Как килт стал символом мужества? И что носят под ним «истинные шотландцы»?
У Энди Маррея есть ответ.
В Германии тартановый наплыв – минимум 100 тысяч шотландцев съехались в Мюнхен на матч открытия. И пока мужчины в клетчатых юбках (простите!) осушали немецкие пабы, представитель шотландской сборной сидел в килте рядом с боссами ФИФА и УЕФА.
В неловкую ситуацию попал немецкий репортер Штеффен Шварцкопф: когда рассказывал о традиционных шотландских одеяниях, один из фанатов приподнял килт другому. В прямом эфире немцы увидели, что перед ними настоящий шотландец.
Да, килты часто носят без нижнего белья. Демонстрировали даже в «Храбром сердце»
Как правильно носить килт – давняя дискуссия в шотландском обществе. Традиция надевать его без нижнего белья пришла из армии. Неизвестно, когда началась эта практика, но до нас дошли истории из Первой мировой: офицеры даже прикрепляли зеркало к палке – чтобы проверить, точно ли солдат ничем не прикрывается. В 1997-м выяснилось, что армейский дресс-код жив: во время церемонии в Гонконге поднялся ветер – и у солдат королевского полка Шотландии задрались килты так, что кругом защелкали фотокамеры.
Двумя годами ранее вышел нашумевший фильм «Храброе сердце», где тоже подсвечивается отсутствие белья у воинов. В одной из сцен бойцы армии Уильяма Уоллеса в знак презрения к англичанам дружно задрали килты, показав врагу голые зады.
Фильм Мела Гибсона не лучший пример исторической достоверности: в XIII веке не было и самих килтов – по крайней мере в том виде, в котором их показали.
Но сам факт использования килтов без нижнего белья в кино отражался не раз.
Вот в фильме 1949 года в это отказывается верить Рональд Рейган.
А это уже демонстрация от Джеймса Бонда. Это все-таки правда!
Вероятно, армейский способ носки символизирует мужество и дерзость. Например, такой посыл у рекламы, где шотландские регбисты не испугались боевого новозеландского танца хака.
Ведь у них есть килты, которые можно просто приподнять.
Традиция носить килты без нижнего белья вошла в шотландский фольклор. Для описания таких людей есть устоявшееся сатиристическое выражение – «истинный шотландец». Обычно его используют в вопросительной интонации, когда спрашивают, является ли носитель килта настоящим шотландцем.
Иногда это приводит к казусам. В 2015-м бармены из паба в Инвернессе отказались от килтов, потому что клиентки подвергали их домогательствам. Помощник менеджера паба Ян Хоуи рассказывал: «Группы выпивших женщин постоянно задают вопрос о настоящим шотландце – и в итоге узнают сами».
В туристических магазинах Шотландии популярны футболки с шуточными надписями «Инспектор килтов». При этом сейчас далеко не все носят наряд традиционным способом. В 2016-м британская исследовательская компания YouGov опросила 315 мужчин: 55% признались, что носят под килтом нижнее белье, 38% – ничего не носят, а 7% – надевают шорты или что-то еще.
Участники Игр горцев соревнуются в килтах – и по правилам они обязаны что-нибудь под них надевать. Исполнители традиционного шотландского танца хайланд тоже должны одеваться скромно и прилично. У официального совета Шотландии по танцам хайланд (SOBHD) есть даже строгие ограничения: «Под килт следует надевать темное нижнее белье, но никак не белое».
В 2010-м дискуссию запустил директор Управления шотландских тартанов Брайан Уилтон, который назвал традицию не носить нижнее белье «детской и негигиеничной». Ему возразили бывший гонщик «Ф-1» Дэвид Култхард и некоторые производители килтов.
Килт стал символом Шотландии относительно недавно. Его надевали Тайсон, Беккенбауэр и Федерер
Килт – традиционная одежда горцев Шотландии. Изначально (самое древнее описание датируется 1594 годом) это был большой плед, которым можно было полностью укрыться в дождливой горной местности. Тогда он был незаменим: не только согревал, но в отличие от штанов давал свободу движений и быстро высыхал. Если в бою требовалась свобода, плед можно было легко сбросить и нестись в атаку без одежды.
Привычный нам килт – это нижняя часть большого килта. Считается, что мини-версия появилась в начале XVIII века – как менее громоздкая альтернатива. Во время восстания якобитов в 1745 году (попытка изгнанной королевской династией Стюартов свергнуть Георга II) многие повстанцы приняли килты в качестве формы. Вероятно, не только из-за удобства передвижения, но и для самоидентификации. После поражения якобитов власти почти на 40 лет запретили шотландскую одежду – она разрешалась только служащим королевских полков. Так энергию горцев перенаправляли, высылая шотландских солдат в разные концы империи.
