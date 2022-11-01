«Могу говорить всякую антисемитскую хрень». Почему adidas добровольно потерял $250 млн и важнейшее партнерство с Канье?

Добился своей отмены.

С начала октября рэпер Канье Уэст – среди главных создателей инфошума в западном медиаполе. Все из-за высказываний о евреях и расизме и саботажа контракта с adidas – одного из крупнейших в индустрии моды.

White Lives Matter, теории заговора о евреях, наркотики Джорджа Флойда – о чем говорил Канье

Все началось с перфоманса на Неделе моды в Париже – тогда Канье появился в футболке с надписью White Lives Matter. Для контекста нужно понимать, что в США эту фразу используют неонацистские группировки с идеями превосходства белых людей.

Канье и прежде делал неоднозначные высказывания о расизме, потому акция выглядела как очередной эпатажный жест. Вероятно, такой она бы и осталась, если бы не продолжение.

Вскоре после Недели моды он:

Поссорился с Vogue, шеф-редактор которого посчитала акцию «крайне безответственной»;

с Vogue, шеф-редактор которого посчитала акцию «крайне безответственной»; Назвал Black Lives Matter «мусором», а белых гетеросексуальных мужчин – «самой осуждаемой» частью общества;

Black Lives Matter «мусором», а белых гетеросексуальных мужчин – частью общества; Сделал серию антисемитских заявлений. В одном из них он рассказал о готовности сражаться с евреями, а в другом воспроизвел теорию заговора о контроле евреями мировых финансовых систем. И все это сопровождалось утверждением : он не антисемит, поскольку «черные люди – тоже евреи».

Этих высказываний уже было достаточно для серьезной волны критики, но Канье не остановился. Далее он усомнился , что Джордж Флойд, смерть которого спровоцировала протесты Black Lives Matter в 2020 году, умер из-за действий полиции. По мнению Канье, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.

Balenciaga, Gap, adidas – кто уже отменил Канье

Примерно две недели Канье продолжал выпады в публичном поле, и все это время бренды будто наблюдали за ним, оценивая ситуацию. Когда стало ясно, что он не останавливается, началась волна отмены. Вот только некоторые последствия высказываний:

Balenciaga . Выпускала коллаборацию с Канье и приглашала его для участия в показах: «У Balenciaga больше нет никаких планов на будущие проекты, связанные с этим художником».

Gap . Выпускала совместную линейку Yeezy Gap: «Антисемитизм, расизм и ненависть в любой форме непростительны и недопустимы в соответсвии с нашими ценностями».

JPMorgan Chase . Банк предоставлял финансовые услуги Канье, но попросил его перевести активы в другое место.

MRC . Студия готовила документальный фильм про Канье: «На прошлой неделе он сделал ремикс классической мелодии, которая звучит в чартах более 3000 лет, – ложь о том, что евреи злы и сговариваются ради контроля мира».

Play-By-Play Classics . Школьный турнир по баскетболу забанил команду академии Канье: «Слова и действия Канье нарушают наши ценности»

adidas . Выпускала совместную линейку Yeezy: «adidas не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти».

Провокации adidas и потерянный миллиард состояния: как Канье лишился главного контракта жизни

Партнерство adidas и Канье длилось почти десять лет и было самым важным для компании. Во всяком случае именно таким его называл генеральный директор adidas Каспер Рорстед в августе 2022 года.

Релизы под брендом Yeezy регулярно становились событием в индустрии моды и приносили ощутимую часть дохода adidas. В 2021 году они составили больше 10% от 2 миллиардов долларов, оценивают аналитики. Для Канье это партнерство тоже было ключевым – именно благодаря ему он получил статус миллиардера .

Хотя сотрудничество и было успешным, Канье неоднократно ссорился с adidas: из-за потери влияния, выбора технологий производства и дизайна. Но ни одна ссора (даже прямое обвинение в плагиате) не приводила к разрыву контракта – до высказываний о евреях.

Сначала компания отреагировала довольно сдержанно и пообещала пересмотр отношений. Возможно, ждала публичных извинений и выравнивания ситуации, но все становилось только хуже.

В США на фоне заявлений Канье активизировались антисемитские группировки. Одна из них вывесила баннер в Лос-Анджелесе со словами «Канье был прав насчет евреев». Резонанс оказался настолько серьезным, что на произошедшее отреагировали в Белом доме: «Действия в Лос-Анджелесе отвратительны и должны быть осуждены», – написала пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.

Тем временем в Германии Центральный совет евреев (крупнейшая еврейская организация страны) напомнил об «исторической ответственности adidas» из-за связи Ади Дасслера с нацистами. «Я просто ожидаю, что adidas, как немецкая компания, займет четкую позицию, когда дело доходит до антисемитизма», – сказал президент организации Йозеф Шустер.

Ситуация для adidas осложнялась жесткими законами Германии, которые могут привести к судебным разбирательствам из-за антисемитизма. К разжиганию ненависти там относятся крайне серьезно – в 2021 году законы ужесточили.

Параллельно с этим Канье только раздувал конфликт и, похоже, даже не планировал извиняться. В эфире подкаста Drink Champs его слова и вовсе звучали как провокация: «Ситуация между мной и adidas такая: я могу говорить всякую антисемитскую хрень – и они не выкинут меня».

Но Канье ошибся: adidas разорвала контракт, закрыла бренд Yeezy, прекратила платежи. Компания потеряла ключевого партнера, важнейшую линейку и 250 миллионов до конца только 2022 года. А Канье лишился важнейшего актива и статуса миллиардера – теперь Forbes оценивает его состояние не в 1,5 миллиарда долларов, а в 400 миллионов.

Канье не расстраивается – он не боится отмены и планирует собственный бренд

Еще до разрыва контракта с adidas он купил собственную соцсеть – Parler. Если коротко, то это аналог твиттера, позиционирующий себя как площадку со свободой слова.

Наибольшую популярность Parler получила во время выборов президента США в 2020 году. Пока классические соцсети блокировали консерваторов и сторонников теорий заговора за фейки о выборах, Parler оставлял им площадку для обсуждений. В итоге именно Parler посчитали причастной к организации штурма Капитолия 6 января 2021 года – тогда сторонники Трампа ворвались в здание и на несколько часов захватили его.

Канье купил соцсеть вскоре после того, как твиттер и инстаграм заблокировали его антисемитские посты. Пока непонятно, что он будет делать с новой площадкой и перенесет ли активность туда. После этой сделки у него как минимум меньше шансов полностью пропасть из инфополя.

Это особенно важно в контексте его заявлений о планах собственного производства. В сентябре он говорил , что после окончания действующих контрактов сосредоточится на своем бренде и перестанет сотрудничать с большими компаниями.

Мы вряд ли узнаем, был ли Канье серьезен в антисемитских высказываниях, связаны ли они с психическим заболеванием или были частью долгосрочного плана. Намеренно или нет, но от контрактов он освободился и, кажется, не жалеет об этом.

«Деньги – не то, чем я являюсь. Люди – это я», – написал он.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Seth Wenig; globallookpress.com/Ron Sachs – CNP, SMG; Gettyimages.ru/Anthony Ghnassia, Brad Barket, Pascal Le Segretain