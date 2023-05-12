15 комментариев

Стилистические разногласия
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Безумная форма «Ювентуса» – в стиле зебры. Эффектом меха воссоздали шерсть животного

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Давний символ клуба.

Этот релиз ждали давно: первые сливы о необычном домашнем комплекте «Ювентуса» на сезон-2023/24 появились еще несколько месяцев назад.

И вот туринский клуб официально представил новинку. Все утечки подтвердились.

Ярко-желтые вставки, вспышки молний и эффект зебры

«Юве» и правда сделал форму, которая воссоздает окрас зебры. С традиционными черно-белыми цветами клуба это не сложно, но дизайнеры adidas ударились в максимальный реализм.

Сходство с шерстью на шкуре животного подчеркивает меховой эффект.

И без того смелый дизайн создатели дополнили ярко-желтыми вставками.

Электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep сохранились с нынешнего сезона. Вероятно, бренд так продвигает электромобили.

Дебют зебровой формы состоится 14 мая в матче против «Кремонезе».

Это не все: предматчевая форма «Юве» – тоже в стиле зебры

В Турине решили: если удивлять, то уже до конца. Принт разминочной футболки «Ювентуса» в следующем сезоне также будет отсылать к окрасу зебры.

Желтый цвет, пусть и не такой яркий, присутствует и здесь. Фотографиями поделились в твиттере La Maglia Bianconera.

Зебра – символ «Юве». Ее изображали даже на эмблеме

«Ювентус» играет в черно-белую полоску с 1903 года. Тогда клуб отказался от розово-черной формы: розовый перкаль был самой дешевой тканью, но рано изнашивался, плохо стирался и быстро выцветал. Поставить команде новую форму вызвался английский легионер «Юве» Джон Сэвидж, который заказал черно-белые комплекты у «Ноттс Каунти» из его родного города.

В новой полосатой расцветке «Ювентус» впервые взял титул уже в 1905-м. В клубе решили – цвета приносят удачу. А со временем за туринцами закрепились два показательных прозвища –«бьянконери» (черно-белые) и «зебры».

Зебра настолько укрепилась в символике клуба, что в 60-е и в 80-е силуэт животного изображали на эмблеме «Ювентуса». В 70-е и после 80-х зебру заменил символ Турина бык, а с 2017-го «Юве» запустил в дизайне футбольных лого эпоху минимализма.

Кстати, в 70-х зебра не осталась без футбольной эмблемы.

«Ювентус» умилительно подменил «Удинезе», прозвище которых – «маленькие зебры».

Теперь о тотемном животном снова вспомнили в Турине.

«Рома» и «Интер» отказались от титульного спонсора. Теперь на футболке римлян – SPQR (девиз времен Империи)

Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐

Фото: Instagram/juventus

15 комментариев

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Govaaal
Как только выйдет, сразу куплю, очень красивая форма,но немного не канон, жёлтый цвет режет глаза,как по красоте хорошая,но жёлтый не вписывается в цвет Юве
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Женя Иванов
Ответ Govaaal
Как только выйдет, сразу куплю, очень красивая форма,но немного не канон, жёлтый цвет режет глаза,как по красоте хорошая,но жёлтый не вписывается в цвет Юве
Так была же даже форма с желтыми футболками или что, я один ее помню?
+5
-1
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KozlikX
красиво, не то что у мю
+3
-1
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Oleg Nikolaev
Ответ Женя Иванов
Так была же даже форма с желтыми футболками или что, я один ее помню?
Да куча форм с желтыми цветами было в истории Юве и полностью жёлтая с синим тоже
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Evgeny Trifonov
откуда столько жёлтого? понимаю для третьего комплекта. Но для основного для Ювентуса выглядит ужасно
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Диана Ди
Лучше бы играть начали
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Алексий Бяконт
А что с логотипом у вашего Жувентуса? Такую безвкусицу можно увидеть только у Зенита.
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Dmitry Glukhov
Любой основной комплект найка был круче, чем все последние выгибоны адидаса. Может быть я слишком консервативный ювентини, но уверен, что с традициями любого большого клуба надо обходиться крайне бережно.
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Tiestorzn17
Я бы такую купил, форма топ и очень необычная!
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JENNINGS
Красиво, но жёлтый цвет резко бросается и режет глаза. Заменить бы его за более приглушённый золотой (как в сезоне 2020/21) - идеально было бы!
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Vovan94
А что неплохо на самом деле 👍
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Howard Wolowitz
Сейчас зоозащитники проснутся.
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