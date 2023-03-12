23 комментария

Обменный курс скачет.

«Зенит» оформил пятое чемпионство подряд. Если учитывать советский период, оно стало юбилейным десятым (одно в СССР и девять в России). Теперь петербуржцы получат вторую звезду на эмблему – ее дают за каждые 5 титулов.

Для клуба это не такая уж и формальность. В ноябре 2022-го гендиректор «Зенита» Александр Медведев говорил о второй звезде как о важной миссии:

«Самая главная мотивация – стать чемпионами. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны, заслуживают этого».

До 2013-го звезду давали за 5 титулов в чемпионате России. «Зенит» не поддерживал учет советских побед

«Зенит» сравнялся по звездам с «Динамо» и ЦСКА. Правда, армейцы почти никогда этим не пользовались. У них на эмблеме и так всегда сияла звезда (на исторически первой она занимала чуть ли не все пространство), поэтому они не торопятся размещать еще и чемпионские.

«Звезды не для нас. Пусть их рисует кто-нибудь другой, а нам больше по душе, когда кубки стоят в кабинете у президента клуба», – заявлял гендиректор Роман Бабаев, когда в 2014-м клуб выиграл чемпионат.

Осенью того года команда все же вышла с двумя звездами, но только в ЛЧ. «У нас есть звезда в эмблеме, говорящая сама за себя, – продолжал Бабаев. – Если брать внутрироссийские трофеи, то места для звезд может не хватить. А в Лиге чемпионов форма выглядит иначе, на нее можно наносить только генерального спонсора. И с точки зрения эстетики звезды смотрятся более органично и презентабельно. Кроме того, в Европе нас знают хуже, чем в России. Поэтому мы посчитали, что звездами можно о себе что-то новое рассказать».

Больше всего звезд в российском футболе у «Спартака» – 4. Причем они продавили их нанесение в 2013-м. До этого регламентом РФС звезда полагалась за 5 побед исключительно в чемпионате России, без учета советского периода.

Но 10 лет назад за звезды взялись спартаковские ветераны. Никита Симонян, Ринат Дасаев, Георгий Ярцев, Федор Черенков, Олег Романцев и другие легенды советского футбола (всего 15 человек) подписали открытое письмо к РФС с просьбой изменить пункт регламента.

«Историю нельзя повернуть вспять, – объяснял позицию Никита Симонян. – Нельзя выбрасывать из истории чемпионства, завоеванные прошлыми поколениями в СССР. К примеру, «Ювентус» не отбрасывает достижения, которые были достигнуты во времена режима Муссолини. Или «Реал» во времена Франко. Зачем же мы делим нашу клубную историю на части и одни чемпионства считаем, а другие – нет?

Не надо делить историю на советский и российский периоды, отбрасывая достижения первого. В 50‑е годы мы прежде всего ориентировались на поколение братьев Старостиных и на то поколение, которое дважды делало золотой дубль в 1938 и 1939 годах. Этот рекорд ни один наш клуб не смог повторить. Но, получается, что он, как и другие союзные чемпионства, не отражен на эмблеме «Спартака». Как и победы в союзных чемпионатах других российских команд».

Спартаковец начала 80-х Александр Мирзоян утверждал, что изменение полезно всем командам с историей: «Динамо» на эмблеме не имеет золотых звезд в память о Льве Яшине и его товарищах по команде. А ЦСКА не имеет звезд в память о великих поколениях Федотова и Шестернева. Разве это правильно? Они что, не завоевывали титулы для клуба?»

«Зенит» 10 лет назад не согласился с позицией спартаковских ветеранов. «Советский спорт» даже цитировал протестное письмо петербуржцев:

«По нашему мнению, право на размещение отличительных знаков на эмблемах участников чемпионата России должно возникать у клуба только в случае победы в чемпионате без учета результатов третьих турниров. Не очень понятна аргументация того, почему именно сейчас необходимо вносить такие изменения.

Кроме того, если все же учитывать статистику СССР, не очень понятен период времени (1936-1991) при расчете количества чемпионств. Не учитываются турниры 1922 и 1923 годов, которые официально именовались чемпионатами РСФСР. Кроме того, в 1924 году было проведено первое всесоюзное первенство. Всего их было пять – в 1924‑м, в 1925‑м, в 1928‑м, в 1931‑м, в 1932‑м, в 1935‑м».

