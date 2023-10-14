Стилистические разногласия
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Cтарые формы с повседневной одеждой – новый тренд в моде. Смотрите, это блоккор!

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«Одеваться, как твой отец по дороге на субботний матч, еще никогда не было так круто».

В мире продажи футбольных форм тихая революция: adidas впервые выпустил лайфстайл-версии третьих комплектов, главная особенность которых – отсутствие спонсоров. Все для придания футболкам более повседневного вида и привлечения новой аудитории, которая захочет носить такие вещи вне стадионов.

Джерси даже сделали из хлопка и других более комфортных для ежедневной носки тканей. Такие версии третьих комплектов получили пока только «Реал», «Бавария», «Арсенал», «МЮ» и «Ювентус».

Но, похоже, это часть более масштабного вектора. Болельщики уже давно совмещают футболки любимых команд с повседневной одеждой, но в последние годы этот стиль получил отдельное название и вышел далеко за пределы трибун. 

Знакомьтесь, блоккор.

Блоккор вдохновлен стилем английских фанатов 70-х и 80-х, а также брит-попа 90-х. Но взлетел благодаря тиктоку 

Термин блоккор в конце 2021-го придумал американский тиктокер Брэндон Хантли, который сопроводил совершенно обычный образ, сочетающий футбольную майку с джинсами, шутливой подписью: «Самый горячий тренд 2022-го – блоккор». 

Название само по себе тоже комбинация из двух слов: bloke – в британском и австралийском сленге что-то вроде «бро», а core – обозначение направления моды. Брэндон употребил термин bloke, потому что его часто используют британские футбольные ютуберы. Но неожиданно шутка вышла из под контроля: стиль завирусился, набрал обороты к ЧМ-2022 и продолжил расти дальше. 

Сейчас у хештега blokecore под 450 миллионов просмотров в тиктоке: фанатская эстетика вдруг превратилась в модный феномен – сотни тысяч людей смотрят, как футбольные формы можно встраивать в обычный гардероб.

Стандартный блоккор-образ – это базовые джинсы, кроссовки adidas Samba и футбольная майка. Больше всего ценится винтажность джерси: носить в 2023-м футболку «Вест Хэма»-1995/96 – это способ самовыражения.

Так можно признаться в любви к команде или просто похвастаться редким экземпляром. Как насчет футболки «Нагои Грампус» 1993 года? В такой поиграл Гари Линекер, но еще не застал Арсен Венгер.

«Одеваться, как твой отец по дороге на субботний матч, еще никогда не было так круто», – так новый стиль зумеров охарактеризовал GQ. Журнал предположил, почему блоккор выстрелил: «Это праздник идеалов и время, по которому мы все немного ностальгируем: когда пинты были дешевыми, стадионы не забивались людьми, приклеенными к телефонам, а эфиром правил рок-н-ролл».

Кстати о музыке. Спортивная одежда в сочетании с джинсами и кроссовками Samba – это давний союз, который еще в 70-х возвели в культ английские ультрас, а затем подхватила британская рок-сцена. 

Братья Галлахеры из Oasis знали о блоккор еще в 90-х.

Лидер Blur Дэймон Албарн не отставал.

Kasabian тоже в теме.

Гости главного британского фестиваля музыки Гластонбери тоже обожают блоккор, пусть сами этого и не осознают. В твиттере есть даже отдельный аккаунт, посвященный тысячам форм, запечатленных на фестивале.

Соцсети переизобрели этот стиль для молодой и более широкой, часто даже нефутбольной аудитории. Эксперименты приветствуются: сочетание формы с классическими брюками, туфлями, сапогами или юбками – пожалуйста.

Строгие деловые костюмы – не проблема.

Бриджи и другие нефутбольные шорты – еще органичнее.

Джинсы могут быть мешковатыми.

Или зауженными.

А джерси даже не обязательно футбольными.

Как вы успели заметить: несмотря на название, это далеко не только мужской стиль. Более того, на стыке блоккора и кокетта (эстетика кокетства и максимальной женственности) появился блокетт! 

Все, больше не грузим модными терминами из тиктока: скажем лишь, что здесь спортивные формы сочетают с бантами, кружевными юбками, платьями и другими гиперженственными элементами гардероба.

На контрасте стереотипно мужского и женского получаются самые смелые образы.

Никаких рамок: вместо футболки может быть и другой спортивный элемент.

А иногда комплект даже обратный: низ – футбольные шорты, верх – обычный.

Тренд подхватили звезды и бренды: Кардашьян в ретро-футболке «Ромы», Белла Хадид в гетрах, презентации форм в эстетике блоккор

Кажется, что блоккор придумали специально для Эктора Бельерина – испанский модник популяризировал такой стиль задолго то до того, как это стало мейнстримом.

Новый король моды Жюль Кунде тоже уважает блоккор.

Теперь активно подключились и внефутбольные звезды. В конце 2022-го Ким Кардашьян заметили в редкой футболке «ПСЖ» сезона-2001/02. Это первая черная форма парижан, причем в ней команда с молодым Роналдиньо в составе сыграла лишь раз – проиграли «Марселю» 0:1 и больше не использовали.

Ким напомнила на 360-миллионную аудиторию.

