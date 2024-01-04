Все формы Кубка Африки: здесь акулы, следы от когтей орла и новый стиль Нигерии 😍

18 экипировщиков на 24 команды.

С 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре прогремит Кубок Африки.

Как обычно на турнир съезжаются команды с самыми яркими и разнообразными формами: на этот раз набралось 18 брендов на 24 сборные. Не менее традиционно на континенте доминирует Puma (шесть команд), две у португальской Lacatoni, а дальше – полное разнообразие. У adidas, Nike, Umbro, Kappa, Macron и Le Coq Sportif только по одному представителю.

Изучим всех?

Нигерия: узор от руки – с орлом

Начинаем с одной из самых стильных сборных мира: вы помните какой ажиотаж вызвала коллекция нигерийцев к ЧМ-2018 – их форму тогда раскупили за (!) три минуты.

Перед чемпионатом мира в Катаре Nike снова постарался для Нигерии: нарисованный от руки узор с орлом – в разных оттенках зеленого. Выглядит крайне необычно.

К сожалению, Нигерии тогда не удалось засветить красоту на ЧМ, сборная не пробилась на турнир. Но теперь мы все же увидим Виктора Осимхена в этой форме на Кубке Африки.

Бело-зеленая выездная футболка выглядит скромнее, хотя тоже не без колоритного узора.

Мали: орел по центру и следы от когтей

Да, вот за это мы любим Африку! Перед турниром французский бренд Airness создал для Мали сразу две пестрые коллекции. Основная выше – с орлом и следами от когтей в цветах флага Мали. Именно в этих комплектах малийцы сыграют на Кубке Африки.

А есть еще вариант для обычных отборочных матчей – не можем не поделиться и им.

Алжир: обратились в прошлое

У алжирцев домашний и выездной комплект созданы по одному шаблону. Они вдохновлены футболками Алжира с ЧМ-1982. Полоски с левой стороны как раз оттуда.

Из особенностей: все логотипы расположили по центру, а над эмблемой федерации будут две звезды – по одной на каждое чемпионство в Кубке Африки (в 1990-м и 2019-м).

Тот случай, когда больше обсуждений вызвала тренировочная форма Алжира, которой очень возмутились в Марокко.

Танзания: очень насыщенные цвета

Как минимум, это очень ярко. Голубой, желтый и зеленый присутствуют на флаге Танзании, но на форме цвета получились намного насыщеннее (голубой даже превратился в синий).

Мавритания: карта страны и металлические номера

Марокканский бренд AB Sport представил форму Мавритании совсем недавно – специально к Кубку Африки. Здесь выделяются золотистые номера и желтая отделка на зеленом фоне.

На выездной комплект нанесли карту страны, которую расположили вокруг эмблемы федерации.

Замбия: диагональные фигурки

У домашних и выездных футболок один дизайн с V-образным вырезом. На выездной зеленой форме диагональные фигуры покрашены в цвета флага.

Гвинея-Бисау: принт традиционной ткани

Гвинея-Бисау нанесла на все три комплекта узор Panu di pinti – это традиционная ткань и уникальная текстильная традиция страны.

Домашняя форма красная, выездная – зеленая, третья – желтая. В этих комплектах сборная уже играла на предыдущем Кубке Африки, но новостей об обновке пока не поступало.

Кстати, форму команде делает местный бренд Guisport.

Кабо-Верде: акулы, акулы, акулы

Еще одна сборная, которая пока не объявляла о новых комплектах. Вероятно, будут играть в тех же футболках с изображением акулы: синяя – домашняя, белая – выездная, красная – третья.

Кстати, на эмблеме федерации тоже есть акула. Уже догадываетесь какое у команды прозвище? Все верно, «синие акулы».

Поставляет форму Кабо-Верде небольшая компания Tempo, которая в 2022-м сменила adidas.

Гамбия: скорпион и цвета флага

Немецкий производитель Saller не стал глубоко копать: нанесли на оба комплекта полоски в цветах гамбийского флага. А с другого плеча виднеется огромный скорпион.

