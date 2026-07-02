Россия победила США в товарищеском матче в Москве – 10:6. Играли Фетисов, Ротенберг, Панарин, Никишин, Радулов, Марченко и Сергачев, состав американцев не объявляли

Россия победа США в товарищеском матче в «Лужниках».

В олимпийском комплексе «Лужники» прошел товарищеский матч между сборными России и США.

Игра была организована торгово-промышленными палатами двух стран.

Как сообщает «Чемпионат» встреча завершилась со счетом 10:6 в пользу российской команды, которая называлась «Красная машина». Ее капитаном стал Вячеслав Фетисов. В состав команды вошли как профессиональные хоккеисты из КХЛ и НХЛ, так и артисты (Игорь и Олег Бутманы, Ильдар Абдразаков), чиновники и руководители различных организаций.

В первом периоде в составе россиян отличились защитник «Айлендерс» Александр Романов и нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин. Во второй двадцатиминутке голы забивали обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин и обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов. По дублю сделали лучший бомбардир «Коламбуса» Кирилл Марченко и Алексей Кондаранцев (министр правительства Москвы, руководитель департамента спорта города). По голу забили Федор Андреев и Иван Коваленко из юниорской сборной России.

Также в матче приняли участие вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник «Юты» Михаил Сергачев и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг. Главным тренером команды был двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Состав сборной США остался неизвестным. Отмечается, что команда состояла как из действующих хоккеистов, так и из любителей – представителей Американской торговой палаты в России. Ее капитаном был бывший генеральный менеджер «Шанхая» Скотт Макферсон.

Матч прошел на арене «Кристалл» вместимостью 500 человек. Билеты на игру не продавались, посетить встречу возможно было только по приглашениям. Некоторым СМИ было отказано в аккредитации.

Перед игрой президент ФХР Владислав Третьяк сделал символическое вбрасывание.

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