пишут про конфликт? Болельщики будут недовольны? Да по барабану.

Это его карьера? Это его решение? Кому отвечать, если оно окажется ошибкой? Всем остальным тогда лучше заткнуться.

Радулов никогда не обманывал хоккей и у него нет проблемы с достижениями. Если опустить красивую, но абстрактную риторику типа «не вышел на уровень Малкина», то на его полке все вполне прилично.

Про Мемориальный кубок, два чемпионата мира и Кубок Гагарина я уже говорил. Радулов был в двух победах от Кубка Стэнли – в статусе полноценной звезды и одного из ключевых игроков топ-6 «Далласа». Он забивал в овертайме одного из матчей финала конференции.

Не победил с ЦСКА? Но, давайте признаемся, без Радулова КХЛ и мы все не получили бы лучший сезон в ее истории, когда быковский СКА и квартальновский ЦСКА сначала устроили две эпические разборки в регулярке, а потом еще прибавили в плей-офф. Получилась неповторимая серия, в которой СКА отыгрался с 0-3.

Этого не было бы без Радулова. Без Радулова мы не получили бы тот легендарный эпизод, где его, взрывающегося на скамейке штрафников, пришпоривает Арина Устинова, арбитр матча.

Радулов своей энергетикой сделал тот сезон незабываемым для зрителей и для всех его участников. Это могло бы существовать и без него – но без него это было бы не так интересно.

Поэтому я не думаю о том, чего он мог добиться, если б уехал на пару лет раньше. Или не возвращался бы из «Нэшвилла». Мне достаточно того, что он всегда – всегда, и с этим вряд ли кто-то может поспорить – был честен на льду. Мне нравится, что вне льда он принимал решения своей головой, без оглядки на общественное мнение и прочую чепуху – и отвечал за эти решения сам, без особого нытья и сожалений.

Абсолютно правильных путей не бывает. Что было правильным, а что – нет, почти всегда выясняется задним числом – и если б в 2020-м «Тампа» оказалась чуть слабее или в 2019-м Джейми Бенн забил «Сент-Луису» в этом эпизоде, то Радулов оказался бы немножко больше прав, чем сейчас, не так ли?

К черту все это сослагательное – крутой игрок провел крутую карьеру, прожил жизнь, как захотел, и никто не может ему ничего предъявить.

Осенью-2022 он выйдет на лед КХЛ и проведет это время настолько круто, насколько может – и снова будет прав.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier, IMAGO/Norbert Scanella; globallookpress.com/IMAGO/Larry MacDougal; East News/FRANCK FIFE / AFP