Но клетчатые юбки выжили, в середине XIX века стали популярны в кругах шотландского дворянстве и интеллигенции, а впоследствии распространились среди равнинных жителей и даже других представителей кельтской группы (ирландцы, валлийцы). Именно с этого момента килт превратился в символ Шотландии.
Кстати, о клетках. Знаменитый орнамент тартан, более известный у нас как шотландка, имеет древнюю историю. Но расцвет его популярности тоже пришелся на XIX век, чему способствовало увлечение тартаном королевы Виктории и ее мужа. Узор может символизировать определенный клан, а также местность или организацию. Сейчас официально зарегистрированы тысячи видов этого орнамента. Конечно, есть свой и у Тартановой армии – фан-клуба сборной Шотландии.
Известно, что шотландские подразделения носили килты даже во время Первой мировой. А вот уже в начале Второй мировой их быстро признали непрактичными для современной войны – и запретили в первый же год. Сейчас килт лишь часть парадной формы, но по-прежнему ассоциируется у шотландцев с доблестью, отвагой и боевым духом.
Может быть, поэтому килт так любят спортсмены?
Четверка шотландских пловцов как-то вышла так на эстафету.
Немецкий боксер Марсель Целлер надевал килт даже на ринг, в том числе для боя с Тайсоном Фьюри.
Конечно, килт уважает сэр Алекс Фергюсон.
И шотландский бомбардир «МЮ» Денис Лоу.
Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер одевались так перед отборочным матчем с Шотландией.
Майк Тайсон – перед боем в Глазго.
Роджер Федерер – на благотворительной игре с Энди Марреем.
Чтобы взять интервью у Маррея, француз Фабрис Санторо, трехкратный победитель турниров «Большого шлема», тоже надел килт.
А когда главный британский теннисист готовился к свадьбе, его прямо на корте Australian Open атаковали вопросами о праздничном наряде. Ответ «правильный килт» ведущего не устроил, и он уточнил наверняка, будет ли Маррей без нижнего белья. «Именно так», – удовлетворил любопытство шотландец.
Теперь Энди развлекает нарядом детей: «Когда ваши дочери хотят поиграть в переодевание и говорят: «Папа, надень юбку». Пытался объяснить им, что это килт, а не юбка, но они заверили меня, что это определенно юбка».
Лох-несское чудовище – главный миф Шотландии: откуда взялся и сколько тут правды
Фото: Gettyimages/Steve Welsh / Stringer, PA Images / Contributor, Evening Standard / Stringer, Neil Munns – PA Images / Contributor, Simon Stacpoole/Offside / Contributor, Ian MacNicol / Contributor; Robert Perry/ZUMAPRESS.com Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press; East News/Andy Buchanan / AFP, SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP; кадры трансляции «Матч ТВ»; instagram.com
То что находится в районе паха на фото Алекса Фергюсона называется "Спорран" на кельтском.
Изначально как элемент килта и декоративного дополнения к традиционному шотландскому одеянию,мог использоваться в основном как дополнительный "карман" и место для хранения мелких предметов,но иногда в объёмный "спорран" помещался и нож,и пистоль.
Видов "спорранов" огромное множество,но основное отличие это то,что настоящие сделаны из настоящей кожи,шерсти или меха животных.
Искусственные материалы не могут служить основанием данного элемента одежды шотландской культуры.
В средневековой Европе при захвате вражеских крепостей всех мужчин убивали, а женщин насиловали. Именно тогда гордые, смелые, но жизнелюбивые шотландцы и стали носить килты.
Нанесли большой урон их воинской морали,
А потом мы повернулись к недругам лицом
Напугали до смерти их своим концом.
И англичане бежали, видя шотландские члены,
Зрелище это срамное не по душе джентльмену,
Мы труселей не носим, знают пускай иноземцы,
Нет у нас совести вовсе, есть только храброе сердце!
Простите, не удержался.
Составлен по заказу Генерального консула России в Эдинбурге в 2007 году и подарен российскому народу официальным органом, регулирующим тартаны в Шотландии (Scottish Tartans Authority).
Скомбинирован из тартанов Barclay и Lermontov, названных соответственно в честь полководца Михаила Барклая-де-Толли и поэта Михаила Лермонтова, имевших шотландские корни.
Красный цвет на зеленом берет свое начало из тартана Барклай, а белый на синем цвете символизирует Андреевский крест - святого покровителя России и Шотландии. Золото и количество белых линий - три - взяты из тартана Лермонтов, самого первого в России русского тартана. Красный белый и синий - от Российского флага, а золото и черный - от Гербового флага Российской Империи. Обе русско-шотландские династии были объединены ещё одним событием в 1841 году, когда доктор Иван Барклай из Пятигорска подписал свидетельство о смерти Михаила Лермонтова, убитого на дуэли.
Привет)
Привет )