На общем собрании лиги клубы все же решили признать советские достижения.

К слову, белградские «Црвена Звезда» и «Партизан» в подсчете звезд на футболках учитывают победы, добытые в Югославии. А «Динамо» Киев – в СССР.

Звездные войны шли не только в России: за количество звезд бился «Ювентус», а теперь «Фенербахче»

Нашивки со звездами придумал «Ювентус» еще в далеком 1958 году. Тогда команда в 10-й раз выиграла чемпионат – и вместе с традиционным скудетто (чемпионская эмблема в цвета флага) добавила на форму звезду. Туринцы вдохновились «Золотой звездой за спортивные заслуги» – наградой, которую с 1933 года вручает спортсменам итальянский олимпийский комитет.

С тех пор в Серии А дают звездочку за каждые 10 титулов. Пока эту высокую планку преодолели лишь три клуба – «Юве» (36 чемпионств), «Милан» и «Интер» (по 19). «Дженоа» с 9 трофеями рядом, правда, уже очень давно: в последний раз брали золото почти 100 лет назад.

«Юве» заработал вторую звезду в 1982 году, а в 2012-м клубные боссы решили, что пора нашивать третью. Но в федерации не согласились с такой арифметикой, ведь из-за Кальчополи клуб уже давно лишили двух чемпионств.

Тогда туринцы в знак протеста отказались от звезд вообще. «Все истинные поклонники команды и так прекрасно знают, что у нас 30 титулов и, соответственно, три звезды», – утверждал Андреа Аньелли.

В то время «Ювентус» тотально доминировал в Серии А, поэтому 30-е скудетто оставалось лишь делом времени. Уже два года спустя туринцы получили третью звезду, но Аньелли продолжал упрямиться: на этот раз он заявил, что клуб не вернется к традиции до тех пор, пока другая команда не выиграет 20-й титул. «Чтобы подчеркнуть разницу», – объяснял босс «Юве». Обещания хватило на сезон – в 2015-м туринцы добавили на форму третью звезду, не дождавшись, пока миланские конкуренты доберутся до второй.

С 2021 года за количество звезд на эмблеме бьется «Фенербахче». В Турции, как и в России, для звезды хватает 5 чемпионств. Учитываются титулы с момента основания Суперлиги в 1959-м, но есть два исключения: «Бешикташу» засчитали победы в 1957-м и 1958-м. Это Кубок турецкой федерации, который в эти два года определял победителя для участия в Кубке европейских чемпионов.

До этого в стране существовали еще два прообраза единого чемпионата, в которых больше всего титулов взял «Фенербахче» (6 в одном и 3 в другом). Официально их сейчас не считают за титулы, так как они мало напоминали нынешний формат. Тогда между собой играли победители региональных лиг, причем в одном из турниров – по системе плей-офф. Но «Фенербахче» требует, чтобы к их официальным 19 титулам добавили еще 9 – то есть количество звезд должно вырасти с трех сразу до пяти.

Некоторые небольшие клубы поддержали «Фенербахче», но главные конкуренты, конечно, инициативу не оценили. Особенно «Галатасарай» – единственный турецкий клуб с 4 звездами.

Тогда «Фенер» пошел по пути «Ювентуса» – полностью отказался от звезд на форме. А летом 2022-го обновил оформление в соцсетях – и с тех пор постоянно рисует над эмблемой вожделенные 5 звезд.

Более того, президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что с сезона-2023/24 клуб в одностороннем порядке добавит 5 звезд на форму.

Развязка вот-вот наступит.

В Англии, Испании и Франции традиция почти не прижилась, а вот в Германии придумали особую систему

Итальянский обменный курс в 10 титулов за звезду получил самое широкое распространение в Европе: сейчас его используют в Португалии, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Греции, Шотландии, Ирландии, Украине, Чехии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Сербии, Швеции, Норвегии.

55 чемпионств «Рейнджерс» – это 5 звезд. «Селтик» отстает всего на три трофея, но клуб нашел способ проявить превосходство: на их футболке одна звезда, зато какая – она символизирует победу в Кубке европейских чемпионов-1967. Трофея такого уровня в богатой коллекции «Рейнджерс» нет.

Киевское «Динамо» максимально близко к третьей звезде – сейчас у клуба 29 титулов (13 в советский период и 16 в независимой Украине). «Шахтер» с 13 чемпионствами имеет право на звезду, но не использует ее.

Самую сложную формулу придумали в Германии: первую звезду можно нашить уже после трех титулов, вторую – после пяти, третью – после 10, четвертую – после 20 и пятую – после 30. «Бавария» с 32 победами – уже пятизвездочная.

Отсчет в Германии ведется с 1963-го, то есть с года основания Бундеслиги. Регламентировать количество звезд решили с 2005-го, а до этого каждый поступал по-своему. Берлинское «Динамо», например, гордо носило три звезды за 10 титулов в ГДР. После изменения правил чемпионам не из Бундеслиги позволили нашивать только одну звезду. Динамовцы так и сделали, но все же нашли способ подчеркнуть идентичность – добавили в нее число 10.

В Англии, Франции и особенно в Испании традиция со звездами не прижилась, но некоторые клубы все же вспоминают с помощью них самые памятные победы.

Две звезды на лого «Ноттингем Форест» – напоминание о победах в Кубке европейских чемпионов в 1979-м и 1980-м. У «Марселя» и «Астон Виллы» по одной звезде – тоже отсылка к главному евроуспеху в истории.

3 звезды на форме «Ипсвича» символизируют давние победы в чемпионате, Кубке Англии и Кубке УЕФА.

На эмблеме «Нанта» долгое время красовалось аж 8 звезд – по одной за каждый титул в чемпионате Франции. В 2019-м от них пришлось отказаться, так как клуб выбрал для нового лого крайне минималистичный дизайн.

«Сент-Этьен» действует по классике – звезда на лого символизирует 10 побед в чемпионате.

В МЛС есть деление на золотые и серебряные звезды, а в «Бока Хуниорс» добавили на эмблему сразу 72 штуки (!)

За пределами Европы мало где работает четкая регламентация по звездам. В Южной Америке, Азии и Африке частенько встречаются команды с 10-15 звездами – по одной за каждый титул.

Но особенно выделились «Бока Хуниорс»: с 1970 года на эмблеме отражены десятки звезд – за каждый более-менее значимый трофей, добытый в Аргентине и за ее пределами. Сейчас на лого уже 72 звезды. Их так много, что на футболках умещается только 52.

Не всегда звезды имеют отношение к успехам. Бразильский «Шапекоэнсе» нанес на эмблему одну звезду – в память о трагически погибшей в авиакатастрофе команде.

В МЛС есть четкая регламентация, но она так часто менялась, что в ней легко запутаться. В 2006 году американцы создали скудетто МЛС, который (как и итальянский вариант) переходил от чемпиона к чемпиону. В 2012-м скудетто заменили на золотую звезду – ее носил действующий чемпион.

В 2016-м золотую звезду отдали «ЛА Гэлакси», который первым в лиге выиграл 5 титулов. Остальные чемпионы получили серебряные звезды – по одной за каждый титул. А у действующего чемпиона одна из серебряных звезд перекрашивалась в золотой цвет. Выглядело примерно так:

В 2019-м лига снова вышла с поправками. Во-первых, большая золотая звезда «ЛА Гэлакси» за 5 титулов превратилась в 4 малые серебряные и одну золотую (как на фото выше). Во-вторых, действующим чемпионам вернулось скудетто, но теперь на рукав. В-третьих, все остальные чемпионы продолжили носить над эмблемой по серебряной звезде за каждый титул.

На форме сборной Уругвая 4 звезды. Почему?

Чемпионы мира среди сборных тоже полюбили звезды. Здесь все просто – по одной за каждую победу: 5 звезд нашили бразильцы, по 4 – итальянцы и немцы, 3 – аргентинцы, 2 – французы, по одной англичане и испанцы.

Единственная неожиданность – 4 звезды Уругвая. К двум ранним триумфам на ЧМ они добавили еще два золота Олимпиад 1924 и 1928 годов. Оба этих турнира, состоявшихся аккурат перед первым в истории ЧМ-1930, ФИФА официально признает любительскими чемпионатами мира.

А значит – уругвайцы имеют право подсветить эти победы звездочками.

Фото: Gettyimages.ru/Pablo Porciuncula-Pool, Adam Pretty, Gareth Copley, Valerio Pennicino; РИА Новости/Алексей Даничев