«Флорида» выглядит просто потерянной против «Тампы». Вроде все на месте, но ничего не работает

Чувство обреченности.

На третий период третьего матча серии «Флорида» выходила при счете 1:3 – и по идее, должен был получиться лучший период сезона. Лучший период последних десяти лет. Возможно, лучший период в истории.

Вместо этого «пантеры» получили 0-5 по голевым моментам где-то к середине – и можно было уже заканчивать матч (я бы сказал, что и серию, но посмотрим). Выбрасывать белый флаг – или что там делается в боксе?

Я не видел все матчи «Флориды» в этом сезоне, но всерьез подозреваю, что это был ее худший период.

Мы с вами на вершине мирового конкурентного хоккея, и тут уже встречаются очень близкие друг другу команды. По первому матчу серии «Тампы» и «Флориды», может быть, вы помните, показалось, что «молниям» выгодно придерживаться вашингтонского плана (ну или его подобия) – они примерно это и делали. Медленные раскаты, контроль шайбы, неторопливые перепасовки в начале атаки – в общем полный набор шипов и колючек, которые должны были замедлить игру.

«Лайтнинг» тогда победили 4:1 и решили попробовать без специальных примочек, сыграть с «Флоридой» прям на всех скоростях. Было намно-о-о-о-ого тяжелее, но тоже закончилось победой.

В третьем матче «Тампа» ничего специального не делала – разве что старательно держала шайбу, но это она делает более-менее всегда.

Это все я к тому, что ничего специального и тактического в этой серии не происходит. Нет такого, что «молнии» применяют какие-то системные сверхусилия, чтобы сдерживать, например, скорость «Флориды». Я бы отметил только работу Купера со звеньями: все играют со всеми и трудно уловить какие-то постоянные тройки – но непонятно, это чтобы запутать скамейку соперника или просто из-за того, что у него 11 нападающих (иногда остается 10, когда кто-то уходит в раздевалку подлечиться). В итоге непонятно, на кого конкретно тренеры «Флориды» могут наложить своих лидеров и кто в этом смысле подходящая мишень.

Таким было четвертое звено, но его разобрали, потому что осталось 11 игроков в нападении – и Перри выходил с Хэйглом/Колтоном. И все, мишеней не осталось.

В общем, никаких явных, специальных сдерживающих мер не видно. Обе команды играют как хотят. У них многое получается. У них есть броски, атаки, большинство и отрезки игры на чужом пятаке.

И в этом они прям очевидно равны. Все бегут, все летят, все молодцы. И кто пройдет дальше, решается теперь на микро-уровне. На уровне деталей, конкретных решений конкретных игроков в конкретных эпизодах. И тут «Тампа» всегда немного впереди. Это такое еле заметное немного, которое обнаруживается только на сверх замедленных повторах – тут блок, тут подставленная клюшка, тут Кучеров увидел свободное пространство. Уже три матча она совсем чуть-чуть впереди, но постоянно.

Это разница в доли миллиметров, но при этом она будто бы из вибраниума (ну наконец-то пошли отсылки к «Мстителям»), и ее не преодолеть. Смотришь хоккей – нет разницы между командами. Смотришь выигранные единоборства на обоих пятаках – и там всегда одно и то же. «Тампа» вычищает все. «Флорида» не отхватывает ничего.

Раз за разом одно и тоже: вот цель очень близко, и шайба летит в пустой угол, а потом Хедман выставляет колено, и момента будто не было.

И от каждого такого действия «Тампа» будто бы расслабляется и играет еще смелее (смотрите на действия Кучерова во второй половине игры), и разница уже как-то очевиднее, хотя формально продолжается дико сложный и конкурентный хоккей. И «Флорида», проводя отличную серию, нагнетая темп и создавая достаточное количество моментов, буксует на месте.

И ее дух, ее настроение падают. Скамейка «пантер» в третьем периоде – это самое грустное место на свете. Понятно, откуда такой по качеству период – это все угнетает. Команда делает все правильно и все, что нужно, но в деталях, на уровне микро-частиц, какого-то ощущения игрового момента хоккеисты «Тампы» справляются лучше. Они перекрывают, а потом идут в чужую зону, создают момент и реализуют его – это делает даже Эрик Чернак.

«Тампа», как и в прошлом году, душит соперника не столько физически, сколько на уровне психологии. Чтобы вы ни сделали, мы будем быстрее – и с этим просто невозможно бороться.

«Флориде» нужен хотя бы один матч с 4 и более заброшенными шайбами, иначе она в себя уже не поверит. Собственно, у нее и остается всего один шанс.

Счет в серии: 3-0

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports