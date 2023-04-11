10 комментариев

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Холанд полтора года заигрывал с брендами – и вернулся к Nike. Заработает больше Месси, Роналду и Мбаппе

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Впереди только Неймар.

Битва за Эрлинга Холанда между крупнейшими производителям бутс завершилась. С чего она началась и почему норвежец вернулся к прежнему партнеру? 

Холанд с 14 лет с Nike. В 2022-м они расстались, чтобы теперь подписать один из крупнейших контрактов в истории

Сотрудничество с американским экипировщиком началось для Эрлинга еще в 2015-м, а начиная с «Зальцбурга» и вплоть до января прошлого года компания выплачивала футболисту миллион евро в год. 

В начале 2022-го Nike планировал новое соглашение, однако запросы Эрлинга к тому моменту заметно выросли. Контракт, который устраивал форварда в Австрии, в топ-лигах выглядел явно недооцененным. 

Поэтому Холанд не торопился – взял паузу, чтобы внимательно изучить предложения от adidas и Puma. В октябре его агент Рафаэла Пимента (наследница империи Мино Райолы) анонсировала «крупнейшую спонсорскую сделку в истории футбола». И только теперь Nike официально подтвердил, что самого желанного свободного агента на рынке переподписали именно они. 

Правда, детали контракта уже по традиции остались в тайне (также было с Неймаром, когда он переходил к Puma), поэтому нам остается опираться только на инсайды. До официального объявления журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщал, что Холанд рассчитывает на сумму 20 миллионов фунтов в год (около 23 млн евро), у The Telegraph похожая информация.

Если запросы Эрлинга удовлетворили, то теперь у него условия лучше, чем у Месси, Роналду и Мбаппе. Выше только Неймар. 

Nike назвал контракт длительным – The Athletic считает, что это больше 10 лет.

У Лео и Криша, как видите, особые условия. Правда, к вечности тоже есть вопросы: Football Leaks сообщал, что у Nike и Роналду не совсем пожизненный контракт, а соглашение с продлениями каждые 10 лет, следующее – в 2026 году.

Весной Puma объявила о подписании одноклубника Эрлинга – Джека Грилиша, который как раз ушел от Nike. Косвенно это означало, что немецкий бренд выходит из гонки за Холанда, а у американцев освобождаются деньги на норвежца. Грилиш теперь получает от Puma рекордные для британского футбола 10 миллионов фунтов в год, предыдущие рекордсмены – Гарет Бэйл и Харри Кейн (в районе 4 млн). 

В Nike теперь Холанд, Мбаппе и Роналду. Компания видит в норвежце эталон «девятки» – наследника Роналдо 

Nike готовится к эпохе после Лео и Криша, ярчайшие молодые звезды пока у них – Холанд, Мбаппе, супегерой Британии Рэшфорд, все еще топовый Де Брюйне и самые известные игроки женского футбола – Алексия Путельяс, Ада Хегерберг, Меган Рапино, Лия Уильямсон и Сэм Керр.

Компания наверняка разработает под Холанда именную линейку, как это уже было с бутсами Мбаппе. Nike уже позиционирует норвежца как главную «девятку» мирового футбола – эталонного нападающего следующего поколения и наследника Роналдо, с именем которого связаны одни из самых узнаваемых бутс в истории. Американский бренд всегда умело коммерциализировал наследие своих главных спортсменов: Криштиану, Майкла Джордана, Леброна, Тайгера Вудса – этот аспект команда Эрлинга точно учитывала при выборе партнера.

Правда, теперь в компании могут возникнуть другие сложности – как удовлетворить амбиции и желания всех суперзвезд. В 2020-м Nike расстался с Неймаром в том числе и потому, что бразилец чувствовал себя обделенным по сравнению с Роналду и Мбаппе. 

«В 2019-м Мбаппе гастролировал по США и Японии с Nike. Килиан должен был поехать еще и в Бразилию. Можете представить, насколько Неймар оскорбился?» – говорил источник L’Équipe.

Впрочем, у главных конкурентов проблемы точно посерьезнее. Трансфер Холанда помог бы для сдерживания Nike. В 2006-м у adidas была похожая задача: карьеру завершил Зинедин Зидан, их главный бренд в футболе. Тогда еще до ЧМ компания нашла новое имя, убедив Месси сменить свуш на три полоски. Противостояние Лео и Криша точно было бы неполным без их крепкой связи с разными экипировщиками.

В нынешнем проблемном adidas (об этом расскажем чуть ниже) пока не просматривается достойной замены Месси – пик Салаха и Погба пройден, а Жоау Феликс, Беллингем и Педри далеки от маркетинговой яркости Холанда и Мбаппе.

Adidas и Puma бились за Холанда: подключали Зидана и друга семьи Эрлинга (он же босс обеих компаний)

За Холандом давно шла ожесточенная борьба. Первые попытки перехватить нападающего начались еще при его переезде в Бундеслигу. В 2020-м поговаривали, что Puma, акционер «Боруссии», помогла в трансфере, пообещав норвежцу выгодный обувной контракт. Nike не сдавался, развязка ожидалась в январе 2022-го, когда у Холанда истекал контракт с американским экипировщиком.

По данным Bild, в конце 2021-го Puma пообещала Холанду в восемь раз больше тогдашнего контракта Nike – 8 млн евро в год. Marca со ссылкой на Futbol Aleman в феврале 2022-го писала, что Puma и adidas готовы выложить по 50 млн евро за пять лет – то есть 10 млн за год.  Примерно такой контракт в итоге получил Грилиш, а вот Эрлинг понимал, что стоит больше. Тем более на фоне исторического соперничества Puma и adidas. Как только выяснилось, что Nike теряет важный актив, немцы пустили в ход самые разные методы.

Puma использовала историю отношений с Холандом. Компания одевает «Боруссию» и «Ман Сити», а тогдашний гендиректор Puma – норвежец Бьорн Гульден – еще и независимый член наблюдательного совета «Дортмунда». Он бывший футболист, а также друг отца Эрлинга Альфа-Инге, с которым часто смотрел матчи желто-черных из одного вип-бокса. Конечно, Гульден хотел подписать главную звезду Норвегии, о чем прямо заявил в декабре 2021-го: «Эрлинг в обуви Puma в «Боруссии» – это было бы моей любимой комбинацией!»

В начале 2022-го adidas сделал свой ход: по данным Bild, топ-руководители компании пригласили Эрлинга в штаб-квартиру, где организовали встречу с Зиданом и испанцем Мичу, кумиром детства Холанда. Предполагалось, что Зидан и adidas параллельно склоняли норвежца к переходу в «Реал», с которым у них давние отношения.

Но Холанд выбрал «Сити», хотя adidas не потерял надежду. В ноябре 2022-го  объявили о многообещающем трансфере – с 2023 года компанию возглавил тот самый Гульден, который за предыдущие 10 лет вывел Puma из серьезного кризиса в одни лидеров рынка. Его задача – так же встряхнуть проблемный adidas. .

С начала пандемии Nike и Puma значительно опередили конкурента в росте стоимости акций. В третьем квартале 2022-го Puma показала рекордные продажи, которые только с начала года выросли на 18%. У adidas за этот же отрезок доходы сократились вдвое, а акции в прошлом году упали на 54%. На компании серьезно сказался скандальный разрыв с Канье Уэстом, резкое падение продаж в Китае (из-за бойкота и жесткого локдауна) и уход из России, где adidas был лидером рынка.

Холанд мог бы вернуть величие.

Холанд полтора года искусно подогревал интерес: играл в Nike, тренировался в adidas, носил Puma

Переезд в топ-клуб АПЛ автоматически увеличил спонсорские запросы Эрлинга. На этой волне норвежец мог заключать контракт с экипировщиком сразу, но он взял паузу, блестяще заиграл на новом уровне и еще больше поднял ценник. Риск оправдался полностью.

Давить на Nike и потенциальных спонсоров он начал еще осенью 2021-го. Во время октябрьской международной паузы тренировался индивидуально после легкой травмы, надев футболку «Боки Хуниорс» от adidas и шорты Puma.

Жирный намек на открытость к предложениям.

В начале 2022 года Холанд опубликовал фото в тренировочной футболке adidas (на коллаже справа). Это случилось сразу после поездки в штаб-квартиру компании, где Эрлинг встречался с тогдашним гендиректором Каспером Рорштедом и членом совета директоров Брайаном Греви. Вскоре нападающий появился на тренировках в невыпущенной расцветке бутс X Speedflow, которые ему наверняка подогнали на той самой встрече.

В конце марта 2022-го Холанд заставил всех поверить, что уже подписал контракт с adidas. Опубликовал фото в толстовке бренда, которое быстро завирусилось в инстаграм (больше 2 миллионов лайков и свыше 15 тысяч комментариев). Вскоре выяснилось, что это еще не объявление о контракте, а продолжение игры и давление на остальных претендентов.

Позже Холанд потренировался в легендарных adidas Predator, но играть продолжал в привычных Nike Mercurials. На первых официальных фото из «Манчестер Сити» Эрлинг и вовсе позировал в Puma Ultras. Казалось, переезд норвежца в «Сити» увеличил шансы Puma, но быстро выяснилось, что это не поможет бренду. Даже на тех фото лого компании на бутсах заблюрили.