Если хорошо присмотреться к эмблеме федерации, то скорпиона можно обнаружить и на ней.

ДР Конго: вся палитра от Umbro

Английский бренд не пожалел ярких цветов: третий комплект вообще получился с градиентом – от желтого к оранжевому. Смысл узоров – загадка.

Тунис: карфагенские «доспехи Ганнибала»

Этот дизайн мы уже видели на ЧМ-2022. Kappa погрузилась в тунисскую историю, которая связана с родной для компании Италией. Узор обеих форм отсылает к древней бронзовой кирасе (нательное защитное снаряжение, доспехи), обнаруженной при раскопках гробницы в 1909 году возле тунисского города Ксур Эссеф.

Доспехи, датируемые III веком до нашей эры, имеют древнеримское происхождение. Некоторые предполагают, что они оказались на территории современного Туниса после Второй пунической войны, когда карфагенский полководец Ганнибал устраивал походы в южную Италию.

ЮАР: все решили болельщики

Le Coq Sportif устал от критики за формы ЮАР, поэтому на этот раз предложил фанатам самим выбрать дизайн. В конкурсе мог участвовать любой желающий – победил вариант, разработанный южноафриканским дизайнером Лвази Нгкунгамой.

Правда, в оригинале домашняя желтая футболка задумывалась куда красочнее, но Le Coq Sportif выпустил комплект с более спокойной графикой (возможно, из-за требований ФИФА).

Третья форма – отсылка к комлекту ЮАР из середины 1990-х, в которых сборная в первый (и пока последний) раз выиграла Кубок Африки.

Буркина-Фасо: звезда, жеребцы и диагональная полоса

Новая форма сборной Буркина-Фасо напоминает предыдущую, но теперь вертикальная полоса (цветов флага) не ровная, а изогнутая. Звезда − тоже отсылка к флагу.

На эмблеме федерации изображены жеребцы − прозвище команды. Форму делает местный бренд Tovio.

Камерун: все сложно

Про сагу Камеруна перед ЧМ-2022 мы рассказывали подробно: тогда президент федерации Самюэль Это’О в одностороннем порядке разорвал контракт с Le Coq Sportif, найдя вместо него малоизвестную американскую компанию One All Sports.

В итоге во всех трех комплектах к ЧМ использовался один и тот же шаблон, различались только цвета: домашняя – зеленая, выездная – белая, третья – красная. На Кубке Африке сборная может сыграть уже в других формах: One All Sports продает такую.

Ангола и Мозамбик: узоры от Lacatoni

У Анголы и Мозамбика комплекты еще из 2019-го, но, похоже, обновления пока не предвидится.

У ангольцев необычные футболки с желтыми кругами и графическим узором (в том числе на рукавах). Дизайн разработал местный художник Джесуальдо Мувума.

А изготовил комплекты португальский бренд Lacatoni, как и для Мозамбика.

Здесь тоже один шаблон с узорами на все виды футболок.

Марокко, Гана, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, Гвинея: типовые футболки от Puma

Puma не делала специальных выпусков к турниру. Сборные будут играть в комплектах, у которых практически одинаковые выездные варианты. Напомним, перед ЧМ-2022 бренд выпустил гостевые футболки одного шаблона сразу для 12 сборных, 10 из которых еще и белого цвета.

Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.

Вот ганские комплекты.

А это сенегальские.

Марокканцы чуть выделяются – огромной панели по центру выездной футболки не видно. Домашняя форма же полностью состоит из красно-зеленых цветов.

Несмотря на простоту дизайна, форма уже стала культовой для Марокко, ведь именно в ней они дошли до полуфинала ЧМ.

Хозяева турнира ивуарийцы также получили свою панель к выездной форме.

У Египта, самой титулованной сборной Африки, тоже немного индивидуальности.

Несмотря на огромный простор для культурно-исторических отсылок.

Но самый минималистичный дизайн приготовили для Гвинеи.

Да, это просто однотонные футболки.

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Намибия и Экваториальная Гвинея обещают новые комплекты до старта Кубка.