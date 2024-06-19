Как килт стал символом мужества? И что носят под ним «истинные шотландцы»?

У Энди Маррея есть ответ.

В Германии тартановый наплыв – минимум 100 тысяч шотландцев съехались в Мюнхен на матч открытия. И пока мужчины в клетчатых юбках (простите!) осушали немецкие пабы, представитель шотландской сборной сидел в килте рядом с боссами ФИФА и УЕФА.

В неловкую ситуацию попал немецкий репортер Штеффен Шварцкопф: когда рассказывал о традиционных шотландских одеяниях, один из фанатов приподнял килт другому. В прямом эфире немцы увидели, что перед ними настоящий шотландец.

Да, килты часто носят без нижнего белья. Демонстрировали даже в «Храбром сердце»

Как правильно носить килт – давняя дискуссия в шотландском обществе. Традиция надевать его без нижнего белья пришла из армии. Неизвестно, когда началась эта практика, но до нас дошли истории из Первой мировой: офицеры даже прикрепляли зеркало к палке – чтобы проверить, точно ли солдат ничем не прикрывается. В 1997-м выяснилось, что армейский дресс-код жив: во время церемонии в Гонконге поднялся ветер – и у солдат королевского полка Шотландии задрались килты так, что кругом защелкали фотокамеры.

Двумя годами ранее вышел нашумевший фильм «Храброе сердце», где тоже подсвечивается отсутствие белья у воинов. В одной из сцен бойцы армии Уильяма Уоллеса в знак презрения к англичанам дружно задрали килты, показав врагу голые зады.

Фильм Мела Гибсона не лучший пример исторической достоверности: в XIII веке не было и самих килтов – по крайней мере в том виде, в котором их показали.

Но сам факт использования килтов без нижнего белья в кино отражался не раз.

Вот в фильме 1949 года в это отказывается верить Рональд Рейган.

А это уже демонстрация от Джеймса Бонда. Это все-таки правда!

Вероятно, армейский способ носки символизирует мужество и дерзость. Например, такой посыл у рекламы, где шотландские регбисты не испугались боевого новозеландского танца хака.

Ведь у них есть килты, которые можно просто приподнять.

Традиция носить килты без нижнего белья вошла в шотландский фольклор. Для описания таких людей есть устоявшееся сатиристическое выражение – «истинный шотландец». Обычно его используют в вопросительной интонации, когда спрашивают, является ли носитель килта настоящим шотландцем.

Иногда это приводит к казусам. В 2015-м бармены из паба в Инвернессе отказались от килтов, потому что клиентки подвергали их домогательствам. Помощник менеджера паба Ян Хоуи рассказывал: «Группы выпивших женщин постоянно задают вопрос о настоящим шотландце – и в итоге узнают сами».

В туристических магазинах Шотландии популярны футболки с шуточными надписями «Инспектор килтов». При этом сейчас далеко не все носят наряд традиционным способом. В 2016-м британская исследовательская компания YouGov опросила 315 мужчин: 55% признались, что носят под килтом нижнее белье, 38% – ничего не носят, а 7% – надевают шорты или что-то еще.

Участники Игр горцев соревнуются в килтах – и по правилам они обязаны что-нибудь под них надевать. Исполнители традиционного шотландского танца хайланд тоже должны одеваться скромно и прилично. У официального совета Шотландии по танцам хайланд (SOBHD) есть даже строгие ограничения: «Под килт следует надевать темное нижнее белье, но никак не белое».

В 2010-м дискуссию запустил директор Управления шотландских тартанов Брайан Уилтон, который назвал традицию не носить нижнее белье «детской и негигиеничной». Ему возразили бывший гонщик «Ф-1» Дэвид Култхард и некоторые производители килтов.

Килт стал символом Шотландии относительно недавно. Его надевали Тайсон, Беккенбауэр и Федерер

Килт – традиционная одежда горцев Шотландии. Изначально (самое древнее описание датируется 1594 годом) это был большой плед, которым можно было полностью укрыться в дождливой горной местности. Тогда он был незаменим: не только согревал, но в отличие от штанов давал свободу движений и быстро высыхал. Если в бою требовалась свобода, плед можно было легко сбросить и нестись в атаку без одежды.

Привычный нам килт – это нижняя часть большого килта. Считается, что мини-версия появилась в начале XVIII века – как менее громоздкая альтернатива. Во время восстания якобитов в 1745 году (попытка изгнанной королевской династией Стюартов свергнуть Георга II) многие повстанцы приняли килты в качестве формы. Вероятно, не только из-за удобства передвижения, но и для самоидентификации. После поражения якобитов власти почти на 40 лет запретили шотландскую одежду – она разрешалась только служащим королевских полков. Так энергию горцев перенаправляли, высылая шотландских солдат в разные концы империи.

Но клетчатые юбки выжили, в середине XIX века стали популярны в кругах шотландского дворянстве и интеллигенции, а впоследствии распространились среди равнинных жителей и даже других представителей кельтской группы (ирландцы, валлийцы). Именно с этого момента килт превратился в символ Шотландии.

Кстати, о клетках. Знаменитый орнамент тартан, более известный у нас как шотландка, имеет древнюю историю. Но расцвет его популярности тоже пришелся на XIX век, чему способствовало увлечение тартаном королевы Виктории и ее мужа. Узор может символизировать определенный клан, а также местность или организацию. Сейчас официально зарегистрированы тысячи видов этого орнамента. Конечно, есть свой и у Тартановой армии – фан-клуба сборной Шотландии.

Известно, что шотландские подразделения носили килты даже во время Первой мировой. А вот уже в начале Второй мировой их быстро признали непрактичными для современной войны – и запретили в первый же год. Сейчас килт лишь часть парадной формы, но по-прежнему ассоциируется у шотландцев с доблестью, отвагой и боевым духом.

Может быть, поэтому килт так любят спортсмены ?

Четверка шотландских пловцов как-то вышла так на эстафету.

Немецкий боксер Марсель Целлер надевал килт даже на ринг, в том числе для боя с Тайсоном Фьюри.

Конечно, килт уважает сэр Алекс Фергюсон.

И шотландский бомбардир «МЮ» Денис Лоу.

Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер одевались так перед отборочным матчем с Шотландией.

Майк Тайсон – перед боем в Глазго.

Роджер Федерер – на благотворительной игре с Энди Марреем.

Чтобы взять интервью у Маррея, француз Фабрис Санторо, трехкратный победитель турниров «Большого шлема», тоже надел килт .

А когда главный британский теннисист готовился к свадьбе, его прямо на корте Australian Open атаковали вопросами о праздничном наряде. Ответ «правильный килт» ведущего не устроил, и он уточнил наверняка, будет ли Маррей без нижнего белья. «Именно так», – удовлетворил любопытство шотландец.

Теперь Энди развлекает нарядом детей: «Когда ваши дочери хотят поиграть в переодевание и говорят: «Папа, надень юбку». Пытался объяснить им, что это килт, а не юбка, но они заверили меня, что это определенно юбка».

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Фото: Gettyimages /Steve Welsh / Stringer, PA Images / Contributor, Evening Standard / Stringer, Neil Munns – PA Images / Contributor, Simon Stacpoole/Offside / Contributor, Ian MacNicol / Contributor; Robert Perry/ZUMAPRESS.com Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press ; East News /Andy Buchanan / AFP, SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP; кадры трансляции «Матч ТВ» ; instagram.com