На презентации в «Ман Сити» Холанд красовался уже в ярких adidas X Speedportal.1. Внимание привлек даже не цвет, явно контрастриющий с формой Puma, а то, что эти бутсы к тому моменту еще не вышли, и Эрлин сделал им мощное промо.

В общем, контракт с adidas снова казался делом решенным, ведь в день презентации в новом клубе не может быть ничего случайного. Более того, в этих же бутсах с тремя полосками Эрлинг сыграл и в матче за Суперкубок, впервые за долгое время изменив «меркуриалам».

Как выяснилось, до контракта было еще далеко. Эрлинг наслаждался свободой – и вскоре пришел в главное кроссовочное шоу ютуба Sneaker Shopping (у выпуска с Роналду 36 млн просмотров, с Билли Айлиш – 27 млн, с Неймаром – 25 млн, с Эминемом – 24 млн, с Мбаппе – 17 млн). 

Суть шоу проста – звезды приходят в магазин кроссовок, чтобы пошопиться. Топовые футболисты без контрактов там еще не появлялись. Если Криш, Ней и Мбаппе покупали только кроссовки от Nike (Air Jordan сюда же), то Холанд позаигрывал с брендами и выбрал следующие модели:

• adidas Yeezy Boost 350 V2 «Bone» (600 евро),

• adidas Yeezy Boost 350 V2 «Synth» (670 евро),

• Air Jordan 1 Mid «Apricot» (450 евро),

• G-Dragon X Nike Air Force 1 (800 евро),

• Off-White X Nike Air Force 1 (1500 евро).

Как видим, Эрлинг уделил внимание как Nike, так и adidas, но на матчи АПЛ все еще выбирал любимые Nike Mercurial Vapor 14.

Перекос в сторону Nike обозначился в феврале 2023-го – Холанд все чаще появлялся на тренировках в новинках от американского бренда. А на мартовский матч с «Пэлас» форвард надел новенькую модель Nike Phantom GX. Эрлинг забил победный гол, а во время празднования засветил необычную подошву со свушем.

20 дней спустя длительная сага завершилась. Холанд с Nike – и есть очень большая вероятность, что это партнерство станет культовым.

Холанд – король пестрых принтов: от цветастой футболки со львом до фламинго и леопардов

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Alex Pantling

10 комментариев

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Dmitry Shaolin
Ответ Тюменский медвежонок
как же круто звучит слово "пожизненно" в случае Роналду и Месси, исторические фигуры футбола
У тебя два минуса было, что за идиоты это сделали =)
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Amalfitano
Ответ Яна Рябова
Рон и Лео делали магию на поде, как и Рональдиньо... а Эрлинг и Килиан хорошие бегунки завершители. Хотя и в этом есть своя магия.
Вы уже изнасиловали слово МАГИЯ. Вам не надоело говорить одинаково и одинаковыми словами? Поколение роботов.
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Жэд Кэлэд
Ответ Тюменский медвежонок
как же круто звучит слово "пожизненно" в случае Роналду и Месси, исторические фигуры футбола
Там скорее всего обязательный пересмотр фин.условий после завершения карьеры и далее регулярно, в зависимости от медийности. И еще возможность расторжения за серьезные скандалы.
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Яна Рябова
Ответ ShanGuide
Эпоха Месси и Роналду завершает свой цикл,на очереди следующая пара Мбаппе-Холланд,Мбаппе надо уходить в Реал
Рон и Лео делали магию на поде, как и Рональдиньо... а Эрлинг и Килиан хорошие бегунки завершители. Хотя и в этом есть своя магия.
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Евгений Лифшиц
Ответ Тюменский медвежонок
как же круто звучит слово "пожизненно" в случае Роналду и Месси, исторические фигуры футбола
🤮
0
-3
-3
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Жэд Кэлэд
"Правда, детали контракта уже по традиции остались в тайне (также было с Неймаром, когда он переходил к Puma)," - "так же было" = здесь пішется раздельно.
0
-1
-1
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ShanGuide
Эпоха Месси и Роналду завершает свой цикл,на очереди следующая пара Мбаппе-Холланд,Мбаппе надо уходить в Реал
+1
-2
-1
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madballer
Отлично выторговал контракт. Не только словом, но и делом. Поздравляю Nike с удачным подписанием
+7
-1
+6
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Тюменский медвежонок
как же круто звучит слово "пожизненно" в случае Роналду и Месси, исторические фигуры футбола
+17
-3
+14
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Syndycate
Каким боком тут в топе Грилиш оказался?😂
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