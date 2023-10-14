Cтарые формы с повседневной одеждой – новый тренд в моде. Смотрите, это блоккор!

«Одеваться, как твой отец по дороге на субботний матч, еще никогда не было так круто».

В мире продажи футбольных форм тихая революция: adidas впервые выпустил лайфстайл-версии третьих комплектов, главная особенность которых – отсутствие спонсоров. Все для придания футболкам более повседневного вида и привлечения новой аудитории, которая захочет носить такие вещи вне стадионов.

Джерси даже сделали из хлопка и других более комфортных для ежедневной носки тканей. Такие версии третьих комплектов получили пока только «Реал», «Бавария», «Арсенал», «МЮ» и «Ювентус».

Но, похоже, это часть более масштабного вектора. Болельщики уже давно совмещают футболки любимых команд с повседневной одеждой, но в последние годы этот стиль получил отдельное название и вышел далеко за пределы трибун.

Знакомьтесь, блоккор.

Блоккор вдохновлен стилем английских фанатов 70-х и 80-х, а также брит-попа 90-х. Но взлетел благодаря тиктоку

Термин блоккор в конце 2021-го придумал американский тиктокер Брэндон Хантли, который сопроводил совершенно обычный образ, сочетающий футбольную майку с джинсами, шутливой подписью: «Самый горячий тренд 2022-го – блоккор».

Название само по себе тоже комбинация из двух слов: bloke – в британском и австралийском сленге что-то вроде «бро», а core – обозначение направления моды. Брэндон употребил термин bloke, потому что его часто используют британские футбольные ютуберы. Но неожиданно шутка вышла из под контроля: стиль завирусился, набрал обороты к ЧМ-2022 и продолжил расти дальше.

Сейчас у хештега blokecore под 450 миллионов просмотров в тиктоке: фанатская эстетика вдруг превратилась в модный феномен – сотни тысяч людей смотрят, как футбольные формы можно встраивать в обычный гардероб.

Стандартный блоккор-образ – это базовые джинсы, кроссовки adidas Samba и футбольная майка. Больше всего ценится винтажность джерси: носить в 2023-м футболку «Вест Хэма»-1995/96 – это способ самовыражения.

Так можно признаться в любви к команде или просто похвастаться редким экземпляром. Как насчет футболки «Нагои Грампус» 1993 года? В такой поиграл Гари Линекер, но еще не застал Арсен Венгер.

«Одеваться, как твой отец по дороге на субботний матч, еще никогда не было так круто», – так новый стиль зумеров охарактеризовал GQ. Журнал предположил, почему блоккор выстрелил: «Это праздник идеалов и время, по которому мы все немного ностальгируем: когда пинты были дешевыми, стадионы не забивались людьми, приклеенными к телефонам, а эфиром правил рок-н-ролл».

Кстати о музыке. Спортивная одежда в сочетании с джинсами и кроссовками Samba – это давний союз, который еще в 70-х возвели в культ английские ультрас, а затем подхватила британская рок-сцена.

Братья Галлахеры из Oasis знали о блоккор еще в 90-х.

Лидер Blur Дэймон Албарн не отставал.

Kasabian тоже в теме.

Гости главного британского фестиваля музыки Гластонбери тоже обожают блоккор, пусть сами этого и не осознают. В твиттере есть даже отдельный аккаунт, посвященный тысячам форм, запечатленных на фестивале.

Соцсети переизобрели этот стиль для молодой и более широкой, часто даже нефутбольной аудитории. Эксперименты приветствуются: сочетание формы с классическими брюками, туфлями, сапогами или юбками – пожалуйста.

Строгие деловые костюмы – не проблема.

Бриджи и другие нефутбольные шорты – еще органичнее.

Джинсы могут быть мешковатыми.

Или зауженными.

А джерси даже не обязательно футбольными.

Как вы успели заметить: несмотря на название, это далеко не только мужской стиль. Более того, на стыке блоккора и кокетта (эстетика кокетства и максимальной женственности) появился блокетт!

Все, больше не грузим модными терминами из тиктока: скажем лишь, что здесь спортивные формы сочетают с бантами, кружевными юбками, платьями и другими гиперженственными элементами гардероба.

На контрасте стереотипно мужского и женского получаются самые смелые образы.

Никаких рамок: вместо футболки может быть и другой спортивный элемент.

А иногда комплект даже обратный: низ – футбольные шорты, верх – обычный.

Тренд подхватили звезды и бренды: Кардашьян в ретро-футболке «Ромы», Белла Хадид в гетрах, презентации форм в эстетике блоккор

Кажется, что блоккор придумали специально для Эктора Бельерина – испанский модник популяризировал такой стиль задолго то до того, как это стало мейнстримом.

Новый король моды Жюль Кунде тоже уважает блоккор.

Теперь активно подключились и внефутбольные звезды. В конце 2022-го Ким Кардашьян заметили в редкой футболке «ПСЖ» сезона-2001/02. Это первая черная форма парижан, причем в ней команда с молодым Роналдиньо в составе сыграла лишь раз – проиграли «Марселю» 0:1 и больше не использовали.

Ким напомнила на 360-миллионную аудиторию.

В феврале 2023-го Кардашьян прогулялась уже в ретроформе «Ромы» сезона-1997/98, в которой в основу римлян прорывался Франческо Тотти.

Клуб поделился фото в соцсетях с подписью «Ким, мамма мия!» Оно и понятно: после такой неожиданной интеграции «Рому» прогуглили 2,3 млн человек за два дня, запросы в поисковике выросли почти на 3000%.

​​Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид ранее тоже добавляли в образ футболки «ПСЖ».

А Адриана Лима периодически совмещает форму родной сборной Бразилии с джинсами, нефутбольными шортами или юбками.

Еще активнее эту грань размывает Белла Хадид: юбка со свитшотом и кроссовками, туфли на каблуках с найковскими гетрами. Она же дает новую популярность модели Samba, которую встраивает в самые разные образы.

Adidas быстро разобрался, куда дует ветер – и привлек супермодель к промо футбольной коллекции с Balenciaga. А еще вместе с лондонским брендом Wales Bonner, который любит играться с эстетикой блоккор, представил в таком стиле форму сборной Ямайки. Презентация прошла на Неделе моды в Париже.

Теперь уже примерно все осознали, что выход комплектов в блоккор-стиле выглядят куда привлекательнее, чем обычное фото игроков в форме.

Классический пример – «Венеция».

Наследники венецианской философии «Афины Каллитея» тоже в тренде. Вот как греки представляли формы на этот сезон.

«Дженоа» двигается в том же направлении.

Пожалуй, как и весь футбольный мир.

Фото: offthepitch_archive; reddit.com/r/MCFC; nme.com/news/music/kasabian/скриншот с видео%; reddit.com/r/chelseafc; pbs.twimg.com/media; instagram.com/kimkardashian