15 комментариев

Давний символ клуба.

Этот релиз ждали давно: первые сливы о необычном домашнем комплекте «Ювентуса» на сезон-2023/24 появились еще несколько месяцев назад.

И вот туринский клуб официально представил новинку. Все утечки подтвердились.

Ярко-желтые вставки, вспышки молний и эффект зебры

«Юве» и правда сделал форму, которая воссоздает окрас зебры. С традиционными черно-белыми цветами клуба это не сложно, но дизайнеры adidas ударились в максимальный реализм.

Сходство с шерстью на шкуре животного подчеркивает меховой эффект.

И без того смелый дизайн создатели дополнили ярко-желтыми вставками.

Электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep сохранились с нынешнего сезона. Вероятно, бренд так продвигает электромобили.

Дебют зебровой формы состоится 14 мая в матче против «Кремонезе».

Это не все: предматчевая форма «Юве» – тоже в стиле зебры

В Турине решили: если удивлять, то уже до конца. Принт разминочной футболки «Ювентуса» в следующем сезоне также будет отсылать к окрасу зебры.

Желтый цвет, пусть и не такой яркий, присутствует и здесь. Фотографиями поделились в твиттере La Maglia Bianconera.

Зебра – символ «Юве». Ее изображали даже на эмблеме

«Ювентус» играет в черно-белую полоску с 1903 года. Тогда клуб отказался от розово-черной формы: розовый перкаль был самой дешевой тканью, но рано изнашивался, плохо стирался и быстро выцветал. Поставить команде новую форму вызвался английский легионер «Юве» Джон Сэвидж, который заказал черно-белые комплекты у «Ноттс Каунти» из его родного города.

В новой полосатой расцветке «Ювентус» впервые взял титул уже в 1905-м. В клубе решили – цвета приносят удачу. А со временем за туринцами закрепились два показательных прозвища –«бьянконери» (черно-белые) и «зебры».

Зебра настолько укрепилась в символике клуба, что в 60-е и в 80-е силуэт животного изображали на эмблеме «Ювентуса». В 70-е и после 80-х зебру заменил символ Турина бык, а с 2017-го «Юве» запустил в дизайне футбольных лого эпоху минимализма.

Кстати, в 70-х зебра не осталась без футбольной эмблемы.

«Ювентус» умилительно подменил «Удинезе», прозвище которых – «маленькие зебры».

Теперь о тотемном животном снова вспомнили в Турине.

Фото: Instagram/juventus