В феврале 2023-го Кардашьян прогулялась уже в ретроформе «Ромы» сезона-1997/98, в которой в основу римлян прорывался Франческо Тотти.

Клуб поделился фото в соцсетях с подписью «Ким, мамма мия!» Оно и понятно: после такой неожиданной интеграции «Рому» прогуглили 2,3 млн человек за два дня, запросы в поисковике выросли почти на 3000%. 

​​Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид ранее тоже добавляли в образ футболки «ПСЖ».

А Адриана Лима периодически совмещает форму родной сборной Бразилии с джинсами, нефутбольными шортами или юбками.

Еще активнее эту грань размывает Белла Хадид: юбка со свитшотом и кроссовками, туфли на каблуках с найковскими гетрами. Она же дает новую популярность модели Samba, которую встраивает в самые разные образы.

Adidas быстро разобрался, куда дует ветер – и привлек супермодель к промо футбольной коллекции с Balenciaga. А еще вместе с лондонским брендом Wales Bonner, который любит играться с эстетикой блоккор, представил в таком стиле форму сборной Ямайки. Презентация прошла на Неделе моды в Париже. 

Теперь уже примерно все осознали, что выход комплектов в блоккор-стиле выглядят куда привлекательнее, чем обычное фото игроков в форме. 

Классический пример – «Венеция».

Наследники венецианской философии «Афины Каллитея» тоже в тренде. Вот как греки представляли формы на этот сезон.

«Дженоа» двигается в том же направлении.

Пожалуй, как и весь футбольный мир.

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Фото: offthepitch_archive; reddit.com/r/MCFC; nme.com/news/music/kasabian/скриншот с видео%; reddit.com/r/chelseafc; pbs.twimg.com/media; instagram.com/kimkardashian

15 комментариев

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Roman Silin
получается я эту моду 15 лет назад еще придумал, в школе 😂
+44
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+44
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rude.
Инфлюенсинг все таки сильная вещь.
Когда ты так 20 лет назад ходил, это значило что ты быдло и колхозник.
А сегодня до этого додумался какой-то гуру моды, то это значит "фешн".
+18
0
+18
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Varvar27
ВестХэмовская девушка,прямо Ах Ох и Ваххх( не вау ибо тема такая,олдовая)
+7
0
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КтоТоХитрыйИБольшойНаблюдаетЗаТобой
Значит когда я в футболке Юве в 2001 году в клуб хотел зайти - меня развернули мордовороты, мол пацан ты же не на треню пришел. А теперь это тренд. Видимо опередил время лет на 20)
+6
0
+6
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Raufka
во-первых, это красиво 😍
+8
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+5
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Eden Hazard
Есть Юве с Сони, Челси с Флагом Эмирэйтс и МЮ с Шарп. Черные джинсы, кроссы, и я в тренде)
+4
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ЕгориЙ
Предположу, что многие болельщики к футбольной форме относятся более треепетно и даже немного сакрально, потому что это не просто одежда для них, она несет определенный смысл и наполненность. Объяснить это сложно, но большинство думаю понимает. А для вешалок это очередная яркая тряпочка, которую они забросят как только тренд спадёт. Они их могут менять исключительно из симпатии к дизайну и цветам, им плевать какая команда ее носила и в этой форме впервые выходила в Премьер-Лигу или выигрывала Кубок.
+5
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Роман Миловидов
Хз в чем тут аж целое направление моды, если на представленных фото стильно смотрятся только 2 футболки: на японке белая от Реала и на Кардашьян черная от ПСЖ. Всё остальное просто как форма на любом другом болельщике, идущем на матч. А повседневные варианты интересная тема. Только там мало будет от спонсоров отказываться и не всегда нужно. И над качеством со стилем работать надо будет. А с этим и у основных вариантов формы даже у топчиков проблем хватает.
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4 shizzle ma nizzle
красиво, но разве это что-то новое
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ddddan 2
обожаю так ходить
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romanisti89
вообще амбассадором этого стайда сейчас является Джексон Ирвайн, капитан сборной Австралии и Санкт-Паули, чувак постоянно мелькает в ретро формах, да и внешне, со своими усами похож на кого то из 70-80х. Беллерин тупо щеголяет в ретро майке того клуба, где играет (Бетис/Спортинг)
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upuckuH
болеьщикам Боки в РОссии особо не пощеголять в форме
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Eden Hazard
Ответ 4 shizzle ma nizzle
красиво, но разве это что-то новое
именно олдскульные - да.
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Forza
Ответ rude.
Инфлюенсинг все таки сильная вещь. Когда ты так 20 лет назад ходил, это значило что ты быдло и колхозник. А сегодня до этого додумался какой-то гуру моды, то это значит "фешн".
Я думаю, это не совсем прямо ТАК работает. Скорее, это как с прической Роналдо на ЧМ 2002. Инфлюенсер, делает эту вещь стильной, из-за того, что он в ней смотрится круто. Благодаря фотографу, общей излучаемой уверенности, правильному стилю или еще чему то - неважно. Важно, что человек показывает что вот эта вещь может выглядеть круто. А дальше, человек уже представляет себя на месте этого ифлюенсера и такой: "это нам надо" - потому что думает, что может в этой вещи смотреться так же круто
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